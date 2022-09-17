Стадион: Stadionul Sepsi
0'
0:0
18' Не забитый пенальтиРондон Марио
1:0
24' ГолРондон Марио
41' Желтая карточкаАганович Аднан
2:0
45' ГолРондон Марио
48' Красная карточкаСно Саквилл
56' Желтая карточкаЦигэнашу Александр
2:0
66' Не забитый пенальтиГеорге Ион
3:0
66' ГолГеорге Ион
4:0
71' ГолГоловфка Кэтэлин
5:0
75' ГолАхабар Анасс
77' Желтая карточкаИванов Антоний
6:0
83' ГолТудорие Александру
7:0
90' ГолТудорие Александру
90'+3
Ход матча
18'
0:0
24'
1:0
41'
45'
2:0
48'
66'
2:0
66'
3:0
71'
75'
5:0
77'
83'
90'
Владение мячом
99
Рондон
Марио
25
Силла
Якуба
77
Andrei
Dragu
16
Elad
Shahaf
17
Камара
Секу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
- Запасные игроки
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
-
13 Матей КосминПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ахабар АнассПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
27 Rares Ispas
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Силла ЯкубаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Andrei DraguЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Elad ShahafНападающий
-
17 Камара СекуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
- Защитник
-
21 Боли КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Роман МихайПолузащитник
-
20 Роман МихайНападающий
-
-
Главный тренер: Mihai Teja
История личных встреч
Сепси
Ботошани
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы
15 матчей
20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рондон Марио
|5 (2)
|0.45
|Тудорие Александру
|3
|0.27
|Георге Ион
|2 (1)
|0.18
|Головфка Кэтэлин
|2
|0.18
|Ахабар Анасс
|1
|0.09
|Митря Богдан
|1
|0.09
|Штефэнеску Мариус
|1
|0.09
|Матей Космин
|1 (1)
|0.09
|Домашкан Виталий
|1
|0.09
|Паун Николае
|1
|0.09
|Аганович Аднан
|0
|0
|Бэрбуц Кристиан
|0
|0
|Димитров Радослав
|0
|0
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сно Саквилл
|2
|0.2
|Майлат Себастьян
|2 (1)
|0.2
|Флореску Эдуард
|2 (1)
|0.2
|Камара Секу
|1
|0.1
|Роман Михай V
|1
|0.1
|Terrence Tisdell
|1
|0.1
|Mateus Criciuma
|0
|0
|Муссис Франко
|0
|0
|Тирковеану Андрей
|0
|0
|Victor Dican
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паун Николае
|4
|1
|Бэрбуц Кристиан
|3
|0
|Рондон Марио
|2
|0
|Ниняй Бранислав
|2
|0
|Митря Богдан
|2
|0
|Думитреску Андрес
|2
|0
|Аганович Аднан
|1
|0
|Матей Космин
|1
|0
|Бэлаша Михай
|1
|0
|Домашкан Виталий
|1
|0
|Чоботарю Денис
|1
|0
|Cristiano Bergodi
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сно Саквилл
|3
|1
|Mateus Criciuma
|2
|1
|Силла Якуба
|3
|0
|Майлат Себастьян
|3
|0
|Цигэнашу Александр
|2
|0
|Шерони Алин
|2
|0
|Victor Dican
|2
|0
|Роман Михай
|1
|0
|Муссис Франко
|1
|0
|Пап Эдуард
|1
|0
|Петковски Петар
|1
|0
|Иванов Антоний
|1
|0
|Флореску Эдуард
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Andrei Dragu
|1
|0
|Mihai Teja
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
4
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
1
25%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
1
25%
61-75
3
25%
2
50%
76-90
Пропущено
3
11
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
18%
16-30
1
33%
1
9%
31-45
1
33%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
6
5
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
2
40%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
18
9
4 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
2
11%
2
22%
31-45
3
17%
1
11%
46-60
5
28%
1
11%
61-75
6
33%
2
22%
76-90
Пропущено
8
16
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
2
25%
3
19%
16-30
3
38%
3
19%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
1
13%
4
25%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Миовени 0:1 Университатя Крайова - Сепси 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2
Университатя - Сепси 0:1 Волунтари - Сепси 0:0 Юргорден - Сепси 3:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 Олимпия Любляна - Сепси 2:0 Сепси - Арджеш 4:0 Сепси - Олимпия Любляна 3:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Зандхаузен - Сепси 3:0 ЦСКА София - Сепси 0:4 Легия - Сепси 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5
Ботошани
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ботошани - УТА Арад 1:2 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Арджеш 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 1:0
ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Виктория Пльзень - Ботошани 0:0 Швац - Ботошани 1:6 Базель - Ботошани 3:1 Карабах - Ботошани 4:0 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Академика Клинчени - Ботошани 0:4 Ботошани - Динамо Бухарест 2:3 Миовени - Ботошани 0:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2 Ботошани - Сепси 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|19
|8
|4
|7
|21 - 21
|28
|2.
|Вииторул Констанца
|11
|7
|3
|1
|22 - 10
|24
|3.
|Германнштадт
|10
|6
|4
|0
|15 - 7
|22
|4.
|Рапид Бухарест
|1:1
|11
|7
|1
|3
|11 - 6
|22
|5.
|Петролул Плоешти
|11
|5
|2
|4
|11 - 12
|17
|6.
|Сепси
|11
|4
|4
|3
|18 - 8
|16
|7.
|ЧФР Клуж
|8
|5
|0
|3
|15 - 9
|15
|8.
|УТА Арад
|11
|4
|3
|4
|11 - 13
|15
|9.
|Арджеш
|10
|4
|1
|5
|9 - 14
|13
|10.
|Ботошани
|10
|3
|3
|4
|9 - 16
|12
|11.
|Волунтари
|11
|3
|3
|5
|8 - 11
|12
|12.
|ФКСБ
|8
|1
|5
|2
|10 - 13
|8
|13.
|Университатя
|10
|1
|4
|5
|6 - 11
|7
|14.
|Миовени
|1:1
|11
|1
|4
|6
|6 - 15
|7
|15.
|Киндия Тырговиште
|9
|0
|3
|6
|10 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|10
|7
|1
|2
|14 - 10
|22
|2.
|Вииторул Констанца
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|3.
|Германнштадт
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|4.
|Рапид Бухарест
|1:1
|5
|4
|1
|0
|7 - 2
|13
|5.
|ЧФР Клуж
|6
|4
|0
|2
|12 - 6
|12
|6.
|УТА Арад
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|7.
|Арджеш
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|8.
|Волунтари
|6
|2
|2
|2
|4 - 2
|8
|9.
|Петролул Плоешти
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|10.
|Сепси
|5
|2
|1
|2
|12 - 3
|7
|11.
|ФКСБ
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|12.
|Ботошани
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Университатя
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Миовени
|1:1
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|15.
|Киндия Тырговиште
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|2.
|Германнштадт
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|3.
|Сепси
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|4.
|Петролул Плоешти
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|5.
|Университатя Крайова
|10
|2
|3
|5
|8 - 13
|9
|6.
|Рапид Бухарест
|1:1
|6
|3
|0
|3
|4 - 4
|9
|7.
|Ботошани
|6
|2
|1
|3
|4 - 11
|7
|8.
|УТА Арад
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|9.
|Университатя
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|10.
|Миовени
|1:1
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|11.
|Волунтари
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|12.
|Арджеш
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|13.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|Киндия Тырговиште
|5
|0
|2
|3
|6 - 9
|2
|15.
|ФКСБ
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
- — Выход в группу лидеров
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|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|8
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|5 (1)
|Сепси
|Рондон Марио
|7
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|5 (1)
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6
|Сепси
|Паун Николае
|1 4
|Миовени
|Vlad Pop
|1 4
|Германнштадт
|Опрут Рауль
|5
|Петролул Плоешти
|Ивановски Мирко
|1 3