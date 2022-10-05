Больше передач на флангах наблюдаем мы сейчас в игре. Остается играть совсем немного до окончания первого тайма.

Вернер устремившись к воротам соперника в одиночку пробил по воротам. Но вышедший из ворот Харт успешно поймал снаряд в руки.

Силва оказывается на газоне. Столкнулся он с соперником. Наступил ему Юранович на ногу.

Угловой удар подали футболисты "Лейпцига". Подача в центр штрафной, но отбивает мяч в сторону от рамки голкипер, играя кулаками на выходе.

Силва прекрасным ударом отправляет мяч по воротам между двух защитников. И вновь голкипер вовремя реагирует остановив мяч до линии ворот.

Угловой хотели сейчас игроки "Селтика", но последним Фурухаси коснулся снаряда, упустив его за лицевую линию.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 1:0. "Быки" пока впереди. Посмотрим, что будет на поле после 15-минутной паузы.

Вообще да. Был фол со стороны Раума. Сейчас оказывается помощь Юрановичу. Снова остановка в нашей встрече. Наставник "Селтика" обеспокоен ситуацией на поле.

И продолжают медики активно оказывать помощь игроку, который никак не может в себя придти. Много у нас сегодня вот таких вот пауз в поединке.

Возобновилась игра у нас. Тэйлор вбросил мяч из-за боковой. Жота в борьбе с соперником снова на газоне оказывается. Ребят, сколько же можно уже валяться?

Постоянные остановки сбивают настрой, честно говоря. Причем не только у игроков, но и у болельщиков, которым сложно наблюдать подобные игры.

Макгрегор уходит с поля с травмой. Абильдгор вышел на футбольный газон вместо него. Очередная замена в нашем матче.

От ворот вводит мяч в игру голкипер "Селтика". И сразу же атака на ворота соперника. Фурухаси, подпрыгнув, пробил головой и мяч, к сожалению, улетел выше ворт.

Диагональ на правый фланг выполняет "Лейпциг". Тут же происходит потеря мяча.

29' Полчаса отыграли команды. Кто-то из игроков "Селтика" сейчас лежит на газоне. Юрановичу досталось. Раум виновен в эпизоде. Пауза нависал у нас в игре.

28' Да, Нкунку просто идеально продавил всех своих соперников и смог переправить сферу в сетку. И не было никакого фола, и даже намека на офсайд.

26' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! НКУНКУ! 1:0!

Неудачно разыграли сейчас угловой футболисты "Селтика", обрезка привел к контратаке. Нкунку получил пас от партнера, ушел от Харта, после чего направил мяч в самый уголок!

25' МОМЕНТ! Дженц сейчас нанес удар по воротам соперника с 11-ти метров, и каких-то чудом смогли отбить снаряд в сторону "быки".

24' На угловой сейчас отбивает Симакан снаряд. Далеко за пределы футбольного газон он выносит мяч. "Селтик" может забить.

22' Показали нам в 3D-графике положение Нкунку на поле во время забитого гола. Как оказалось, в офсайде он действительно был.

21' Снова Нкунку рвался к воротам соперника, но очень внимательно против игрока "быков" сыграли защитники, которые смогли главное действующее лицом в атаке у "РБ" обезвредить.

19' 20 минут фактически отыграли соперники. Активно фанатский сектор хозяев гонит свой коллектив вперед, но пока почти без моментов в нашем матче.

18' 56% против 44% по владению мячом у нас в матче. Что интересно, что впереди по данному показателю вовсе не "быки", а их сегодняшние гости.