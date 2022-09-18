Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

43' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Удар от ворот произведет ФКСБ

39' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе

36' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Коман Флоринел пробует нанести удар издали, но Давид Лазар держит все под контролем

33' Харуц Денис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Г О О О О О Л - Митря Богдан из команды Университатя Крайова забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Stefan Tarnovanu прыгнул не в ту сторону.

30' Тамм Йоонас получил желтую карточку от судьи

30' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Дава Джойским выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе

28' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

27' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Матч возобновлен

25' Оайдэ Рэзван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Лазар Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Коман Флоринел получил желтую карточку от судьи

22' Радунович Ристо пробует нанести удар издали, но Давид Лазар держит все под контролем

22' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Оооо... вот это был удар! Крецу Александру должен был забить с этой позиции.

21' Хорошую попытку сделал Крецу Александру . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Нистор Дан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Компаньо Андреа нанес удар головой, но Давид Лазар спокойно отбил мяч.

20' Крецу Валентин из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Матч возобновлен

19' Матч остановлен

17' Крецу Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Нистор Дан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Удар от ворот произведет ФКСБ

16' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Хорошую попытку сделал Компаньо Андреа . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Оайдэ Рэзван создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Матч возобновится спорным мячом

14' Скречу Владимир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Удар от ворот произведет ФКСБ

13' Нистор Дан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

12' Дава Джойским получил желтую карточку от судьи

12' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Нистор Дан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Компаньо Андреа нанес удар головой, но Давид Лазар спокойно отбил мяч.

7' Крецу Валентин из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Матч возобновится спорным мячом

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' ФКСБ начинает с центра поля