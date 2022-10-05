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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Румсас Донатас
Манчестер Сити
1:0
Первый тайм: 32'
Копенгаген
0'
1:0
7' Гол
Холанн Эрлинг
Силва попадает в штангу (видео)....
1:0. Гол Эрлинга Холанда (видео)...

Ход матча

7'
Холанн Эрлинг
(Канселу Жоау)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 8 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Прогнозы 135
Манчестер Сити 98.5% (133)
X 1.5% (2)
Копенгаген 0% (0)
+1
выиграет Манчестер Сити
Конечно чудеса для аутсайдеров уже не редкая вещь, но не в случае с ман сити
Rossoneri_InHeart #
-1
выиграет Манчестер Сити, со счетом 2:0
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Копенгаген
45.00
18.00
48.40
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Эдерсон
Мораес
7
Канселу
Жоау
3
Диаш
Рубен
14
Лапорт
Эмерик
21
Гомес
Серхио
26
Марез
Рияд
8
Гюндоган
Илкай
20
Силва
Бернарду
10
Грилиш
Джек
19
Альварес
Хулиан
9
Холанн
Эрлинг
1
Грабара
Камил
2
Дикс
Кевин
3
Вавро
Денис
5
Хочолава
Давид
34
Кристансен
Виктор
12
Лерагер
Лукас
35
Стаменич
Марко
7
Классон
Виктор
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
29
Карамоко
Мамуду
15
Дарами
Мохаммед
Манчестер Сити
4-4-2
Копенгаген
4-3-3

История личных встреч

Манчестер Сити
Копенгаген

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:1
ЛЕ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 4 1.33
Фоден Фил 1 0.33
Стоунс Джон 1 0.33
Диаш Рубен 1 0.33
Канселу Жоау 0 0
Де Брёйне Кевин 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Классон Виктор 1 0.2
Лерагер Лукас 1 0.2
Фальк Расмус 0 0
Вавро Денис 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 1 0
Фоден Фил 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Классон Виктор 2 0
Лерагер Лукас 2 0
Вавро Денис 1 0
Райан Мэтт 1 0
Хочолава Давид 1 0
Дарами Мохаммед 1 0
Стаменич Марко 1 0
Кристансен Виктор 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 Севилья - Манчестер Сити 0:4
Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Америка Мехико 2:1 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4
Копенгаген
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Копенгаген - Орхус 1:0 Митьюлланд - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Севилья 0:0 Оденсе - Копенгаген 2:1
Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Нордшелланн - Копенгаген 3:1 Трабзонспор - Копенгаген 0:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:3 Копенгаген - Брондбю 4:1 Виборг - Копенгаген 4:2 Ольборг - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Брюгге - Копенгаген 2:4 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Ольборг 3:0 Раннерс - Копенгаген 0:2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 2:0 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Боруссия Д 1:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
3. Копенгаген 0:2 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
4. Севилья 0:1 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 2:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Боруссия Д 1:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Копенгаген 0:2 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Севилья 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 2:0 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Боруссия Д 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Севилья 0:1 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Копенгаген 0:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Бенфика Рамуш Гонсалу 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Динамо Загреб Мохаррами Садех 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 2 гола - дубль!
    32'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! ЭРЛИНГ ХОЛАНН!
  • Опасный момент
    31'
    Продолжает коллекционировать сэйвы голкипер гостей, Грилиш вошел в штрафную и мощно пробил метров с 14 под перекладину - Грабара спасает!
  • 30'
    12 ударов за первые полчаса нанесли хозяева, в 6 случаях мяч пришелся в створ ворот. "Копенгаген" в атаке никак не отмечался.
  • 28'
    Не чураются игроки "Сити" прибегать к дальним ударам, сейчас попробовал Гюндоган, однако мяч прилетл в Стаменича.
  • Угловой
    27'
    Теперь угловой на левом фланге заработали хозяева поля, после розыгрыша Серхио Гомес навесил в штрафную, но Хочолава выиграл верховое единоборство.
  • Угловой
    25'
    Угловой хозяева снова разыграли, мяч был доставлен в центральную зону, а Канселу пробил метров с 28 - снаряд прошел над перекладиной.
  • Опасный момент
    24'
    Теперь Грилиш с левого края штрафной закручивает мяч под перекладину, однако Грабара парирует и этот удар соперника!
  • Опасный момент
    23'
    Холанн после прострела с левого фланга цепляется за мяч и с разворота палит с левой ноги под перекладину, но Грабара совершает чудесное спасение!
  • 21'
    Рубен Диаш подключается по центру и наносит удар с дальней дистанции - мяч попадает в защитника гостей, а именно в Вавро.
  • 19'
    Еще два удара в створ наносят хозяева - попытку Гюндогана с линии штрафной Грабара парировал, вытащив мяч из угла, а обводящий удар Мареза пришелся точно в руки вратарю.
  • 17'
    Марез с правого фланга исполняет подачу в штрафную, Холанн легко переигрывает в воздухе Вавро и пробивает головой - Грабара в прыжке ловит мяч.
  • 15'
    69 процентов игрового времени мячом владеет "Манчестер Сити", пока цифра не такая высокая, какую мы привыкли видеть в матчах "горожан" с соперниками подобного уровня.
  • 14'
    Выбрались футболисты "Копенгагена" в позиционную атаку, где особенно усерден был Дарами, однако до логического завершения этот выпад датчане не довели.
  • Штанга
    12'
    Бернарду Силва забегает за спину Вавро, получает мяч на левом краю штрафной и в касание бьет низом в ближний угол - штанга приходит на выручку "Копенгагену"!
  • 11'
    Лапорт исполняет вертикальный заброс в чужую штрафную, куда врывался Марез, однако Грабара на выходе сыграл надежно.
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    • 10'
      В параллельном матче этой группы "Боруссия" уже забила в ворота "Севильи" на выезде. Интриги в борьбе за две путевки в плей-офф всё меньше и меньше.
    • 8'
      Четвертый гол в текущем розыгрыше Лиги чемпионов забивает норвежский бомбардир, всего у Эрлинга уже 27 голов в 22 матчах и уйма времени, чтобы эту статистику улучшить.
    • Описание гола
      7'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ЭРЛИНГ ХОЛАНН!
      Канселу прорвался по правому флангу и от границы штрафной прострелил, мяч после рикошета отскочил к Холанну, который без помех пробил низом с 13 метров!
    • 6'
      Серхио Гомес включается по левому флангу и от лицевой исполняет подачу в чужую штрафную, но оборона гостей на месте.
    • 5'
      Канселу подкараулил неудачный вынос соперника и пробил в касание с линии штрафной, но не попал в створ, а Холанну не хватило сантиметров, чтобы подставить ногу.
    • Угловой
      3'
      Первый угловой Марез разыграл с партнером, после чего последовала передача в центральную зону, но удар Серхио Гомеса был заблокирован.
    • 2'
      Совершенно никуда не спешат футболисты "Манчестер Сити", контролиуя мяч на подступах к финальной трети поля, гости же с первых секунд обороняются низким блоком.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Etihad Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Манчестер Сити 1:0 Копенгаген

    Исход игры
    Манчестер Сити
    98.6% (137)
    Ничья
    1.4% (2)
    Копенгаген
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    83.2% (104)
    Меньше
    16.8% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    23.2% (29)
    Нет
    76.8% (96)
    Популярный счёт
    3:0 Манчестер Сити
    31.7% (44)
    4:0 Манчестер Сити
    16.5% (23)
    2:0 Манчестер Сити
    14.4% (20)
    3:1 Манчестер Сити
    10.8% (15)
    4:1 Манчестер Сити
    6.5% (9)
    5:0 Манчестер Сити
    4.3% (6)
    5:1 Манчестер Сити
    1.4% (2)
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    Манчестер Сити
    Копенгаген
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