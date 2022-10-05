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Китай: Суперлига
2022

Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Lei Zhang
Чанчунь Ятай
0:0
Конец матча
Гуанчжоу Эвергранд
0'
49' Желтая карточка
Guan He
90'+3

Ход матча

45'
Jie Sun
Окоре Жорес
 
49'
Guan He
 
62'
Тан Лонг
Zhiyun Zheng
 
62'
Huapeng Wang
Dilemet Tudi
 
75'
 
Afrden Asqer
Kaiyuan Tan
75'
 
Bowen Huang2
Mingmin Cai

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 3
  • 4 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

23
Yake
Wu
6
Guan
He
4
Окоре
Жорес
31
Weihui
Rao
19
Chengjian
Liao
16
Zhiyun
Zheng
20
Yufeng
Zhang
10
Сержиньо
Солер
8
Jinxian
Wang
15
Dilemet
Tudi
11
Erik
IV
19
Jianzhi
Zhang
18
Hengbo
Fan
6
Yang
Li3
5
Shaocong
Wu
44
Хайо
Ронг
46
Цзюньминь
Хао
15
Dinghao
Yan
33
Mingmin
Cai
7
Вэй
Ши-Хао
17
Liyn
Yang
40
Kaiyuan
Tan
Чанчунь Ятай
5-3-2
Гуанчжоу Эвергранд
4-4-2

История личных встреч

Чанчунь Ятай
Гуанчжоу Эвергранд

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
100%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

15 матчей

20%
6.7%
73.3%
3 победы 1 ничья 11 побед

Первый тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

13.3%
13.3%
73.4%
2 победы 2 ничьи 11 побед

История матчей

С
2:0
С
0:2
С
3:2
С
5:0
С
3:1
С
0:1
С
1:2
С
3:0
С
0:2
С
1:1
С
2:1
С
1:3
С
1:2
С
6:1
С
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неграо Жуниор 9 (1) 0.47
Erik IV 6 0.32
Тан Лонг 6 0.32
Сержиньо Солер 3 (1) 0.16
Jinxian Wang 2 0.11
Yufeng Zhang 1 0.05
Окоре Жорес 1 0.05
Н'Длову Дино 1 0.05
Chengjian Liao 0 0
Qi Cui 0 0
Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вэй Ши-Хао 4 0.21
Liyn Yang 4 0.21
Dinghao Yan 1 (1) 0.05
Ling Jie 1 0.05
Хайо Ронг 0 0
Shaocong Wu 0 0
Yang Li3 0 0
Shilong Wang 0 0
Afrden Asqer 0 0
Rijin Chen 0 0

Карточки

Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Weihui Rao 3 0
Jie Sun 1 1
Pengfei Han 2 0
Yufeng Zhang 2 0
Huapeng Wang 2 0
Qi Cui 2 0
Неграо Жуниор 1 0
Jiakang Hui 1 0
Н'Длову Дино 1 0
Guan He 1 0
Chengjian Liao 1 0
Zhiyun Zheng 1 0
Li Zhang II 1 0
Honglin Dong 1 0
Kaiyu Mao 1 0
Dilemet Tudi 1 0
Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Afrden Asqer 4 2
Shaocong Wu 4 1
Rijin Chen 4 1
Вэй Ши-Хао 4 0
Yu Hou 4 0
Dinghao Yan 3 0
Guangliang Huang 3 0
Yang Li3 2 0
Hengbo Fan 2 0
Сюэпэн Ли 1 0
Браунинг Тайас 1 0
Хайо Ронг 1 0
Liyn Yang 1 0
Чжан Сювэй 1 0
Quanjiang Chen 1 0
Shibo Liu 1 0
Wenzhe Zhao 1 0
Likai Wan 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
4
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
12 Не забивали 15
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
25%
31-45
4
36%
1
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

8
19
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 8
3
38%
2
11%
1-15
1
13%
4
21%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
6
32%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
3
38%
4
21%
76-90

Забито

20
6
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
2
10%
0
0%
1-15
4
20%
1
17%
16-30
2
10%
2
33%
31-45
4
20%
1
17%
46-60
4
20%
2
33%
61-75
4
20%
0
0%
76-90

Пропущено

15
9
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
3
20%
1
11%
31-45
3
20%
2
22%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
4
44%
76-90

Забито

31
10
13 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
5 Не забивали 11
3
10%
0
0%
1-15
6
19%
1
10%
16-30
4
13%
3
30%
31-45
8
26%
2
20%
46-60
6
19%
2
20%
61-75
4
13%
2
20%
76-90

Пропущено

23
28
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 14
3
13%
2
7%
1-15
2
9%
6
21%
16-30
4
17%
1
4%
31-45
3
13%
8
29%
46-60
4
17%
3
11%
61-75
7
30%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Чанчунь Ятай
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1
Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1
Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Кавасаки Фронтале - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Джохор Дарул Такзим 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 19 15 2 2 58 - 17 47
2. Шаньдун Тайшань 18 14 1 3 39 - 13 43
3. Шанхай Шеньхуа 19 11 6 2 27 - 16 39
4. Шанхай СИПГ 18 10 4 4 22 - 12 34
5. Чжэцзян Профессионал 19 8 8 3 28 - 15 32
6. Хэнань Цзянье 19 9 4 6 31 - 20 31
7. Мэйчжоу Хакка 18 8 6 4 28 - 16 30
8. Ченду Беттер Сити 18 7 7 4 19 - 18 28
9. Бэйцзин Гоань 18 7 6 5 28 - 27 27
10. Чанчунь Ятай 19 6 8 5 29 - 25 26
11. Тянцзинь Тэда 19 7 5 7 24 - 21 26
12. Далянь Ифан 19 5 7 7 27 - 29 22
13. Шицзячжуан 19 5 6 8 24 - 27 21
14. Шэньчжэнь 19 6 2 11 22 - 39 20
15. Ухань Цзалл 18 5 2 11 22 - 37 17
16. Гуанчжоу Эвергранд 19 3 3 13 11 - 27 12
17. Гуанчжоу Фули 19 2 1 16 11 - 42 7
18. Хэбей Форчун 19 1 0 18 11 - 60 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 11 7 3 1 13 - 6 24
2. Ухань Три Таунс 8 7 0 1 35 - 9 21
3. Мэйчжоу Хакка 11 6 3 2 24 - 12 21
4. Чжэцзян Профессионал 9 6 2 1 15 - 3 20
5. Шанхай СИПГ 10 6 2 2 13 - 5 20
6. Хэнань Цзянье 11 6 1 4 23 - 15 19
7. Шаньдун Тайшань 7 6 1 0 15 - 2 19
8. Далянь Ифан 12 4 4 4 19 - 17 16
9. Бэйцзин Гоань 9 4 3 2 12 - 8 15
10. Чанчунь Ятай 10 3 4 3 11 - 8 13
11. Шэньчжэнь 7 3 0 4 8 - 12 9
12. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
13. Шицзячжуан 10 1 5 4 7 - 11 8
14. Ухань Цзалл 10 2 2 6 13 - 24 8
15. Гуанчжоу Эвергранд 9 2 2 5 7 - 8 8
16. Ченду Беттер Сити 6 1 4 1 7 - 7 7
17. Гуанчжоу Фули 11 2 1 8 8 - 25 7
18. Хэбей Форчун 10 1 0 9 7 - 35 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 11 8 2 1 23 - 8 26
2. Шаньдун Тайшань 11 8 0 3 24 - 11 24
3. Ченду Беттер Сити 12 6 3 3 12 - 11 21
4. Тянцзинь Тэда 12 5 3 4 15 - 13 18
5. Шанхай Шеньхуа 8 4 3 1 14 - 10 15
6. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 9 - 7 14
7. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
8. Шицзячжуан 9 4 1 4 17 - 16 13
9. Хэнань Цзянье 8 3 3 2 8 - 5 12
10. Чжэцзян Профессионал 10 2 6 2 13 - 12 12
11. Бэйцзин Гоань 9 3 3 3 16 - 19 12
12. Шэньчжэнь 12 3 2 7 14 - 27 11
13. Мэйчжоу Хакка 7 2 3 2 4 - 4 9
14. Ухань Цзалл 8 3 0 5 9 - 13 9
15. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 10 1 1 8 4 - 19 4
17. Гуанчжоу Фули 8 0 0 8 3 - 17 0
18. Хэбей Форчун 9 0 0 9 4 - 25 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 19 (2)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (7)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 13 (3)
Шаньдун Тайшань Кризан 11 (4)
Чанчунь Ятай Неграо Жуниор 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Хэнань Цзянье Шангуань Ван 6
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 6
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 1 4
Весь список
  • 92'
    Afrden Asqer ослабляет давление, выбив мяч.
  • 91'
    Yang Li из команды Гуанчжоу Эвергранд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Фол, нарушение
    91'
    Судья сигнализирует, что Вэй Ши-Хао из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Chengjian Liao
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Фол, нарушение
    90'
    Huapeng Wang наказан за толчок Liyu Yang
  • 90'
    Shaocong Wu ослабляет давление, выбив мяч.
  • 90'
    Jinxian Wang из команды Чанчунь Ятай своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 90'
    Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
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