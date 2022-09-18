Тур: 11. Стадион: Ион Облеменко
1:1
Перерыв
0'
12' Желтая карточкаДава Джойским
24' Желтая карточкаКоман Флоринел
26' Желтая карточкаРадунович Ристо
30' Желтая карточкаТамм Йоонас
1:0
32' ПенальтиМитря Богдан
1:1
45' ПенальтиКомпаньо Андреа
Ход матча
12'
24'
26'
30'
32'
1:0
45'
1:1
Владение мячом
2
Папп
Пол
34
Раул
Силва
16
Нистор
Дан
16
Тамм
Йоонас
27
Олару
Дариус
26
Оайдэ
Рэзван
98
Кордя
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Папп ПолЗащитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Нистор ДанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Русу ДенисВратарь
- Защитник
-
27 Мартич ИванЗащитник
-
33 Ханка СерджуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Вынэ ЙонуцНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рэдой Мирел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
-
98 Кордя АндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
-
22 Раду БобокЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Дулка МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
90 Русу БогданНападающий
-
Главный тренер: Дикэ Николае
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Университатя Крайова
ФКСБ
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
140%
6 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
33 матча
12.1%
87.9%
0 побед 4 ничьи 29 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
21.2%
78.8%
0 побед 7 ничьих 24 победы
43 матча
18.6%
14%
67.4%
8 побед 6 ничьих 29 побед
Первый тайм
14%
58.1%
27.9%
6 побед 25 ничьих 12 побед
Второй тайм
18.6%
25.6%
55.8%
8 побед 11 ничьих 24 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Компаньо Андреа
|6 (2)
|0.3
|Иван Андрей
|3 (1)
|0.15
|Сидибе Секу
|3
|0.15
|Янку Габриэль
|2
|0.1
|Густаво Важенин
|2
|0.1
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0.1
|Маркович Йован
|2
|0.1
|Митря Богдан
|1 (1)
|0.05
|Нистор Дан
|1
|0.05
|Папп Пол
|1
|0.05
|Крецу Александру
|1
|0.05
|Ханка Серджу
|1 (1)
|0.05
|Бауса Хуан
|0
|0
|Марке Франсуа
|0
|0
|Рогульич Анте
|0
|0
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Аким Влад
|0
|0
|Кольич Элвир
|0
|0
|Раул Силва
|0
|0
|Банку Никусор
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тамм Йоонас
|2
|0.22
|Кордя Андрей
|2
|0.22
|Микулеску Давид
|2
|0.22
|Эджума Малком
|1
|0.11
|Дава Джойским
|1
|0.11
|Тэнасе Флорин
|1 (1)
|0.11
|Русу Богдан
|0
|0
|Попеску Октавиан
|0
|0
|Коман Флоринел
|0
|0
|Олару Дариус
|0
|0
|Пантя Александру
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пападопулос Кирьякос
|4
|0
|Папп Пол
|4
|0
|Асамоа Самуэль
|4
|0
|William Baeten
|4
|0
|Сидибе Секу
|2
|1
|Крецу Александру
|3
|0
|Компаньо Андреа
|3
|0
|Баярам Штефан
|3
|0
|Матею Александру
|1
|1
|Marius Croitoru
|2
|0
|Jeremy Huyghebaert
|2
|0
|Лазар Давид
|2
|0
|Ханка Серджу
|2
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0
|Иван Андрей
|2
|0
|Кэпэцынэ Михай
|2
|0
|Lorenzo Paramatti
|2
|0
|Andre Duarte
|2
|0
|Рэдой Мирел
|1
|0
|Гэман Валеричэ
|1
|0
|Нистор Дан
|1
|0
|Эначе Габриэль
|1
|0
|Пильячелли Мирко
|1
|0
|Марке Франсуа
|1
|0
|Янку Габриэль
|1
|0
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|Рогульич Анте
|1
|0
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0
|Аким Влад
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Густаво Важенин
|1
|0
|Банку Никусор
|1
|0
|Скречу Владимир
|1
|0
|Ганя Джордже
|1
|0
|Кымпану Георге
|1
|0
|Бахасса Яссин
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дава Джойским
|4
|0
|Эджума Малком
|2
|1
|Радунович Ристо
|3
|0
|Коман Флоринел
|2
|0
|Оайдэ Рэзван
|2
|0
|Тамм Йоонас
|1
|0
|Русу Богдан
|1
|0
|Крецу Валентин
|1
|0
|Попеску Октавиан
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Шербан Сорин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
2
8 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 0
11 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
6
38%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
4
25%
1
50%
61-75
1
6%
1
50%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
3
38%
2
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
3
33%
5
63%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
9
7
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
3
43%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
25
10
12 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
1
4%
0
0%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
7
28%
1
10%
31-45
6
24%
5
50%
46-60
6
24%
1
10%
61-75
1
4%
3
30%
76-90
Пропущено
17
13
12 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
5
29%
29%
0
0%
1-15
2
12%
6
46%
16-30
5
29%
29%
3
23%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
1
6%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Волунтари - Университатя Крайова 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:3
Университатя - Университатя Крайова 1:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 УТА Арад - Университатя Крайова 2:1 Хапоэль Беэр-Шева - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Заря 3:0 Университатя Крайова - Университатя Крайова 1:2 Заря - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Университатя Крайова - Влазния Шкодер 3:0
ФКСБ
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ФКСБ - Андерлехт 0:0 ФКСБ - Волунтари 1:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 1:2 Вест Хэм - ФКСБ 3:1
ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 3:1 CSC Dumbravita - ФКСБ 0:3 ФКСБ - Германнштадт 2:2 Викинг - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Чиксереда Меркуря-Чук 0:4 ФКСБ - Викинг 1:2 Слатина - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 ФКСБ - ДАК 1:0 ФКСБ - Металоглобус 1:1 Миовени - ФКСБ 1:1 ДАК - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Сабуртало 4:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|1:1
|20
|8
|5
|7
|22 - 22
|29
|2.
|Рапид Бухарест
|11
|8
|0
|3
|12 - 6
|24
|3.
|Вииторул Констанца
|11
|7
|3
|1
|22 - 10
|24
|4.
|Германнштадт
|10
|6
|4
|0
|15 - 7
|22
|5.
|Петролул Плоешти
|11
|5
|2
|4
|11 - 12
|17
|6.
|Сепси
|11
|4
|4
|3
|18 - 8
|16
|7.
|ЧФР Клуж
|8
|5
|0
|3
|15 - 9
|15
|8.
|УТА Арад
|11
|4
|3
|4
|11 - 13
|15
|9.
|Арджеш
|10
|4
|1
|5
|9 - 14
|13
|10.
|Ботошани
|10
|3
|3
|4
|9 - 16
|12
|11.
|Волунтари
|11
|3
|3
|5
|8 - 11
|12
|12.
|Университатя
|11
|2
|4
|5
|7 - 11
|10
|13.
|ФКСБ
|1:1
|9
|1
|6
|2
|11 - 14
|9
|14.
|Миовени
|11
|1
|3
|7
|6 - 16
|6
|15.
|Киндия Тырговиште
|10
|0
|3
|7
|10 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|1:1
|11
|7
|2
|2
|15 - 11
|23
|2.
|Рапид Бухарест
|5
|5
|0
|0
|8 - 2
|15
|3.
|Вииторул Констанца
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|4.
|Германнштадт
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|5.
|ЧФР Клуж
|6
|4
|0
|2
|12 - 6
|12
|6.
|УТА Арад
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|7.
|Арджеш
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|8.
|Волунтари
|6
|2
|2
|2
|4 - 2
|8
|9.
|Петролул Плоешти
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|10.
|Сепси
|5
|2
|1
|2
|12 - 3
|7
|11.
|ФКСБ
|1:1
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|12.
|Ботошани
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Университатя
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|14.
|Миовени
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|15.
|Киндия Тырговиште
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|2.
|Германнштадт
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|3.
|Сепси
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|4.
|Петролул Плоешти
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|5.
|Университатя Крайова
|1:1
|10
|2
|3
|5
|8 - 13
|9
|6.
|Рапид Бухарест
|6
|3
|0
|3
|4 - 4
|9
|7.
|Ботошани
|6
|2
|1
|3
|4 - 11
|7
|8.
|УТА Арад
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|9.
|Университатя
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|10.
|Волунтари
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|11.
|Арджеш
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|12.
|Миовени
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|13.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|ФКСБ
|1:1
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|15.
|Киндия Тырговиште
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|8
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|5 (1)
|Сепси
|Рондон Марио
|7
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|5 (1)
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 4
|Сепси
|Паун Николае
|1 4
|Миовени
|Vlad Pop
|1 4
|Германнштадт
|Опрут Рауль
|5