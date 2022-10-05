Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Сальданья оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Tao Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Romulo навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Romulo создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Romulo оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Xin Tang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Сальданья из команды Ченду Беттер Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Команда Ченду Беттер Сити имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Huajun Zhang навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Чоу Тим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Хорошую попытку сделал Чоу Тим . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Форбс Браун выиграл воздушное противоборство у Tao Liu.

39' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Каевич Асмир совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

37' Xin Tang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Tao Liu выиграл воздушное противоборство у Форбс Браун

33' Хорошую попытку сделал Huajun Zhang . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Ruibao Hu не смог попасть в створ ударом издали

31' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Aoshuang Nie получает желтую карточку за неспортивное поведение

30' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Romulo из команды Ченду Беттер Сити разыграл угловой с правого угла.

27' Tao Liu из команды Ченду Беттер Сити нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

26' Romulo из команды Ченду Беттер Сити своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Чоу Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Chongqiu Ye выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Оооо... вот это был удар! Сальданья должен был забить с этой позиции.

21' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Сальданья и попал в перекладину!

21' Ким Мин-У создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Форбс Браун выиграл воздушное противоборство у Tao Liu.

16' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Сальданья оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Romulo из команды Ченду Беттер Сити своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Чжан Янь взял и забрал мяч на выходе

12' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Мин Тянь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Xin Tang не смог попасть в створ ударом издали

11' Romulo навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Romulo навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Chao Gan пробует нанести удар издали, но Zhenqiang Zhang держит все под контролем

9' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Romulo из команды Ченду Беттер Сити разыграл угловой с правого угла.

7' Матч возобновлен

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Сальданья нанес удар, но тот был заблокирован.

7' Romulo создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Chao Gan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Hetao Hu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Tao Liu наказан за толчок Zhenqiang Zhang

2' Romulo навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.