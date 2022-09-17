Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

87' После проверки VAR рефери поменял решение - Ботошани не будет бить пенальти!

87' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

83' Г О О О О Л - Тудорие Александру забивает с правой ноги!

83' Бэрбуц Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Ох, нехорошо это выглядит. Роман Михай получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Матч возобновится спорным мячом

78' Роман Михай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Иванов Антоний получил желтую карточку от судьи

76' Иванов Антоний выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Думитреску Андрес из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Команда Ботошани фактически перестала играть и ждет финального свистка.

75' Г О О О О Л - Ахабар Анасс забивает с левой ноги!

75' Бэрбуц Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Матч возобновлен

73' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

72' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Г О О О О Л - Головфка Кэтэлин левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

71' Тудорие Александру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

70' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

70' Удар от ворот произведет Сепси

69' Elad Shahaf нанес удар чуть мимо. Близко!

68' Хорошую попытку сделал Георге Ион . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Тудорие Александру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Г О О О О О Л - Георге Ион из команды Сепси легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

65' После проверки VAR судья не изменил решения - Сепси пробьет пенальти!

64' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

64' Elad Shahaf на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' ПЕНАЛЬТИ - Elad Shahaf из команды Ботошани привез своей команде пенальти за опасную игру против Рондон Марио

63' Думитреску Андрес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

62' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Сепси

61' Роман Михай из команды Ботошани наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

60' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

59' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

59' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Цигэнашу Александр получил желтую карточку от судьи

55' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Удар от ворот произведет Сепси

53' Тирковеану Андрей из команды Ботошани наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

53' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

50' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Думитреску Андрес получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' УДАЛЕНИЕ! - Сно Саквилл увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

48' Думитреску Андрес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.