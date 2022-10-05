Тур: 3. Стадион: Стэмфорд Бридж. Главный судья: Маккили Дэнни
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Ход матча
8'
15'
24'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
33
Фофана
Уэсли
21
Чилуэлл
Бен
19
Маунт
Мэйсон
20
Калюлю
Пьер
33
Крунич
Раде
17
Леау
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Фофана УэслиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джеймс РисЗащитник
-
21 Чилуэлл БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
5 ЖоржиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хаверц КайПолузащитник
- Нападающий
-
18 Броя АрмандоНападающий
-
22 Зиеш ХакимНападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Диас БраимПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Ребич АнтеНападающий
-
27 Ориги ДивокНападающий
-
88 Гала Антонио
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Челси
Милан
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стерлинг Рахим
|1
|0.33
|Маунт Мэйсон
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салемакерс Алексис
|2
|0.67
|Побега Томмазо
|1
|0.33
|Жиру Оливье
|1 (1)
|0.33
|Леау Рафаэл
|0
|0
|Тео Эрнандес
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Калиду
|1
|0
|Маунт Мэйсон
|1
|0
|Джеймс Рис II
|1
|0
|Томас Тухель
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ориги Дивок
|1
|0
|Крунич Раде
|1
|0
|Калабрия Давиде
|1
|0
|Томори Фикайо
|1
|0
|Диас Браим
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кристал Пэлас - Челси 1:2 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Динамо Загреб - Челси 1:0 Челси - Вест Хэм 2:1
Саутгемптон - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1 Лидс - Челси 3:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Эвертон - Челси 0:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Арсенал - Челси 4:0 Шарлотт - Челси 2:1 Америка Мехико - Челси 1:2 Челси - Уотфорд 2:1 Челси - Лестер 1:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Лидс - Челси 0:3 Челси - Вулверхэмптон 2:2 Эвертон - Челси 1:0
Милан
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Эмполи - Милан 1:3 Милан - Наполи 1:2 Милан - Динамо Загреб 3:1 Сампдория - Милан 1:2
Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Милан - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Милан 0:0 Милан - Болонья 2:0 Аталанта - Милан 1:1 Милан - Удинезе 4:2 Виченца - Милан 1:6 Марсель - Милан 0:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Залаэгерсег - Милан 3:2 Кёльн - Милан 1:2 Сассуоло - Милан 0:3 Милан - Аталанта 2:0 Верона - Милан 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лацио - Милан 1:2
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|2.
|Челси
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|Милан
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|4.
|Динамо Загреб
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Челси
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Милан
|0:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Динамо Загреб
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Динамо Загреб
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|4.
|Челси
|1:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5
|Динамо Загреб
|Оршич Мислав
|6
|Будё-Глимт
|Бонифасе Виктор
|8
|Карабах
|Кади
|4 (3)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|4 (2)
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
|Динамо Загреб
|Мохаррами Садех
|4
Прогнозы на матч Челси 1:0 Милан
Исход игры
Челси
57.6% (91)
Ничья
29.7% (47)
Милан
12.7% (20)
Тотал 2.5
Больше
61.11% (77)
Меньше
38.89% (49)
Обе команды забьют
Да
82.54% (104)
Нет
17.46% (22)
Популярный счёт
2:1 Челси
32.9% (52)
1:1 Ничья
18.4% (29)
2:2 Ничья
7.6% (12)
1:0 Челси
7.6% (12)
2:0 Челси
3.8% (6)
1:2 Милан
3.8% (6)
3:0 Челси
1.3% (2)
2:3 Милан
1.3% (2)
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