Тур: 3. Стадион: Альянц Стэдиум.
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История личных встреч
Ювентус
Маккаби Хайфа
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милик Аркадиуш
|1
|0.5
|Маккенни Уэстон
|1
|0.5
|Костич Филип
|0
|0
|Паредес Леандро
|0
|0
Маккаби Хайфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пьерро Францди
|5
|0.63
|Чери Тьяронн
|3
|0.38
|Мохамед Али II
|2
|0.25
|Хазиза Долев
|1
|0.13
|Сундгрен Даниэль
|1
|0.13
|Абу-Фани Мохаммад
|1
|0.13
|Дэвид Дин
|0
|0
|Корню Пьер
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данило Луис
|2
|0
|Миретти Фабио
|2
|0
|Перин Маттиа
|1
|0
|Паредес Леандро
|1
|0
|Бремер Глейсон
|1
|0
Маккаби Хайфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сундгрен Даниэль
|3
|0
|Хазиза Долев
|3
|0
|Ацили Омер
|2
|0
|Менахем Сун
|2
|0
|Абу-Фани Мохаммад
|2
|0
|Сек Абдулай
|1
|0
|Планич Богдан
|1
|0
|Лави Нета
|1
|0
|Пьерро Францди
|1
|0
|Мохамед Али II
|1
|0
|Корню Пьер
|1
|0
|Коэн Джош
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 6
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
1
8
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
2
7
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
1
50%
1
14%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
2
13
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
1
50%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
50%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Пропущено
4
14
3 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 7
1
25%
1
7%
1-15
1
25%
4
29%
16-30
1
25%
4
29%
31-45
1
25%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ювентус - Болонья 3:0 Монца - Ювентус 1:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2
ПСЖ - Ювентус 2:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Ювентус - Специя 2:0 Ювентус - Рома 1:1 Сампдория - Ювентус 0:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:4 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Барселона - Ювентус 2:2 Ювентус - Чивас Гвадалахара 2:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Ювентус - Лацио 2:2 Ювентус - Интер Милан 2:4 Дженоа - Ювентус 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Сассуоло - Ювентус 1:2
Маккаби Хайфа
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 2:0 Хапоэль Катамон - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 Маккаби Хайфа - Секция Нес-Циона 3:1
Бенфика - Маккаби Хайфа 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:2 Бней-Сахнин - Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 4:1 Црвена Звезда - Маккаби Хайфа 2:2 Маккаби Хайфа - Црвена Звезда 3:2 Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0 Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4 Маккаби Хайфа - Олимпиакос 1:1 Витесс - Маккаби Хайфа 1:0 Мехелен - Маккаби Хайфа 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:2 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 4:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 1:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:0
Группа H
Группа H
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5
|Динамо Загреб
|Оршич Мислав
|6
|Будё-Глимт
|Бонифасе Виктор
|8
|Карабах
|Кади
|4 (3)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|4 (2)
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|4
|Мальмё
|Кристиансен Андерс
|1 2
Прогнозы на матч Ювентус - Маккаби Хайфа
Исход игры
Ювентус
100% (41)
Ничья
0% (0)
Маккаби Хайфа
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.9% (18)
Меньше
56.1% (23)
Обе команды забьют
Да
29.27% (12)
Нет
70.73% (29)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
53.7% (22)
3:1 Ювентус
14.6% (6)
2:1 Ювентус
14.6% (6)
3:0 Ювентус
12.2% (5)
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