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Румыния: Суперлига

Тур: 11. Стадион:
Университатя Крайова
1:1
Перерыв
ФКСБ
0'
12' Желтая карточка
Дава Джойским
24' Желтая карточка
Коман Флоринел
26' Желтая карточка
Радунович Ристо
30' Желтая карточка
Тамм Йоонас
1:0
32' Пенальти
Митря Богдан
1:1
45' Пенальти
Компаньо Андреа

Ход матча

12'
 
Дава Джойским
24'
 
Коман Флоринел
26'
 
Радунович Ристо
30'
 
Тамм Йоонас
32'
Митря Богдан
1:0
45'
1:1
Компаньо Андреа

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Университатя Крайова
Ничья
ФКСБ
2.26
4.30
3.20
Все Коэффициенты
1
Лазар
Давид
2
Папп
Пол
34
Раул
Силва
3
Митря
Богдан
5
Вэтэжелу
Богдан
11
Банку
Никусор
4
Крецу
Александру
6
Скречу
Владимир
14
Флореску
Эдуард
16
Нистор
Дан
20
Маркович
Йован
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
5
Дава
Джойским
16
Тамм
Йоонас
33
Радунович
Ристо
27
Олару
Дариус
6
Харуц
Денис
26
Оайдэ
Рэзван
98
Кордя
Андрей
96
Компаньо
Андреа
7
Коман
Флоринел
Университатя Крайова
ФКСБ

История личных встреч

Университатя Крайова
ФКСБ

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
140%
6 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

33 матча

12.1%
87.9%
0 побед 4 ничьи 29 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

21.2%
78.8%
0 побед 7 ничьих 24 победы

43 матча

18.6%
14%
67.4%
8 побед 6 ничьих 29 побед

Первый тайм

14%
58.1%
27.9%
6 побед 25 ничьих 12 побед

Второй тайм

18.6%
25.6%
55.8%
8 побед 11 ничьих 24 победы

История матчей

С
1:2
С
1:1
Л1ГА
0:1
Л1ГА
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
Л1ГА
0:1
Л1ГА
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
Л1ГА
2:1
Л1ГА
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
Л1ГА
0:2
Л1ГА
3:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
2:5
Л1
1:1
Л1ГА
3:0
Л1ГА
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
К
0:1
ПЛ
3:1
ДА
0:1
ДА
2:1
ДА
2:0
ДА
1:2
ДА
2:1
ДА
0:0
ДА
1:2
ДА
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Компаньо Андреа 6 (2) 0.3
Иван Андрей 3 (1) 0.15
Сидибе Секу 3 0.15
Янку Габриэль 2 0.1
Густаво Важенин 2 0.1
Ван Дурмен Бенжамен 2 0.1
Маркович Йован 2 0.1
Митря Богдан 1 (1) 0.05
Нистор Дан 1 0.05
Папп Пол 1 0.05
Крецу Александру 1 0.05
Ханка Серджу 1 (1) 0.05
Бауса Хуан 0 0
Марке Франсуа 0 0
Рогульич Анте 0 0
Вэтэжелу Богдан 0 0
Аким Влад 0 0
Кольич Элвир 0 0
Раул Силва 0 0
Банку Никусор 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тамм Йоонас 2 0.22
Кордя Андрей 2 0.22
Микулеску Давид 2 0.22
Эджума Малком 1 0.11
Дава Джойским 1 0.11
Тэнасе Флорин 1 (1) 0.11
Русу Богдан 0 0
Попеску Октавиан 0 0
Коман Флоринел 0 0
Олару Дариус 0 0
Пантя Александру 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пападопулос Кирьякос 4 0
Папп Пол 4 0
Асамоа Самуэль 4 0
William Baeten 4 0
Сидибе Секу 2 1
Крецу Александру 3 0
Компаньо Андреа 3 0
Баярам Штефан 3 0
Матею Александру 1 1
Marius Croitoru 2 0
Jeremy Huyghebaert 2 0
Лазар Давид 2 0
Ханка Серджу 2 0
Ван Дурмен Бенжамен 2 0
Иван Андрей 2 0
Кэпэцынэ Михай 2 0
Lorenzo Paramatti 2 0
Andre Duarte 2 0
Рэдой Мирел 1 0
Гэман Валеричэ 1 0
Нистор Дан 1 0
Эначе Габриэль 1 0
Пильячелли Мирко 1 0
Марке Франсуа 1 0
Янку Габриэль 1 0
Кицу Аурелиан 1 0
Рогульич Анте 1 0
Вэтэжелу Богдан 1 0
Аким Влад 1 0
Кольич Элвир 1 0
Густаво Важенин 1 0
Банку Никусор 1 0
Скречу Владимир 1 0
Ганя Джордже 1 0
Кымпану Георге 1 0
Бахасса Яссин 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дава Джойским 4 0
Эджума Малком 2 1
Радунович Ристо 3 0
Коман Флоринел 2 0
Оайдэ Рэзван 2 0
Тамм Йоонас 1 0
Русу Богдан 1 0
Крецу Валентин 1 0
Попеску Октавиан 1 0
Кордя Андрей 1 0
Шербан Сорин 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
2
8 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 0
11 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
6
38%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
4
25%
1
50%
61-75
1
6%
1
50%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
3
38%
2
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
3
33%
5
63%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

9
7
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
3
43%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

25
10
12 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
1
4%
0
0%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
7
28%
1
10%
31-45
6
24%
5
50%
46-60
6
24%
1
10%
61-75
1
4%
3
30%
76-90

Пропущено

17
13
12 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
5
29%
29%
0
0%
1-15
2
12%
6
46%
16-30
5
29%
29%
3
23%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
1
6%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Волунтари - Университатя Крайова 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:3
Университатя - Университатя Крайова 1:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 УТА Арад - Университатя Крайова 2:1 Хапоэль Беэр-Шева - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Заря 3:0 Университатя Крайова - Университатя Крайова 1:2 Заря - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Университатя Крайова - Влазния Шкодер 3:0
ФКСБ
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ФКСБ - Андерлехт 0:0 ФКСБ - Волунтари 1:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 1:2 Вест Хэм - ФКСБ 3:1
ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 3:1 CSC Dumbravita - ФКСБ 0:3 ФКСБ - Германнштадт 2:2 Викинг - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Чиксереда Меркуря-Чук 0:4 ФКСБ - Викинг 1:2 Слатина - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 ФКСБ - ДАК 1:0 ФКСБ - Металоглобус 1:1 Миовени - ФКСБ 1:1 ДАК - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Сабуртало 4:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 1:1 20 8 5 7 22 - 22 29
2. Рапид Бухарест 11 8 0 3 12 - 6 24
3. Вииторул Констанца 11 7 3 1 22 - 10 24
4. Германнштадт 10 6 4 0 15 - 7 22
5. Петролул Плоешти 11 5 2 4 11 - 12 17
6. Сепси 11 4 4 3 18 - 8 16
7. ЧФР Клуж 8 5 0 3 15 - 9 15
8. УТА Арад 11 4 3 4 11 - 13 15
9. Арджеш 10 4 1 5 9 - 14 13
10. Ботошани 10 3 3 4 9 - 16 12
11. Волунтари 11 3 3 5 8 - 11 12
12. Университатя 11 2 4 5 7 - 11 10
13. ФКСБ 1:1 9 1 6 2 11 - 14 9
14. Миовени 11 1 3 7 6 - 16 6
15. Киндия Тырговиште 10 0 3 7 10 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 1:1 11 7 2 2 15 - 11 23
2. Рапид Бухарест 5 5 0 0 8 - 2 15
3. Вииторул Констанца 6 4 2 0 10 - 3 14
4. Германнштадт 5 4 1 0 9 - 3 13
5. ЧФР Клуж 6 4 0 2 12 - 6 12
6. УТА Арад 5 3 1 1 8 - 5 10
7. Арджеш 5 3 0 2 7 - 5 9
8. Волунтари 6 2 2 2 4 - 2 8
9. Петролул Плоешти 6 2 2 2 5 - 6 8
10. Сепси 5 2 1 2 12 - 3 7
11. ФКСБ 1:1 5 1 4 0 8 - 7 7
12. Ботошани 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Университатя 5 1 2 2 3 - 4 5
14. Миовени 5 0 2 3 2 - 6 2
15. Киндия Тырговиште 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 5 3 1 1 12 - 7 10
2. Германнштадт 5 2 3 0 6 - 4 9
3. Сепси 6 2 3 1 6 - 5 9
4. Петролул Плоешти 5 3 0 2 6 - 6 9
5. Университатя Крайова 1:1 10 2 3 5 8 - 13 9
6. Рапид Бухарест 6 3 0 3 4 - 4 9
7. Ботошани 6 2 1 3 4 - 11 7
8. УТА Арад 6 1 2 3 3 - 8 5
9. Университатя 6 1 2 3 4 - 7 5
10. Волунтари 5 1 1 3 4 - 9 4
11. Арджеш 5 1 1 3 2 - 9 4
12. Миовени 6 1 1 4 4 - 10 4
13. ЧФР Клуж 2 1 0 1 3 - 3 3
14. ФКСБ 1:1 4 0 2 2 3 - 7 2
15. Киндия Тырговиште 6 0 2 4 6 - 10 2
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Топ бомбардиров
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Университатя Крайова Компаньо Андреа 8
Германнштадт Паращив Даниэль 5 (1)
Сепси Рондон Марио 7
Вииторул Констанца Алибек Денис 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 4
Сепси Паун Николае 1 4
Миовени Vlad Pop 1 4
Германнштадт Опрут Рауль 5
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    Университатя Крайова
    Ничья
    ФКСБ
    2.26
    4.30
    3.20
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