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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Espen Eskaas
РБ Лейпциг
1:0
Перерыв
Селтик
0'
18' Undefined phrase: football_event_
Нкунку Кристофер
1:0
27' Гол
Нкунку Кристофер
1:0. Гол Кристофера Нкунку (виде...
Незасчитанный гол Нкунку (видео)...
Гулачи покидает поле на носилках...

Ход матча

13'
Бласвих Янис
Гулачи Петер
 
18'
Нкунку Кристофер
 
27'
Нкунку Кристофер
(Андре Силва)
1:0
37'
 
Абильдгор Оливер
Макгрегор Каллум

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 135
РБ Лейпциг 84.4% (114)
X 13.3% (18)
Селтик 2.2% (3)
+1
выиграет РБ Лейпциг, со счетом 2:1
да
Arii #
-1
выиграет РБ Лейпциг, со счетом 2:0
da
boss1712 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Селтик
5.50
6.90
6.30
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гулачи
Петер
2
Симакан
Мохамед
4
Орбан
Вилли
32
Гвардиол
Йошко
22
Раум
Давид
44
Кампль
Кевин
24
Шлагер
Ксавер
17
Собослаи
Доминик
18
Нкунку
Кристофер
11
Вернер
Тимо
19
Андре
Силва
1
Харт
Джо
88
Юранович
Йосип
57
Уэлш
Стивен
6
Дженц
Мориц
3
Тэйлор
Грэг
33
О'Райли
Мэттью
42
Макгрегор
Каллум
41
Хатате
Рео
38
Маеда
Даизен
8
Фурухаси
Кёго
17
Жота
Серран
РБ Лейпциг
4-2-3-1
Селтик
4-3-3

История личных встреч

РБ Лейпциг
Селтик

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЕ
2:1
ЛЕ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 1 0.33
Симакан Мохамед 1 0.33
Андре Силва 0 0
Собослаи Доминик 0 0
Селтик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нкунку Кристофер 1 0
Айдара Амаду 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Симакан Мохамед 1 0
Селтик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маеда Даизен 1 0
Дженц Мориц 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
33%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
РБ Лейпциг - Бохум 4:0 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0
РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Тевтония Оттензен - РБ Лейпциг 0:8 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 РБ Лейпциг - Рейнджерс 1:0
Селтик
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Селтик - Мазеруэлл 2:1 Сент-Миррен - Селтик 2:0 Шахтёр Донецк - Селтик 1:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3
Селтик - Рейнджерс 4:0 Росс Каунти - Селтик 1:4 Данди Юнайтед - Селтик 0:9 Селтик - Хартс 2:0 Килмарнок - Селтик 0:5 Росс Каунти - Селтик 1:3 Селтик - Абердин 2:0 Селтик - Норвич 2:0 Легия - Селтик 2:2 Селтик - Блэкберн 2:2 Баник Острава - Селтик 2:4 Рапид Вена - Селтик 3:3 Винер Виктория - Селтик 0:7 Селтик - Мазеруэлл 6:0 Данди Юнайтед - Селтик 1:1 Селтик - Хартс 4:1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Шахтёр Донецк Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
3. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
4. Селтик 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
3. Шахтёр Донецк Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Селтик 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Селтик 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
4. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Бенфика Рамуш Гонсалу 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Мальмё Кристиансен Андерс 1 2
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 1:0. "Быки" пока впереди. Посмотрим, что будет на поле после 15-минутной паузы.
  • 45'
    Угловой хотели сейчас игроки "Селтика", но последним Фурухаси коснулся снаряда, упустив его за лицевую линию.
  • Опасный момент
    45'
    Силва прекрасным ударом отправляет мяч по воротам между двух защитников. И вновь голкипер вовремя реагирует остановив мяч до линии ворот.
  • Угловой
    45'
    Угловой удар подали футболисты "Лейпцига". Подача в центр штрафной, но отбивает мяч в сторону от рамки голкипер, играя кулаками на выходе.
  • Фол, нарушение
    45'
    Силва оказывается на газоне. Столкнулся он с соперником. Наступил ему Юранович на ногу.
  • Опасный момент
    44'
    Вернер устремившись к воротам соперника в одиночку пробил по воротам. Но вышедший из ворот Харт успешно поймал снаряд в руки. 
  • 43'
    Больше передач на флангах наблюдаем мы сейчас в игре.  Остается играть совсем немного до окончания первого тайма. 
  • 41'
    Диагональ на правый фланг выполняет "Лейпциг".  Тут же происходит потеря мяча.
  • 40'
    От ворот вводит мяч в игру голкипер "Селтика". И сразу же атака на ворота соперника. Фурухаси, подпрыгнув, пробил головой и мяч, к сожалению, улетел выше ворт.
  • 38'
    Атакует "Селтик"с правого фланга. Точные передачи выполяняют игроки. 
  • Замена
    36'
    Макгрегор уходит с поля с травмой. Абильдгор вышел на футбольный газон вместо него. Очередная замена в нашем матче.
  • 34'
    Постоянные остановки сбивают настрой, честно говоря. Причем не только у игроков, но и у болельщиков, которым сложно наблюдать подобные игры.
  • 33'
    Возобновилась игра у нас. Тэйлор вбросил мяч из-за боковой. Жота в борьбе с соперником снова на газоне оказывается. Ребят, сколько же можно уже валяться?
  • 32'
    И продолжают медики активно оказывать помощь игроку, который никак не может в себя придти. Много у нас сегодня вот таких вот пауз в поединке.
  • Травма, повреждение
    30'
    Вообще да. Был фол со стороны Раума. Сейчас оказывается помощь Юрановичу. Снова остановка в нашей встрече. Наставник "Селтика" обеспокоен ситуацией на поле.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 29'
      Полчаса отыграли команды. Кто-то из игроков "Селтика" сейчас лежит на газоне. Юрановичу досталось. Раум виновен в эпизоде. Пауза нависал у нас в игре.
    • 28'
      Да, Нкунку просто идеально продавил всех своих соперников и смог переправить сферу в сетку. И не было никакого фола, и даже намека на офсайд.
    • Описание гола
      26'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! НКУНКУ! 1:0! 
      Неудачно разыграли сейчас угловой футболисты "Селтика", обрезка привел к контратаке. Нкунку получил пас от партнера, ушел от Харта, после чего направил мяч в самый уголок!
    • Опасный момент
      25'
      МОМЕНТ! Дженц сейчас нанес удар по воротам соперника с 11-ти метров, и каких-то чудом смогли отбить снаряд в сторону "быки". 
    • Угловой
      24'
      На угловой сейчас отбивает Симакан снаряд. Далеко за пределы футбольного газон он выносит мяч. "Селтик" может забить.
    • 22'
      Показали нам в 3D-графике положение Нкунку на поле во время забитого гола. Как оказалось, в офсайде он действительно был.
    • 21'
      Снова Нкунку рвался к воротам соперника, но очень внимательно против игрока "быков" сыграли защитники, которые смогли главное действующее лицом в атаке у "РБ" обезвредить. 
    • 19'
      20 минут фактически отыграли соперники. Активно фанатский сектор хозяев гонит свой коллектив вперед, но пока почти без моментов в нашем матче.
    • 18'
      56% против 44% по владению мячом у нас в матче. Что интересно, что впереди по данному показателю вовсе не "быки", а их сегодняшние гости.
    • Офсайд
      17'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЗАБИВАЕТ НКУНКУ! Однако не засчитывают его судьи, ведь в офсайде был игрок "РБ". Обидно должно быть футболисту.
    • Замена
      15'
      Бласвих вместо Гулачи на поле появился в составе "РБ Лейпциг". Пожелаем ему скорейшего выздоровления.
    • Травма, повреждение
      13'
      Гулачи получил серьезную травму. Ему нужна будет замена, друзья. Вот так...
    • 12'
       Собослаи нарушает правила против своего оппонента в момент борьбы за нейтральный мяч. Главный судья зафиксировал фол за толчок в спину.
    • Фол, нарушение
      11'
      Хозяева разыграли штрафной стандарт в центральной части поля. Главный судья назначил штрафной за подножку.
    • Фол, нарушение
      9'
      Силву грубо сбивают сейчас соперники. Штрафной удар готовят сейчас игроки команды хозяев. Харт выстраивает "стенку".
    • 7'
      Стилистически "быки" очень солидно действуют. Сегодня ни в коем случае "РБ" нельзя уступать, ведь это уже будет чревато для команды.
    • 6'
      Хороший темп игры показывает команда хозяев. А вот "Селтику" приходится отбиваться. Команда играет на выезде и это никого не должно удивлять.
    • 5'
      Хатате отдавал скрытый пас с левого края в центр, и никто не ожидал, что эта передача может пройти, а потому и в районе 11-метровой отметки его партнеры не поддержали.
    • Опасный момент
      3'
      МОМЕНТ! Чуть было "Селтик" не пропускает! Атака немецкого клуба правым флангом, передача на ближнюю штангу, которую замыкал Нкунку, но выстрелил он чуть правее цели!
    • 2'
      Футболисты "РБ Лейпцига" будет играть сегодня на поле в белых цветах, а игроки команды гостей - в черном обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Германии! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
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    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч РБ Лейпциг 1:0 Селтик

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    84.7% (116)
    Ничья
    13.1% (18)
    Селтик
    2.2% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.35% (86)
    Меньше
    30.65% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    75.81% (94)
    Нет
    24.19% (30)
    Популярный счёт
    2:1 РБ Лейпциг
    47.4% (65)
    2:0 РБ Лейпциг
    11.7% (16)
    3:1 РБ Лейпциг
    8% (11)
    1:0 РБ Лейпциг
    8% (11)
    1:1 Ничья
    6.6% (9)
    3:2 РБ Лейпциг
    2.2% (3)
    2:2 Ничья
    2.2% (3)
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