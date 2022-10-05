Тур: 3. Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг). Главный судья: Espen Eskaas
1:0
Перерыв
Бонусы букмекеров
Ход матча
18'
27'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
22
Раум
Давид
44
Кампль
Кевин
11
Вернер
Тимо
19
Андре
Силва
1
Харт
Джо
57
Уэлш
Стивен
41
Хатате
Рео
38
Маеда
Даизен
17
Жота
Серран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вернер ТимоПолузащитник
-
19 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
-
37 Диалло АбдуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Новоа УгоНападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Харт ДжоВратарь
- Защитник
-
57 Уэлш СтивенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Хатате РеоПолузащитник
-
38 Маеда ДаизенНападающий
- Нападающий
-
17 Жота СерранНападающий
- Запасные игроки
-
29 Бэйн СкоттВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Абада ЛиэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
РБ Лейпциг
Селтик
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|1
|0.33
|Симакан Мохамед
|1
|0.33
|Андре Силва
|0
|0
|Собослаи Доминик
|0
|0
Селтик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нкунку Кристофер
|1
|0
|Айдара Амаду
|1
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|Симакан Мохамед
|1
|0
Селтик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маеда Даизен
|1
|0
|Дженц Мориц
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
33%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
РБ Лейпциг - Бохум 4:0 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0
РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Тевтония Оттензен - РБ Лейпциг 0:8 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 РБ Лейпциг - Рейнджерс 1:0
Селтик
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Селтик - Мазеруэлл 2:1 Сент-Миррен - Селтик 2:0 Шахтёр Донецк - Селтик 1:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3
Селтик - Рейнджерс 4:0 Росс Каунти - Селтик 1:4 Данди Юнайтед - Селтик 0:9 Селтик - Хартс 2:0 Килмарнок - Селтик 0:5 Росс Каунти - Селтик 1:3 Селтик - Абердин 2:0 Селтик - Норвич 2:0 Легия - Селтик 2:2 Селтик - Блэкберн 2:2 Баник Острава - Селтик 2:4 Рапид Вена - Селтик 3:3 Винер Виктория - Селтик 0:7 Селтик - Мазеруэлл 6:0 Данди Юнайтед - Селтик 1:1 Селтик - Хартс 4:1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|4.
|Селтик
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Селтик
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Селтик
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5
|Динамо Загреб
|Оршич Мислав
|6
|Будё-Глимт
|Бонифасе Виктор
|8
|Карабах
|Кади
|4 (3)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|4 (2)
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
|Мальмё
|Кристиансен Андерс
|1 2
Бесплатные ставки (фрибеты)
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 1:0 Селтик
Исход игры
РБ Лейпциг
84.7% (116)
Ничья
13.1% (18)
Селтик
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
69.35% (86)
Меньше
30.65% (38)
Обе команды забьют
Да
75.81% (94)
Нет
24.19% (30)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
47.4% (65)
2:0 РБ Лейпциг
11.7% (16)
3:1 РБ Лейпциг
8% (11)
1:0 РБ Лейпциг
8% (11)
1:1 Ничья
6.6% (9)
3:2 РБ Лейпциг
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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