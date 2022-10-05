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Китай: Суперлига
2022

Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Wei Liu
Мэйчжоу Хакка
1:2
Конец матча
Шаньдун Тайшань
0'
25' Желтая карточка
Косович Небойша
43' Желтая карточка
Кризан
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Мойсес Лима
45' Желтая карточка
Феллайни Маруан
54' Желтая карточка
Zhechao Chen
1:0
66' Гол
Косович Небойша
1:1
69' Гол
Кризан
1:2
88' Гол
Чжэн Чжэн
90'+5

Ход матча

25'
Косович Небойша
 
43'
 
Кризан
45'
 
Мойсес Лима
45'
 
Феллайни Маруан
46'
Guokang Chen
Yilin Yang
 
50'
Yi Guo
Хунбо Инь
 
54'
Zhechao Chen
 
59'
 
Tianyu Qi
Chen Pu
59'
 
Tianyu Guo
Liuyu Duan
66'
Косович Небойша
1:0
69'
1:1
Кризан
(Феллайни Маруан)
71'
Wei Wang
Zhechao Chen
 
81'
Эгбучунам Чисом
Косович Небойша
 
81'
Sheng Liu
Yi Guo
 
88'
1:2
Чжэн Чжэн
90'
 
Hailong Li
Лю Ян

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

22
Yu
Hou
29
Tze-Nam
Yue
6
Junjian
Liao
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
27
Косович
Небойша
13
Liang
Shi
10
Хунбо
Инь
25
Rodrigo
Henrique
19
Yilin
Yang
9
Вуканович
Алекса
14
Ван
Да-Лэй
37
Цзи
Сян
27
Кэ
Ши
5
Чжэн
Чжэн
39
Long
Song
36
Liuyu
Duan
25
Феллайни
Маруан
11
Лю
Ян
29
Chen
Pu
9
Кризан
10
Мойсес
Лима
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1
Шаньдун Тайшань
4-3-3

История личных встреч

Мэйчжоу Хакка
Шаньдун Тайшань

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуканович Алекса 7 0.37
Rodrigo Henrique 5 0.26
Косович Небойша 4 (1) 0.21
Хунбо Инь 3 0.16
Guokang Chen 3 0.16
Wei Cui III 2 0.11
Yilin Yang 2 0.11
Дугалич Раде 2 0.11
Yihu Yang 0 0
Zhechao Chen 0 0
Tze-Nam Yue 0 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кризан 11 (1) 0.58
Мойсес Лима 6 (1) 0.32
Феллайни Маруан 4 0.21
Цзинь Цзиндао 4 0.21
Chen Pu 3 0.16
Лю Биньбинь 2 0.11
Чжэн Чжэн 2 0.11
Tianyu Guo 2 (1) 0.11
Лю Ян 1 0.05
Ляо Лишэн 1 0.05
Tianyu Qi 1 0.05
Hailong Li 1 0.05
Жадсон II 1 0.05
Сон Чжун-Хо 0 0
Цзи Сян 0 0
Кэ Ши 0 0
Liuyu Duan 0 0
Tong Wang1 0 0

Карточки

Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junjian Liao 5 0
Косович Небойша 3 0
Zhechao Chen 3 0
Вуканович Алекса 3 0
Wei Wang 3 0
Чао-Шэн Ян 1 1
Дугалич Раде 2 0
Liang Shi 2 0
Rodrigo Henrique 2 0
Guokang Chen 2 0
Yihu Yang 1 0
Wei Cui III 1 0
Yu Hou 1 0
Vas Nunez 1 0
Yilin Yang 1 0
Tze-Nam Yue 1 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чжэн Чжэн 3 1
Ляо Лишэн 3 0
Мойсес Лима 3 0
Tong Wang1 3 0
Кэ Ши 1 1
Феллайни Маруан 2 0
Ван Да-Лэй 2 0
Цзинь Цзиндао 2 0
Кризан 2 0
Chen Pu 2 0
Лю Ян 1 0
Цзи Сян 1 0
Сон Чжун-Хо 1 0
Long Song 1 0
Tianyu Guo 1 0
Liuyu Duan 1 0
Yuanwei Yu 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
25
9 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
8 Не забивали 9
4
16%
2
8%
1-15
3
12%
3
12%
16-30
2
8%
4
16%
31-45
6
24%
7
28%
46-60
8
32%
4
16%
61-75
2
8%
5
20%
76-90

Пропущено

14
13
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
14%
1
8%
1-15
3
21%
3
23%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
14%
5
38%
61-75
5
36%
2
15%
76-90

Забито

4
14
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
16 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
75%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
25%
4
29%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

29
39
12 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 13
5 Не забивали 2
4
14%
2
5%
1-15
3
10%
5
13%
16-30
5
17%
7
18%
31-45
6
21%
9
23%
46-60
8
28%
7
18%
61-75
3
10%
9
23%
76-90

Пропущено

18
16
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
4
22%
1
6%
1-15
3
17%
4
25%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
2
11%
5
31%
61-75
6
33%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2
Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Куньшань 1:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2
Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Шаньдун Тайшань 1:3 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 3:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 4:1 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Шаньдун Тайшань - Урава Редс 0:5 Тэгу - Шаньдун Тайшань 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 19 15 2 2 58 - 17 47
2. Шаньдун Тайшань 19 15 1 3 41 - 14 46
3. Шанхай Шеньхуа 19 11 6 2 27 - 16 39
4. Шанхай СИПГ 19 10 4 5 22 - 13 34
5. Чжэцзян Профессионал 19 8 8 3 28 - 15 32
6. Хэнань Цзянье 19 9 4 6 31 - 20 31
7. Ченду Беттер Сити 19 8 7 4 20 - 18 31
8. Бэйцзин Гоань 19 8 6 5 29 - 27 30
9. Мэйчжоу Хакка 19 8 6 5 29 - 18 30
10. Чанчунь Ятай 19 6 8 5 29 - 25 26
11. Тянцзинь Тэда 19 7 5 7 24 - 21 26
12. Далянь Ифан 19 5 7 7 27 - 29 22
13. Шицзячжуан 19 5 6 8 24 - 27 21
14. Шэньчжэнь 19 6 2 11 22 - 39 20
15. Ухань Цзалл 19 5 2 12 22 - 38 17
16. Гуанчжоу Эвергранд 19 3 3 13 11 - 27 12
17. Гуанчжоу Фули 19 2 1 16 11 - 42 7
18. Хэбей Форчун 19 1 0 18 11 - 60 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 11 7 3 1 13 - 6 24
2. Ухань Три Таунс 8 7 0 1 35 - 9 21
3. Мэйчжоу Хакка 12 6 3 3 25 - 14 21
4. Чжэцзян Профессионал 9 6 2 1 15 - 3 20
5. Шанхай СИПГ 11 6 2 3 13 - 6 20
6. Хэнань Цзянье 11 6 1 4 23 - 15 19
7. Шаньдун Тайшань 7 6 1 0 15 - 2 19
8. Далянь Ифан 12 4 4 4 19 - 17 16
9. Бэйцзин Гоань 9 4 3 2 12 - 8 15
10. Чанчунь Ятай 10 3 4 3 11 - 8 13
11. Шэньчжэнь 7 3 0 4 8 - 12 9
12. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
13. Шицзячжуан 10 1 5 4 7 - 11 8
14. Ухань Цзалл 11 2 2 7 13 - 25 8
15. Гуанчжоу Эвергранд 9 2 2 5 7 - 8 8
16. Ченду Беттер Сити 6 1 4 1 7 - 7 7
17. Гуанчжоу Фули 11 2 1 8 8 - 25 7
18. Хэбей Форчун 10 1 0 9 7 - 35 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 12 9 0 3 26 - 12 27
2. Ухань Три Таунс 11 8 2 1 23 - 8 26
3. Ченду Беттер Сити 13 7 3 3 13 - 11 24
4. Тянцзинь Тэда 12 5 3 4 15 - 13 18
5. Шанхай Шеньхуа 8 4 3 1 14 - 10 15
6. Бэйцзин Гоань 10 4 3 3 17 - 19 15
7. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 9 - 7 14
8. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
9. Шицзячжуан 9 4 1 4 17 - 16 13
10. Хэнань Цзянье 8 3 3 2 8 - 5 12
11. Чжэцзян Профессионал 10 2 6 2 13 - 12 12
12. Шэньчжэнь 12 3 2 7 14 - 27 11
13. Мэйчжоу Хакка 7 2 3 2 4 - 4 9
14. Ухань Цзалл 8 3 0 5 9 - 13 9
15. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 10 1 1 8 4 - 19 4
17. Гуанчжоу Фули 8 0 0 8 3 - 17 0
18. Хэбей Форчун 9 0 0 9 4 - 25 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 19 (2)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (7)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 13 (3)
Шаньдун Тайшань Кризан 12 (4)
Чанчунь Ятай Неграо Жуниор 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Хэнань Цзянье Шангуань Ван 6
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 6
Бэйцзин Гоань Чендун Чжан 1 4
Весь список
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