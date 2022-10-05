да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамуш Гонсалу
|4
|0.57
|Нерес Давид
|2
|0.29
|Силва Рафа
|2
|0.29
|Зидан Энцо
|2
|0.29
|Мариу Жоау
|1 (1)
|0.14
|Гримальдо Алехандро
|1
|0.14
|Отаменди Николас
|1
|0.14
|Жилберто Жуниор
|1
|0.14
|Гонсалвеш Диогу
|1
|0.14
|Араухо Перейра
|1
|0.14
|Яремчук Роман
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|3
|1
|Месси Лионель
|2
|0.67
|Неймар
|1
|0.33
|Верратти Марко
|0
|0
|Хакими Ашраф
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамуш Гонсалу
|2
|0
|Отаменди Николас
|1
|0
|Родригес Фелипе II
|1
|0
|Мариу Жоау
|1
|0
|Силва Рафа
|1
|0
|Муса Петар
|1
|0
|Бах Александр
|1
|0
|Флорентину
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамос Серхио
|1
|0
|Неймар
|1
|0
|Верратти Марко
|1
|0
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5
|Динамо Загреб
|Оршич Мислав
|6
|Будё-Глимт
|Бонифасе Виктор
|8
|Карабах
|Кади
|4 (3)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|4 (2)
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
|Динамо Загреб
|Мохаррами Садех
|4