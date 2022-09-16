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Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Анортосис
1:1
Конец матча
Акритас Хлоракас
0'
7' Красная карточка
Ivan Saravanja
0:1
54' Гол
Reginaldo Ramires
1:1
57' Гол в свои ворота
Reginaldo Ramires
61' Желтая карточка
Варда Амр
61' Желтая карточка
Эрасо Хави
75' Желтая карточка
Balthazar Bernardi
90' Желтая карточка
Шехич Эдин
90'+7
Анортосис
Акритас Хлоракас

История личных встреч

Анортосис
Акритас Хлоракас

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
0:7
К
5:0
К
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нинга Казимир 3 0.75
Амбарцумян Оганес 1 0.25
Акритас Хлоракас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vasos Dimosthenous 1 0.25
Rodrigo Varanda 1 0.25
Reginaldo Ramires 1 0.25

Карточки

Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варда Амр 2 0
Панчеон Джейсон 1 0
Байшиньу Марку 1 0
Сабо Эрик 1 0
Радонич Деян 1 0
Иоанну Михалис 1 0
Акритас Хлоракас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрасо Хави 3 0
Seid Korac 1 1
Шехич Эдин 2 0
Ivan Saravanja 0 1
Абраам Гонсалес 1 0
Пернтреу Клетон 1 0
Коне Ибрагим 1 0
Davi Araujo 1 0
Balthazar Bernardi 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Анортосис
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кармиотисса - Анортосис 0:2 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Пафос 3:4
Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Докса 0:0 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Омония - Анортосис 2:0 Анортосис - Хапоэль Петах-Тиква 2:3 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 АПОЭЛ - Анортосис 1:1 Анортосис - Пафос 1:0 Омония - Анортосис 1:1 Анортосис - Аполлон 1:1 Анортосис - Омония 0:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Арис Лимассол - Анортосис 1:1 Анортосис - АПОЭЛ 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 4:1 Пафос - Анортосис 2:2
Акритас Хлоракас
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Акритас Хлоракас - Пафос 0:4 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Акритас Хлоракас - Онисилос Сотира 3:0
Отеллос - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Олимпиас Лимпион - Акритас Хлоракас 1:1 Акритас Хлоракас - Анагенниси Деринья 3:2 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 0:1 Акритас Хлоракас - Omonia 29 Maiou 2:0 Айя-Напа - Акритас Хлоракас 0:4 Акритас Хлоракас - Ахиронас 1:0 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:0 Акритас Хлоракас - Алки Ороклинис 2:0 Эрмис Арадиппу - Акритас Хлоракас 0:0 Акритас Хлоракас - Омония Арадиппу 2:0 АСИЛ Лыси - Акритас Хлоракас 1:1 Акритас Хлоракас - Ксилотимву 3:0 Онисилос Сотира - Акритас Хлоракас 3:4 Акритас Хлоракас - Отеллос 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 3 3 0 0 4 - 1 9
2. Арис Лимассол 4 3 0 1 9 - 3 9
3. Пафос 3 2 1 0 9 - 1 7
4. Анортосис 4 2 1 1 5 - 4 7
5. Докса Катокопия 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Неа Саламина 3 2 0 1 4 - 3 6
7. АПОЭЛ 3 1 1 1 3 - 2 4
8. АЕК Ларнака 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Акритас Хлоракас 4 1 1 2 3 - 7 4
10. Омония 3 1 0 2 4 - 5 3
11. Эносис 3 1 0 2 2 - 3 3
12. Кармиотисса 4 1 0 3 3 - 9 3
13. Олимпиакос Никосия 3 0 1 2 1 - 7 1
14. АЕЛ Лимаcсол 4 0 1 3 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Арис Лимассол 3 2 0 1 8 - 3 6
3. АЕК Ларнака 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Пафос 1 1 0 0 4 - 0 3
5. Омония 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Неа Саламина 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Акритас Хлоракас 2 1 0 1 1 - 4 3
8. АПОЭЛ 2 0 1 1 1 - 2 1
9. Анортосис 2 0 1 1 1 - 3 1
10. Олимпиакос Никосия 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Докса Катокопия 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Эносис 1 0 0 1 1 - 2 0
13. АЕЛ Лимаcсол 2 0 0 2 1 - 3 0
14. Кармиотисса 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Докса Катокопия 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Анортосис 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Пафос 2 1 1 0 5 - 1 4
4. Арис Лимассол 1 1 0 0 1 - 0 3
5. АПОЭЛ 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Аполлон 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Эносис 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Неа Саламина 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Кармиотисса 2 1 0 1 2 - 5 3
10. АЕЛ Лимаcсол 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Акритас Хлоракас 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Олимпиакос Никосия 1 0 0 1 0 - 5 0
13. Омония 2 0 0 2 1 - 3 0
14. АЕК Ларнака 1 0 0 1 2 - 3 0
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Топ бомбардиров
Анортосис Нинга Казимир 3
Неа Саламина Мигелито 2
Пафос Жайро 2
Арис Лимассол Шави Уоррен 2
Пафос Танкович Муамер 3
Весь список

Топ нарушителей
Арис Лимассол Яго Стив 1 2
Акритас Хлоракас Эрасо Хави 3
Эносис Andreas Christofi 3
Омония Кассама Морету 1 1
Акритас Хлоракас Seid Korac 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 43'
      Корреа Павлос уходит с поля. Ароян Вараздат выходит вместо него
    • Описание гола
      29'
      ГОООООЛ Анортосис забивает
    • 10'
      Родриго Варанда уходит с поля. Hamed Karamoko Drame выходит вместо него
    • 7'
      УДАЛЕНИЕ! - Ivan Saravanja увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Желтая карточка
      7'
      Ivan Saravanja получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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