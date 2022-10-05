Тур: 21. Стадион: Dalian Sports Center Stadium. Главный судья: Haixin Li
0:1
Конец матча
0'
0:1
22' ГолTianyi Gao
36' Желтая карточкаЧендун Чжан
56' Желтая карточкаЛи Ан
57' Желтая карточкаDehai Zou
64' Желтая карточкаВаргас Матиас
90' Желтая карточкаЛю Хуань
90'+9
Ход матча
22'
0:1
36'
56'
57'
64'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
13
Чжэнь
Вэй
2
Ли
Ан
10
Ндиайе
Чериф
14
Dehai
Zou
27
Gang
Wang
22
Дабао
Юй
19
Лю
Хуань
10
Чжанг
Сичже
15
Tianyi
Gao
28
Чендун
Чжан
17
Кан
Сан-У
20
Ziming
Wang
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
2 Ли АнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ндиайе ЧерифНападающий
- Запасные игроки
-
22 Jia DuВратарь
-
21 Хай ЮйЗащитник
-
32 Shuai LiЗащитник
- Полузащитник
-
14 Ли ШенглонгПолузащитник
-
20 Shiyuan YangПолузащитник
-
12 Wei Chen2
-
39 Baiyang Liu
-
37 Xuhuang Chen
-
15 Shenyuan Li
-
26 Chunxin Chen
-
Главный тренер: Леко Иван
- Основной состав
-
14 Dehai ZouВратарь
-
27 Gang WangЗащитник
- Защитник
-
22 Дабао ЮйЗащитник
-
19 Лю ХуаньЗащитник
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
-
15 Tianyi GaoПолузащитник
-
28 Чендун ЧжанПолузащитник
-
17 Кан Сан-УПолузащитник
-
20 Ziming WangНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 Сень ХоуВратарь
-
25 Го ЦюаньбоВратарь
- Защитник
-
37 Yongjing CaoПолузащитник
-
30 Marko DabroПолузащитник
-
8 Пяо ЧэнПолузащитник
- Нападающий
-
26 Yang Bai
-
29 Yuda Tian
-
3 Yang Yu1
-
32 Guobo Liu
-
-
Главный тренер: Stanley Menzo
История личных встреч
Шанхай СИПГ
Бэйцзин Гоань
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
23 матча
43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
34.8%
43.5%
21.7%
8 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндиайе Чериф
|6 (1)
|0.32
|Вэньцзюнь Люй
|4
|0.21
|Лэй У
|2
|0.11
|Цзин Фэн
|1
|0.05
|Линьпэн Чжан
|1
|0.05
|Huachen Zhang
|1
|0.05
|Zhurun Liu
|1
|0.05
|Оскар дос Сантос
|1 (1)
|0.05
|Браунинг Тайас
|1
|0.05
|Шэньчао Ван
|1
|0.05
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0.05
|Xin Xu
|1
|0.05
|Паулиньо Пауло
|0
|0
|Ли Ан
|0
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жанг Юнинг
|12 (1)
|0.63
|Чжанг Сичже
|4 (1)
|0.21
|Мемишевич Самир
|2
|0.11
|Дабао Юй
|2
|0.11
|Ziming Wang
|2
|0.11
|Кан Сан-У
|1
|0.05
|Tianyi Gao
|1
|0.05
|Gang Wang
|1
|0.05
|Marko Dabro
|1
|0.05
|Цзинь Пэнксян
|1
|0.05
|Yongjing Cao
|1
|0.05
|Nebijan Muhmet
|0
|0
|Guobo Liu
|0
|0
Карточки
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линьпэн Чжан
|4
|0
|Вэньцзюнь Люй
|3
|0
|Shiyuan Yang
|3
|0
|Xin Xu
|1
|1
|Huachen Zhang
|1
|1
|Ли Ан
|2
|0
|Паулиньо Пауло
|2
|0
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0
|Хуань Фу
|1
|0
|Каллон Исса
|1
|0
|Хай Юй
|1
|0
|Muzepper Mirahmetjan
|1
|0
|Варгас Матиас
|1
|0
|Чжэнь Вэй
|1
|0
|Shenyuan Li
|1
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чендун Чжан
|4
|1
|Дабао Юй
|5
|0
|Мемишевич Самир
|3
|0
|Чи Чжунго
|3
|0
|Gang Wang
|2
|0
|Dehai Zou
|2
|0
|Yang Yu1
|2
|0
|Адегбенро Самуэль
|1
|0
|Сень Хоу
|1
|0
|Yongjing Cao
|1
|0
|Жанг Юнинг
|1
|0
|Tianyi Gao
|1
|0
|Лю Хуань
|1
|0
|Guobo Liu
|1
|0
|Yuda Tian
|1
|0
|Shaowen Liang
|1
|0
|Mohemati Naibijiang
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
17
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
0
0%
2
12%
1-15
3
25%
6
35%
16-30
3
25%
2
12%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
3
25%
3
18%
76-90
Пропущено
7
19
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
29%
4
21%
1-15
2
29%
2
11%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
2
29%
2
11%
46-60
1
14%
3
16%
61-75
0
0%
5
26%
76-90
Забито
9
12
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
2
22%
2
17%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
33%
3
25%
76-90
Пропущено
7
8
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
1
13%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Забито
21
29
11 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
2
10%
4
14%
1-15
5
24%
8
28%
16-30
4
19%
3
10%
31-45
3
14%
4
14%
46-60
1
5%
4
14%
61-75
6
29%
6
21%
76-90
Пропущено
14
27
6 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
3
21%
4
15%
1-15
3
21%
3
11%
16-30
0
0%
7
26%
31-45
3
21%
2
7%
46-60
4
29%
4
15%
61-75
1
7%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0
Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2
Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|19
|15
|2
|2
|58 - 17
|47
|2.
|Шаньдун Тайшань
|19
|15
|1
|3
|41 - 14
|46
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|19
|11
|6
|2
|27 - 16
|39
|4.
|Шанхай СИПГ
|19
|10
|4
|5
|22 - 13
|34
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|19
|8
|8
|3
|28 - 15
|32
|6.
|Хэнань Цзянье
|19
|9
|4
|6
|31 - 20
|31
|7.
|Ченду Беттер Сити
|19
|8
|7
|4
|20 - 18
|31
|8.
|Бэйцзин Гоань
|19
|8
|6
|5
|29 - 27
|30
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|19
|8
|6
|5
|29 - 18
|30
|10.
|Чанчунь Ятай
|19
|6
|8
|5
|29 - 25
|26
|11.
|Тянцзинь Тэда
|19
|7
|5
|7
|24 - 21
|26
|12.
|Далянь Ифан
|19
|5
|7
|7
|27 - 29
|22
|13.
|Шицзячжуан
|19
|5
|6
|8
|24 - 27
|21
|14.
|Шэньчжэнь
|19
|6
|2
|11
|22 - 39
|20
|15.
|Ухань Цзалл
|19
|5
|2
|12
|22 - 38
|17
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|19
|3
|3
|13
|11 - 27
|12
|17.
|Гуанчжоу Фули
|19
|2
|1
|16
|11 - 42
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|19
|1
|0
|18
|11 - 60
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шеньхуа
|11
|7
|3
|1
|13 - 6
|24
|2.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|0
|1
|35 - 9
|21
|3.
|Мэйчжоу Хакка
|12
|6
|3
|3
|25 - 14
|21
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|9
|6
|2
|1
|15 - 3
|20
|5.
|Шанхай СИПГ
|11
|6
|2
|3
|13 - 6
|20
|6.
|Хэнань Цзянье
|11
|6
|1
|4
|23 - 15
|19
|7.
|Шаньдун Тайшань
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|8.
|Далянь Ифан
|12
|4
|4
|4
|19 - 17
|16
|9.
|Бэйцзин Гоань
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|10.
|Чанчунь Ятай
|10
|3
|4
|3
|11 - 8
|13
|11.
|Шэньчжэнь
|7
|3
|0
|4
|8 - 12
|9
|12.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|13.
|Шицзячжуан
|10
|1
|5
|4
|7 - 11
|8
|14.
|Ухань Цзалл
|11
|2
|2
|7
|13 - 25
|8
|15.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|2
|2
|5
|7 - 8
|8
|16.
|Ченду Беттер Сити
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|17.
|Гуанчжоу Фули
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|10
|1
|0
|9
|7 - 35
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|12
|9
|0
|3
|26 - 12
|27
|2.
|Ухань Три Таунс
|11
|8
|2
|1
|23 - 8
|26
|3.
|Ченду Беттер Сити
|13
|7
|3
|3
|13 - 11
|24
|4.
|Тянцзинь Тэда
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|6.
|Бэйцзин Гоань
|10
|4
|3
|3
|17 - 19
|15
|7.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|8.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|9.
|Шицзячжуан
|9
|4
|1
|4
|17 - 16
|13
|10.
|Хэнань Цзянье
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|11.
|Чжэцзян Профессионал
|10
|2
|6
|2
|13 - 12
|12
|12.
|Шэньчжэнь
|12
|3
|2
|7
|14 - 27
|11
|13.
|Мэйчжоу Хакка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|14.
|Ухань Цзалл
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|15.
|Далянь Ифан
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|10
|1
|1
|8
|4 - 19
|4
|17.
|Гуанчжоу Фули
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|9
|0
|0
|9
|4 - 25
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|19 (2)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (7)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|13 (3)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|12 (4)
|Чанчунь Ятай
|Неграо Жуниор
|10 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Хэнань Цзянье
|Шангуань Ван
|6
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|6
|Бэйцзин Гоань
|Чендун Чжан
|1 4