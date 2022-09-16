1:1
Конец матча
0'
7' Красная карточкаIvan Saravanja
0:1
54' ГолReginaldo Ramires
1:1
57' Гол в свои воротаReginaldo Ramires
61' Желтая карточкаВарда Амр
61' Желтая карточкаЭрасо Хави
75' Желтая карточкаBalthazar Bernardi
90' Желтая карточкаШехич Эдин
90'+7
Ход матча
54'
57'
61'
61'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Сабо ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
94 Варда АмрНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Уорис МаджидНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Миланич Дарко
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Шехич ЭдинПолузащитник
-
19 Эрасо ХавиПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
77 Davi Araujo
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Оноди АкошВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
26 Lois Fauriel
-
Главный тренер: David Badia
История личных встреч
Анортосис
Акритас Хлоракас
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нинга Казимир
|3
|0.75
|Амбарцумян Оганес
|1
|0.25
Акритас Хлоракас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vasos Dimosthenous
|1
|0.25
|Rodrigo Varanda
|1
|0.25
|Reginaldo Ramires
|1
|0.25
Карточки
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варда Амр
|2
|0
|Панчеон Джейсон
|1
|0
|Байшиньу Марку
|1
|0
|Сабо Эрик
|1
|0
|Радонич Деян
|1
|0
|Иоанну Михалис
|1
|0
Акритас Хлоракас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрасо Хави
|3
|0
|Seid Korac
|1
|1
|Шехич Эдин
|2
|0
|Ivan Saravanja
|0
|1
|Абраам Гонсалес
|1
|0
|Пернтреу Клетон
|1
|0
|Коне Ибрагим
|1
|0
|Davi Araujo
|1
|0
|Balthazar Bernardi
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Анортосис
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кармиотисса - Анортосис 0:2 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Пафос 3:4
Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Докса 0:0 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Омония - Анортосис 2:0 Анортосис - Хапоэль Петах-Тиква 2:3 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 АПОЭЛ - Анортосис 1:1 Анортосис - Пафос 1:0 Омония - Анортосис 1:1 Анортосис - Аполлон 1:1 Анортосис - Омония 0:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Арис Лимассол - Анортосис 1:1 Анортосис - АПОЭЛ 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 4:1 Пафос - Анортосис 2:2
Акритас Хлоракас
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Акритас Хлоракас - Пафос 0:4 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Акритас Хлоракас - Онисилос Сотира 3:0
Отеллос - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Олимпиас Лимпион - Акритас Хлоракас 1:1 Акритас Хлоракас - Анагенниси Деринья 3:2 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 0:1 Акритас Хлоракас - Omonia 29 Maiou 2:0 Айя-Напа - Акритас Хлоракас 0:4 Акритас Хлоракас - Ахиронас 1:0 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:0 Акритас Хлоракас - Алки Ороклинис 2:0 Эрмис Арадиппу - Акритас Хлоракас 0:0 Акритас Хлоракас - Омония Арадиппу 2:0 АСИЛ Лыси - Акритас Хлоракас 1:1 Акритас Хлоракас - Ксилотимву 3:0 Онисилос Сотира - Акритас Хлоракас 3:4 Акритас Хлоракас - Отеллос 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|Арис Лимассол
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|3.
|Пафос
|3
|2
|1
|0
|9 - 1
|7
|4.
|Анортосис
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|Докса Катокопия
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Неа Саламина
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|АПОЭЛ
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|АЕК Ларнака
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Акритас Хлоракас
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|10.
|Омония
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|11.
|Эносис
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|Кармиотисса
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|13.
|Олимпиакос Никосия
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|14.
|АЕЛ Лимаcсол
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Арис Лимассол
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|3.
|АЕК Ларнака
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Пафос
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|Омония
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Неа Саламина
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Акритас Хлоракас
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|8.
|АПОЭЛ
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Анортосис
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|Олимпиакос Никосия
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Докса Катокопия
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Эносис
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|АЕЛ Лимаcсол
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|14.
|Кармиотисса
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Докса Катокопия
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Анортосис
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Пафос
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|4.
|Арис Лимассол
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|АПОЭЛ
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Аполлон
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Эносис
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Неа Саламина
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Кармиотисса
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|10.
|АЕЛ Лимаcсол
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Акритас Хлоракас
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Олимпиакос Никосия
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|13.
|Омония
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|14.
|АЕК Ларнака
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Анортосис
|Нинга Казимир
|3
|Неа Саламина
|Мигелито
|2
|Пафос
|Жайро
|2
|Арис Лимассол
|Шави Уоррен
|2
|Пафос
|Танкович Муамер
|3
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 2
|Акритас Хлоракас
|Эрасо Хави
|3
|Эносис
|Andreas Christofi
|3
|Омония
|Кассама Морету
|1 1
|Акритас Хлоракас
|Seid Korac
|1 1