Тур: 3. Стадион: Рамон Санчес Писхуан.
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История личных встреч
Севилья
Боруссия Д
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|2
|1
|Ройс Марко
|1
|0.5
|Геррейро Рафаэль
|1
|0.5
|Джованни Рейна
|0
|0
|Брандт Юлиан
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хордан Хоан
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мёнье Тома
|1
|0
|Эзкан Салих
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
100%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
100%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Севилья - Атлетико М 0:2 Вильярреал - Севилья 1:1 Копенгаген - Севилья 0:0 Эспаньол - Севилья 2:3
Севилья - Манчестер Сити 0:4 Севилья - Барселона 0:3 Альмерия - Севилья 2:1 Севилья - Вальядолид 1:1 Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0 Лестер - Севилья 1:0 Арсенал - Севилья 6:0 Севилья - Анже 6:0 Тоттенхэм - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Севилья - Кадис 1:1 Леванте - Севилья 2:3
Боруссия Д
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Кёльн - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Шальке 04 1:0 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0
Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Боруссия Д - Антальяспор 1:1 Мюнхен-1860 - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Ферль - Боруссия Д 0:5 Динамо Дрезден - Боруссия Д 0:2 Luner SV - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Герта 2:1 Гройтер Фюрт - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Бохум 3:4
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|3.
|Копенгаген
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|4.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Копенгаген
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5
|Динамо Загреб
|Оршич Мислав
|6
|Будё-Глимт
|Бонифасе Виктор
|8
|Карабах
|Кади
|4 (3)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|4 (2)
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|4
|Мальмё
|Кристиансен Андерс
|1 2
Прогнозы на матч Севилья - Боруссия Д
Исход игры
Севилья
21.4% (9)
Ничья
23.8% (10)
Боруссия Д
54.8% (23)
Тотал 2.5
Больше
69.05% (29)
Меньше
30.95% (13)
Обе команды забьют
Да
85.71% (36)
Нет
14.29% (6)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
31% (13)
1:1 Ничья
19% (8)
2:1 Севилья
19% (8)
2:3 Боруссия Д
9.5% (4)
2:2 Ничья
4.8% (2)
0:1 Боруссия Д
4.8% (2)
0:2 Боруссия Д
4.8% (2)
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