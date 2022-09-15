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Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Арис Лимассол
0:1
Второй тайм: 74'
Кармиотисса
0'
0:1
6' Гол
Малоне Дион
38' Желтая карточка
Струски Кароль
63' Желтая карточка
Браун Морган
Арис Лимассол
Кармиотисса

История личных встреч

Арис Лимассол
Кармиотисса

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ВД
2:0
ВД
3:0
ВД
5:2
ВД
1:1
ПД
5:1
ПД
3:2
ПД
3:3
ПД
1:1
ВД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шави Уоррен 2 0.5
Яблонский Евгений 1 0.25
Шполярич Матья 1 0.25
Маямбела Михлали 1 0.25
Кажу 1 0.25
Бенгтссон Лео 1 0.25
Браун Морган 1 0.25
Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дюриш Михал 1 0.25
Малоне Дион 1 0.25

Карточки

Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яго Стив 2 0
Кажу 2 0
Делмиро 1 0
Бенгтссон Лео 1 0
Струски Кароль 1 0
Сёке Юлиус 1 0
Браун Морган 1 0
Шави Уоррен 1 0
Мукету-Муссунда Алекс 1 0
Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саллам Самир Бен 2 0
Дюриш Михал 1 0
Губочан Томаш 1 0
Малоне Дион 1 0
Подставски Томаш 1 0
Хадьивасилис Иоаннис 1 0
Калцас Никос 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
0
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

9
1
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

0
8
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Лимассол
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Нефтчи - Арис Лимассол 3:0
Арис Лимассол - Нефтчи 2:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 Арис Лимассол - Анортосис 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - Пафос 2:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Омония 0:2 Анортосис - Арис Лимассол 3:1 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 1:2
Кармиотисса
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кармиотисса - Анортосис 0:2 Пафос - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Кармиотисса - Курис 5:0
ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Кармиотисса - Баник Острава 0:1 Волунтари - Кармиотисса 1:1 Алки Ороклинис - Кармиотисса 0:6 Кармиотисса - Омония Арадиппу 4:0 Ксилотимву - Кармиотисса 1:4 Кармиотисса - Отеллос 1:0 Олимпиас Лимпион - Кармиотисса 0:3 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 0:1 Кармиотисса - Айя-Напа 2:1 Неа Саламина - Кармиотисса 0:2 Кармиотисса - Эрмис Арадиппу 1:1 АСИЛ Лыси - Кармиотисса 0:1 Кармиотисса - Онисилос Сотира 1:0 Эносис - Кармиотисса 1:1 Кармиотисса - Анагенниси Деринья 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 3 3 0 0 4 - 1 9
2. Арис Лимассол 0:1 4 3 0 1 8 - 2 9
3. Пафос 3 2 1 0 9 - 1 7
4. Неа Саламина 3 2 0 1 4 - 3 6
5. Анортосис 3 2 0 1 4 - 3 6
6. АПОЭЛ 3 1 1 1 3 - 2 4
7. Докса Катокопия 3 1 1 1 2 - 2 4
8. АЕК Ларнака 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Эносис 3 1 0 2 2 - 3 3
10. Акритас Хлоракас 3 1 0 2 2 - 6 3
11. Омония 3 1 0 2 4 - 5 3
12. Кармиотисса 1:0 4 1 0 3 2 - 8 3
13. АЕЛ Лимаcсол 3 0 1 2 1 - 3 1
14. Олимпиакос Никосия 3 0 1 2 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Арис Лимассол 0:1 3 2 0 1 7 - 2 6
3. АЕК Ларнака 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Пафос 1 1 0 0 4 - 0 3
5. Омония 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Неа Саламина 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Акритас Хлоракас 2 1 0 1 1 - 4 3
8. Олимпиакос Никосия 2 0 1 1 1 - 2 1
9. АПОЭЛ 2 0 1 1 1 - 2 1
10. АЕЛ Лимаcсол 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Докса Катокопия 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Эносис 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Анортосис 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Кармиотисса 1:0 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Пафос 2 1 1 0 5 - 1 4
3. Докса Катокопия 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Арис Лимассол 0:1 1 1 0 0 1 - 0 3
5. АПОЭЛ 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Аполлон 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Эносис 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Неа Саламина 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Кармиотисса 1:0 2 1 0 1 1 - 4 3
10. АЕЛ Лимаcсол 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Акритас Хлоракас 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Омония 2 0 0 2 1 - 3 0
13. АЕК Ларнака 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Олимпиакос Никосия 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Анортосис Нинга Казимир 3
Неа Саламина Мигелито 2
Пафос Жайро 2
Арис Лимассол Warren Shavy 2
Пафос Танкович Муамер 3
Весь список

Топ нарушителей
Эносис Andreas Christofi 3
Омония Кассама Морету 1 1
Акритас Хлоракас Seid Korac 1 1
Неа Саламина Манджек Жорж 2
Арис Лимассол Яго Стив 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Струски Кароль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Малоне Дион бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Арис Лимассол
Ничья
Кармиотисса
6.40
8.80
9.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Арис Лимассол 0:1 Кармиотисса онлайн

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