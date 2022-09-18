Тур: 4.
0'
24' Желтая карточкаХаралампус Харалампос
30' Желтая карточкаВукчевич Стефан
1:0
31' ГолМилетич Неманья
2:0
45' ГолБруно V
3:0
57' ГолАнсарифард Карим
60' Желтая карточкаКонстантину Константинос
62' Желтая карточкаDemetris Mavroudis
73' Желтая карточкаДрекса Павел
4:0
78' ГолЗахариу Панайотис
90'+3
Ход матча
30'
31'
1:0
45'
2:0
57'
3:0
73'
78'
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
-
10 Лойзу ЛойзосПолузащитник
- Нападающий
-
7 Бруно VНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Кицос ФотисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
88 Хупер ГэриНападающий
- Нападающий
-
90 Безус РоманНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Леннон Нил
- Основной состав
- Защитник
- Защитник
-
12 Костич ИванЗащитник
-
25 Дрекса ПавелЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
99 Julien Lamy
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Мейра МарсиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marinos Satsias
История личных встреч
Омония
Эносис
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
400%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруно V
|3 (2)
|0.75
|Безус Роман
|1
|0.25
|Ансарифард Карим
|1
|0.25
|Папулис Фотис
|1
|0.25
|Захариу Панайотис
|1
|0.25
|Милетич Неманья
|1
|0.25
Эносис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рушиас Онисифорос
|1
|0.25
|Julien Lamy
|1
|0.25
Карточки
Омония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассама Морету
|1
|1
|Харалампус Харалампос
|2
|0
|Панайоту Николас
|0
|1
|Папулис Фотис
|1
|0
|Мэтьюз Адам
|1
|0
Эносис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Andreas Christofi
|3
|0
|Вукчевич Стефан
|2
|0
|Константину Константинос
|2
|0
|Эхманн Марко
|2
|0
|Demetris Mavroudis
|2
|0
|Дрекса Павел
|1
|0
|Рушиас Онисифорос
|1
|0
|Сильва Луис
|1
|0
|Мейра Марсиу
|1
|0
|Fotis Kotsonis
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Омония
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Реал Сосьедад - Омония 2:1 Аполлон - Омония 2:1 Омония - Шериф 0:3 Омония - АЕК Ларнака 3:2
Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Аполлон - Омония 2:0 Омония - АЕК 0:2 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Хапоэль Иерусалим 2:0 Омония - ПАС Янина 2:1 Омония - Хапоэль Хайфа 0:1 Омония - Этникос Ахна 0:0 Омония - Олимпиакос Никосия 1:1 ПАЕЕК - Омония 2:5 Омония - АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония - Анортосис 1:1 Докса Катокопия - Омония 0:2 Анортосис - Омония 0:2
Эносис
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эносис - Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Эносис - АСИЛ Лыси 2:3
Онисилос Сотира - Эносис 0:4 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Эносис - Анагенниси Деринья 2:1 Эносис - Этникос Ахна 0:4 Omonia 29 Maiou - Эносис 1:1 Эносис - Ахиронас 2:0 Алки Ороклинис - Эносис 1:1 Этникос Ахна - Эносис 1:0 Эносис - Омония Арадиппу 2:2 Ксилотимву - Эносис 0:0 Эносис - Отеллос 1:0 Олимпиас Лимпион - Эносис 1:1 Эносис - Кармиотисса 1:1 Эносис - Онисилос Сотира 2:0 Айя-Напа - Эносис 3:2 АСИЛ Лыси - Эносис 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|2.
|Аполлон
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|Арис Лимассол
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|4.
|АПОЭЛ
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|5.
|Неа Саламина
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Анортосис
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Докса Катокопия
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Омония
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|9.
|АЕК Ларнака
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|Акритас Хлоракас
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|11.
|Эносис
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|12.
|Кармиотисса
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|13.
|АЕЛ Лимаcсол
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|Олимпиакос Никосия
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Омония
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Пафос
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Аполлон
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Арис Лимассол
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|5.
|АЕК Ларнака
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Неа Саламина
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Акритас Хлоракас
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|8.
|АПОЭЛ
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Анортосис
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|Олимпиакос Никосия
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|11.
|Докса Катокопия
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Эносис
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|АЕЛ Лимаcсол
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|14.
|Кармиотисса
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Докса Катокопия
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|АПОЭЛ
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Анортосис
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Пафос
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|5.
|Аполлон
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Арис Лимассол
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Неа Саламина
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Кармиотисса
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|9.
|Эносис
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|10.
|АЕЛ Лимаcсол
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Акритас Хлоракас
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Олимпиакос Никосия
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|13.
|Омония
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|14.
|АЕК Ларнака
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
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|Пафос
|Жайро
|3
|Анортосис
|Нинга Казимир
|3
|Омония
|Бруно V
|5
|Неа Саламина
|Мигелито
|2
|Арис Лимассол
|Шави Уоррен
|2
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 2
|АПОЭЛ
|Вилер Христос
|1 2
|Акритас Хлоракас
|Эрасо Хави
|3
|Эносис
|Andreas Christofi
|3
|Неа Саламина
|Abdelaye Diakite
|1 1