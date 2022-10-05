На левом фланге хозяева заработали штрафной, который крайне неудачно исполнили - последовал прострел в направлении ближней штанги, но никто мяча не коснулся, в сетку с внешней стороны он попал.

На ровном месте что-то невнятное исполнил Доминик Ливакович. Успел первым к мячу, который пришёл от соперника, но не стал его фиксировать, а выбил в аут.

В очередной раз "быки" успешно играют на перехвате в центральном круге, а потом торопятся с забросом, даря игровой снаряд Доминику Ливаковичу.

А теперь на правом фланге хозяева разыграли угловой, после чего Сучич пустился в дриблинг и игровой снаряд потерял.

Гости снова добираются до чужой штрафной площадки, а потом зарабатывают ещё один стандарт. Теперь уже Мауриц Кьергаард фолит.

Умар Соле не лучшим образом сыграл после исполнения соперником стандарта, не сразу выбив мяч, но со второй попытки справился.

Соле выполнил длинную передачу в сторону штрафной площади "Динамо", но никто из партнёров на неё не откликнулся.

Позиционная атака "Динамо" была прервана свистком судьи - Бруно Петкович сыграл в волейбол в момент приёма мяча.

На левом фланге "Ред Булл Зальцбург" разыграл угловой, а потом Николас Капальдо нанёс удар и попал в Амара Дедича, от головы которого круглый ушёл за лицевую линию.

Иванушец добежал до лицевой линии на правом фланге и навесил в центр штрафной, откуда значительно выше ворот головой пробил Адеми.

За счёт высокого прессинга "Ред Булл Зальцбург" отбирает мяч на чужой половине поля, а потом переходит к неспешному розыгрышу наступления.

31' А теперь уже самому Бруно Петковичу достаётся. Умар Соле нарушил правила в воздухе, зацепив голову соперника, а жёлтую не получил.

30' Активно работает фанатский сектор "Динамо", но загребский клуб пока вынужден держать оборону, наблюдая за перепасовкой соперников.

28' Вернулся в игру Амар Дедич, после чего ввёл мяч в игру из аута и нашёл голову Дино Перича. Ещё один аут для "быков".

27' Всё в порядке с Мохаррами, он в состоянии продолжать встречу. Тем временем Бруно Петкович нарушает правила в борьбе с Амаром Дедичем, после чего получает жёлтую.

26' Садех Мохаррами оказывается на газоне после фола со стороны Андреаса Ульмера. Требуется вмешательство медицинской бригады.

25' Небольшую паузу берут хорваты, отходя к своей штрафной. Но хозяевам нужно действовать аккуратно, так как контратаки никто не отменял.

24' Ульмер навесил в центр штрафной, Сеско выиграл воздух и скинул на Капальдо, который обыграл Ливаковича, а пробить забыл, оказавшись под острым углом в итоге.

23' Андреас Ульмер подключился к атаке левым флангом и нанёс два удара после входа в штрафную, но в обоих случаях на пути круглого оказывались защитники.

22' Активен Петкович, но пока мало остроты в его действиях. Сейчас Бруно принял мяч на правом краю штрафной, но не лучшим образом, за лицевую выкатился круглый.