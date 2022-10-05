Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Shaocong Wu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Shaocong Wu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

47' Mingmin Cai навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Mingmin Cai навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Jianzhi Zhang взял и забрал мяч на выходе

44' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. Окоре Жорес получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Окоре Жорес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Окоре Жорес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Yufeng Zhang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

42' Zhiyun Zheng навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Чанчунь Ятай идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Dinghao Yan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Shaocong Wu ослабляет давление, выбив мяч.

39' Чанчунь Ятай идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Erik выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Shaocong Wu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Liyu Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Yufeng Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Окоре Жорес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Zhiyun Zheng выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Гуанчжоу Эвергранд идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Hengbo Fan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Chengjian Liao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Матч возобновлен

30' Jinxian Wang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Яо Вейхуи ослабляет давление, выбив мяч.

29' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Яо Вейхуи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Shaocong Wu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

26' Хайо Ронг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Yufeng Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Dinghao Yan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Hengbo Fan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Матч возобновлен

17' Yang Li на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

12' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Zhiyun Zheng выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Окоре Жорес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Shaocong Wu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Yang Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Zhiyun Zheng выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть