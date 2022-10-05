на самом деле довольно не легкий выбор, конечно Динамо выиграл челси,но и челси сейчас на последнем месте... Ещё
Rossoneri_InHeart #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окафор Ноа
|2
|0.67
|Фернандо Педро
|0
|0
|Адаму Чуквубике
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оршич Мислав
|5 (1)
|0.56
|Петкович Бруно
|3 (1)
|0.33
|Адеми Ариян
|2
|0.22
|Дрмич Йосип
|2
|0.22
|Перич Дино
|1
|0.11
|Бочкай Петар
|1
|0.11
|Ристовски Стефан
|0
|0
|Менало Лука
|0
|0
|Лауритсен Расмус
|0
|0
|Мохаррами Садех
|0
|0
|Любичич Роберт
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капальдо Николас
|2
|0
|Ульмер Андреас
|1
|0
|Павлович Страхиня
|1
|0
|Гурна-Дуат Люка
|1
|0
|Адаму Чуквубике
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мишич Йосип
|3
|0
|Мохаррами Садех
|3
|0
|Адеми Ариян
|2
|0
|Петкович Бруно
|2
|0
|Батурина Мартин
|2
|0
|Дилавер Эмир
|1
|0
|Оршич Мислав
|1
|0
|Ристовски Стефан
|1
|0
|Перич Дино
|1
|0
|Гояк Амер
|1
|0
|Марин Антонио
|1
|0
|Лауритсен Расмус
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Динамо Загреб
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|4.
|Челси
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Динамо Загреб
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|4.
|Челси
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Динамо Загреб
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|4.
|Челси
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5
|Динамо Загреб
|Оршич Мислав
|6
|Будё-Глимт
|Бонифасе Виктор
|8
|Карабах
|Кади
|4 (3)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|4 (2)
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
|Мальмё
|Кристиансен Андерс
|1 2