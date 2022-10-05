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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Трейманис Андрис
Ред Булл Зальцбург
0:0
Перерыв
Динамо Загреб
0'
27' Желтая карточка
Петкович Бруно

Ход матча

27'
 
Петкович Бруно

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 141
Ред Булл Зальцбург 79.4% (112)
X 16.3% (23)
Динамо Загреб 4.3% (6)
0
выиграет Ред Булл Зальцбург
на самом деле довольно не легкий выбор, конечно Динамо выиграл челси,но и челси сейчас на последнем месте... Ещё
Rossoneri_InHeart #
-1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Зальцбург
Ничья
Динамо Загреб
5.00
4.30
5.35
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Кён
Филипп
70
Дедич
Амар
22
Соле
Умар
31
Павлович
Страхиня
17
Ульмер
Андреас
13
Зайвальд
Николас
7
Капальдо
Николас
14
Кьергаард
Мауриц
21
Сучич
Лука
30
Сеско
Бенджамин
77
Окафор
Ноа
40
Ливакович
Доминик
28
Теофил-Катерин
Кевин
37
Шутало
Йосип
55
Перич
Дино
2
Мохаррами
Садех
14
Любичич
Роберт
7
Иванушец
Лука
27
Мишич
Йосип
5
Адеми
Ариян
9
Петкович
Бруно
99
Оршич
Мислав
Ред Булл Зальцбург
4-1-2-1-2
Динамо Загреб
5-3-2

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
Динамо Загреб

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЧ
1:2
ЛЧ
1:1
ЛЕ
1:5
ЛЕ
4:2
ЛЧ
1:2
ЛЧ
1:1
ТМС
3:4

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окафор Ноа 2 0.67
Фернандо Педро 0 0
Адаму Чуквубике 0 0
Динамо Загреб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оршич Мислав 5 (1) 0.56
Петкович Бруно 3 (1) 0.33
Адеми Ариян 2 0.22
Дрмич Йосип 2 0.22
Перич Дино 1 0.11
Бочкай Петар 1 0.11
Ристовски Стефан 0 0
Менало Лука 0 0
Лауритсен Расмус 0 0
Мохаррами Садех 0 0
Любичич Роберт 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капальдо Николас 2 0
Ульмер Андреас 1 0
Павлович Страхиня 1 0
Гурна-Дуат Люка 1 0
Адаму Чуквубике 1 0
Динамо Загреб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мишич Йосип 3 0
Мохаррами Садех 3 0
Адеми Ариян 2 0
Петкович Бруно 2 0
Батурина Мартин 2 0
Дилавер Эмир 1 0
Оршич Мислав 1 0
Ристовски Стефан 1 0
Перич Дино 1 0
Гояк Амер 1 0
Марин Антонио 1 0
Лауритсен Расмус 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

1
11
0 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
0
0%
2
18%
91-120

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

2
14
1 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
0
0%
4
29%
1-15
1
50%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
0
0%
2
14%
91-120

Пропущено

2
11
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
50%
3
27%
31-45
1
50%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Рид - Ред Булл Зальцбург 0:3
Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0 Юнион Гюртен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 SV Fuegen - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:1 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2
Динамо Загреб
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Динамо Загреб - Славен 4:1 Локомотив Загреб - Динамо Загреб 1:2 Милан - Динамо Загреб 3:1 ХНК Горица - Динамо Загреб 0:1
Динамо Загреб - Челси 1:0 Динамо Загреб - Риека 3:1 Шибеник - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Будё-Глимт 4:1 Динамо Загреб - Осиек 5:2 Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Динамо Загреб - Хайдук 4:1 Динамо Загреб - Лудогорец 4:2 Вараждин - Динамо Загреб 1:1 Лудогорец - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Истра 1961 4:1 Шкупи - Динамо Загреб 0:1 Славен - Динамо Загреб 1:5 Динамо Загреб - Шкупи 2:2 Динамо Загреб - Локомотив Загреб 3:2 Динамо Загреб - Хайдук 0:0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Динамо Загреб 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
3. Ред Булл Зальцбург 0:0 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
4. Челси Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Динамо Загреб 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Ред Булл Зальцбург 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
4. Челси Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Ред Булл Зальцбург 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Динамо Загреб 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
4. Челси Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Бенфика Рамуш Гонсалу 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Мальмё Кристиансен Андерс 1 2
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершается первый тайм, без голов пока "Ред Булл Зальцбург" и "Динамо". 
  • Угловой
    45'
    А теперь на правом фланге хозяева разыграли угловой, после чего Сучич пустился в дриблинг и игровой снаряд потерял. 
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута. 
  • 44'
    В очередной раз "быки" успешно играют на перехвате в центральном круге, а потом торопятся с забросом, даря игровой снаряд Доминику Ливаковичу. 
  • 43'
    На ровном месте что-то невнятное исполнил Доминик Ливакович. Успел первым к мячу, который пришёл от соперника, но не стал его фиксировать, а выбил в аут. 
  • Фол, нарушение
    42'
    На левом фланге хозяева заработали штрафной, который крайне неудачно исполнили - последовал прострел в направлении ближней штанги, но никто мяча не коснулся, в сетку с внешней стороны он попал. 
  • 41'
    Доминик Ливакович встретился с игровым снарядом после безадресного навеса Луки Сучича. 
  • 40'
    За счёт высокого прессинга "Ред Булл Зальцбург" отбирает мяч на чужой половине поля, а потом переходит к неспешному розыгрышу наступления. 
  • 39'
    Иванушец добежал до лицевой линии на правом фланге и навесил в центр штрафной, откуда значительно выше ворот головой пробил Адеми. 
  • Угловой
    38'
    На левом фланге "Ред Булл Зальцбург" разыграл угловой, а потом Николас Капальдо нанёс удар и попал в Амара Дедича, от головы которого круглый ушёл за лицевую линию. 
  • 36'
    Капальдо увидел рывок Окафора к линии вратарской и выполнил пас верхом, который прервал Ливакович, выйдя из ворот. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Позиционная атака "Динамо" была прервана свистком судьи - Бруно Петкович сыграл в волейбол в момент приёма мяча. 
  • 34'
    Соле выполнил длинную передачу в сторону штрафной площади "Динамо", но никто из партнёров на неё не откликнулся. 
  • 33'
    Умар Соле не лучшим образом сыграл после исполнения соперником стандарта, не сразу выбив мяч, но со второй попытки справился. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Гости снова добираются до чужой штрафной площадки, а потом зарабатывают ещё один стандарт. Теперь уже Мауриц Кьергаард фолит. 
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      31'
      А теперь уже самому Бруно Петковичу достаётся. Умар Соле нарушил правила в воздухе, зацепив голову соперника, а жёлтую не получил. 
    • 30'
      Активно работает фанатский сектор "Динамо", но загребский клуб пока вынужден держать оборону, наблюдая за перепасовкой соперников. 
    • 28'
      Вернулся в игру Амар Дедич, после чего ввёл мяч в игру из аута и нашёл голову Дино Перича. Ещё один аут для "быков". 
    • Желтая карточка
      27'
      Всё в порядке с Мохаррами, он в состоянии продолжать встречу. Тем временем Бруно Петкович нарушает правила в борьбе с Амаром Дедичем, после чего получает жёлтую. 
    • Травма, повреждение
      26'
      Садех Мохаррами оказывается на газоне после фола со стороны Андреаса Ульмера. Требуется вмешательство медицинской бригады. 
    • 25'
      Небольшую паузу берут хорваты, отходя к своей штрафной. Но хозяевам нужно действовать аккуратно, так как контратаки никто не отменял. 
    • Опасный момент
      24'
      Ульмер навесил в центр штрафной, Сеско выиграл воздух и скинул на Капальдо, который обыграл Ливаковича, а пробить забыл, оказавшись под острым углом в итоге. 
    • 23'
      Андреас Ульмер подключился к атаке левым флангом и нанёс два удара после входа в штрафную, но в обоих случаях на пути круглого оказывались защитники. 
    • 22'
      Активен Петкович, но пока мало остроты в его действиях. Сейчас Бруно принял мяч на правом краю штрафной, но не лучшим образом, за лицевую выкатился круглый. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Умар Соле проиграл позицию Бруно Петковичу, но всё равно не позволил развить атаку, совершив фол. 
    • 20'
      "Быки" быстро переходят на чужую половину поля, а потом стараются растягивать оборону "Динамо", после чего резко следует заброс в штрафную. Пока без остроты. 
    • 18'
      Любичич получил пространство на левом фланге и выполнил прострел, который стал лёгкой добычей для Кёна. 
    • Опасный момент
      17'
      Сучич врывается в штрафную площадку левым краем и стреляет в ближний угол - Ливакович отбивает перед собой, а потом мимо цели стреляет Окафор. 
    • 16'
      Бенджамин Сеско откликнулся на подачу Андреаса Ульмера с левого фланга и нанёс удар головой, отправив мяч мимо правого угла. 
    • 15'
      На первых минутах "Ред Булл Зальцбург" владел перевесом, но "Динамо" очень быстро перехватило инициативу. Сейчас команды стараются навязать свой футбол. 
    • 13'
      Лука Иванушец проник в штрафную площадку левым краем и нанёс удар, с котором разобрался Филипп Кён. 
    • 12'
      Окафор набрал скорость на левом фланге, но слишком сильно отпустил игровой снаряд, выпустив его за лицевую линию. 
    • Угловой
      10'
      А вот угловой в исполнении гостей обошёлся без остроты, борьба в воздухе осталась за хозяевами. 
    • Опасный момент
      9'
      Йосип Мишич нанёс классный удар из-за пределов штрафной, с которым не без труда справился Филипп Кён, вытащив мяч из-под перекладины. 
    • 8'
      Мислав Оршич совершил рейд по левому флангу и выполнил прострел, который стал лёгкой добычей для Умара Соле. 
    • 7'
      Лука Сучич решил проверить Доминика Ливаковича ударом издали, но попасть в створ не получилось, выше цели прошёл круглый. 
    • 5'
      Пока и не думает об атаке "Динамо". Всем составом на своей половине поля, а после отбора круглого, сразу выбивает его подальше. 
    • 4'
      Роберт Любичич вступил в отбор мяча на левом фланге, и сделал это успешно, но лишь остановил атаку оппонента. Аут для хозяев. 
    • 3'
      "Ред Булл Зальцбург" забирает мяч под контроль, но пока в атаку не торопится, устраивая перепасовку в центре поля. 
    • 2'
      Гости начинают с центра поля и пробуют организовать первую атаку, отправляя мяч верхом в сторону вражеской штрафной площадки. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Раздался стартовый свисток. 
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    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
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    Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург 0:0 Динамо Загреб

    Исход игры
    Ред Булл Зальцбург
    79.4% (112)
    Ничья
    16.3% (23)
    Динамо Загреб
    4.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.54% (88)
    Меньше
    28.46% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    82.11% (101)
    Нет
    17.89% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Ред Булл Зальцбург
    51.1% (72)
    1:0 Ред Булл Зальцбург
    9.9% (14)
    1:1 Ничья
    9.2% (13)
    3:1 Ред Булл Зальцбург
    4.3% (6)
    3:2 Ред Булл Зальцбург
    3.5% (5)
    2:0 Ред Булл Зальцбург
    2.1% (3)
    1:2 Динамо Загреб
    1.4% (2)
    0:0 Ничья
    1.4% (2)
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    Ред Булл Зальцбург
    Динамо Загреб
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