Тур: 11. Стадион: Стадион Николая Добрина
0'
31' Желтая карточкаРайнов Мартин
0:1
62' ГолКамора Мауру
67' Желтая карточкаДобросавлевичи Алин
71' Желтая карточкаМалеле Сефас
73' Желтая карточкаЙебоа Эммануэль
88' Желтая карточкаБирлигея Даниэль
90'+6
Ход матча
31'
62'
0:1
71'
73'
88'
Владение мячом
92
Майк
Сестор
16
Вианна
Фабио
14
Гарита
Пол
44
Матиас
Иури
45
Камора
Мауру
73
Мухар
Карло
10
Дяк
Чиприан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
-
16 Вианна ФабиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарита ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Крету ДжаниПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Альсё БрианПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Дониса ЖулиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шумахер Константин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Матиас ИуриЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
- Полузащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Сава РэзванВратарь
-
24 Бэлан РаресЗащитник
- Защитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
-
75 Джыдя АдрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Янга РангелоНападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
История личных встреч
Арджеш
ЧФР Клуж
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исфан Александру
|3
|0.27
|Гарита Пол
|3
|0.27
|Бертран Дориан
|2
|0.18
|Мариус Марсел Константин
|0
|0
|Яколиш Антонио
|0
|0
|Нжик Тони
|0
|0
|Тофан Костинел
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дяк Чиприан
|2 (1)
|0.22
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.22
|Мухар Карло
|2
|0.22
|Дебелюх Габриэл
|2
|0.22
|Хобан Овидиу
|1
|0.11
|Петрила Клаудиу
|1
|0.11
|Камора Мауру
|1
|0.11
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0.11
|Бетанкор Хефте
|1
|0.11
|Матиас Иури
|1
|0.11
|Малеле Сефас
|1 (1)
|0.11
|Паун-Александру Константин
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
Карточки
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тофан Костинел
|3
|0
|Меца Давид
|2
|0
|Нжик Тони
|2
|0
|Вианна Фабио
|2
|0
|Препелицэ Андрей
|1
|0
|Яколиш Антонио
|1
|0
|Латовлевич Ясмин
|1
|0
|Райнов Мартин
|1
|0
|Гарита Пол
|1
|0
|Калкан Андреас
|1
|0
|Сербан Ионут II
|1
|0
|Альсё Бриан
|1
|0
|Добросавлевичи Алин
|1
|0
|Крету Джани
|1
|0
|Исфан Александру
|1
|0
|Челестине Энцо
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йебоа Эммануэль
|2
|1
|Камора Мауру
|3
|0
|Дебелюх Габриэл
|0
|1
|Дан Петреску
|0
|1
|Дяк Чиприан
|1
|0
|Хобан Овидиу
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Бручич Карло
|1
|0
|Браун Кристофер
|1
|0
|Малеле Сефас
|1
|0
|Колингер Денис
|1
|0
|Боатенг Бисмарк
|1
|0
|Бордеяну Михай
|1
|0
|Бурка Андрей
|1
|0
|Матиас Иури
|1
|0
|Мухар Карло
|1
|0
|Бирлигея Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
1
11
0 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
100%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
10
7
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
10%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
3
30%
1
14%
76-90
Забито
8
15
2 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 7
7 Не забивали 1
1
13%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
13%
5
33%
31-45
5
63%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
13%
2
13%
76-90
Пропущено
16
10
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
3
19%
1
10%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
1
6%
3
30%
31-45
3
19%
2
20%
46-60
4
25%
2
20%
61-75
4
25%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Арджеш
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Вииторул Констанца - Арджеш 3:0 Арджеш - Германнштадт 0:1 Ботошани - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1
Миовени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Арджеш - Университатя 3:1 Сепси - Арджеш 4:0 Арджеш - Слатина 1:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 Арджеш - Миовени 2:2 Капфенберг - Арджеш 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ФКСБ - Арджеш 4:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:4 Волунтари - Арджеш 2:0
ЧФР Клуж
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 ФК Балкани - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0
ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 ЧФР Клуж - Марибор 1:0 Марибор - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 ЧФР Клуж - Шахтёр Солигорск 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Шахтёр Солигорск - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Интер Эскальдес - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Интер Эскальдес 3:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Пюник 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Пюник - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Хайдук 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|20
|9
|4
|7
|23 - 22
|31
|2.
|Рапид Бухарест
|11
|8
|0
|3
|12 - 6
|24
|3.
|Вииторул Констанца
|11
|7
|3
|1
|22 - 10
|24
|4.
|Германнштадт
|10
|6
|4
|0
|15 - 7
|22
|5.
|ЧФР Клуж
|9
|6
|0
|3
|16 - 9
|18
|6.
|Петролул Плоешти
|11
|5
|2
|4
|11 - 12
|17
|7.
|Сепси
|11
|4
|4
|3
|18 - 8
|16
|8.
|УТА Арад
|11
|4
|3
|4
|11 - 13
|15
|9.
|Арджеш
|11
|4
|1
|6
|9 - 15
|13
|10.
|Ботошани
|10
|3
|3
|4
|9 - 16
|12
|11.
|Волунтари
|11
|3
|3
|5
|8 - 11
|12
|12.
|Университатя
|11
|2
|4
|5
|7 - 11
|10
|13.
|ФКСБ
|9
|1
|5
|3
|11 - 15
|8
|14.
|Миовени
|11
|1
|3
|7
|6 - 16
|6
|15.
|Киндия Тырговиште
|10
|0
|3
|7
|10 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|11
|8
|1
|2
|16 - 11
|25
|2.
|Рапид Бухарест
|5
|5
|0
|0
|8 - 2
|15
|3.
|Вииторул Констанца
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|4.
|Германнштадт
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|5.
|ЧФР Клуж
|6
|4
|0
|2
|12 - 6
|12
|6.
|УТА Арад
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|7.
|Арджеш
|6
|3
|0
|3
|7 - 6
|9
|8.
|Волунтари
|6
|2
|2
|2
|4 - 2
|8
|9.
|Петролул Плоешти
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|10.
|Сепси
|5
|2
|1
|2
|12 - 3
|7
|11.
|ФКСБ
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|12.
|Ботошани
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Университатя
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|14.
|Миовени
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|15.
|Киндия Тырговиште
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|2.
|Германнштадт
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|3.
|Сепси
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|4.
|Петролул Плоешти
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|5.
|Университатя Крайова
|10
|2
|3
|5
|8 - 13
|9
|6.
|Рапид Бухарест
|6
|3
|0
|3
|4 - 4
|9
|7.
|Ботошани
|6
|2
|1
|3
|4 - 11
|7
|8.
|ЧФР Клуж
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|УТА Арад
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|10.
|Университатя
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|11.
|Волунтари
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|12.
|Арджеш
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|13.
|Миовени
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|14.
|Киндия Тырговиште
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
|15.
|ФКСБ
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|10
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|5 (1)
|Сепси
|Рондон Марио
|7
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|5 (1)
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 4
|Сепси
|Паун Николае
|1 4
|Миовени
|Vlad Pop
|1 4
|Германнштадт
|Опрут Рауль
|5