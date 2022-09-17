Стадион: Arena Francisc Neuman
1:2
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаКаскини Баутиста
1:0
29' ПенальтиПостолаки Вирджилиу
1:1
36' ГолАльхассан Баба
57' Желтая карточкаАльхассан Баба
57' Желтая карточкаБатха Идриз
57' Желтая карточкаУббинк Корнелис
57' Желтая карточкаОпрут Рауль
66' Желтая карточкаЖобелло Уэсли
73' Желтая карточкаБутян Михай
1:2
90' ГолАльхассан Баба
90'+7
Ход матча
29'
36'
1:1
57'
57'
57'
57'
66'
73'
90'
1:2
Владение мячом
93
Якоб
Флорин
70
Штяу
Раул
19
Батха
Идриз
29
Стахл
Алберт
31
Vlad
Mutiu
17
Бутян
Михай
98
Опрут
Рауль
- Основной состав
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Штяу РаулПолузащитник
-
19 Батха ИдризПолузащитник
-
29 Стахл АлбертНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Антон ПаулПолузащитник
-
31 Исак ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ilie Poenaru
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
31 Vlad MutiuВратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Опрут РаульЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Медина ПаолоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
14 Sota Mino
-
11 Petru Dragos
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
История личных встреч
УТА Арад
Германнштадт
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Постолаки Вирджилиу
|4 (1)
|0.36
|Каскини Баутиста
|2
|0.18
|Отеле Филип
|2
|0.18
|Микулеску Давид
|2
|0.18
|Бенга Александру
|1
|0.09
|Жобелло Уэсли
|0
|0
|Вукчевич Марко
|0
|0
|Батха Идриз
|0
|0
|Уббинк Корнелис
|0
|0
|Стахл Алберт
|0
|0
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альхассан Баба
|6
|0.6
|Паращив Даниэль
|5
|0.5
|Бутян Михай
|1
|0.1
|Стойка Йонуц
|1
|0.1
|Ороиан Александру
|1
|0.1
|Балауре Сильвиу
|0
|0
|Петреску Петришор
|0
|0
|Sota Mino
|0
|0
|Ionut Nastasie
|0
|0
|Бейян Флориан
|0
|0
|Попеску Кэлин
|0
|0
Карточки
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батха Идриз
|6
|1
|Каскини Баутиста
|4
|0
|Отеле Филип
|4
|0
|Ходжалари Эрион
|3
|0
|Киндриш Андрей
|3
|0
|Добреску Михай
|1
|1
|Вукчевич Марко
|2
|0
|Штяу Раул
|2
|0
|Бенга Александру
|1
|0
|Жобелло Уэсли
|1
|0
|Матей Флорентин
|1
|0
|Уббинк Корнелис
|1
|0
|Абейд Али
|1
|0
|Эрико
|1
|0
|Исак Дамьян
|1
|0
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опрут Рауль
|5
|0
|Альхассан Баба
|3
|0
|Балауре Сильвиу
|2
|0
|Бутян Михай
|2
|0
|Попеску Кэлин
|2
|0
|Sota Mino
|2
|0
|Илиев Пламен
|1
|0
|Ionut Nastasie
|1
|0
|Бейян Флориан
|1
|0
|Стойка Йонуц
|1
|0
|Паращив Даниэль
|1
|0
|Saeed Issah
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
6
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
3
33%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
3
8
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
8
4
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
25%
1
25%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
12
14
9 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
4
33%
1
7%
1-15
2
17%
3
21%
16-30
3
25%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
2
17%
3
21%
76-90
Пропущено
12
8
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
17%
2
25%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
4
33%
2
25%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
17%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
УТА Арад
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ботошани - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1 Миовени - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:1
Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Университатя 2:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Волунтари - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Рипенсия Тимишоара 2:1 УТА Арад - Раднички Ниш 0:0 Войводина - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Марица Пловдив 5:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Миовени 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0 Сепси - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2
Германнштадт
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1 Арджеш - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Германнштадт 2:2
Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Миовени 3:0 Германнштадт - Брашов 2:0 Германнштадт - Униря Деж 0:2 Газиантепспор - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Шкупи 2:0 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Университатя - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Конкордия Кьяжна - Германнштадт 1:3 Униря Слобозия - Германнштадт 0:0 ФКСБ - Германнштадт 1:4 Германнштадт - Университатя 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|19
|8
|4
|7
|21 - 21
|28
|2.
|Вииторул Констанца
|11
|7
|3
|1
|22 - 10
|24
|3.
|Германнштадт
|10
|6
|4
|0
|15 - 7
|22
|4.
|Рапид Бухарест
|1:1
|11
|7
|1
|3
|11 - 6
|22
|5.
|Петролул Плоешти
|11
|5
|2
|4
|11 - 12
|17
|6.
|Сепси
|11
|4
|4
|3
|18 - 8
|16
|7.
|ЧФР Клуж
|8
|5
|0
|3
|15 - 9
|15
|8.
|УТА Арад
|11
|4
|3
|4
|11 - 13
|15
|9.
|Арджеш
|10
|4
|1
|5
|9 - 14
|13
|10.
|Ботошани
|10
|3
|3
|4
|9 - 16
|12
|11.
|Волунтари
|11
|3
|3
|5
|8 - 11
|12
|12.
|ФКСБ
|8
|1
|5
|2
|10 - 13
|8
|13.
|Университатя
|10
|1
|4
|5
|6 - 11
|7
|14.
|Миовени
|1:1
|11
|1
|4
|6
|6 - 15
|7
|15.
|Киндия Тырговиште
|9
|0
|3
|6
|10 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|10
|7
|1
|2
|14 - 10
|22
|2.
|Вииторул Констанца
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|3.
|Германнштадт
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|4.
|Рапид Бухарест
|1:1
|5
|4
|1
|0
|7 - 2
|13
|5.
|ЧФР Клуж
|6
|4
|0
|2
|12 - 6
|12
|6.
|УТА Арад
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|7.
|Арджеш
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|8.
|Волунтари
|6
|2
|2
|2
|4 - 2
|8
|9.
|Петролул Плоешти
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|10.
|Сепси
|5
|2
|1
|2
|12 - 3
|7
|11.
|ФКСБ
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|12.
|Ботошани
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Университатя
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Миовени
|1:1
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|15.
|Киндия Тырговиште
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|2.
|Германнштадт
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|3.
|Сепси
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|4.
|Петролул Плоешти
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|5.
|Университатя Крайова
|10
|2
|3
|5
|8 - 13
|9
|6.
|Рапид Бухарест
|1:1
|6
|3
|0
|3
|4 - 4
|9
|7.
|Ботошани
|6
|2
|1
|3
|4 - 11
|7
|8.
|УТА Арад
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|9.
|Университатя
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|10.
|Миовени
|1:1
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|11.
|Волунтари
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|12.
|Арджеш
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|13.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|Киндия Тырговиште
|5
|0
|2
|3
|6 - 9
|2
|15.
|ФКСБ
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|8
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|5 (1)
|Сепси
|Рондон Марио
|7
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|5 (1)
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6
|Сепси
|Паун Николае
|1 4
|Миовени
|Vlad Pop
|1 4
|Германнштадт
|Опрут Рауль
|5
|Петролул Плоешти
|Ивановски Мирко
|1 3