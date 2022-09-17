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Румыния: Суперлига


Стадион:
Рапид Бухарест
1:1
Второй тайм: 60'
Миовени
0'
7' Желтая карточка
Vlad Pop
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Папо Джейсон
0:1
23' Гол
Скарлатаче Адриан
34' Вторая желтая карточка
Vlad Pop
1:1
39' Гол
Antonio Sefer
31
Молдован
Хорациу
19
Оня
Рэзван
22
Сэпунару
Кристиан
21
Григоре
Драгош
13
Мораис
Жуниор
II
14
Кяйт
Маттиас
4
Црепуля
Любян
7
Antonio
Sefer
96
Папо
Джейсон
45
Дуганджич
Марко
9
Костаче
Ионуц
22
Iustin
Popescu
25
Балаур
Ионуц
15
Скарлатаче
Адриан
27
Guilherme
Gomes
Garutti
26
Dorinel
Oancea
5
Mihai
Lixandru
24
Vlad
Pop
11
Триф
Разван
89
Stefan
Blanaru
9
Красники
Блерим
20
Бузьюк
Александру
Рапид Бухарест
Миовени

История личных встреч

Рапид Бухарест
Миовени

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

Л1ГБ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ЛIГЛ
1:0
ЛIГЛ
1:1
ЛI
0:3
ЛIГЛ
0:0
ЛI
1:5
ПЛ
1:2
ДА
4:0
ДА
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Antonio Sefer 4 0.36
Дуганджич Марко 3 (1) 0.27
Ионицэ Александру II 2 0.18
Сэпунару Кристиан 1 0.09
Мораис Жуниор II 1 0.09
Костаче Ионуц 0 0
Кяйт Маттиас 0 0
Штефан Флорин 0 0
Миовени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Русу Богдан 2 0.18
Скарлатаче Адриан 2 0.18
Балаур Ионуц 1 0.09
Красники Блерим 1 0.09
Антал Ливиу 0 0
Бузьюк Александру 0 0
Vlad Pop 0 0
Mihai Lixandru 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Григоре Драгош 3 1
Ионицэ Александру II 2 1
Сэпунару Кристиан 2 0
Црепуля Любян 2 0
Кяйт Маттиас 2 0
Оня Рэзван 2 0
Папо Джейсон 2 0
Якоб Паул 1 0
Штефан Флорин 1 0
Молдован Хорациу 1 0
Antonio Sefer 1 0
Миовени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vlad Pop 4 1
Daniel Toma 1 1
Балаур Ионуц 2 0
Szilard Veres 2 0
Скарлатаче Адриан 2 0
Ionut Burnea 2 0
Dorinel Oancea 2 0
Guilherme Gomes Garutti 2 0

Голы по времени матча

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

0
8
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
3
75%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

11
5
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
0
0%
2
40%
1-15
3
27%
1
20%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
2
40%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

4
14
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
3
75%
1
7%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
1
25%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Волунтари - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2
Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Санкт-Пёльтен - Рапид Бухарест 3:2 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 8:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2
Миовени
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Миовени - Университатя 0:1 Сепси - Миовени 0:1 Миовени - УТА Арад 1:1 Петролул Плоешти - Миовени 0:0
Миовени - Арджеш 0:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0 Миовени - ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Германнштадт - Миовени 3:0 Арджеш - Миовени 2:2 ФКСБ - Миовени 1:0 Фарул Констанца - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 УТА Арад - Миовени 1:0 Миовени - Ботошани 0:2 Академика Клинчени - Миовени 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 19 8 4 7 21 - 21 28
2. Вииторул Констанца 11 7 3 1 22 - 10 24
3. Германнштадт 10 6 4 0 15 - 7 22
4. Рапид Бухарест 1:1 11 7 1 3 11 - 6 22
5. Петролул Плоешти 11 5 2 4 11 - 12 17
6. Сепси 11 4 4 3 18 - 8 16
7. ЧФР Клуж 8 5 0 3 15 - 9 15
8. УТА Арад 11 4 3 4 11 - 13 15
9. Арджеш 10 4 1 5 9 - 14 13
10. Ботошани 10 3 3 4 9 - 16 12
11. Волунтари 11 3 3 5 8 - 11 12
12. ФКСБ 8 1 5 2 10 - 13 8
13. Университатя 10 1 4 5 6 - 11 7
14. Миовени 1:1 11 1 4 6 6 - 15 7
15. Киндия Тырговиште 9 0 3 6 10 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 10 7 1 2 14 - 10 22
2. Вииторул Констанца 6 4 2 0 10 - 3 14
3. Германнштадт 5 4 1 0 9 - 3 13
4. Рапид Бухарест 1:1 5 4 1 0 7 - 2 13
5. ЧФР Клуж 6 4 0 2 12 - 6 12
6. УТА Арад 5 3 1 1 8 - 5 10
7. Арджеш 5 3 0 2 7 - 5 9
8. Волунтари 6 2 2 2 4 - 2 8
9. Петролул Плоешти 6 2 2 2 5 - 6 8
10. Сепси 5 2 1 2 12 - 3 7
11. ФКСБ 5 1 4 0 8 - 7 7
12. Ботошани 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Университатя 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Миовени 1:1 5 0 2 3 2 - 6 2
15. Киндия Тырговиште 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 5 3 1 1 12 - 7 10
2. Германнштадт 5 2 3 0 6 - 4 9
3. Сепси 6 2 3 1 6 - 5 9
4. Петролул Плоешти 5 3 0 2 6 - 6 9
5. Университатя Крайова 10 2 3 5 8 - 13 9
6. Рапид Бухарест 1:1 6 3 0 3 4 - 4 9
7. Ботошани 6 2 1 3 4 - 11 7
8. УТА Арад 6 1 2 3 3 - 8 5
9. Университатя 6 1 2 3 4 - 7 5
10. Миовени 1:1 6 1 2 3 4 - 9 5
11. Волунтари 5 1 1 3 4 - 9 4
12. Арджеш 5 1 1 3 2 - 9 4
13. ЧФР Клуж 2 1 0 1 3 - 3 3
14. Киндия Тырговиште 5 0 2 3 6 - 9 2
15. ФКСБ 3 0 1 2 2 - 6 1
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Университатя Крайова Компаньо Андреа 8
Германнштадт Паращив Даниэль 5 (1)
Сепси Рондон Марио 7
Вииторул Констанца Алибек Денис 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Сепси Паун Николае 1 4
Миовени Vlad Pop 1 4
Германнштадт Опрут Рауль 5
Петролул Плоешти Ивановски Мирко 1 3
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Рапид Бухарест
    Ничья
    Миовени
    1.87
    3.06
    4.60
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