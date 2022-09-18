Тур: 11 Стадион: Газ Метан
0:0
Первый тайм: 27'
Ход матча
11'
Владение мячом
18
Илие
Флорин
44
Denis
Ispas
94
Бик
Овидиу
17
Шамед
Нассер
19
Попа
Даньел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Илие ФлоринЗащитник
-
44 Denis IspasЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Фюлёп ЛоранНападающий
-
93 Тьям МамадуНападающий
-
-
-
19 Matei Moraru
-
Главный тренер: Eugen Neagoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шамед НассерПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Болдор ДеянЗащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
78 Costel Avram
-
Главный тренер: Adrian Mihalcea
История личных встреч
Университатя
Киндия Тырговиште
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Университатя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бэлан Адриан
|3
|0.27
|Филип Иоан
|1
|0.09
|Эли Лопес
|1
|0.09
|Пирес Ромарио
|0
|0
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попа Даньел
|2
|0.2
|Попадюк Дору
|2
|0.2
|Шербан Андрей
|1
|0.1
|Михаю Андреас
|1
|0.1
|Daniel Celea
|1
|0.1
|Атанасе Космин
|1
|0.1
|Купер Годберг
|1
|0.1
|Негуц Кристиан
|0
|0
|Воробьев Модест
|0
|0
Карточки
Университатя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Ромарио
|4
|0
|Кипчу Александру
|3
|0
|Пырвулеску Пауль
|2
|0
|Ромеро Роберто
|2
|0
|Бричаг Марьюс
|2
|0
|Denis Ispas
|2
|0
|Илие Флорин
|0
|1
|Филип Иоан
|1
|0
|Эли Лопес
|1
|0
|Пициан Андрей
|1
|0
|Пурече Флориан
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Хоршия Овидиу
|1
|0
|Хайта Флориан
|1
|0
|Andrei Gorcea
|1
|0
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болдор Деян
|3
|0
|Негуц Кристиан
|1
|1
|Пассалья Хуан Пабло
|2
|0
|Воробьев Модест
|2
|0
|Ороско Эстебан
|2
|0
|Михаю Андреас
|2
|0
|Ахматов Расамбек
|2
|0
|Кэпушэ Тибериу
|0
|1
|Попадюк Дору
|1
|0
|Дулка Марко
|1
|0
|Daniel Celea
|1
|0
|Купер Годберг
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
10
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
1
20%
4
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
4
4
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
7
8
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
14%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Забито
5
9
5 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
2
40%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
3
60%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
12
18
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
8%
3
17%
1-15
2
17%
3
17%
16-30
2
17%
4
22%
31-45
4
33%
4
22%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Миовени - Университатя 0:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Волунтари - Университатя 0:0
Университатя - Сепси 0:1 УТА Арад - Университатя 2:1 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Арджеш - Университатя 3:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Университатя 1:1 Университатя - Бая-Маре 4:1 Алюминий - Университатя 1:0 Осиек - Университатя 1:0 Хартберг - Университатя 1:0 Университатя - Напредак 0:2 Динамо Бухарест - Университатя 1:1 Университатя - Динамо Бухарест 2:0 Конкордия Кьяжна - Университатя 1:0 Университатя - Германнштадт 1:2 ФКСБ - Университатя 0:2
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1
ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Киндия Тырговиште 2:3 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Конкордия Кьяжна 1:0 Конкордия Кьяжна - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 3:0 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|19
|8
|4
|7
|21 - 21
|28
|2.
|Рапид Бухарест
|11
|8
|0
|3
|12 - 6
|24
|3.
|Вииторул Констанца
|11
|7
|3
|1
|22 - 10
|24
|4.
|Германнштадт
|10
|6
|4
|0
|15 - 7
|22
|5.
|Петролул Плоешти
|11
|5
|2
|4
|11 - 12
|17
|6.
|Сепси
|11
|4
|4
|3
|18 - 8
|16
|7.
|ЧФР Клуж
|8
|5
|0
|3
|15 - 9
|15
|8.
|УТА Арад
|11
|4
|3
|4
|11 - 13
|15
|9.
|Арджеш
|10
|4
|1
|5
|9 - 14
|13
|10.
|Ботошани
|10
|3
|3
|4
|9 - 16
|12
|11.
|Волунтари
|11
|3
|3
|5
|8 - 11
|12
|12.
|Университатя
|0:0
|11
|1
|5
|5
|6 - 11
|8
|13.
|ФКСБ
|8
|1
|5
|2
|10 - 13
|8
|14.
|Миовени
|11
|1
|3
|7
|6 - 16
|6
|15.
|Киндия Тырговиште
|0:0
|10
|0
|4
|6
|10 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|10
|7
|1
|2
|14 - 10
|22
|2.
|Рапид Бухарест
|5
|5
|0
|0
|8 - 2
|15
|3.
|Вииторул Констанца
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|4.
|Германнштадт
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|5.
|ЧФР Клуж
|6
|4
|0
|2
|12 - 6
|12
|6.
|УТА Арад
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|7.
|Арджеш
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|8.
|Волунтари
|6
|2
|2
|2
|4 - 2
|8
|9.
|Петролул Плоешти
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|10.
|Сепси
|5
|2
|1
|2
|12 - 3
|7
|11.
|ФКСБ
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|12.
|Ботошани
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Университатя
|0:0
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|14.
|Миовени
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|15.
|Киндия Тырговиште
|0:0
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|2.
|Германнштадт
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|3.
|Сепси
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|4.
|Петролул Плоешти
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|5.
|Университатя Крайова
|10
|2
|3
|5
|8 - 13
|9
|6.
|Рапид Бухарест
|6
|3
|0
|3
|4 - 4
|9
|7.
|Ботошани
|6
|2
|1
|3
|4 - 11
|7
|8.
|УТА Арад
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|9.
|Университатя
|0:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|10.
|Волунтари
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|11.
|Арджеш
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|12.
|Миовени
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|13.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|Киндия Тырговиште
|0:0
|6
|0
|3
|3
|6 - 9
|3
|15.
|ФКСБ
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
- — Выход в группу лидеров
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|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|8
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|5 (1)
|Сепси
|Рондон Марио
|7
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|5 (1)
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 4
|Сепси
|Паун Николае
|1 4
|Миовени
|Vlad Pop
|1 4
|Германнштадт
|Опрут Рауль
|5