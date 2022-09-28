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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Реал Мадрид
 
Позже
Шахтёр Донецк
Прогнозы 42
Реал Мадрид 88.1% (37)
X 4.8% (2)
Шахтёр Донецк 7.1% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Шахтёр Донецк
15.00
8.20
8.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Реал Мадрид
Шахтёр Донецк

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:1
ЛЧ
0:5
ЛЧ
2:0
ЛЧ
2:3
ЛЧ
3:4
ЛЧ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Азар Эден 1 0.5
Вальверде Федерико 1 0.5
Винисиус Жуниор 1 0.5
Модрич Лука 1 0.5
Асенсио Марко 1 0.5
Кроос Тони 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мудрик Михаил 2 1
Швед Марьян 2 1
Траоре Лассина 1 0.5
Судаков Георгий 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвахаль Даниэль 1 0
Менди Ферлан 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трубин Анатолий 1 0
Джурасек Невен 1 0
Конопля Ефим 1 0
Мудрик Михаил 1 0
Игор Йовичевич 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
2
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
2
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3
Реал Мадрид - Бетис 2:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Реал Мадрид - Америка Мехико 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Леванте 6:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Металлист - Шахтёр Донецк 1:6 Радомьяк Радом - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Селтик 1:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1
РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 0:0 Шахтёр Донецк - Аль-Фатех 1:3 Домжале - Шахтёр Донецк 0:3 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ситтард - Шахтёр Донецк 3:3 Фенербахче - Шахтёр Донецк 1:0 Вольфсбергер - Шахтёр Донецк 1:4 Александрия - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Шериф 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 6:1 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Шахтёр Донецк Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Селтик Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
4. РБ Лейпциг Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Шахтёр Донецк Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. РБ Лейпциг Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
4. Селтик Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Селтик Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. РБ Лейпциг Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Бенфика Рамуш Гонсалу 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Митьюлланд Рафаэль Онедика 4
Мальмё Кристиансен Андерс 1 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Шахтёр Донецк от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 октября 2022, осталось 2 дня 13 часов 33 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Реал Мадрид 88.1% (37)
    X 4.8% (2)
    Шахтёр Донецк 7.1% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Шахтёр Донецк
    15.00
    8.20
    8.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Реал Мадрид - Шахтёр Донецк онлайн

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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Шахтёр Донецк

    Исход игры
    Реал Мадрид
    88.4% (38)
    Ничья
    4.7% (2)
    Шахтёр Донецк
    7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.41% (26)
    Меньше
    36.59% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    48.78% (20)
    Нет
    51.22% (21)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    30.2% (13)
    3:1 Реал Мадрид
    18.6% (8)
    3:0 Реал Мадрид
    14% (6)
    2:1 Реал Мадрид
    14% (6)
    4:1 Реал Мадрид
    4.7% (2)
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    Шахтёр Донецк
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