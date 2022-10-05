Силва откликнулся на подачу со штрафного и пробил головой - мяч из-под перекладины вытащил Татарушану. После забитого гола продолжает атаковать "Челси".

Старается сбить атакующий порыв оппонента "Милан", затевая перепасовку на своей половине поля. Вариантов для обострения пока нет.

Бен Чилуэлл открылся под передачу на левом фланге, а потом отправил мяч в штрафную, но там никого из партнёров не оказалось.

Через короткие передачи гости пробуют переходить в атаку, но уже около центральной линии сталкиваются с трудностями, в результате чего теряют мяч.

Ковачич попытался отправить в забег Стерлинга по левому флангу, но слишком сильно направил игровой снаряд, чем и воспользовался Серджино Дест.

Маунт наносит второй удар в сегодняшнем матче, теперь уже с линии штрафной площадки, и попадает в Томори.

А сейчас Мэйсон Маунт сыграл не лучшим образом, нарушив правила в верховом единоборстве с Сандро Тонали.

В достаточно высоком темпе действуют футболисты, но делают это преимущественно в центре поля, работая больше на разрушение.

Де Кетеларе и Тонали совместными усилиями остановили наступление "Челси", уложив на газон Лофтуса-Чика.

Рис Джеймс подключился к атаке правым флангом и выполнил подачу на Обамеянга, которого закрыли защитники "Милана" и игровой снаряд выбили.

Силва при помощи подката отобрал мяч у Леау, а потом выполнил передачу по правому флангу на Маунта, который проиграл в скорости Тонали.

С правого фланга хозяева выполнили корнер. Фофана откликнулся на подачу и пробил левым плечом, но слишком неточно.

Беннасер потерял мяч перед своей штрафной, но Томори подстраховал партнёра, прервав подачу Стерлинга с правого фланга.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ФОФАНА!!! Чилуэлл подал с углового с левого фланга и нашёл Силву, который пробил головой, но Татарушану отбил, после чего вынос не состоялся, чем и воспользовался Фофана, пробив в правый нижний угол.

Стерлинг зарабатывает штрафной на правом фланге. Обыграл Тонали, а потом Балло-Туре сыграл в волейбол.

17' Фикайо Томори выиграл позицию у Рахима Стерлинга на правом фланге, а потом выполнил передачу в центр, но перед этим выпустил мяч в аут.

16' Пока не радуют команды опасными моментами. Эпизод с дальним ударом Маунта остаётся единственным острым.

15' Балло-Туре сбил Риса Джеймса на левом фланге, после чего увидел перед собой карточку жёлтого цвета.

14' Сандро Тонали простреливает с правого фланга, попадает в Тьяго Силву и зарабатывает аут.

13' Ковачич выполнил передачу по левому флангу на Обамеянга, которого закрыл Томори и позволил круглому выкатиться за лицевую линию.

12' Бен Чилуэлл сместился с левого фланга в центр, после чего был сбит Шарлем Де Кетеларе в центральном круге.

11' Леау врывается в штрафную площадку с левого фланга и падает после борьбы с Фофана, но судья показывает, что фола не было. Рафаэл с этим не спорит.

10' Серджино Дест поддержал атаку правым флангом и добрался до штрафной площадки, а вот подать не смог, поэтому пришлось играть назад.

9' Лофтус-Чик оказывается на газоне после фола со стороны Крунича. Жёлтую карточку получает Раде.