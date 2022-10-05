Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Жанг Юнинг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

89' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Матч возобновлен

88' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

87' Tianyi Gao пробует нанести удар издали, но Junling Yan держит все под контролем

86' Браунинг Тайас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Адегбенро Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Паулиньо Пауло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Паулиньо Пауло навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Хорошую попытку сделал Мемишевич Самир . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Чжанг Сичже навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Хорошую попытку сделал Жанг Юнинг . Удар в створ, но вратарь начеку

75' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

72' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Хорошую попытку сделал Вэньцзюнь Люй . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Варгас Матиас бьет со штрафного в створ, но Хоу Сен держит все под контролем

64' Варгас Матиас получает желтую карточку за нырок

64' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Варгас Матиас нырнул в штрафной. Спорно!

64' Чжэнь Вэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Сень Хоу взял и забрал мяч на выходе

62' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Чжанг Сичже навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Матч возобновлен

58' Ох, нехорошо это выглядит. Dehai Zou получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Судье надоело, что Dehai Zou тянет время и он наказал его горчичником

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Ли Ан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

55' Матч возобновлен

55' Dehai Zou на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Ндиайе Чериф оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Варгас Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Браунинг Тайас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Матч возобновлен

50' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

48' Dehai Zou на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Паулиньо Пауло пробует нанести удар издали, но Dehai Zou держит все под контролем

47' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля