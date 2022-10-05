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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Гиль Хесус
Бенфика
0:1
Первый тайм: 32'
ПСЖ
0'
0:1
22' Гол
Месси Лионель

Ход матча

22'
0:1
Месси Лионель
(Неймар)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 151
Бенфика 7.3% (11)
X 14.6% (22)
ПСЖ 78.1% (118)
+1
выиграет ПСЖ, со счетом 1:2
да
Arii #
+1
выиграет ПСЖ
Решил просто довериться фавориту,хотя есть ощущение что бенфика даст отпор
Rossoneri_InHeart #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бенфика
Ничья
ПСЖ
4.30
4.50
3.80
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Влаходимос
Одиссеас
6
Бах
Александр
66
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
3
Гримальдо
Алехандро
61
Флорентину
13
Зидан
Энцо
7
Нерес
Давид
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
88
Рамуш
Гонсалу
99
Доннарумма
Джанлуиджи
4
Рамос
Серхио
5
Маркиньос
Маркос
15
Данилу
Перейра
2
Хакими
Ашраф
25
Мендеш
Нуну
17
Витинью
II
6
Верратти
Марко
30
Месси
Лионель
10
Неймар
7
Мбаппе
Килиан
Бенфика
4-2-3-1
ПСЖ
3-4-1-2

История личных встреч

Бенфика
ПСЖ

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

МКЧ
2:3
ЛЧ
2:1
ЛЧ
3:0
ТМС
3:1
ЛЕ
1:1
ЛЕ
2:1
ТМС
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамуш Гонсалу 4 0.57
Нерес Давид 2 0.29
Силва Рафа 2 0.29
Зидан Энцо 2 0.29
Мариу Жоау 1 (1) 0.14
Гримальдо Алехандро 1 0.14
Отаменди Николас 1 0.14
Жилберто Жуниор 1 0.14
Гонсалвеш Диогу 1 0.14
Араухо Перейра 1 0.14
Яремчук Роман 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 3 1
Месси Лионель 2 0.67
Неймар 1 0.33
Верратти Марко 0 0
Хакими Ашраф 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамуш Гонсалу 2 0
Отаменди Николас 1 0
Родригес Фелипе II 1 0
Мариу Жоау 1 0
Силва Рафа 1 0
Муса Петар 1 0
Бах Александр 1 0
Флорентину 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамос Серхио 1 0
Неймар 1 0
Верратти Марко 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
3
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
4
44%
1
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
1
14%
1
50%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
5
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
6%
1
20%
1-15
3
19%
1
20%
16-30
6
38%
1
20%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
1
6%
1
20%
61-75
1
6%
1
20%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Витория Гимарайнш - Бенфика 0:0 Monte Carlo - Бенфика 2:0 Бенфика - Маритиму 5:0 Ювентус - Бенфика 1:2
Фамаликан - Бенфика 0:1 Бенфика - Маккаби Хайфа 2:0 Бенфика - Визела 2:1 Бенфика - Пасуш де Феррейра 3:2 Боавишта - Бенфика 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Каса Пиа - Бенфика 0:1 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Бенфика - Арока 4:0 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Бенфика - Ньюкасл 3:2 Бенфика - Жирона 4:2 Бенфика - Фулхэм 5:1 Бенфика - Ницца 3:0 Рединг - Бенфика 0:2
ПСЖ
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
ПСЖ - Ницца 2:1 Лион - ПСЖ 0:1 Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Брест 1:0
ПСЖ - Ювентус 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Тулуза - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 1:1 Лилль - ПСЖ 1:7 ПСЖ - Монпелье 5:2 Клермон - ПСЖ 0:5 ПСЖ - Нант 4:0 Гамба Осака - ПСЖ 2:6 Урава Редс - ПСЖ 0:3 Кавасаки Фронтале - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Кевийи Руан 2:0 ПСЖ - Мец 5:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 ПСЖ - Труа 2:2 Страсбург - ПСЖ 3:3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Бенфика 0:1 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Ювентус 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
4. Маккаби Хайфа 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Бенфика 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
3. Ювентус 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Маккаби Хайфа 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Бенфика 0:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Маккаби Хайфа 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
4. Ювентус 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Бенфика Рамуш Гонсалу 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Динамо Загреб Мохаррами Садех 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    31'
    Фол в центре поля. Верратти сфолил на Маркиньосе.
  • 29'
    Парижане находятся в позиционной атаке. Всё очень компактно, играют гости в стенкочку и вполне удачно. Меняют фланг, переходя на правый фланг атаки. Увы, португальцы отобрали футбольный снаряд. 
  • 27'
    Демонстрируют португальцы высокий прессинг в штрафной ПСЖ. Не дают сопернику отойти к центру поля. 
  • 25'
    Контролируют ход игры французы. Да, игра проходит на половине поля ПСЖ. Но игра теперь идёт под диктовку гостей.
  • Описание гола
    23'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! МЕССИ!

    Вот это да, только мы описали, что у звёздного трио ничего не клеится в атаке, как они напомнили о себе. Мбаппе убрал под себя защитника "Бенфики" и отдал передачу на Неймара. Тот в касание переправил на Месси. Аргентинец снял паутинку с левой девятки. Шикарный гол. 
  • 21'
    Звёздное трио чемпиона Франции пока теряется на поле. Командной игрой футболисты "Бенфики пока нейтрализуют Месси, Мбаппе и Неймара.
  • Опасный момент
    20'
    МОМЕНТИЩЕ! Нерес Давид мог забивать. Доннарумма вытянулся в струнку и вытащил мяч, летевший в левый угол ворот ПСЖ. 
  • 18'
    Интересный футбол демонстрируют лидеры своего квартета. Да, моментов пока мало в матче, но воля к победе замечена как у футболистов "Бенфики", так и у "Парижа".
  • 17'
    Месси исполняет штрафной и попадает в португальскую мощную стенку. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Мбаппе уходил от Отаменди и был готов пробить в створ. Перед ударом его сбил защитник португальского клуба. 
  • Опасный момент
    15'
    УДАААААААРРРР! Гонсалу пробивает, не входя в штрафную площадь. Вратарь ПСЖ кулаками отбивает мяч. 
  • 13'
    Играют хозяева через вратаря сейчас. В основном это перекатка мяч на своей половине поля. 
  • 11'
    Команды уже отыграли 10 минут игрового времени. За это время команды на двоих пока нанесли 1 удар в створ ворот. 
  • Опасный момент
    9'
    МОМЕНТ! ГОНСАЛУ! Первый опасный момент создают хозяева. Рамуш Гонсалу пробивал из под защитника "Парижа". Но кипер гостей Доннарумма ногой парирует удар. 
  • Угловой
    7'
    Месси подаёт угловой. Опасности со стороны парижан нет. Единственное, что с трибун что-то полетело в аргентинского форвард при розыгрыше углового. Благо, мимо. На первый взгляд, это что-то бумажное, не пластиковые бутылки точно. Игра продолжается. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 5'
      Португальцы пытаются создать первую атаку. Но теряют мяч, футбольный снаряд до ходит до Мбаппе. Французский нападающий тут же упускает контроль над сферой. Много бракоа сегодня.
    • 3'
      Оба клуба играют в традиционных домашних цветах. "Бенфика" в красно-белой форме. "Париж" - в синей. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Первый фол в матче. Зидан Энцо играет грубо в подкате и сбивает Неймара.
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, дамы и господа наш поединок стартовал. Пусть победит сильнейший. Удачи, обеим командам.
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio da Luz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Бенфика 0:1 ПСЖ

    Исход игры
    Бенфика
    7% (11)
    Ничья
    13.9% (22)
    ПСЖ
    79.1% (125)
    Тотал 2.5
    Больше
    84% (105)
    Меньше
    16% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    90.4% (113)
    Нет
    9.6% (12)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    43% (68)
    1:3 ПСЖ
    10.8% (17)
    2:2 Ничья
    7% (11)
    1:1 Ничья
    5.1% (8)
    0:2 ПСЖ
    3.8% (6)
    2:1 Бенфика
    3.2% (5)
    0:1 ПСЖ
    3.2% (5)
    2:3 ПСЖ
    1.9% (3)
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    Бенфика
    ПСЖ
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