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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 4.
Омония
4:0
Конец матча
Эносис
0'
24' Желтая карточка
Харалампус Харалампос
30' Желтая карточка
Вукчевич Стефан
1:0
31' Гол
Милетич Неманья
2:0
45' Гол
Бруно V
3:0
57' Гол
Ансарифард Карим
60' Желтая карточка
Константину Константинос
62' Желтая карточка
Demetris Mavroudis
73' Желтая карточка
Дрекса Павел
4:0
78' Гол
Захариу Панайотис
90'+3
Омония
Эносис

История личных встреч

Омония
Эносис

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

400%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
3:0
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
1:4
ПД
2:2
ПД
0:3
ПД
4:0
ПД
0:1
ПД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруно V 3 (2) 0.75
Безус Роман 1 0.25
Ансарифард Карим 1 0.25
Папулис Фотис 1 0.25
Захариу Панайотис 1 0.25
Милетич Неманья 1 0.25
Эносис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рушиас Онисифорос 1 0.25
Julien Lamy 1 0.25

Карточки

Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассама Морету 1 1
Харалампус Харалампос 2 0
Панайоту Николас 0 1
Папулис Фотис 1 0
Мэтьюз Адам 1 0
Эносис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Andreas Christofi 3 0
Вукчевич Стефан 2 0
Константину Константинос 2 0
Эхманн Марко 2 0
Demetris Mavroudis 2 0
Дрекса Павел 1 0
Рушиас Онисифорос 1 0
Сильва Луис 1 0
Мейра Марсиу 1 0
Fotis Kotsonis 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Омония
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Реал Сосьедад - Омония 2:1 Аполлон - Омония 2:1 Омония - Шериф 0:3 Омония - АЕК Ларнака 3:2
Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Аполлон - Омония 2:0 Омония - АЕК 0:2 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Хапоэль Иерусалим 2:0 Омония - ПАС Янина 2:1 Омония - Хапоэль Хайфа 0:1 Омония - Этникос Ахна 0:0 Омония - Олимпиакос Никосия 1:1 ПАЕЕК - Омония 2:5 Омония - АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония - Анортосис 1:1 Докса Катокопия - Омония 0:2 Анортосис - Омония 0:2
Эносис
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эносис - Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Эносис - АСИЛ Лыси 2:3
Онисилос Сотира - Эносис 0:4 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Эносис - Анагенниси Деринья 2:1 Эносис - Этникос Ахна 0:4 Omonia 29 Maiou - Эносис 1:1 Эносис - Ахиронас 2:0 Алки Ороклинис - Эносис 1:1 Этникос Ахна - Эносис 1:0 Эносис - Омония Арадиппу 2:2 Ксилотимву - Эносис 0:0 Эносис - Отеллос 1:0 Олимпиас Лимпион - Эносис 1:1 Эносис - Кармиотисса 1:1 Эносис - Онисилос Сотира 2:0 Айя-Напа - Эносис 3:2 АСИЛ Лыси - Эносис 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 4 3 1 0 10 - 1 10
2. Аполлон 4 3 1 0 5 - 2 10
3. Арис Лимассол 4 3 0 1 9 - 3 9
4. АПОЭЛ 4 2 1 1 5 - 2 7
5. Неа Саламина 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Анортосис 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Докса Катокопия 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Омония 4 2 0 2 8 - 5 6
9. АЕК Ларнака 4 1 1 2 3 - 4 4
10. Акритас Хлоракас 4 1 1 2 3 - 7 4
11. Эносис 4 1 0 3 2 - 7 3
12. Кармиотисса 4 1 0 3 3 - 9 3
13. АЕЛ Лимаcсол 4 0 1 3 2 - 5 1
14. Олимпиакос Никосия 4 0 1 3 1 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Омония 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Пафос 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Аполлон 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Арис Лимассол 3 2 0 1 8 - 3 6
5. АЕК Ларнака 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Неа Саламина 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Акритас Хлоракас 2 1 0 1 1 - 4 3
8. АПОЭЛ 2 0 1 1 1 - 2 1
9. Анортосис 2 0 1 1 1 - 3 1
10. Олимпиакос Никосия 3 0 1 2 1 - 4 1
11. Докса Катокопия 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Эносис 1 0 0 1 1 - 2 0
13. АЕЛ Лимаcсол 2 0 0 2 1 - 3 0
14. Кармиотисса 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Докса Катокопия 3 2 1 0 4 - 2 7
2. АПОЭЛ 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Анортосис 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Пафос 2 1 1 0 5 - 1 4
5. Аполлон 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Арис Лимассол 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Неа Саламина 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Кармиотисса 2 1 0 1 2 - 5 3
9. Эносис 3 1 0 2 1 - 5 3
10. АЕЛ Лимаcсол 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Акритас Хлоракас 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Олимпиакос Никосия 1 0 0 1 0 - 5 0
13. Омония 2 0 0 2 1 - 3 0
14. АЕК Ларнака 2 0 0 2 2 - 4 0
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Топ бомбардиров
Пафос Жайро 3
Анортосис Нинга Казимир 3
Омония Бруно V 5
Неа Саламина Мигелито 2
Арис Лимассол Шави Уоррен 2
Весь список

Топ нарушителей
Арис Лимассол Яго Стив 1 2
АПОЭЛ Вилер Христос 1 2
Акритас Хлоракас Эрасо Хави 3
Эносис Andreas Christofi 3
Неа Саламина Abdelaye Diakite 1 1
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      48'
      Г О О О О Л - Бруно V бьет в цель!
    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - Милетич Неманья бьет в цель!
    • Желтая карточка
      30'
      Вукчевич Стефан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      24'
      Харалампус Харалампос получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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