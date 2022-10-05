Тур: 21. Стадион: Wuhua Olympic Sports Centre. Главный судья: Wei Liu
1:2
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаКосович Небойша
43' Желтая карточкаКризан
45' Undefined phrase: football_event_Мойсес Лима
45' Желтая карточкаФеллайни Маруан
54' Желтая карточкаZhechao Chen
1:0
66' ГолКосович Небойша
1:1
69' ГолКризан
1:2
88' ГолЧжэн Чжэн
90'+5
Ход матча
25'
43'
45'
45'
54'
59'
66'
1:0
69'
1:1
71'
88'
1:2
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 5
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
22
Yu
Hou
29
Tze-Nam
Yue
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
13
Liang
Shi
10
Хунбо
Инь
19
Yilin
Yang
14
Ван
Да-Лэй
37
Цзи
Сян
27
Кэ
Ши
39
Long
Song
36
Liuyu
Duan
11
Лю
Ян
29
Chen
Pu
9
Кризан
10
Мойсес
Лима
- Основной состав
-
22 Yu HouВратарь
-
29 Tze-Nam YueЗащитник
- Защитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
-
15 Zhechao ChenЗащитник
- Полузащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
-
10 Хунбо ИньПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Yilin YangПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Yihu YangЗащитник
-
16 Чао-Шэн ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Zhongyu Chen
-
-
33 Sheng Liu
-
28 Haochang Cai
-
21 Wei Wang
-
7 Yi Guo
-
37 Guokang Chen
-
Главный тренер: Milan Ristic
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
-
37 Цзи СянЗащитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
- Защитник
-
39 Long SongЗащитник
-
36 Liuyu DuanПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Лю ЯнПолузащитник
-
29 Chen PuНападающий
-
9 КризанНападающий
-
10 Мойсес ЛимаНападающий
- Запасные игроки
-
18 Rongze HanВратарь
-
16 Hailong LiЗащитник
-
13 Chi ZhangЗащитник
-
15 Tianyu QiПолузащитник
-
34 Хуан ЦунПолузащитник
- Нападающий
-
-
24 Guobao Liu
-
32 Xin Tian
-
38 Zeshi Chen
-
31 Jianfei Zhao
-
23 Haiyi Hao
-
Главный тренер: Wei Hao
История личных встреч
Мэйчжоу Хакка
Шаньдун Тайшань
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуканович Алекса
|7
|0.37
|Rodrigo Henrique
|5
|0.26
|Косович Небойша
|4 (1)
|0.21
|Хунбо Инь
|3
|0.16
|Guokang Chen
|3
|0.16
|Wei Cui III
|2
|0.11
|Yilin Yang
|2
|0.11
|Дугалич Раде
|2
|0.11
|Yihu Yang
|0
|0
|Zhechao Chen
|0
|0
|Tze-Nam Yue
|0
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кризан
|11 (1)
|0.58
|Мойсес Лима
|6 (1)
|0.32
|Феллайни Маруан
|4
|0.21
|Цзинь Цзиндао
|4
|0.21
|Chen Pu
|3
|0.16
|Лю Биньбинь
|2
|0.11
|Чжэн Чжэн
|2
|0.11
|Tianyu Guo
|2 (1)
|0.11
|Лю Ян
|1
|0.05
|Ляо Лишэн
|1
|0.05
|Tianyu Qi
|1
|0.05
|Hailong Li
|1
|0.05
|Жадсон II
|1
|0.05
|Сон Чжун-Хо
|0
|0
|Цзи Сян
|0
|0
|Кэ Ши
|0
|0
|Liuyu Duan
|0
|0
|Tong Wang1
|0
|0
Карточки
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junjian Liao
|5
|0
|Косович Небойша
|3
|0
|Zhechao Chen
|3
|0
|Вуканович Алекса
|3
|0
|Wei Wang
|3
|0
|Чао-Шэн Ян
|1
|1
|Дугалич Раде
|2
|0
|Liang Shi
|2
|0
|Rodrigo Henrique
|2
|0
|Guokang Chen
|2
|0
|Yihu Yang
|1
|0
|Wei Cui III
|1
|0
|Yu Hou
|1
|0
|Vas Nunez
|1
|0
|Yilin Yang
|1
|0
|Tze-Nam Yue
|1
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чжэн Чжэн
|3
|1
|Ляо Лишэн
|3
|0
|Мойсес Лима
|3
|0
|Tong Wang1
|3
|0
|Кэ Ши
|1
|1
|Феллайни Маруан
|2
|0
|Ван Да-Лэй
|2
|0
|Цзинь Цзиндао
|2
|0
|Кризан
|2
|0
|Chen Pu
|2
|0
|Лю Ян
|1
|0
|Цзи Сян
|1
|0
|Сон Чжун-Хо
|1
|0
|Long Song
|1
|0
|Tianyu Guo
|1
|0
|Liuyu Duan
|1
|0
|Yuanwei Yu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
25
9 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
8 Не забивали 9
4
16%
2
8%
1-15
3
12%
3
12%
16-30
2
8%
4
16%
31-45
6
24%
7
28%
46-60
8
32%
4
16%
61-75
2
8%
5
20%
76-90
Пропущено
14
13
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
14%
1
8%
1-15
3
21%
3
23%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
14%
5
38%
61-75
5
36%
2
15%
76-90
Забито
4
14
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
16 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
75%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
25%
4
29%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
29
39
12 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 13
5 Не забивали 2
4
14%
2
5%
1-15
3
10%
5
13%
16-30
5
17%
7
18%
31-45
6
21%
9
23%
46-60
8
28%
7
18%
61-75
3
10%
9
23%
76-90
Пропущено
18
16
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
4
22%
1
6%
1-15
3
17%
4
25%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
2
11%
5
31%
61-75
6
33%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2
Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Куньшань 1:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2
Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Шаньдун Тайшань 1:3 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 3:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 4:1 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Шаньдун Тайшань - Урава Редс 0:5 Тэгу - Шаньдун Тайшань 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|19
|15
|2
|2
|58 - 17
|47
|2.
|Шаньдун Тайшань
|19
|15
|1
|3
|41 - 14
|46
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|19
|11
|6
|2
|27 - 16
|39
|4.
|Шанхай СИПГ
|19
|10
|4
|5
|22 - 13
|34
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|19
|8
|8
|3
|28 - 15
|32
|6.
|Хэнань Цзянье
|19
|9
|4
|6
|31 - 20
|31
|7.
|Ченду Беттер Сити
|19
|8
|7
|4
|20 - 18
|31
|8.
|Бэйцзин Гоань
|19
|8
|6
|5
|29 - 27
|30
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|19
|8
|6
|5
|29 - 18
|30
|10.
|Чанчунь Ятай
|19
|6
|8
|5
|29 - 25
|26
|11.
|Тянцзинь Тэда
|19
|7
|5
|7
|24 - 21
|26
|12.
|Далянь Ифан
|19
|5
|7
|7
|27 - 29
|22
|13.
|Шицзячжуан
|19
|5
|6
|8
|24 - 27
|21
|14.
|Шэньчжэнь
|19
|6
|2
|11
|22 - 39
|20
|15.
|Ухань Цзалл
|19
|5
|2
|12
|22 - 38
|17
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|19
|3
|3
|13
|11 - 27
|12
|17.
|Гуанчжоу Фули
|19
|2
|1
|16
|11 - 42
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|19
|1
|0
|18
|11 - 60
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шеньхуа
|11
|7
|3
|1
|13 - 6
|24
|2.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|0
|1
|35 - 9
|21
|3.
|Мэйчжоу Хакка
|12
|6
|3
|3
|25 - 14
|21
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|9
|6
|2
|1
|15 - 3
|20
|5.
|Шанхай СИПГ
|11
|6
|2
|3
|13 - 6
|20
|6.
|Хэнань Цзянье
|11
|6
|1
|4
|23 - 15
|19
|7.
|Шаньдун Тайшань
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|8.
|Далянь Ифан
|12
|4
|4
|4
|19 - 17
|16
|9.
|Бэйцзин Гоань
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|10.
|Чанчунь Ятай
|10
|3
|4
|3
|11 - 8
|13
|11.
|Шэньчжэнь
|7
|3
|0
|4
|8 - 12
|9
|12.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|13.
|Шицзячжуан
|10
|1
|5
|4
|7 - 11
|8
|14.
|Ухань Цзалл
|11
|2
|2
|7
|13 - 25
|8
|15.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|2
|2
|5
|7 - 8
|8
|16.
|Ченду Беттер Сити
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|17.
|Гуанчжоу Фули
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|10
|1
|0
|9
|7 - 35
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|12
|9
|0
|3
|26 - 12
|27
|2.
|Ухань Три Таунс
|11
|8
|2
|1
|23 - 8
|26
|3.
|Ченду Беттер Сити
|13
|7
|3
|3
|13 - 11
|24
|4.
|Тянцзинь Тэда
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|6.
|Бэйцзин Гоань
|10
|4
|3
|3
|17 - 19
|15
|7.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|8.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|9.
|Шицзячжуан
|9
|4
|1
|4
|17 - 16
|13
|10.
|Хэнань Цзянье
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|11.
|Чжэцзян Профессионал
|10
|2
|6
|2
|13 - 12
|12
|12.
|Шэньчжэнь
|12
|3
|2
|7
|14 - 27
|11
|13.
|Мэйчжоу Хакка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|14.
|Ухань Цзалл
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|15.
|Далянь Ифан
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|10
|1
|1
|8
|4 - 19
|4
|17.
|Гуанчжоу Фули
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|9
|0
|0
|9
|4 - 25
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|19 (2)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (7)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|13 (3)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|12 (4)
|Чанчунь Ятай
|Неграо Жуниор
|10 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Хэнань Цзянье
|Шангуань Ван
|6
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|6
|Бэйцзин Гоань
|Чендун Чжан
|1 4