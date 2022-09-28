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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Манчестер Сити
 
Позже
Копенгаген
Прогнозы 40
Манчестер Сити 100% (40)
X 0% (0)
Копенгаген 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Копенгаген
30.00
19.00
45.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Манчестер Сити
Копенгаген

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:1
ЛЕ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 3 1.5
Фоден Фил 1 0.5
Стоунс Джон 1 0.5
Диаш Рубен 1 0.5
Де Брёйне Кевин 0 0
Канселу Жоау 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Классон Виктор 1 0.25
Лерагер Лукас 1 0.25
Фальк Расмус 0 0
Вавро Денис 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 1 0
Фоден Фил 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Классон Виктор 2 0
Лерагер Лукас 2 0
Вавро Денис 1 0
Райан Мэтт 1 0
Хочолава Давид 1 0
Дарами Мохаммед 1 0
Стаменич Марко 1 0
Кристансен Виктор 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 Севилья - Манчестер Сити 0:4
Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Америка Мехико 2:1 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4
Копенгаген
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Копенгаген - Орхус 1:0 Митьюлланд - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Севилья 0:0 Оденсе - Копенгаген 2:1
Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Нордшелланн - Копенгаген 3:1 Трабзонспор - Копенгаген 0:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:3 Копенгаген - Брондбю 4:1 Виборг - Копенгаген 4:2 Ольборг - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Брюгге - Копенгаген 2:4 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Ольборг 3:0 Раннерс - Копенгаген 0:2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
3. Копенгаген Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
4. Севилья Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Копенгаген Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Севилья Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Севилья Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Боруссия Д Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Копенгаген Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Бенфика Рамуш Гонсалу 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Митьюлланд Рафаэль Онедика 4
Мальмё Кристиансен Андерс 1 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Копенгаген от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 октября 2022, осталось 2 дня 13 часов 32 минуты.



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    • Прогнозы 40
    Манчестер Сити 100% (40)
    X 0% (0)
    Копенгаген 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Копенгаген
    30.00
    19.00
    45.00
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Копенгаген

    Исход игры
    Манчестер Сити
    100% (41)
    Ничья
    0% (0)
    Копенгаген
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.17% (30)
    Меньше
    26.83% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    36.59% (15)
    Нет
    63.41% (26)
    Популярный счёт
    3:0 Манчестер Сити
    24.4% (10)
    2:0 Манчестер Сити
    24.4% (10)
    3:1 Манчестер Сити
    22% (9)
    4:0 Манчестер Сити
    12.2% (5)
    4:1 Манчестер Сити
    9.8% (4)
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    Копенгаген
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