Тур: 3. Стадион: Эштадиу да Луш.
История личных встреч
Бенфика
ПСЖ
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамуш Гонсалу
|4
|0.67
|Нерес Давид
|2
|0.33
|Силва Рафа
|2
|0.33
|Зидан Энцо
|2
|0.33
|Мариу Жоау
|1 (1)
|0.17
|Гримальдо Алехандро
|1
|0.17
|Отаменди Николас
|1
|0.17
|Жилберто Жуниор
|1
|0.17
|Гонсалвеш Диогу
|1
|0.17
|Араухо Перейра
|1
|0.17
|Яремчук Роман
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|3
|1.5
|Месси Лионель
|1
|0.5
|Неймар
|1
|0.5
|Верратти Марко
|0
|0
|Хакими Ашраф
|0
|0
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамуш Гонсалу
|2
|0
|Отаменди Николас
|1
|0
|Родригес Фелипе II
|1
|0
|Мариу Жоау
|1
|0
|Силва Рафа
|1
|0
|Муса Петар
|1
|0
|Бах Александр
|1
|0
|Флорентину
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамос Серхио
|1
|0
|Неймар
|1
|0
|Верратти Марко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
3
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
4
44%
1
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
7
2
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
1
14%
1
50%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
5
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
6%
1
20%
1-15
3
19%
1
20%
16-30
6
38%
1
20%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
1
6%
1
20%
61-75
1
6%
1
20%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Витория Гимарайнш - Бенфика 0:0 Monte Carlo - Бенфика 2:0 Бенфика - Маритиму 5:0 Ювентус - Бенфика 1:2
Фамаликан - Бенфика 0:1 Бенфика - Маккаби Хайфа 2:0 Бенфика - Визела 2:1 Бенфика - Пасуш де Феррейра 3:2 Боавишта - Бенфика 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Каса Пиа - Бенфика 0:1 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Бенфика - Арока 4:0 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Бенфика - Ньюкасл 3:2 Бенфика - Жирона 4:2 Бенфика - Фулхэм 5:1 Бенфика - Ницца 3:0 Рединг - Бенфика 0:2
ПСЖ
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
ПСЖ - Ницца 2:1 Лион - ПСЖ 0:1 Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Брест 1:0
ПСЖ - Ювентус 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Тулуза - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 1:1 Лилль - ПСЖ 1:7 ПСЖ - Монпелье 5:2 Клермон - ПСЖ 0:5 ПСЖ - Нант 4:0 Гамба Осака - ПСЖ 2:6 Урава Редс - ПСЖ 0:3 Кавасаки Фронтале - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Кевийи Руан 2:0 ПСЖ - Мец 5:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 ПСЖ - Труа 2:2 Страсбург - ПСЖ 3:3
Группа H
Группа H
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5
|Динамо Загреб
|Оршич Мислав
|6
|Будё-Глимт
|Бонифасе Виктор
|8
|Карабах
|Кади
|4 (3)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|4 (2)
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|4
|Мальмё
|Кристиансен Андерс
|1 2
Прогнозы на матч Бенфика - ПСЖ
Исход игры
Бенфика
7% (3)
Ничья
18.6% (8)
ПСЖ
74.4% (32)
Тотал 2.5
Больше
83.33% (35)
Меньше
16.67% (7)
Обе команды забьют
Да
92.86% (39)
Нет
7.14% (3)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
53.5% (23)
1:1 Ничья
9.3% (4)
2:2 Ничья
9.3% (4)
2:1 Бенфика
7% (3)
0:2 ПСЖ
4.7% (2)
1:3 ПСЖ
4.7% (2)
2:3 ПСЖ
4.7% (2)
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