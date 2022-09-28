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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Севилья
 
Позже
Боруссия Д
Прогнозы 41
Севилья 22% (9)
X 24.4% (10)
Боруссия Д 53.7% (22)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Боруссия Д
2.95
3.74
2.80
Все Коэффициенты

История личных встреч

Севилья
Боруссия Д

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:2
ЛЧ
2:3
ЛЕ
2:2
ЛЕ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 2 1
Ройс Марко 1 0.5
Геррейро Рафаэль 1 0.5
Джованни Рейна 0 0
Брандт Юлиан 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Кармона Хосе Анхель 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мёнье Тома 1 0
Эзкан Салих 1 0
Мален Дониэлл 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
100%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Севилья - Атлетико М 0:2 Вильярреал - Севилья 1:1 Копенгаген - Севилья 0:0 Эспаньол - Севилья 2:3
Севилья - Манчестер Сити 0:4 Севилья - Барселона 0:3 Альмерия - Севилья 2:1 Севилья - Вальядолид 1:1 Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0 Лестер - Севилья 1:0 Арсенал - Севилья 6:0 Севилья - Анже 6:0 Тоттенхэм - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Севилья - Кадис 1:1 Леванте - Севилья 2:3
Боруссия Д
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Кёльн - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Шальке 04 1:0 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0
Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Боруссия Д - Антальяспор 1:1 Мюнхен-1860 - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Ферль - Боруссия Д 0:5 Динамо Дрезден - Боруссия Д 0:2 Luner SV - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Герта 2:1 Гройтер Фюрт - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Бохум 3:4

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
3. Копенгаген Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
4. Севилья Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Копенгаген Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Севилья Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Севилья Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Боруссия Д Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Копенгаген Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Бенфика Рамуш Гонсалу 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Митьюлланд Рафаэль Онедика 4
Мальмё Кристиансен Андерс 1 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 октября 2022, осталось 2 дня 13 часов 32 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Севилья 22% (9)
    X 24.4% (10)
    Боруссия Д 53.7% (22)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Боруссия Д
    2.95
    3.74
    2.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Севилья - Боруссия Д онлайн

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    Прогнозы на матч Севилья - Боруссия Д

    Исход игры
    Севилья
    21.4% (9)
    Ничья
    23.8% (10)
    Боруссия Д
    54.8% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.05% (29)
    Меньше
    30.95% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (36)
    Нет
    14.29% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    31% (13)
    1:1 Ничья
    19% (8)
    2:1 Севилья
    19% (8)
    2:3 Боруссия Д
    9.5% (4)
    2:2 Ничья
    4.8% (2)
    0:1 Боруссия Д
    4.8% (2)
    0:2 Боруссия Д
    4.8% (2)
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    Боруссия Д
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