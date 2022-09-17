Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Джейсон Папо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Florin Stefan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Джейсон Папо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Ох, нехорошо это выглядит. Джейсон Папо получил травму и медбригада забирает его с поля.

Первый тайм

54' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

54' Iustin Popescu из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

53' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' ШТАНГА! Так было близко к голу - Antonio Sefer нанес удар в каркас ворот!

50' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Миовени

46' Мораис Жуниор II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Iustin Popescu из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

45' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Stefan Blanaru оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Хорошую попытку сделал Костаче Ионуц . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Г О О О О Л - Antonio Sefer левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

39' Костаче Ионуц создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Stefan Blanaru выиграл воздушное противоборство у Джейсон Папо.

36' Iustin Popescu из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

36' Матч возобновлен

35' Мораис Жуниор II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Матч возобновлен

31' Iustin Popescu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Antonio Sefer бьет со штрафного в створ, но Iustin Popescu держит все под контролем

20' Джейсон Папо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Джейсон Папо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Бузьюк Александру из команды Миовени своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Рапид Бухарест отменен из-за положения "вне игры".

9' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

8' Г О О О О О Л! Рапид Бухарест забивает! Джейсон Папо отличился.

8' Horatiu Moldovan ослабляет давление, выбив мяч.

7' Триф Разван создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Матч возобновлен

7' Судья подбегает и показывает Vlad Pop из команды Миовени отложенную желтую карточку за фол.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Джейсон Папо нанес удар, но тот был заблокирован.

4' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Григоре Драгош выиграл воздушное противоборство у Stefan Blanaru.

1' Удар от ворот произведет Миовени

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Миовени начинает с центра поля