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Китай: Суперлига
2022

Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Haixin Li
Шанхай СИПГ
0:1
Конец матча
Бэйцзин Гоань
0'
0:1
22' Гол
Tianyi Gao
36' Желтая карточка
Чендун Чжан
56' Желтая карточка
Ли Ан
57' Желтая карточка
Dehai Zou
64' Желтая карточка
Варгас Матиас
90' Желтая карточка
Лю Хуань
90'+9

Ход матча

22'
0:1
Tianyi Gao
36'
 
Чендун Чжан
56'
Ли Ан
 
57'
 
Dehai Zou
59'
 
Сень Хоу
Dehai Zou
64'
Варгас Матиас
 
72'
 
Yongjing Cao
Кан Сан-У
72'
 
Адегбенро Самуэль
Ziming Wang
74'
Shenyuan Li
Шэньчао Ван
 
88'
Ли Шенглонг
Ндиайе Чериф
 
88'
Shuai Li
Ли Ан
 
90'
 
Лю Хуань
90'
 
Yang Bai
Чжанг Сичже

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

1
Цзюнь-Лин
Янь
4
Шэньчао
Ван
3
Браунинг
Тайас
13
Чжэнь
Вэй
2
Ли
Ан
29
Huachen
Zhang
6
Хуэй-Кан
Цай
9
Паулиньо
Пауло
24
Варгас
Матиас
11
Вэньцзюнь
Люй
10
Ндиайе
Чериф
14
Dehai
Zou
27
Gang
Wang
5
Мемишевич
Самир
22
Дабао
Юй
19
Лю
Хуань
10
Чжанг
Сичже
15
Tianyi
Gao
28
Чендун
Чжан
17
Кан
Сан-У
20
Ziming
Wang
9
Жанг
Юнинг
Шанхай СИПГ
4-2-3-1
Бэйцзин Гоань
4-4-2

История личных встреч

Шанхай СИПГ
Бэйцзин Гоань

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

23 матча

43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

34.8%
43.5%
21.7%
8 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
1:2
С
1:0
С
1:2
С
0:2
С
2:1
С
2:0
С
0:1
К
2:1
К
2:1
С
1:2
С
0:1
С
5:1
С
2:2
С
2:1
С
0:0
С
1:1
С
2:0
С
1:0
С
0:3
С
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндиайе Чериф 6 (1) 0.32
Вэньцзюнь Люй 4 0.21
Лэй У 2 0.11
Цзин Фэн 1 0.05
Линьпэн Чжан 1 0.05
Huachen Zhang 1 0.05
Zhurun Liu 1 0.05
Оскар дос Сантос 1 (1) 0.05
Браунинг Тайас 1 0.05
Шэньчао Ван 1 0.05
Хуэй-Кан Цай 1 0.05
Xin Xu 1 0.05
Паулиньо Пауло 0 0
Ли Ан 0 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жанг Юнинг 12 (1) 0.63
Чжанг Сичже 4 (1) 0.21
Мемишевич Самир 2 0.11
Дабао Юй 2 0.11
Ziming Wang 2 0.11
Кан Сан-У 1 0.05
Tianyi Gao 1 0.05
Gang Wang 1 0.05
Marko Dabro 1 0.05
Цзинь Пэнксян 1 0.05
Yongjing Cao 1 0.05
Nebijan Muhmet 0 0
Guobo Liu 0 0

Карточки

Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линьпэн Чжан 4 0
Вэньцзюнь Люй 3 0
Shiyuan Yang 3 0
Xin Xu 1 1
Huachen Zhang 1 1
Ли Ан 2 0
Паулиньо Пауло 2 0
Хуэй-Кан Цай 1 0
Хуань Фу 1 0
Каллон Исса 1 0
Хай Юй 1 0
Muzepper Mirahmetjan 1 0
Варгас Матиас 1 0
Чжэнь Вэй 1 0
Shenyuan Li 1 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чендун Чжан 4 1
Дабао Юй 5 0
Мемишевич Самир 3 0
Чи Чжунго 3 0
Gang Wang 2 0
Dehai Zou 2 0
Yang Yu1 2 0
Адегбенро Самуэль 1 0
Сень Хоу 1 0
Yongjing Cao 1 0
Жанг Юнинг 1 0
Tianyi Gao 1 0
Лю Хуань 1 0
Guobo Liu 1 0
Yuda Tian 1 0
Shaowen Liang 1 0
Mohemati Naibijiang 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
17
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
0
0%
2
12%
1-15
3
25%
6
35%
16-30
3
25%
2
12%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
3
25%
3
18%
76-90

Пропущено

7
19
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
29%
4
21%
1-15
2
29%
2
11%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
2
29%
2
11%
46-60
1
14%
3
16%
61-75
0
0%
5
26%
76-90

Забито

9
12
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
2
22%
2
17%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
33%
3
25%
76-90

Пропущено

7
8
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
1
13%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Забито

21
29
11 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
2
10%
4
14%
1-15
5
24%
8
28%
16-30
4
19%
3
10%
31-45
3
14%
4
14%
46-60
1
5%
4
14%
61-75
6
29%
6
21%
76-90

Пропущено

14
27
6 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
3
21%
4
15%
1-15
3
21%
3
11%
16-30
0
0%
7
26%
31-45
3
21%
2
7%
46-60
4
29%
4
15%
61-75
1
7%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай СИПГ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0
Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2
Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 19 15 2 2 58 - 17 47
2. Шаньдун Тайшань 19 15 1 3 41 - 14 46
3. Шанхай Шеньхуа 19 11 6 2 27 - 16 39
4. Шанхай СИПГ 19 10 4 5 22 - 13 34
5. Чжэцзян Профессионал 19 8 8 3 28 - 15 32
6. Хэнань Цзянье 19 9 4 6 31 - 20 31
7. Ченду Беттер Сити 19 8 7 4 20 - 18 31
8. Бэйцзин Гоань 19 8 6 5 29 - 27 30
9. Мэйчжоу Хакка 19 8 6 5 29 - 18 30
10. Чанчунь Ятай 19 6 8 5 29 - 25 26
11. Тянцзинь Тэда 19 7 5 7 24 - 21 26
12. Далянь Ифан 19 5 7 7 27 - 29 22
13. Шицзячжуан 19 5 6 8 24 - 27 21
14. Шэньчжэнь 19 6 2 11 22 - 39 20
15. Ухань Цзалл 19 5 2 12 22 - 38 17
16. Гуанчжоу Эвергранд 19 3 3 13 11 - 27 12
17. Гуанчжоу Фули 19 2 1 16 11 - 42 7
18. Хэбей Форчун 19 1 0 18 11 - 60 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 11 7 3 1 13 - 6 24
2. Ухань Три Таунс 8 7 0 1 35 - 9 21
3. Мэйчжоу Хакка 12 6 3 3 25 - 14 21
4. Чжэцзян Профессионал 9 6 2 1 15 - 3 20
5. Шанхай СИПГ 11 6 2 3 13 - 6 20
6. Хэнань Цзянье 11 6 1 4 23 - 15 19
7. Шаньдун Тайшань 7 6 1 0 15 - 2 19
8. Далянь Ифан 12 4 4 4 19 - 17 16
9. Бэйцзин Гоань 9 4 3 2 12 - 8 15
10. Чанчунь Ятай 10 3 4 3 11 - 8 13
11. Шэньчжэнь 7 3 0 4 8 - 12 9
12. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
13. Шицзячжуан 10 1 5 4 7 - 11 8
14. Ухань Цзалл 11 2 2 7 13 - 25 8
15. Гуанчжоу Эвергранд 9 2 2 5 7 - 8 8
16. Ченду Беттер Сити 6 1 4 1 7 - 7 7
17. Гуанчжоу Фули 11 2 1 8 8 - 25 7
18. Хэбей Форчун 10 1 0 9 7 - 35 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 12 9 0 3 26 - 12 27
2. Ухань Три Таунс 11 8 2 1 23 - 8 26
3. Ченду Беттер Сити 13 7 3 3 13 - 11 24
4. Тянцзинь Тэда 12 5 3 4 15 - 13 18
5. Шанхай Шеньхуа 8 4 3 1 14 - 10 15
6. Бэйцзин Гоань 10 4 3 3 17 - 19 15
7. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 9 - 7 14
8. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
9. Шицзячжуан 9 4 1 4 17 - 16 13
10. Хэнань Цзянье 8 3 3 2 8 - 5 12
11. Чжэцзян Профессионал 10 2 6 2 13 - 12 12
12. Шэньчжэнь 12 3 2 7 14 - 27 11
13. Мэйчжоу Хакка 7 2 3 2 4 - 4 9
14. Ухань Цзалл 8 3 0 5 9 - 13 9
15. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 10 1 1 8 4 - 19 4
17. Гуанчжоу Фули 8 0 0 8 3 - 17 0
18. Хэбей Форчун 9 0 0 9 4 - 25 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 19 (2)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (7)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 13 (3)
Шаньдун Тайшань Кризан 12 (4)
Чанчунь Ятай Неграо Жуниор 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Хэнань Цзянье Шангуань Ван 6
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 6
Бэйцзин Гоань Чендун Чжан 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Бэйцзин Гоань вырывает победу
  • Свисток
    99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Шанхай СИПГ: 67%, Бэйцзин Гоань: 33%.
  • 99'
    Матч возобновлен
  • 98'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    98'
    Судья сигнализирует, что Shuai Li из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Адегбенро Самуэль
  • 98'
    Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
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    • Фол, нарушение
      95'
      Лю Хуань из команды Бэйцзин Гоань заходит слишком далеко, он валит Shenyuan Li.
    • 95'
      Шанхай СИПГ контролирует мяч.
    • 94'
      Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
    • 94'
      Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 94'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Адегбенро Самуэль нанес удар в каркас ворот!
    • 94'
      Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 93'
      Чжанг Сичже выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 93'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      92'
      Tianyi Gao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 92'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • До матча
    • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dalian Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Шанхай СИПГ 0:1 Бэйцзин Гоань онлайн

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