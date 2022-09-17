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Румыния: Суперлига


Стадион:
УТА Арад
1:2
Конец матча
Германнштадт
0'
3' Желтая карточка
Каскини Баутиста
1:0
29' Пенальти
Постолаки Вирджилиу
1:1
36' Гол
Альхассан Баба
57' Желтая карточка
Альхассан Баба
57' Желтая карточка
Батха Идриз
57' Желтая карточка
Уббинк Корнелис
57' Желтая карточка
Опрут Рауль
66' Желтая карточка
Жобелло Уэсли
73' Желтая карточка
Бутян Михай
1:2
90' Гол
Альхассан Баба
90'+7
93
Якоб
Флорин
15
Вукчевич
Марко
6
Киндриш
Андрей
4
Бенга
Александру
22
Ходжалари
Эрион
5
Каскини
Баутиста
70
Штяу
Раул
19
Батха
Идриз
29
Стахл
Алберт
17
Постолаки
Вирджилиу
11
Жобелло
Уэсли
31
Vlad
Mutiu
17
Бутян
Михай
5
Бейян
Флориан
4
Стойка
Йонуц
98
Опрут
Рауль
29
Ciprian
Biceanu
13
Рэуцэ
Александру
96
Балауре
Сильвиу
8
Альхассан
Баба
51
Ороиан
Александру
30
Паращив
Даниэль
УТА Арад
Германнштадт

История личных встреч

УТА Арад
Германнштадт

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Л1ГБ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ТМС
0:2
ЛI
1:1
ЛI
2:0

Бомбардиры внутри турнира

УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Постолаки Вирджилиу 4 (1) 0.36
Каскини Баутиста 2 0.18
Отеле Филип 2 0.18
Микулеску Давид 2 0.18
Бенга Александру 1 0.09
Жобелло Уэсли 0 0
Вукчевич Марко 0 0
Батха Идриз 0 0
Уббинк Корнелис 0 0
Стахл Алберт 0 0
Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альхассан Баба 6 0.6
Паращив Даниэль 5 0.5
Бутян Михай 1 0.1
Стойка Йонуц 1 0.1
Ороиан Александру 1 0.1
Балауре Сильвиу 0 0
Петреску Петришор 0 0
Sota Mino 0 0
Ionut Nastasie 0 0
Бейян Флориан 0 0
Попеску Кэлин 0 0

Карточки

УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батха Идриз 6 1
Каскини Баутиста 4 0
Отеле Филип 4 0
Ходжалари Эрион 3 0
Киндриш Андрей 3 0
Добреску Михай 1 1
Вукчевич Марко 2 0
Штяу Раул 2 0
Бенга Александру 1 0
Жобелло Уэсли 1 0
Матей Флорентин 1 0
Уббинк Корнелис 1 0
Абейд Али 1 0
Эрико 1 0
Исак Дамьян 1 0
Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опрут Рауль 5 0
Альхассан Баба 3 0
Балауре Сильвиу 2 0
Бутян Михай 2 0
Попеску Кэлин 2 0
Sota Mino 2 0
Илиев Пламен 1 0
Ionut Nastasie 1 0
Бейян Флориан 1 0
Стойка Йонуц 1 0
Паращив Даниэль 1 0
Saeed Issah 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
6
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
3
33%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

3
8
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

8
4
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
25%
1
25%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

12
14
9 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
4
33%
1
7%
1-15
2
17%
3
21%
16-30
3
25%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
2
17%
3
21%
76-90

Пропущено

12
8
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
17%
2
25%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
4
33%
2
25%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
17%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

УТА Арад
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ботошани - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1 Миовени - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:1
Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Университатя 2:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Волунтари - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Рипенсия Тимишоара 2:1 УТА Арад - Раднички Ниш 0:0 Войводина - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Марица Пловдив 5:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Миовени 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0 Сепси - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2
Германнштадт
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1 Арджеш - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Германнштадт 2:2
Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Миовени 3:0 Германнштадт - Брашов 2:0 Германнштадт - Униря Деж 0:2 Газиантепспор - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Шкупи 2:0 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Университатя - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Конкордия Кьяжна - Германнштадт 1:3 Униря Слобозия - Германнштадт 0:0 ФКСБ - Германнштадт 1:4 Германнштадт - Университатя 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 19 8 4 7 21 - 21 28
2. Вииторул Констанца 11 7 3 1 22 - 10 24
3. Германнштадт 10 6 4 0 15 - 7 22
4. Рапид Бухарест 1:1 11 7 1 3 11 - 6 22
5. Петролул Плоешти 11 5 2 4 11 - 12 17
6. Сепси 11 4 4 3 18 - 8 16
7. ЧФР Клуж 8 5 0 3 15 - 9 15
8. УТА Арад 11 4 3 4 11 - 13 15
9. Арджеш 10 4 1 5 9 - 14 13
10. Ботошани 10 3 3 4 9 - 16 12
11. Волунтари 11 3 3 5 8 - 11 12
12. ФКСБ 8 1 5 2 10 - 13 8
13. Университатя 10 1 4 5 6 - 11 7
14. Миовени 1:1 11 1 4 6 6 - 15 7
15. Киндия Тырговиште 9 0 3 6 10 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 10 7 1 2 14 - 10 22
2. Вииторул Констанца 6 4 2 0 10 - 3 14
3. Германнштадт 5 4 1 0 9 - 3 13
4. Рапид Бухарест 1:1 5 4 1 0 7 - 2 13
5. ЧФР Клуж 6 4 0 2 12 - 6 12
6. УТА Арад 5 3 1 1 8 - 5 10
7. Арджеш 5 3 0 2 7 - 5 9
8. Волунтари 6 2 2 2 4 - 2 8
9. Петролул Плоешти 6 2 2 2 5 - 6 8
10. Сепси 5 2 1 2 12 - 3 7
11. ФКСБ 5 1 4 0 8 - 7 7
12. Ботошани 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Университатя 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Миовени 1:1 5 0 2 3 2 - 6 2
15. Киндия Тырговиште 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 5 3 1 1 12 - 7 10
2. Германнштадт 5 2 3 0 6 - 4 9
3. Сепси 6 2 3 1 6 - 5 9
4. Петролул Плоешти 5 3 0 2 6 - 6 9
5. Университатя Крайова 10 2 3 5 8 - 13 9
6. Рапид Бухарест 1:1 6 3 0 3 4 - 4 9
7. Ботошани 6 2 1 3 4 - 11 7
8. УТА Арад 6 1 2 3 3 - 8 5
9. Университатя 6 1 2 3 4 - 7 5
10. Миовени 1:1 6 1 2 3 4 - 9 5
11. Волунтари 5 1 1 3 4 - 9 4
12. Арджеш 5 1 1 3 2 - 9 4
13. ЧФР Клуж 2 1 0 1 3 - 3 3
14. Киндия Тырговиште 5 0 2 3 6 - 9 2
15. ФКСБ 3 0 1 2 2 - 6 1
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Топ бомбардиров
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Университатя Крайова Компаньо Андреа 8
Германнштадт Паращив Даниэль 5 (1)
Сепси Рондон Марио 7
Вииторул Констанца Алибек Денис 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Сепси Паун Николае 1 4
Миовени Vlad Pop 1 4
Германнштадт Опрут Рауль 5
Петролул Плоешти Ивановски Мирко 1 3
Весь список
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