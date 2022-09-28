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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Бенфика
 
Позже
ПСЖ

История личных встреч

Бенфика
ПСЖ

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

МКЧ
2:3
ЛЧ
2:1
ЛЧ
3:0
ТМС
3:1
ЛЕ
1:1
ЛЕ
2:1
ТМС
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамуш Гонсалу 4 0.67
Нерес Давид 2 0.33
Силва Рафа 2 0.33
Зидан Энцо 2 0.33
Мариу Жоау 1 (1) 0.17
Гримальдо Алехандро 1 0.17
Отаменди Николас 1 0.17
Жилберто Жуниор 1 0.17
Гонсалвеш Диогу 1 0.17
Араухо Перейра 1 0.17
Яремчук Роман 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 3 1.5
Месси Лионель 1 0.5
Неймар 1 0.5
Верратти Марко 0 0
Хакими Ашраф 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамуш Гонсалу 2 0
Отаменди Николас 1 0
Родригес Фелипе II 1 0
Мариу Жоау 1 0
Силва Рафа 1 0
Муса Петар 1 0
Бах Александр 1 0
Флорентину 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамос Серхио 1 0
Неймар 1 0
Верратти Марко 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
3
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
4
44%
1
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
1
14%
1
50%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
5
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
6%
1
20%
1-15
3
19%
1
20%
16-30
6
38%
1
20%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
1
6%
1
20%
61-75
1
6%
1
20%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Витория Гимарайнш - Бенфика 0:0 Monte Carlo - Бенфика 2:0 Бенфика - Маритиму 5:0 Ювентус - Бенфика 1:2
Фамаликан - Бенфика 0:1 Бенфика - Маккаби Хайфа 2:0 Бенфика - Визела 2:1 Бенфика - Пасуш де Феррейра 3:2 Боавишта - Бенфика 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Каса Пиа - Бенфика 0:1 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Бенфика - Арока 4:0 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Бенфика - Ньюкасл 3:2 Бенфика - Жирона 4:2 Бенфика - Фулхэм 5:1 Бенфика - Ницца 3:0 Рединг - Бенфика 0:2
ПСЖ
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
ПСЖ - Ницца 2:1 Лион - ПСЖ 0:1 Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Брест 1:0
ПСЖ - Ювентус 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Тулуза - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 1:1 Лилль - ПСЖ 1:7 ПСЖ - Монпелье 5:2 Клермон - ПСЖ 0:5 ПСЖ - Нант 4:0 Гамба Осака - ПСЖ 2:6 Урава Редс - ПСЖ 0:3 Кавасаки Фронтале - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Кевийи Руан 2:0 ПСЖ - Мец 5:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 ПСЖ - Труа 2:2 Страсбург - ПСЖ 3:3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Ювентус Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
4. Маккаби Хайфа Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Ювентус Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Маккаби Хайфа Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Бенфика Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Ювентус Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Маккаби Хайфа Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Бенфика Рамуш Гонсалу 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Митьюлланд Рафаэль Онедика 4
Мальмё Кристиансен Андерс 1 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бенфика - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 октября 2022, осталось 2 дня 13 часов 32 минуты.



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    • Прогнозы 42
    Бенфика 7.1% (3)
    X 19% (8)
    ПСЖ 73.8% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бенфика
    Ничья
    ПСЖ
    4.55
    4.60
    4.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Бенфика - ПСЖ

    Исход игры
    Бенфика
    7% (3)
    Ничья
    18.6% (8)
    ПСЖ
    74.4% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    83.33% (35)
    Меньше
    16.67% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    92.86% (39)
    Нет
    7.14% (3)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    53.5% (23)
    1:1 Ничья
    9.3% (4)
    2:2 Ничья
    9.3% (4)
    2:1 Бенфика
    7% (3)
    0:2 ПСЖ
    4.7% (2)
    1:3 ПСЖ
    4.7% (2)
    2:3 ПСЖ
    4.7% (2)
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    Бенфика
    ПСЖ
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