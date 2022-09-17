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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига


Стадион:
Сепси
7:0
Конец матча
Ботошани
0'
0:0
18' Не забитый пенальти
Рондон Марио
1:0
24' Гол
Рондон Марио
41' Желтая карточка
Аганович Аднан
2:0
45' Гол
Рондон Марио
48' Красная карточка
Сно Саквилл
56' Желтая карточка
Цигэнашу Александр
2:0
66' Не забитый пенальти
Георге Ион
3:0
66' Гол
Георге Ион
4:0
71' Гол
Головфка Кэтэлин
5:0
75' Гол
Ахабар Анасс
77' Желтая карточка
Иванов Антоний
6:0
83' Гол
Тудорие Александру
7:0
90' Гол
Тудорие Александру
90'+3
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
45
Чоботарю
Денис
82
Ниняй
Бранислав
20
Думитреску
Андрес
5
Родригес
Хонатан
II
6
Паун
Николае
90
Головфка
Кэтэлин
77
Аганович
Аднан
8
Георге
Ион
99
Рондон
Марио
1
Пап
Эдуард
6
Victor
Dican
25
Силла
Якуба
30
Цигэнашу
Александр
2
Сно
Саквилл
77
Andrei
Dragu
18
Перяну
Овидиу
22
Муссис
Франко
16
Elad
Shahaf
17
Камара
Секу
26
Майлат
Себастьян
Сепси
Ботошани

История личных встреч

Сепси
Ботошани

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы

15 матчей

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы

История матчей

Л1ГБ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
Л1ГА
1:0
Л1ГА
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
0:2
Л1
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рондон Марио 5 (2) 0.45
Тудорие Александру 3 0.27
Георге Ион 2 (1) 0.18
Головфка Кэтэлин 2 0.18
Ахабар Анасс 1 0.09
Митря Богдан 1 0.09
Штефэнеску Мариус 1 0.09
Матей Космин 1 (1) 0.09
Домашкан Виталий 1 0.09
Паун Николае 1 0.09
Аганович Аднан 0 0
Бэрбуц Кристиан 0 0
Димитров Радослав 0 0
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сно Саквилл 2 0.2
Майлат Себастьян 2 (1) 0.2
Флореску Эдуард 2 (1) 0.2
Камара Секу 1 0.1
Роман Михай V 1 0.1
Terrence Tisdell 1 0.1
Mateus Criciuma 0 0
Муссис Франко 0 0
Тирковеану Андрей 0 0
Victor Dican 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паун Николае 4 1
Бэрбуц Кристиан 3 0
Рондон Марио 2 0
Ниняй Бранислав 2 0
Митря Богдан 2 0
Думитреску Андрес 2 0
Аганович Аднан 1 0
Матей Космин 1 0
Бэлаша Михай 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Чоботарю Денис 1 0
Cristiano Bergodi 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сно Саквилл 3 1
Mateus Criciuma 2 1
Силла Якуба 3 0
Майлат Себастьян 3 0
Цигэнашу Александр 2 0
Шерони Алин 2 0
Victor Dican 2 0
Роман Михай 1 0
Муссис Франко 1 0
Пап Эдуард 1 0
Петковски Петар 1 0
Иванов Антоний 1 0
Флореску Эдуард 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Andrei Dragu 1 0
Mihai Teja 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
4
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
1
25%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
1
25%
61-75
3
25%
2
50%
76-90

Пропущено

3
11
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
18%
16-30
1
33%
1
9%
31-45
1
33%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
2
40%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

18
9
4 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
2
11%
2
22%
31-45
3
17%
1
11%
46-60
5
28%
1
11%
61-75
6
33%
2
22%
76-90

Пропущено

8
16
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
2
25%
3
19%
16-30
3
38%
3
19%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
1
13%
4
25%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Миовени 0:1 Университатя Крайова - Сепси 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2
Университатя - Сепси 0:1 Волунтари - Сепси 0:0 Юргорден - Сепси 3:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 Олимпия Любляна - Сепси 2:0 Сепси - Арджеш 4:0 Сепси - Олимпия Любляна 3:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Зандхаузен - Сепси 3:0 ЦСКА София - Сепси 0:4 Легия - Сепси 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5
Ботошани
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ботошани - УТА Арад 1:2 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Арджеш 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 1:0
ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Виктория Пльзень - Ботошани 0:0 Швац - Ботошани 1:6 Базель - Ботошани 3:1 Карабах - Ботошани 4:0 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Академика Клинчени - Ботошани 0:4 Ботошани - Динамо Бухарест 2:3 Миовени - Ботошани 0:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2 Ботошани - Сепси 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 19 8 4 7 21 - 21 28
2. Вииторул Констанца 11 7 3 1 22 - 10 24
3. Германнштадт 10 6 4 0 15 - 7 22
4. Рапид Бухарест 1:1 11 7 1 3 11 - 6 22
5. Петролул Плоешти 11 5 2 4 11 - 12 17
6. Сепси 11 4 4 3 18 - 8 16
7. ЧФР Клуж 8 5 0 3 15 - 9 15
8. УТА Арад 11 4 3 4 11 - 13 15
9. Арджеш 10 4 1 5 9 - 14 13
10. Ботошани 10 3 3 4 9 - 16 12
11. Волунтари 11 3 3 5 8 - 11 12
12. ФКСБ 8 1 5 2 10 - 13 8
13. Университатя 10 1 4 5 6 - 11 7
14. Миовени 1:1 11 1 4 6 6 - 15 7
15. Киндия Тырговиште 9 0 3 6 10 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 10 7 1 2 14 - 10 22
2. Вииторул Констанца 6 4 2 0 10 - 3 14
3. Германнштадт 5 4 1 0 9 - 3 13
4. Рапид Бухарест 1:1 5 4 1 0 7 - 2 13
5. ЧФР Клуж 6 4 0 2 12 - 6 12
6. УТА Арад 5 3 1 1 8 - 5 10
7. Арджеш 5 3 0 2 7 - 5 9
8. Волунтари 6 2 2 2 4 - 2 8
9. Петролул Плоешти 6 2 2 2 5 - 6 8
10. Сепси 5 2 1 2 12 - 3 7
11. ФКСБ 5 1 4 0 8 - 7 7
12. Ботошани 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Университатя 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Миовени 1:1 5 0 2 3 2 - 6 2
15. Киндия Тырговиште 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 5 3 1 1 12 - 7 10
2. Германнштадт 5 2 3 0 6 - 4 9
3. Сепси 6 2 3 1 6 - 5 9
4. Петролул Плоешти 5 3 0 2 6 - 6 9
5. Университатя Крайова 10 2 3 5 8 - 13 9
6. Рапид Бухарест 1:1 6 3 0 3 4 - 4 9
7. Ботошани 6 2 1 3 4 - 11 7
8. УТА Арад 6 1 2 3 3 - 8 5
9. Университатя 6 1 2 3 4 - 7 5
10. Миовени 1:1 6 1 2 3 4 - 9 5
11. Волунтари 5 1 1 3 4 - 9 4
12. Арджеш 5 1 1 3 2 - 9 4
13. ЧФР Клуж 2 1 0 1 3 - 3 3
14. Киндия Тырговиште 5 0 2 3 6 - 9 2
15. ФКСБ 3 0 1 2 2 - 6 1
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Университатя Крайова Компаньо Андреа 8
Германнштадт Паращив Даниэль 5 (1)
Сепси Рондон Марио 7
Вииторул Констанца Алибек Денис 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Сепси Паун Николае 1 4
Миовени Vlad Pop 1 4
Германнштадт Опрут Рауль 5
Петролул Плоешти Ивановски Мирко 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 93'
    Сепси заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Контроль мяча: Сепси: 58%, Ботошани: 42%.
  • 92'
    Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Ахабар Анасс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 91'
    Матей Космин из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 91'
    Сепси начинает контратаку
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