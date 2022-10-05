МОМЕНТИЩЕ! Нерес Давид мог забивать. Доннарумма вытянулся в струнку и вытащил мяч, летевший в левый угол ворот ПСЖ.

Звёздное трио чемпиона Франции пока теряется на поле. Командной игрой футболисты "Бенфики пока нейтрализуют Месси, Мбаппе и Неймара.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! МЕССИ! Вот это да, только мы описали, что у звёздного трио ничего не клеится в атаке, как они напомнили о себе. Мбаппе убрал под себя защитника "Бенфики" и отдал передачу на Неймара. Тот в касание переправил на Месси. Аргентинец снял паутинку с левой девятки. Шикарный гол.

Контролируют ход игры французы. Да, игра проходит на половине поля ПСЖ. Но игра теперь идёт под диктовку гостей.

Демонстрируют португальцы высокий прессинг в штрафной ПСЖ. Не дают сопернику отойти к центру поля.

Парижане находятся в позиционной атаке. Всё очень компактно, играют гости в стенкочку и вполне удачно. Меняют фланг, переходя на правый фланг атаки. Увы, португальцы отобрали футбольный снаряд.

18' Интересный футбол демонстрируют лидеры своего квартета. Да, моментов пока мало в матче, но воля к победе замечена как у футболистов "Бенфики", так и у "Парижа".

17' Месси исполняет штрафной и попадает в португальскую мощную стенку.

17' Мбаппе уходил от Отаменди и был готов пробить в створ. Перед ударом его сбил защитник португальского клуба.

15' УДАААААААРРРР! Гонсалу пробивает, не входя в штрафную площадь. Вратарь ПСЖ кулаками отбивает мяч.

13' Играют хозяева через вратаря сейчас. В основном это перекатка мяч на своей половине поля.

11' Команды уже отыграли 10 минут игрового времени. За это время команды на двоих пока нанесли 1 удар в створ ворот.

9' МОМЕНТ! ГОНСАЛУ! Первый опасный момент создают хозяева. Рамуш Гонсалу пробивал из под защитника "Парижа". Но кипер гостей Доннарумма ногой парирует удар.