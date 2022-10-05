Теперь Грилиш с левого края штрафной закручивает мяч под перекладину, однако Грабара парирует и этот удар соперника!

Угловой хозяева снова разыграли, мяч был доставлен в центральную зону, а Канселу пробил метров с 28 - снаряд прошел над перекладиной.

Теперь угловой на левом фланге заработали хозяева поля, после розыгрыша Серхио Гомес навесил в штрафную, но Хочолава выиграл верховое единоборство.

Не чураются игроки "Сити" прибегать к дальним ударам, сейчас попробовал Гюндоган, однако мяч прилетл в Стаменича.

12 ударов за первые полчаса нанесли хозяева, в 6 случаях мяч пришелся в створ ворот. "Копенгаген" в атаке никак не отмечался.

Продолжает коллекционировать сэйвы голкипер гостей, Грилиш вошел в штрафную и мощно пробил метров с 14 под перекладину - Грабара спасает!

Лапорт исполняет вертикальный заброс в чужую штрафную, куда врывался Марез, однако Грабара на выходе сыграл надежно.

Бернарду Силва забегает за спину Вавро, получает мяч на левом краю штрафной и в касание бьет низом в ближний угол - штанга приходит на выручку "Копенгагену"!

Выбрались футболисты "Копенгагена" в позиционную атаку, где особенно усерден был Дарами, однако до логического завершения этот выпад датчане не довели.

69 процентов игрового времени мячом владеет "Манчестер Сити", пока цифра не такая высокая, какую мы привыкли видеть в матчах "горожан" с соперниками подобного уровня.

Марез с правого фланга исполняет подачу в штрафную, Холанн легко переигрывает в воздухе Вавро и пробивает головой - Грабара в прыжке ловит мяч.

Еще два удара в створ наносят хозяева - попытку Гюндогана с линии штрафной Грабара парировал, вытащив мяч из угла, а обводящий удар Мареза пришелся точно в руки вратарю.

Рубен Диаш подключается по центру и наносит удар с дальней дистанции - мяч попадает в защитника гостей, а именно в Вавро.

Холанн после прострела с левого фланга цепляется за мяч и с разворота палит с левой ноги под перекладину, но Грабара совершает чудесное спасение!

10' В параллельном матче этой группы "Боруссия" уже забила в ворота "Севильи" на выезде. Интриги в борьбе за две путевки в плей-офф всё меньше и меньше.

8' Четвертый гол в текущем розыгрыше Лиги чемпионов забивает норвежский бомбардир, всего у Эрлинга уже 27 голов в 22 матчах и уйма времени, чтобы эту статистику улучшить.

7' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ЭРЛИНГ ХОЛАНН!

Канселу прорвался по правому флангу и от границы штрафной прострелил, мяч после рикошета отскочил к Холанну, который без помех пробил низом с 13 метров!

6' Серхио Гомес включается по левому флангу и от лицевой исполняет подачу в чужую штрафную, но оборона гостей на месте.

5' Канселу подкараулил неудачный вынос соперника и пробил в касание с линии штрафной, но не попал в створ, а Холанну не хватило сантиметров, чтобы подставить ногу.

3' Первый угловой Марез разыграл с партнером, после чего последовала передача в центральную зону, но удар Серхио Гомеса был заблокирован.

2' Совершенно никуда не спешат футболисты "Манчестер Сити", контролиуя мяч на подступах к финальной трети поля, гости же с первых секунд обороняются низким блоком.