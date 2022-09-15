0:1
Второй тайм: 74'
Ход матча
6'
0:1
38'
63'
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Яго СтивЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Шави УорренПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гоми ЯнникНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
3 КажуЗащитник
-
13 ДелмироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
57 Дюриш МихалНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Луков МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Зелая ЭмилиоНападающий
- Нападающий
-
23 Калцас НикосНападающий
-
-
Главный тренер: Dusan Uhrin
История личных встреч
Арис Лимассол
Кармиотисса
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арис Лимассол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шави Уоррен
|2
|0.5
|Яблонский Евгений
|1
|0.25
|Шполярич Матья
|1
|0.25
|Маямбела Михлали
|1
|0.25
|Кажу
|1
|0.25
|Бенгтссон Лео
|1
|0.25
|Браун Морган
|1
|0.25
Кармиотисса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дюриш Михал
|1
|0.25
|Малоне Дион
|1
|0.25
Карточки
Арис Лимассол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яго Стив
|2
|0
|Кажу
|2
|0
|Делмиро
|1
|0
|Бенгтссон Лео
|1
|0
|Струски Кароль
|1
|0
|Сёке Юлиус
|1
|0
|Браун Морган
|1
|0
|Шави Уоррен
|1
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|1
|0
Кармиотисса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саллам Самир Бен
|2
|0
|Дюриш Михал
|1
|0
|Губочан Томаш
|1
|0
|Малоне Дион
|1
|0
|Подставски Томаш
|1
|0
|Хадьивасилис Иоаннис
|1
|0
|Калцас Никос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
0
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
9
1
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
0
8
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Лимассол
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Нефтчи - Арис Лимассол 3:0
Арис Лимассол - Нефтчи 2:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 Арис Лимассол - Анортосис 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - Пафос 2:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Омония 0:2 Анортосис - Арис Лимассол 3:1 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 1:2
Кармиотисса
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кармиотисса - Анортосис 0:2 Пафос - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Кармиотисса - Курис 5:0
ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Кармиотисса - Баник Острава 0:1 Волунтари - Кармиотисса 1:1 Алки Ороклинис - Кармиотисса 0:6 Кармиотисса - Омония Арадиппу 4:0 Ксилотимву - Кармиотисса 1:4 Кармиотисса - Отеллос 1:0 Олимпиас Лимпион - Кармиотисса 0:3 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 0:1 Кармиотисса - Айя-Напа 2:1 Неа Саламина - Кармиотисса 0:2 Кармиотисса - Эрмис Арадиппу 1:1 АСИЛ Лыси - Кармиотисса 0:1 Кармиотисса - Онисилос Сотира 1:0 Эносис - Кармиотисса 1:1 Кармиотисса - Анагенниси Деринья 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|Арис Лимассол
|0:1
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|3.
|Пафос
|3
|2
|1
|0
|9 - 1
|7
|4.
|Неа Саламина
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|Анортосис
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|АПОЭЛ
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|Докса Катокопия
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|АЕК Ларнака
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Эносис
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|Акритас Хлоракас
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|11.
|Омония
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Кармиотисса
|1:0
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|13.
|АЕЛ Лимаcсол
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|14.
|Олимпиакос Никосия
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Арис Лимассол
|0:1
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|3.
|АЕК Ларнака
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Пафос
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|Омония
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Неа Саламина
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Акритас Хлоракас
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|8.
|Олимпиакос Никосия
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|АПОЭЛ
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|АЕЛ Лимаcсол
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Докса Катокопия
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Эносис
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Анортосис
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Кармиотисса
|1:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Пафос
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|3.
|Докса Катокопия
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Арис Лимассол
|0:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|АПОЭЛ
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Аполлон
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Эносис
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Неа Саламина
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Кармиотисса
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|10.
|АЕЛ Лимаcсол
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Акритас Хлоракас
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Омония
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|13.
|АЕК Ларнака
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Олимпиакос Никосия
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Анортосис
|Нинга Казимир
|3
|Неа Саламина
|Мигелито
|2
|Пафос
|Жайро
|2
|Арис Лимассол
|Warren Shavy
|2
|Пафос
|Танкович Муамер
|3
|Эносис
|Andreas Christofi
|3
|Омония
|Кассама Морету
|1 1
|Акритас Хлоракас
|Seid Korac
|1 1
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|2
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|2