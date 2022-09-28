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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Ювентус
 
Позже
Маккаби Хайфа
Прогнозы 40
Ювентус 100% (40)
X 0% (0)
Маккаби Хайфа 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
Маккаби Хайфа
10.00
6.00
9.90
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ювентус
Маккаби Хайфа

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:1
ЛЧ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милик Аркадиуш 1 0.5
Маккенни Уэстон 1 0.5
Костич Филип 0 0
Паредес Леандро 0 0
Маккаби Хайфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьерро Францди 5 0.63
Чери Тьяронн 3 0.38
Мохамед Али II 2 0.25
Хазиза Долев 1 0.13
Сундгрен Даниэль 1 0.13
Абу-Фани Мохаммад 1 0.13
Дэвид Дин 0 0
Корню Пьер 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данило Луис 2 0
Миретти Фабио 2 0
Перин Маттиа 1 0
Паредес Леандро 1 0
Бремер Глейсон 1 0
Маккаби Хайфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сундгрен Даниэль 3 0
Хазиза Долев 3 0
Ацили Омер 2 0
Менахем Сун 2 0
Абу-Фани Мохаммад 2 0
Сек Абдулай 1 0
Планич Богдан 1 0
Лави Нета 1 0
Пьерро Францди 1 0
Мохамед Али II 1 0
Корню Пьер 1 0
Коэн Джош 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 6
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

2
7
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
1
50%
1
14%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

2
13
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
1
50%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
50%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

4
14
3 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 7
1
25%
1
7%
1-15
1
25%
4
29%
16-30
1
25%
4
29%
31-45
1
25%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ювентус - Болонья 3:0 Монца - Ювентус 1:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2
ПСЖ - Ювентус 2:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Ювентус - Специя 2:0 Ювентус - Рома 1:1 Сампдория - Ювентус 0:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:4 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Барселона - Ювентус 2:2 Ювентус - Чивас Гвадалахара 2:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Ювентус - Лацио 2:2 Ювентус - Интер Милан 2:4 Дженоа - Ювентус 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Сассуоло - Ювентус 1:2
Маккаби Хайфа
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 2:0 Хапоэль Катамон - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 Маккаби Хайфа - Секция Нес-Циона 3:1
Бенфика - Маккаби Хайфа 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:2 Бней-Сахнин - Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 4:1 Црвена Звезда - Маккаби Хайфа 2:2 Маккаби Хайфа - Црвена Звезда 3:2 Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0 Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4 Маккаби Хайфа - Олимпиакос 1:1 Витесс - Маккаби Хайфа 1:0 Мехелен - Маккаби Хайфа 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:2 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 4:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 1:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Ювентус Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
4. Маккаби Хайфа Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Ювентус Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Маккаби Хайфа Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Бенфика Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Ювентус Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Маккаби Хайфа Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Бенфика Рамуш Гонсалу 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Митьюлланд Рафаэль Онедика 4
Мальмё Кристиансен Андерс 1 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Маккаби Хайфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 октября 2022, осталось 2 дня 13 часов 33 минуты.



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    • Прогнозы 40
    Ювентус 100% (40)
    X 0% (0)
    Маккаби Хайфа 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Маккаби Хайфа
    10.00
    6.00
    9.90
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Ювентус - Маккаби Хайфа

    Исход игры
    Ювентус
    100% (41)
    Ничья
    0% (0)
    Маккаби Хайфа
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.9% (18)
    Меньше
    56.1% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    29.27% (12)
    Нет
    70.73% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    53.7% (22)
    3:1 Ювентус
    14.6% (6)
    2:1 Ювентус
    14.6% (6)
    3:0 Ювентус
    12.2% (5)
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    Маккаби Хайфа
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