Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Guokang Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Yu Hou взял и забрал мяч на выходе

Yu Hou взял и забрал мяч на выходе

Yu Hou взял и забрал мяч на выходе

Первый тайм

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Феллайни Маруан получил желтую карточку от судьи

48' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Шаньдун Тайшань , будет отменен из-за фола.

47' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Матч возобновлен

44' Junjian Liao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Кризан получил желтую карточку от судьи

42' Liuyu Duan навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Хорошую попытку сделал Хунбо Инь . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Косович Небойша создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Косович Небойша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Феллайни Маруан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Кризан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Вуканович Алекса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Оооо... вот это был удар! Liuyu Duan должен был забить с этой позиции.

33' Liuyu Duan оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Кризан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Феллайни Маруан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Лю Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Лю Ян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Матч возобновлен

25' Мойсес Лима на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Косович Небойша получил желтую карточку от судьи

24' Цзи Сян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Мойсес Лима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Zhechao Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Yu Hou делает важнейший сейв!

23' Кризан пробует нанести удар издали, но Yu Hou держит все под контролем

22' Сон Лон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Косович Небойша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Сон Лон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Кризан из команды Шаньдун Тайшань своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Феллайни Маруан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Матч возобновлен

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Junjian Liao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Косович Небойша оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Rodrigo Henrique создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Чжэн Чжэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Liuyu Duan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Хунбо Инь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Феллайни Маруан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Chen Pu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Liuyu Duan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Лю Ян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Liang Shi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Liuyu Duan оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Chen Pu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Чжэн Чжэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Yilin Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру