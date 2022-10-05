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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
Челси
1:0
Первый тайм: 32'
Милан
0'
8' Желтая карточка
Крунич Раде
15' Желтая карточка
Балло-Туре Фоде
1:0
24' Гол
Фофана Уэсли
Опасный удар Маунта (видео). Лиг...

Ход матча

8'
 
Крунич Раде
15'
 
Балло-Туре Фоде
24'
Фофана Уэсли
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 150
Челси 56% (84)
X 31.3% (47)
Милан 12.7% (19)
0
выиграет Челси, со счетом 2:1
да
Arii #
0
выиграет Челси, со счетом 3:1
да
boss1712 #
0
выиграет Милан
Ну тут чисто из за моей большой любви к Милану) Вперед Россонери!
Rossoneri_InHeart #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Милан
5.05
4.10
5.20
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Аррисабалага
Кепа
33
Фофана
Уэсли
6
Силва
Тьяго
26
Кулибали
Калиду
24
Джеймс
Рис
II
21
Чилуэлл
Бен
12
Лофтус-Чик
Рубен
8
Ковачич
Матео
17
Стерлинг
Рахим
19
Маунт
Мэйсон
9
Обамеянг
Пьер-Эмерик
1
Татарушану
Чиприан
21
Дест
Серджино
20
Калюлю
Пьер
23
Томори
Фикайо
5
Балло-Туре
Фоде
4
Беннасер
Исмаэль
8
Тонали
Сандро
33
Крунич
Раде
90
Де
Кетеларе
Шарль
17
Леау
Рафаэл
9
Жиру
Оливье
Челси
3-4-2-1
Милан
4-2-3-1

История личных встреч

Челси
Милан

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

КЧСА/Е
1:3
МКЧ
0:2
ММ(
0:1
ТМС
2:1
КР
0:5

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стерлинг Рахим 1 0.33
Маунт Мэйсон 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салемакерс Алексис 2 0.67
Побега Томмазо 1 0.33
Жиру Оливье 1 (1) 0.33
Леау Рафаэл 0 0
Тео Эрнандес 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Калиду 1 0
Маунт Мэйсон 1 0
Джеймс Рис II 1 0
Томас Тухель 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ориги Дивок 1 0
Крунич Раде 1 0
Калабрия Давиде 1 0
Томори Фикайо 1 0
Диас Браим 1 0
Стефано Пиоли 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кристал Пэлас - Челси 1:2 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Динамо Загреб - Челси 1:0 Челси - Вест Хэм 2:1
Саутгемптон - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1 Лидс - Челси 3:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Эвертон - Челси 0:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Арсенал - Челси 4:0 Шарлотт - Челси 2:1 Америка Мехико - Челси 1:2 Челси - Уотфорд 2:1 Челси - Лестер 1:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Лидс - Челси 0:3 Челси - Вулверхэмптон 2:2 Эвертон - Челси 1:0
Милан
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Эмполи - Милан 1:3 Милан - Наполи 1:2 Милан - Динамо Загреб 3:1 Сампдория - Милан 1:2
Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Милан - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Милан 0:0 Милан - Болонья 2:0 Аталанта - Милан 1:1 Милан - Удинезе 4:2 Виченца - Милан 1:6 Марсель - Милан 0:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Залаэгерсег - Милан 3:2 Кёльн - Милан 1:2 Сассуоло - Милан 0:3 Милан - Аталанта 2:0 Верона - Милан 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лацио - Милан 1:2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
2. Челси 1:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Милан 0:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
4. Динамо Загреб Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Челси 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Милан 0:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Динамо Загреб Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
2. Ред Булл Зальцбург Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Динамо Загреб Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
4. Челси 1:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Бенфика Рамуш Гонсалу 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Динамо Загреб Мохаррами Садех 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    32'
    А сейчас Мэйсон Маунт сыграл не лучшим образом, нарушив правила в верховом единоборстве с Сандро Тонали. 
  • Опасный момент
    31'
    Маунт наносит второй удар в сегодняшнем матче, теперь уже с линии штрафной площадки, и попадает в Томори. 
  • 30'
    Ковачич попытался отправить в забег Стерлинга по левому флангу, но слишком сильно направил игровой снаряд, чем и воспользовался Серджино Дест. 
  • 29'
    Через короткие передачи гости пробуют переходить в атаку, но уже около центральной линии сталкиваются с трудностями, в результате чего теряют мяч. 
  • 28'
    Бен Чилуэлл открылся под передачу на левом фланге, а потом отправил мяч в штрафную, но там никого из партнёров не оказалось. 
  • 27'
    Старается сбить атакующий порыв оппонента "Милан", затевая перепасовку на своей половине поля. Вариантов для обострения пока нет. 
  • Опасный момент
    26'
    Силва откликнулся на подачу со штрафного и пробил головой - мяч из-под перекладины вытащил Татарушану. После забитого гола продолжает атаковать "Челси".
  • Фол, нарушение
    25'
    Стерлинг зарабатывает штрафной на правом фланге. Обыграл Тонали, а потом Балло-Туре сыграл в волейбол. 
  • Описание гола
    24'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ФОФАНА!!! Чилуэлл подал с углового с левого фланга и нашёл Силву, который пробил головой, но Татарушану отбил, после чего вынос не состоялся, чем и воспользовался Фофана, пробив в правый нижний угол. 
  • 23'
    Беннасер потерял мяч перед своей штрафной, но Томори подстраховал партнёра, прервав подачу Стерлинга с правого фланга. 
  • Угловой
    22'
    С правого фланга хозяева выполнили корнер. Фофана откликнулся на подачу и пробил левым плечом, но слишком неточно. 
  • 21'
    Силва при помощи подката отобрал мяч у Леау, а потом выполнил передачу по правому флангу на Маунта, который проиграл в скорости Тонали. 
  • 20'
    Рис Джеймс подключился к атаке правым флангом и выполнил подачу на Обамеянга, которого закрыли защитники "Милана" и игровой снаряд выбили. 
  • Фол, нарушение
    19'
    Де Кетеларе и Тонали совместными усилиями остановили наступление "Челси", уложив на газон Лофтуса-Чика. 
  • 18'
    В достаточно высоком темпе действуют футболисты, но делают это преимущественно в центре поля, работая больше на разрушение. 
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    • 17'
      Фикайо Томори выиграл позицию у Рахима Стерлинга на правом фланге, а потом выполнил передачу в центр, но перед этим выпустил мяч в аут. 
    • 16'
      Пока не радуют команды опасными моментами. Эпизод с дальним ударом Маунта остаётся единственным острым. 
    • Желтая карточка
      15'
      Балло-Туре сбил Риса Джеймса на левом фланге, после чего увидел перед собой карточку жёлтого цвета. 
    • 14'
      Сандро Тонали простреливает с правого фланга, попадает в Тьяго Силву и зарабатывает аут. 
    • 13'
      Ковачич выполнил передачу по левому флангу на Обамеянга, которого закрыл Томори и позволил круглому выкатиться за лицевую линию. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Бен Чилуэлл сместился с левого фланга в центр, после чего был сбит Шарлем Де Кетеларе в центральном круге. 
    • Судья
      11'
      Леау врывается в штрафную площадку с левого фланга и падает после борьбы с Фофана, но судья показывает, что фола не было. Рафаэл с этим не спорит. 
    • 10'
      Серджино Дест поддержал атаку правым флангом и добрался до штрафной площадки, а вот подать не смог, поэтому пришлось играть назад. 
    • Желтая карточка
      9'
      Лофтус-Чик оказывается на газоне после фола со стороны Крунича. Жёлтую карточку получает Раде. 
    • 8'
      Высокий прессинг предлагает "Челси", с которым итальянский клуб справляется, в частности Беннасер. Собирает на себе троих соперников, а потом выполняет пас в свободную зону на Тонали. 
    • Угловой
      7'
      Оливье Жиру отработал в обороне после исполнения соперником корнера, выбив игровой снаряд из штрафной площадки. 
    • Опасный момент
      6'
      Мэйсон Маунт наносит удар в правый нижний угол из-за пределов штрафной площадки, с которым справляется Чиприан Татарушану, переводя мяч за лицевую. 
    • Фол, нарушение
      5'
      Очень контактная игра на первых минутах. Сейчас ещё один фол совершил Калиду Кулибали, уронив на газон Шарля Де Кетеларе. 
    • 4'
      С контроля мяча начинают гости, но пока много суеты. За инициативу сражаются команды, не позволяя друг другу провести опасную атаку. 
    • 3'
      Штрафной удар в исполнении "Милана" ничем опасным не отметился, а потом и "Челси" ответил любезностью, допустив ошибку в передаче. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Раде Крунич перехватил мяч у Калиду Кулибали на правом фланге, после чего оказался на газоне, получив по ногам. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Поединок стартовал! 
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stamford Bridge. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Челси 1:0 Милан

    Исход игры
    Челси
    57.6% (91)
    Ничья
    29.7% (47)
    Милан
    12.7% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.11% (77)
    Меньше
    38.89% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    82.54% (104)
    Нет
    17.46% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    32.9% (52)
    1:1 Ничья
    18.4% (29)
    2:2 Ничья
    7.6% (12)
    1:0 Челси
    7.6% (12)
    2:0 Челси
    3.8% (6)
    1:2 Милан
    3.8% (6)
    3:0 Челси
    1.3% (2)
    2:3 Милан
    1.3% (2)
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