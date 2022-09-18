Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Матч возобновлен

90' Тактическая замена. Скречу Владимир уходит с поля и его заменяет George Cimpanu

89' Банку Никусор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Рефери не любит споров - именно за это Кэпэцынэ Михай сейчас получил желтую

87' Олару Дариус получил желтую карточку от судьи

86' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

84' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Оооо... вот это был удар! Дава Джойским должен был забить с этой позиции.

80' Олару Дариус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Олару Дариус из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Удар от ворот произведет ФКСБ

79' Оооо... вот это был удар! Вэтэжелу Богдан должен был забить с этой позиции.

79' Банку Никусор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Octavian Popescu из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

78' Матч возобновлен

77' Маркович Йован на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе

75' Кордя Андрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Оооо... вот это был удар! Octavian Popescu должен был забить с этой позиции.

73' Octavian Popescu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Крецу Валентин из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Удар от ворот произведет ФКСБ

73' Матч возобновлен

72' Раул Силва на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Нистор Дан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Нистор Дан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Рефери не любит споров - именно за это Мирел Рэдой сейчас получил желтую

68' Олару Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Г О О О О Л - Оайдэ Рэзван уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

65' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Удар от ворот произведет ФКСБ

64' Нистор Дан не смог попасть в створ ударом издали

63' Удар от ворот произведет ФКСБ

63' Нистор Дан не смог попасть в створ ударом издали

62' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Скречу Владимир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет ФКСБ

58' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Кордя Андрей пробует нанести удар издали, но Давид Лазар держит все под контролем

58' Олару Дариус из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Папп Пол наказан за толчок Octavian Popescu

57' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет ФКСБ

56' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Олару Дариус не смог попасть в створ ударом издали

52' Octavian Popescu получает желтую карточку за нырок

52' Octavian Popescu упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

51' Микулеску Давид пробует нанести удар издали, но Давид Лазар держит все под контролем

51' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Хорошую попытку сделал Флореску Эдуард . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Банку Никусор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Кордя Андрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Тактическая замена. Коман Флоринел уходит с поля и его заменяет Octavian Popescu