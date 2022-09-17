Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti
2:1
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаVlad Pop
8' Undefined phrase: football_event_Папо Джейсон
0:1
22' ГолСкарлатаче Адриан
34' Вторая желтая карточкаVlad Pop
1:1
39' ГолAntonio Sefer
68' Желтая карточкаГригоре Драгош
2:1
87' ГолЛукассен Кевин
90'+5
Ход матча
7'
8'
22'
34'
39'
1:1
68'
87'
2:1
Владение мячом
19
Оня
Рэзван
14
Кяйт
Маттиас
96
Папо
Джейсон
25
Балаур
Ионуц
24
Vlad
Pop
11
Триф
Разван
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кяйт МаттиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Папо ДжейсонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Эммерс СианПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Балаур ИонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Vlad PopПолузащитник
-
11 Триф РазванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Flavius Stoican
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Рапид Бухарест
Миовени
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Antonio Sefer
|4
|0.36
|Дуганджич Марко
|3 (1)
|0.27
|Ионицэ Александру II
|2
|0.18
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.09
|Лукассен Кевин
|1
|0.09
|Мораис Жуниор II
|1
|0.09
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Кяйт Маттиас
|0
|0
|Штефан Флорин
|0
|0
Миовени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Русу Богдан
|2
|0.18
|Скарлатаче Адриан
|2
|0.18
|Балаур Ионуц
|1
|0.09
|Красники Блерим
|1
|0.09
|Антал Ливиу
|0
|0
|Бузьюк Александру
|0
|0
|Vlad Pop
|0
|0
|Mihai Lixandru
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Григоре Драгош
|4
|1
|Ионицэ Александру II
|2
|1
|Сэпунару Кристиан
|2
|0
|Црепуля Любян
|2
|0
|Кяйт Маттиас
|2
|0
|Оня Рэзван
|2
|0
|Папо Джейсон
|2
|0
|Якоб Паул
|1
|0
|Штефан Флорин
|1
|0
|Молдован Хорациу
|1
|0
|Antonio Sefer
|1
|0
Миовени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vlad Pop
|4
|1
|Daniel Toma
|1
|1
|Балаур Ионуц
|2
|0
|Szilard Veres
|2
|0
|Скарлатаче Адриан
|2
|0
|Ionut Burnea
|2
|0
|Dorinel Oancea
|2
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|2
|0
Голы по времени матча
Забито
9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
10
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
10%
16-30
0
0%
5
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
3
75%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
13
6
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 6
0
0%
2
33%
1-15
3
23%
2
33%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
2
15%
2
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
5
16
4 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
4
80%
1
6%
16-30
0
0%
6
38%
31-45
1
20%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Волунтари - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2
Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Санкт-Пёльтен - Рапид Бухарест 3:2 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 8:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2
Миовени
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Миовени - Университатя 0:1 Сепси - Миовени 0:1 Миовени - УТА Арад 1:1 Петролул Плоешти - Миовени 0:0
Миовени - Арджеш 0:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0 Миовени - ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Германнштадт - Миовени 3:0 Арджеш - Миовени 2:2 ФКСБ - Миовени 1:0 Фарул Констанца - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 УТА Арад - Миовени 1:0 Миовени - Ботошани 0:2 Академика Клинчени - Миовени 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|19
|8
|4
|7
|21 - 21
|28
|2.
|Рапид Бухарест
|11
|8
|0
|3
|12 - 6
|24
|3.
|Вииторул Констанца
|11
|7
|3
|1
|22 - 10
|24
|4.
|Германнштадт
|10
|6
|4
|0
|15 - 7
|22
|5.
|Петролул Плоешти
|11
|5
|2
|4
|11 - 12
|17
|6.
|Сепси
|11
|4
|4
|3
|18 - 8
|16
|7.
|ЧФР Клуж
|8
|5
|0
|3
|15 - 9
|15
|8.
|УТА Арад
|11
|4
|3
|4
|11 - 13
|15
|9.
|Арджеш
|10
|4
|1
|5
|9 - 14
|13
|10.
|Ботошани
|10
|3
|3
|4
|9 - 16
|12
|11.
|Волунтари
|11
|3
|3
|5
|8 - 11
|12
|12.
|ФКСБ
|8
|1
|5
|2
|10 - 13
|8
|13.
|Университатя
|10
|1
|4
|5
|6 - 11
|7
|14.
|Миовени
|11
|1
|3
|7
|6 - 16
|6
|15.
|Киндия Тырговиште
|9
|0
|3
|6
|10 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|10
|7
|1
|2
|14 - 10
|22
|2.
|Рапид Бухарест
|5
|5
|0
|0
|8 - 2
|15
|3.
|Вииторул Констанца
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|4.
|Германнштадт
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|5.
|ЧФР Клуж
|6
|4
|0
|2
|12 - 6
|12
|6.
|УТА Арад
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|7.
|Арджеш
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|8.
|Волунтари
|6
|2
|2
|2
|4 - 2
|8
|9.
|Петролул Плоешти
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|10.
|Сепси
|5
|2
|1
|2
|12 - 3
|7
|11.
|ФКСБ
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|12.
|Ботошани
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Университатя
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Миовени
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|15.
|Киндия Тырговиште
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|2.
|Германнштадт
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|3.
|Сепси
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|4.
|Петролул Плоешти
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|5.
|Университатя Крайова
|10
|2
|3
|5
|8 - 13
|9
|6.
|Рапид Бухарест
|6
|3
|0
|3
|4 - 4
|9
|7.
|Ботошани
|6
|2
|1
|3
|4 - 11
|7
|8.
|УТА Арад
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|9.
|Университатя
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|10.
|Волунтари
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|11.
|Арджеш
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|12.
|Миовени
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|13.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|Киндия Тырговиште
|5
|0
|2
|3
|6 - 9
|2
|15.
|ФКСБ
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
- — Выход в группу лидеров
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|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|8
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|5 (1)
|Сепси
|Рондон Марио
|7
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|5 (1)
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 4
|Сепси
|Паун Николае
|1 4
|Миовени
|Vlad Pop
|1 4
|Германнштадт
|Опрут Рауль
|5