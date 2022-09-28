Тур: 3. Стадион: Этихад Стэдиум.
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История личных встреч
Манчестер Сити
Копенгаген
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|3
|1.5
|Фоден Фил
|1
|0.5
|Стоунс Джон
|1
|0.5
|Диаш Рубен
|1
|0.5
|Де Брёйне Кевин
|0
|0
|Канселу Жоау
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Классон Виктор
|1
|0.25
|Лерагер Лукас
|1
|0.25
|Фальк Расмус
|0
|0
|Вавро Денис
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родри Эрнандес
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Хосеп Гвардиола
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Классон Виктор
|2
|0
|Лерагер Лукас
|2
|0
|Вавро Денис
|1
|0
|Райан Мэтт
|1
|0
|Хочолава Давид
|1
|0
|Дарами Мохаммед
|1
|0
|Стаменич Марко
|1
|0
|Кристансен Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 Севилья - Манчестер Сити 0:4
Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Америка Мехико 2:1 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4
Копенгаген
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Копенгаген - Орхус 1:0 Митьюлланд - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Севилья 0:0 Оденсе - Копенгаген 2:1
Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Нордшелланн - Копенгаген 3:1 Трабзонспор - Копенгаген 0:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:3 Копенгаген - Брондбю 4:1 Виборг - Копенгаген 4:2 Ольборг - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Брюгге - Копенгаген 2:4 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Ольборг 3:0 Раннерс - Копенгаген 0:2
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|3.
|Копенгаген
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|4.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Копенгаген
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5
|Динамо Загреб
|Оршич Мислав
|6
|Будё-Глимт
|Бонифасе Виктор
|8
|Карабах
|Кади
|4 (3)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|4 (2)
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|4
|Мальмё
|Кристиансен Андерс
|1 2
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Копенгаген
Исход игры
Манчестер Сити
100% (41)
Ничья
0% (0)
Копенгаген
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
73.17% (30)
Меньше
26.83% (11)
Обе команды забьют
Да
36.59% (15)
Нет
63.41% (26)
Популярный счёт
3:0 Манчестер Сити
24.4% (10)
2:0 Манчестер Сити
24.4% (10)
3:1 Манчестер Сити
22% (9)
4:0 Манчестер Сити
12.2% (5)
4:1 Манчестер Сити
9.8% (4)
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