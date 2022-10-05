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Китай: Суперлига
2022

Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Minghui Niu
Ухань Цзалл
0:1
Конец матча
Ченду Беттер Сити
0'
30' Желтая карточка
Aoshuang Nie
37' Желтая карточка
Каевич Асмир
0:1
63' Гол
Виндбихлер Рихард
80' Желтая карточка
Abduhamit Abdugheni
90' Желтая карточка
Dong Xu
90'+5

Ход матча

30'
Aoshuang Nie
 
37'
Каевич Асмир
 
59'
Yun Liu
Huajun Zhang
 
60'
 
Abduhamit Abdugheni
Xin Tang
60'
 
Baixu Xiang
Saldanha
61'
Nihat Nihmat
Chongqiu Ye
 
63'
0:1
Виндбихлер Рихард
80'
 
Abduhamit Abdugheni
81'
 
Junjie Meng
Hetao Hu
81'
 
У Гуйчао
Ромуло
82'
Jingbin Wang
Aoshuang Nie
 
90'
Dong Xu
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 10
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 9
  • 0 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

22
Zhenqiang
Zhang
15
Мин
Тянь
2
Peng
Li
28
Dong
Xu
32
Chen
Yuhao
18
Aoshuang
Nie
33
Chongqiu
Ye
19
Jinghang
Hu
16
Каевич
Асмир
17
Huajun
Zhang
10
Форбс
Браун
33
Чжан
Янь
26
Tao
Liu
40
Виндбихлер
Рихард
5
Ruibao
Hu
2
Hetao
Hu
3
Xin
Tang
8
Чоу
Тим
39
Chao
Gan
11
Ким
Мин-У
10
Ромуло
12
Saldanha
Ухань Цзалл
4-2-3-1
Ченду Беттер Сити
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Ухань Цзалл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форбс Браун 7 (1) 0.37
Каевич Асмир 4 (1) 0.21
Виана Бруно 3 0.16
Peng Li 2 0.11
Rentian Hu 2 0.11
Huajun Zhang 1 0.05
Мин Тянь 1 0.05
Dong Xu 1 0.05
Jinghang Hu 0 0
Yun Liu 0 0
Chongqiu Ye 0 0
Chen Yuhao 0 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелипе 4 0.21
Ромуло 2 0.11
У Гуйчао 2 0.11
Zhuoyi Feng 2 0.11
Ruibao Hu 2 0.11
Ким Мин-У 1 0.05
Чоу Тим 1 0.05
Виндбихлер Рихард 1 0.05
Chao Gan 1 0.05
Tao Liu 1 0.05
Hetao Hu 1 0.05
Mutellip Iminqari 1 0.05
Abduhamit Abdugheni 0 0

Карточки

Ухань Цзалл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jinghang Hu 4 0
Виана Бруно 4 0
Dong Xu 4 0
Peng Li 3 0
Aoshuang Nie 3 0
Форбс Браун 2 0
Yun Liu 2 0
Мин Тянь 2 0
Каевич Асмир 1 0
Chongqiu Ye 1 0
Xuan Han 1 0
Jiali Hu 1 0
Nihat Nihmat 1 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 5 2
Xin Tang 4 0
Tao Liu 3 0
Abduhamit Abdugheni 1 1
Gan Rui 2 0
Ruibao Hu 2 0
Фелипе 2 0
Junchen Gou 0 1
Xiaofeng Geng 1 0
Zhuoyi Feng 1 0
Junlin Min 1 0
Ромуло 1 0
Chao Gan 1 0
Bin Liu2 1 0
Junjie Meng 1 0
Hetao Hu 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
13
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
3
23%
1
8%
1-15
3
23%
2
15%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
4
31%
6
46%
76-90

Пропущено

25
11
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
2
8%
0
0%
1-15
4
16%
4
36%
16-30
4
16%
2
18%
31-45
7
28%
3
27%
46-60
5
20%
1
9%
61-75
3
12%
1
9%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
2
25%
1
13%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
1
13%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Пропущено

14
6
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
14%
1
17%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
4
29%
1
17%
31-45
2
14%
2
33%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
1
17%
76-90

Забито

21
21
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 6
5
24%
2
10%
1-15
4
19%
4
19%
16-30
1
5%
4
19%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
5
24%
3
14%
61-75
6
29%
7
33%
76-90

Пропущено

39
17
17 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 11
4
10%
1
6%
1-15
5
13%
5
29%
29%
16-30
8
21%
3
18%
31-45
9
23%
5
29%
29%
46-60
6
15%
1
6%
61-75
7
18%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Ухань Цзалл
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2
Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Цзалл - Чуньцинь Лифан 1:2 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2
Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Гуйчжоу Хэнфэн - Ченду Беттер Сити 2:9 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 19 15 2 2 58 - 17 47
2. Шаньдун Тайшань 19 15 1 3 41 - 14 46
3. Шанхай Шеньхуа 19 11 6 2 27 - 16 39
4. Шанхай СИПГ 19 10 4 5 22 - 13 34
5. Чжэцзян Профессионал 19 8 8 3 28 - 15 32
6. Хэнань Цзянье 19 9 4 6 31 - 20 31
7. Ченду Беттер Сити 19 8 7 4 20 - 18 31
8. Бэйцзин Гоань 19 8 6 5 29 - 27 30
9. Мэйчжоу Хакка 19 8 6 5 29 - 18 30
10. Чанчунь Ятай 19 6 8 5 29 - 25 26
11. Тянцзинь Тэда 19 7 5 7 24 - 21 26
12. Далянь Ифан 19 5 7 7 27 - 29 22
13. Шицзячжуан 19 5 6 8 24 - 27 21
14. Шэньчжэнь 19 6 2 11 22 - 39 20
15. Ухань Цзалл 19 5 2 12 22 - 38 17
16. Гуанчжоу Эвергранд 19 3 3 13 11 - 27 12
17. Гуанчжоу Фули 19 2 1 16 11 - 42 7
18. Хэбей Форчун 19 1 0 18 11 - 60 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 11 7 3 1 13 - 6 24
2. Ухань Три Таунс 8 7 0 1 35 - 9 21
3. Мэйчжоу Хакка 12 6 3 3 25 - 14 21
4. Чжэцзян Профессионал 9 6 2 1 15 - 3 20
5. Шанхай СИПГ 11 6 2 3 13 - 6 20
6. Хэнань Цзянье 11 6 1 4 23 - 15 19
7. Шаньдун Тайшань 7 6 1 0 15 - 2 19
8. Далянь Ифан 12 4 4 4 19 - 17 16
9. Бэйцзин Гоань 9 4 3 2 12 - 8 15
10. Чанчунь Ятай 10 3 4 3 11 - 8 13
11. Шэньчжэнь 7 3 0 4 8 - 12 9
12. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
13. Шицзячжуан 10 1 5 4 7 - 11 8
14. Ухань Цзалл 11 2 2 7 13 - 25 8
15. Гуанчжоу Эвергранд 9 2 2 5 7 - 8 8
16. Ченду Беттер Сити 6 1 4 1 7 - 7 7
17. Гуанчжоу Фули 11 2 1 8 8 - 25 7
18. Хэбей Форчун 10 1 0 9 7 - 35 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 12 9 0 3 26 - 12 27
2. Ухань Три Таунс 11 8 2 1 23 - 8 26
3. Ченду Беттер Сити 13 7 3 3 13 - 11 24
4. Тянцзинь Тэда 12 5 3 4 15 - 13 18
5. Шанхай Шеньхуа 8 4 3 1 14 - 10 15
6. Бэйцзин Гоань 10 4 3 3 17 - 19 15
7. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 9 - 7 14
8. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
9. Шицзячжуан 9 4 1 4 17 - 16 13
10. Хэнань Цзянье 8 3 3 2 8 - 5 12
11. Чжэцзян Профессионал 10 2 6 2 13 - 12 12
12. Шэньчжэнь 12 3 2 7 14 - 27 11
13. Мэйчжоу Хакка 7 2 3 2 4 - 4 9
14. Ухань Цзалл 8 3 0 5 9 - 13 9
15. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 10 1 1 8 4 - 19 4
17. Гуанчжоу Фули 8 0 0 8 3 - 17 0
18. Хэбей Форчун 9 0 0 9 4 - 25 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 19 (2)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (7)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 13 (3)
Шаньдун Тайшань Кризан 12 (4)
Чанчунь Ятай Неграо Жуниор 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Хэнань Цзянье Шангуань Ван 6
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 6
Бэйцзин Гоань Чендун Чжан 1 4
Весь список
  • Желтая карточка
    92'
    Dong Xu получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    92'
    Безумный фол. Dong Xu грубо играет против соперника. Пострадал Junjie Meng
  • 92'
    Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Peng Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • Фол, нарушение
    91'
    Судья сигнализирует, что Peng Li из команды Ухань Цзалл поставил подножку. Пострадал Baixu Xiang
  • 90'
    Tao Liu из команды Ченду Беттер Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 90'
    Ухань Цзалл пытается что-то создать.
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