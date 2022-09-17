Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Petrisor Petrescu нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Матч возобновлен

47' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

46' Рэуцэ Александру выиграл воздушное противоборство у Albert Stahl.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Каскини Баутиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Балауре Сильвиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Ionut Stoica выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Albert Stahl из команды УТА Арад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

38' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Удар от ворот произведет Германнштадт

36' Г О О О О Л - Альхассан Баба забивает с правой ноги!

36' Бутян Михай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Постолаки Вирджилиу выиграл воздушное противоборство у Ionut Stoica.

36' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

34' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

34' Батха Идриз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

31' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

29' Г О О О О О Л - Постолаки Вирджилиу из команды УТА Арад забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Vlad Mutiu прыгнул не в ту сторону.

28' Матч возобновлен

28' После проверки VAR судья не изменил решения - УТА Арад пробьет пенальти!

26' Ох, нехорошо это выглядит. Опрут Рауль получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Опрут Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

21' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Германнштадт

21' Постолаки Вирджилиу не смог попасть в створ ударом издали

21' Бутян Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Опрут Рауль выиграл воздушное противоборство у Albert Stahl.

17' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

16' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Батха Идриз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Ороиан Александру не смог попасть в створ ударом издали

13' Бейян Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

11' Ciprian Biceanu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Бутян Михай из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Батха Идриз пробует нанести удар издали, но Vlad Mutiu держит все под контролем

8' Штяу Раул навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Германнштадт

5' Опрут Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Опрут Рауль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Каскини Баутиста получил желтую карточку от судьи

2' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

2' Штяу Раул навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Матч возобновлен

2' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

1' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

1' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Германнштадт начинает с центра поля