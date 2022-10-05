Тур: 21. Стадион: Changchun City Stadium. Главный судья: Lei Zhang
0:0
Второй тайм: 80'
Ход матча
45'
49'
62'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
23
Yake
Wu
6
Guan
He
31
Weihui
Rao
16
Zhiyun
Zheng
20
Yufeng
Zhang
15
Dilemet
Tudi
11
Erik
IV
18
Hengbo
Fan
6
Yang
Li3
44
Хайо
Ронг
15
Dinghao
Yan
33
Mingmin
Cai
17
Liyn
Yang
40
Kaiyuan
Tan
- Основной состав
-
23 Yake WuВратарь
-
6 Guan HeЗащитник
- Защитник
-
31 Weihui RaoЗащитник
- Защитник
-
16 Zhiyun ZhengЗащитник
-
20 Yufeng ZhangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Dilemet TudiНападающий
-
11 Erik IVНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
5 Jie SunЗащитник
-
32 Guang LiПолузащитник
-
13 Чанчэн ЧэнНападающий
-
29 Тан ЛонгНападающий
-
-
25 Huapeng Wang
-
34 Yiran He
-
39 Kaiyu Mao
-
27 Li Zhang II
-
37 Yushen Huang
-
24 Zhiyu Yan
-
Главный тренер: Yang Chen
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Hengbo FanЗащитник
-
6 Yang Li3Защитник
- Защитник
-
44 Хайо РонгЗащитник
- Полузащитник
-
15 Dinghao YanПолузащитник
-
33 Mingmin CaiПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Liyn YangНападающий
-
40 Kaiyuan TanНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
32 Shenping Huo
-
42 Jihao Zhang
-
-
22 Afrden Asqer
-
27 Suowei Wei
-
28 Ling Jie
-
20 Shilong Wang
-
-
11 Zifeng Xie
-
-
41 Bin Xu
-
Главный тренер: Zhi Zheng
История личных встреч
Чанчунь Ятай
Гуанчжоу Эвергранд
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
100%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
15 матчей
20%
6.7%
73.3%
3 победы 1 ничья 11 побед
Первый тайм
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
13.3%
13.3%
73.4%
2 победы 2 ничьи 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Неграо Жуниор
|9 (1)
|0.47
|Erik IV
|6
|0.32
|Тан Лонг
|6
|0.32
|Сержиньо Солер
|3 (1)
|0.16
|Jinxian Wang
|2
|0.11
|Yufeng Zhang
|1
|0.05
|Окоре Жорес
|1
|0.05
|Н'Длову Дино
|1
|0.05
|Chengjian Liao
|0
|0
|Qi Cui
|0
|0
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вэй Ши-Хао
|4
|0.21
|Liyn Yang
|4
|0.21
|Dinghao Yan
|1 (1)
|0.05
|Ling Jie
|1
|0.05
|Хайо Ронг
|0
|0
|Shaocong Wu
|0
|0
|Yang Li3
|0
|0
|Shilong Wang
|0
|0
|Afrden Asqer
|0
|0
|Rijin Chen
|0
|0
Карточки
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Weihui Rao
|3
|0
|Jie Sun
|1
|1
|Pengfei Han
|2
|0
|Yufeng Zhang
|2
|0
|Huapeng Wang
|2
|0
|Qi Cui
|2
|0
|Неграо Жуниор
|1
|0
|Jiakang Hui
|1
|0
|Н'Длову Дино
|1
|0
|Guan He
|1
|0
|Chengjian Liao
|1
|0
|Zhiyun Zheng
|1
|0
|Li Zhang II
|1
|0
|Honglin Dong
|1
|0
|Kaiyu Mao
|1
|0
|Dilemet Tudi
|1
|0
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Afrden Asqer
|4
|2
|Shaocong Wu
|4
|1
|Rijin Chen
|4
|1
|Вэй Ши-Хао
|4
|0
|Yu Hou
|4
|0
|Dinghao Yan
|3
|0
|Guangliang Huang
|3
|0
|Yang Li3
|2
|0
|Hengbo Fan
|2
|0
|Сюэпэн Ли
|1
|0
|Браунинг Тайас
|1
|0
|Хайо Ронг
|1
|0
|Liyn Yang
|1
|0
|Чжан Сювэй
|1
|0
|Quanjiang Chen
|1
|0
|Shibo Liu
|1
|0
|Wenzhe Zhao
|1
|0
|Likai Wan
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
4
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 14
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
25%
31-45
4
36%
1
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
8
19
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 8
3
38%
2
11%
1-15
1
13%
4
21%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
6
32%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
3
38%
4
21%
76-90
Забито
20
6
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
2
10%
0
0%
1-15
4
20%
1
17%
16-30
2
10%
2
33%
31-45
4
20%
1
17%
46-60
4
20%
2
33%
61-75
4
20%
0
0%
76-90
Пропущено
15
9
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
3
20%
1
11%
31-45
3
20%
2
22%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
4
44%
76-90
Забито
31
10
13 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
4 Не забивали 10
3
10%
0
0%
1-15
6
19%
1
10%
16-30
4
13%
3
30%
31-45
8
26%
2
20%
46-60
6
19%
2
20%
61-75
4
13%
2
20%
76-90
Пропущено
23
28
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 14
3
13%
2
7%
1-15
2
9%
6
21%
16-30
4
17%
1
4%
31-45
3
13%
8
29%
46-60
4
17%
3
11%
61-75
7
30%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1
Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1
Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Кавасаки Фронтале - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Джохор Дарул Такзим 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|19
|15
|2
|2
|58 - 17
|47
|2.
|Шаньдун Тайшань
|18
|14
|1
|3
|39 - 13
|43
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|19
|11
|6
|2
|27 - 16
|39
|4.
|Шанхай СИПГ
|18
|10
|4
|4
|22 - 12
|34
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|19
|8
|8
|3
|28 - 15
|32
|6.
|Хэнань Цзянье
|19
|9
|4
|6
|31 - 20
|31
|7.
|Мэйчжоу Хакка
|18
|8
|6
|4
|28 - 16
|30
|8.
|Ченду Беттер Сити
|18
|7
|7
|4
|19 - 18
|28
|9.
|Бэйцзин Гоань
|18
|7
|6
|5
|28 - 27
|27
|10.
|Чанчунь Ятай
|0:0
|19
|6
|8
|5
|29 - 25
|26
|11.
|Тянцзинь Тэда
|19
|7
|5
|7
|24 - 21
|26
|12.
|Далянь Ифан
|19
|5
|7
|7
|27 - 29
|22
|13.
|Шицзячжуан
|19
|5
|6
|8
|24 - 27
|21
|14.
|Шэньчжэнь
|19
|6
|2
|11
|22 - 39
|20
|15.
|Ухань Цзалл
|18
|5
|2
|11
|22 - 37
|17
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0
|19
|3
|3
|13
|11 - 27
|12
|17.
|Гуанчжоу Фули
|19
|2
|1
|16
|11 - 42
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|19
|1
|0
|18
|11 - 60
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шеньхуа
|11
|7
|3
|1
|13 - 6
|24
|2.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|0
|1
|35 - 9
|21
|3.
|Мэйчжоу Хакка
|11
|6
|3
|2
|24 - 12
|21
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|9
|6
|2
|1
|15 - 3
|20
|5.
|Шанхай СИПГ
|10
|6
|2
|2
|13 - 5
|20
|6.
|Хэнань Цзянье
|11
|6
|1
|4
|23 - 15
|19
|7.
|Шаньдун Тайшань
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|8.
|Далянь Ифан
|12
|4
|4
|4
|19 - 17
|16
|9.
|Бэйцзин Гоань
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|10.
|Чанчунь Ятай
|0:0
|10
|3
|4
|3
|11 - 8
|13
|11.
|Шэньчжэнь
|7
|3
|0
|4
|8 - 12
|9
|12.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|13.
|Шицзячжуан
|10
|1
|5
|4
|7 - 11
|8
|14.
|Ухань Цзалл
|10
|2
|2
|6
|13 - 24
|8
|15.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0
|9
|2
|2
|5
|7 - 8
|8
|16.
|Ченду Беттер Сити
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|17.
|Гуанчжоу Фули
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|10
|1
|0
|9
|7 - 35
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|11
|8
|2
|1
|23 - 8
|26
|2.
|Шаньдун Тайшань
|11
|8
|0
|3
|24 - 11
|24
|3.
|Ченду Беттер Сити
|12
|6
|3
|3
|12 - 11
|21
|4.
|Тянцзинь Тэда
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|6.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|7.
|Чанчунь Ятай
|0:0
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|8.
|Шицзячжуан
|9
|4
|1
|4
|17 - 16
|13
|9.
|Хэнань Цзянье
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|10.
|Чжэцзян Профессионал
|10
|2
|6
|2
|13 - 12
|12
|11.
|Бэйцзин Гоань
|9
|3
|3
|3
|16 - 19
|12
|12.
|Шэньчжэнь
|12
|3
|2
|7
|14 - 27
|11
|13.
|Мэйчжоу Хакка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|14.
|Ухань Цзалл
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|15.
|Далянь Ифан
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0
|10
|1
|1
|8
|4 - 19
|4
|17.
|Гуанчжоу Фули
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|9
|0
|0
|9
|4 - 25
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|19 (2)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (7)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|13 (3)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|11 (4)
|Чанчунь Ятай
|Неграо Жуниор
|10 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Хэнань Цзянье
|Шангуань Ван
|6
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|6
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|1 4