  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 11 Стадион:
Университатя
0:0
Первый тайм: 27'
Киндия Тырговиште
0'
11' Желтая карточка
Симон Габриэл

Ход матча

11'
Симон Габриэл
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Университатя
Ничья
Киндия Тырговиште
2.08
3.08
4.40
Все Коэффициенты
33
Andrei
Gorcea
27
Кипчу
Александру
18
Илие
Флорин
44
Denis
Ispas
5
Бричаг
Марьюс
20
Пурече
Флориан
98
Симон
Габриэл
94
Бик
Овидиу
10
Хайта
Флориан
9
Бэлан
Адриан
7
Эли
Лопес
33
Кабуз
Каталин
98
Кэпушэ
Тибериу
21
Ороско
Эстебан
6
Daniel
Celea
80
Думитрашку
Денис
66
Ахматов
Расамбек
5
Воробьев
Модест
77
Шербан
Андрей
17
Шамед
Нассер
10
Негуц
Кристиан
19
Попа
Даньел
Университатя
Киндия Тырговиште

История личных встреч

Университатя
Киндия Тырговиште

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛI
3:1
ЛI
2:1
Л2С2
2:1
Л2С2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Университатя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бэлан Адриан 3 0.27
Филип Иоан 1 0.09
Эли Лопес 1 0.09
Пирес Ромарио 0 0
Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попа Даньел 2 0.2
Попадюк Дору 2 0.2
Шербан Андрей 1 0.1
Михаю Андреас 1 0.1
Daniel Celea 1 0.1
Атанасе Космин 1 0.1
Купер Годберг 1 0.1
Негуц Кристиан 0 0
Воробьев Модест 0 0

Карточки

Университатя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирес Ромарио 4 0
Кипчу Александру 3 0
Пырвулеску Пауль 2 0
Ромеро Роберто 2 0
Бричаг Марьюс 2 0
Denis Ispas 2 0
Илие Флорин 0 1
Филип Иоан 1 0
Эли Лопес 1 0
Пициан Андрей 1 0
Пурече Флориан 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Хоршия Овидиу 1 0
Хайта Флориан 1 0
Andrei Gorcea 1 0
Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болдор Деян 3 0
Негуц Кристиан 1 1
Пассалья Хуан Пабло 2 0
Воробьев Модест 2 0
Ороско Эстебан 2 0
Михаю Андреас 2 0
Ахматов Расамбек 2 0
Кэпушэ Тибериу 0 1
Попадюк Дору 1 0
Дулка Марко 1 0
Daniel Celea 1 0
Купер Годберг 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
1
20%
4
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

4
4
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

7
8
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
14%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Забито

5
9
5 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
2
40%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
3
60%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

12
18
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
8%
3
17%
1-15
2
17%
3
17%
16-30
2
17%
4
22%
31-45
4
33%
4
22%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Миовени - Университатя 0:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Волунтари - Университатя 0:0
Университатя - Сепси 0:1 УТА Арад - Университатя 2:1 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Арджеш - Университатя 3:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Университатя 1:1 Университатя - Бая-Маре 4:1 Алюминий - Университатя 1:0 Осиек - Университатя 1:0 Хартберг - Университатя 1:0 Университатя - Напредак 0:2 Динамо Бухарест - Университатя 1:1 Университатя - Динамо Бухарест 2:0 Конкордия Кьяжна - Университатя 1:0 Университатя - Германнштадт 1:2 ФКСБ - Университатя 0:2
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1
ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Киндия Тырговиште 2:3 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Конкордия Кьяжна 1:0 Конкордия Кьяжна - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 3:0 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 19 8 4 7 21 - 21 28
2. Рапид Бухарест 11 8 0 3 12 - 6 24
3. Вииторул Констанца 11 7 3 1 22 - 10 24
4. Германнштадт 10 6 4 0 15 - 7 22
5. Петролул Плоешти 11 5 2 4 11 - 12 17
6. Сепси 11 4 4 3 18 - 8 16
7. ЧФР Клуж 8 5 0 3 15 - 9 15
8. УТА Арад 11 4 3 4 11 - 13 15
9. Арджеш 10 4 1 5 9 - 14 13
10. Ботошани 10 3 3 4 9 - 16 12
11. Волунтари 11 3 3 5 8 - 11 12
12. Университатя 0:0 11 1 5 5 6 - 11 8
13. ФКСБ 8 1 5 2 10 - 13 8
14. Миовени 11 1 3 7 6 - 16 6
15. Киндия Тырговиште 0:0 10 0 4 6 10 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 10 7 1 2 14 - 10 22
2. Рапид Бухарест 5 5 0 0 8 - 2 15
3. Вииторул Констанца 6 4 2 0 10 - 3 14
4. Германнштадт 5 4 1 0 9 - 3 13
5. ЧФР Клуж 6 4 0 2 12 - 6 12
6. УТА Арад 5 3 1 1 8 - 5 10
7. Арджеш 5 3 0 2 7 - 5 9
8. Волунтари 6 2 2 2 4 - 2 8
9. Петролул Плоешти 6 2 2 2 5 - 6 8
10. Сепси 5 2 1 2 12 - 3 7
11. ФКСБ 5 1 4 0 8 - 7 7
12. Ботошани 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Университатя 0:0 5 0 3 2 2 - 4 3
14. Миовени 5 0 2 3 2 - 6 2
15. Киндия Тырговиште 0:0 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 5 3 1 1 12 - 7 10
2. Германнштадт 5 2 3 0 6 - 4 9
3. Сепси 6 2 3 1 6 - 5 9
4. Петролул Плоешти 5 3 0 2 6 - 6 9
5. Университатя Крайова 10 2 3 5 8 - 13 9
6. Рапид Бухарест 6 3 0 3 4 - 4 9
7. Ботошани 6 2 1 3 4 - 11 7
8. УТА Арад 6 1 2 3 3 - 8 5
9. Университатя 0:0 6 1 2 3 4 - 7 5
10. Волунтари 5 1 1 3 4 - 9 4
11. Арджеш 5 1 1 3 2 - 9 4
12. Миовени 6 1 1 4 4 - 10 4
13. ЧФР Клуж 2 1 0 1 3 - 3 3
14. Киндия Тырговиште 0:0 6 0 3 3 6 - 9 3
15. ФКСБ 3 0 1 2 2 - 6 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Университатя Крайова Компаньо Андреа 8
Германнштадт Паращив Даниэль 5 (1)
Сепси Рондон Марио 7
Вииторул Констанца Алибек Денис 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 4
Сепси Паун Николае 1 4
Миовени Vlad Pop 1 4
Германнштадт Опрут Рауль 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Gaz Metan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Университатя
    Ничья
    Киндия Тырговиште
    2.08
    3.08
    4.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Университатя 0:0 Киндия Тырговиште онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Университатя
    Киндия Тырговиште
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     