Тур: 21. Стадион: Dongxihu Sports Center. Главный судья: Minghui Niu
0:1
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаAoshuang Nie
37' Желтая карточкаКаевич Асмир
0:1
63' ГолВиндбихлер Рихард
80' Желтая карточкаAbduhamit Abdugheni
90' Желтая карточкаDong Xu
90'+5
Ход матча
30'
37'
59'
60'
63'
81'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 10
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 9
-
0 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
15
Мин
Тянь
2
Peng
Li
28
Dong
Xu
32
Chen
Yuhao
18
Aoshuang
Nie
33
Chongqiu
Ye
19
Jinghang
Hu
16
Каевич
Асмир
17
Huajun
Zhang
10
Форбс
Браун
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Мин ТяньЗащитник
-
2 Peng LiЗащитник
-
28 Dong XuЗащитник
-
32 Chen YuhaoЗащитник
-
18 Aoshuang NieПолузащитник
-
33 Chongqiu YeПолузащитник
-
19 Jinghang HuПолузащитник
-
16 Каевич АсмирПолузащитник
-
17 Huajun ZhangПолузащитник
-
10 Форбс БраунНападающий
- Запасные игроки
-
6 Chao LiЗащитник
-
12 Shangkun LiuЗащитник
-
21 Jingbin WangНападающий
-
23 Гао Сян
-
3 Xuan Han
-
7 Yi Luo
-
26 Yun Liu
-
29 Da Wen
-
35 Kangkang Ren
-
36 Xuheng Huang
-
39 Nihat Nihmat
-
Главный тренер: Jinyu Li
- Основной состав
-
33 Чжан ЯньВратарь
-
26 Tao LiuЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
2 Hetao HuЗащитник
-
3 Xin TangПолузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
39 Chao GanПолузащитник
-
11 Ким Мин-УПолузащитник
-
10 РомулоНападающий
-
12 SaldanhaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Gan RuiЗащитник
-
31 Ting YangЗащитник
-
15 У ГуйчаоНападающий
-
24 Yu Xing
-
13 Jing Hu
-
19 Baixu Xiang
-
-
21 Junjie Meng
-
22 Xingyu Hu
-
28 Hanlin Wang
-
36 Junchen Gou
-
Главный тренер: Jung-Won Seo
Бомбардиры внутри турнира
Ухань Цзалл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форбс Браун
|7 (1)
|0.37
|Каевич Асмир
|4 (1)
|0.21
|Виана Бруно
|3
|0.16
|Peng Li
|2
|0.11
|Rentian Hu
|2
|0.11
|Huajun Zhang
|1
|0.05
|Мин Тянь
|1
|0.05
|Dong Xu
|1
|0.05
|Jinghang Hu
|0
|0
|Yun Liu
|0
|0
|Chongqiu Ye
|0
|0
|Chen Yuhao
|0
|0
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фелипе
|4
|0.21
|Ромуло
|2
|0.11
|У Гуйчао
|2
|0.11
|Zhuoyi Feng
|2
|0.11
|Ruibao Hu
|2
|0.11
|Ким Мин-У
|1
|0.05
|Чоу Тим
|1
|0.05
|Виндбихлер Рихард
|1
|0.05
|Chao Gan
|1
|0.05
|Tao Liu
|1
|0.05
|Hetao Hu
|1
|0.05
|Mutellip Iminqari
|1
|0.05
|Abduhamit Abdugheni
|0
|0
Карточки
Ухань Цзалл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jinghang Hu
|4
|0
|Виана Бруно
|4
|0
|Dong Xu
|4
|0
|Peng Li
|3
|0
|Aoshuang Nie
|3
|0
|Форбс Браун
|2
|0
|Yun Liu
|2
|0
|Мин Тянь
|2
|0
|Каевич Асмир
|1
|0
|Chongqiu Ye
|1
|0
|Xuan Han
|1
|0
|Jiali Hu
|1
|0
|Nihat Nihmat
|1
|0
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чоу Тим
|5
|2
|Xin Tang
|4
|0
|Tao Liu
|3
|0
|Abduhamit Abdugheni
|1
|1
|Gan Rui
|2
|0
|Ruibao Hu
|2
|0
|Фелипе
|2
|0
|Junchen Gou
|0
|1
|Xiaofeng Geng
|1
|0
|Zhuoyi Feng
|1
|0
|Junlin Min
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Chao Gan
|1
|0
|Bin Liu2
|1
|0
|Junjie Meng
|1
|0
|Hetao Hu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
13
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
3
23%
1
8%
1-15
3
23%
2
15%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
4
31%
6
46%
76-90
Пропущено
25
11
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
2
8%
0
0%
1-15
4
16%
4
36%
16-30
4
16%
2
18%
31-45
7
28%
3
27%
46-60
5
20%
1
9%
61-75
3
12%
1
9%
76-90
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
2
25%
1
13%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
1
13%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Пропущено
14
6
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
14%
1
17%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
4
29%
1
17%
31-45
2
14%
2
33%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
1
17%
76-90
Забито
21
21
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 6
5
24%
2
10%
1-15
4
19%
4
19%
16-30
1
5%
4
19%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
5
24%
3
14%
61-75
6
29%
7
33%
76-90
Пропущено
39
17
17 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 11
4
10%
1
6%
1-15
5
13%
5
29%
29%
16-30
8
21%
3
18%
31-45
9
23%
5
29%
29%
46-60
6
15%
1
6%
61-75
7
18%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Ухань Цзалл
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2
Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Цзалл - Чуньцинь Лифан 1:2 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2
Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Гуйчжоу Хэнфэн - Ченду Беттер Сити 2:9 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|19
|15
|2
|2
|58 - 17
|47
|2.
|Шаньдун Тайшань
|19
|15
|1
|3
|41 - 14
|46
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|19
|11
|6
|2
|27 - 16
|39
|4.
|Шанхай СИПГ
|19
|10
|4
|5
|22 - 13
|34
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|19
|8
|8
|3
|28 - 15
|32
|6.
|Хэнань Цзянье
|19
|9
|4
|6
|31 - 20
|31
|7.
|Ченду Беттер Сити
|19
|8
|7
|4
|20 - 18
|31
|8.
|Бэйцзин Гоань
|19
|8
|6
|5
|29 - 27
|30
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|19
|8
|6
|5
|29 - 18
|30
|10.
|Чанчунь Ятай
|19
|6
|8
|5
|29 - 25
|26
|11.
|Тянцзинь Тэда
|19
|7
|5
|7
|24 - 21
|26
|12.
|Далянь Ифан
|19
|5
|7
|7
|27 - 29
|22
|13.
|Шицзячжуан
|19
|5
|6
|8
|24 - 27
|21
|14.
|Шэньчжэнь
|19
|6
|2
|11
|22 - 39
|20
|15.
|Ухань Цзалл
|19
|5
|2
|12
|22 - 38
|17
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|19
|3
|3
|13
|11 - 27
|12
|17.
|Гуанчжоу Фули
|19
|2
|1
|16
|11 - 42
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|19
|1
|0
|18
|11 - 60
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шеньхуа
|11
|7
|3
|1
|13 - 6
|24
|2.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|0
|1
|35 - 9
|21
|3.
|Мэйчжоу Хакка
|12
|6
|3
|3
|25 - 14
|21
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|9
|6
|2
|1
|15 - 3
|20
|5.
|Шанхай СИПГ
|11
|6
|2
|3
|13 - 6
|20
|6.
|Хэнань Цзянье
|11
|6
|1
|4
|23 - 15
|19
|7.
|Шаньдун Тайшань
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|8.
|Далянь Ифан
|12
|4
|4
|4
|19 - 17
|16
|9.
|Бэйцзин Гоань
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|10.
|Чанчунь Ятай
|10
|3
|4
|3
|11 - 8
|13
|11.
|Шэньчжэнь
|7
|3
|0
|4
|8 - 12
|9
|12.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|13.
|Шицзячжуан
|10
|1
|5
|4
|7 - 11
|8
|14.
|Ухань Цзалл
|11
|2
|2
|7
|13 - 25
|8
|15.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|2
|2
|5
|7 - 8
|8
|16.
|Ченду Беттер Сити
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|17.
|Гуанчжоу Фули
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|10
|1
|0
|9
|7 - 35
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|12
|9
|0
|3
|26 - 12
|27
|2.
|Ухань Три Таунс
|11
|8
|2
|1
|23 - 8
|26
|3.
|Ченду Беттер Сити
|13
|7
|3
|3
|13 - 11
|24
|4.
|Тянцзинь Тэда
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|6.
|Бэйцзин Гоань
|10
|4
|3
|3
|17 - 19
|15
|7.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|8.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|9.
|Шицзячжуан
|9
|4
|1
|4
|17 - 16
|13
|10.
|Хэнань Цзянье
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|11.
|Чжэцзян Профессионал
|10
|2
|6
|2
|13 - 12
|12
|12.
|Шэньчжэнь
|12
|3
|2
|7
|14 - 27
|11
|13.
|Мэйчжоу Хакка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|14.
|Ухань Цзалл
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|15.
|Далянь Ифан
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|10
|1
|1
|8
|4 - 19
|4
|17.
|Гуанчжоу Фули
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|9
|0
|0
|9
|4 - 25
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|19 (2)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (7)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|13 (3)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|12 (4)
|Чанчунь Ятай
|Неграо Жуниор
|10 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Хэнань Цзянье
|Шангуань Ван
|6
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|6
|Бэйцзин Гоань
|Чендун Чжан
|1 4