Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Арджеш идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Удар от ворот произведет Арджеш

88' Daniel Birligea навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Судье надоело, что Daniel Birligea тянет время и он наказал его горчичником

87' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

85' Арджеш идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Матч возобновлен

84' Тактическая замена. Emmanuel Yeboah уходит с поля и его заменяет Янга Рангело

83' Emmanuel Yeboah на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Исфан Александру не смог попасть в створ ударом издали

81' Гарита Пол создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе

79' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Emmanuel Yeboah выиграл воздушное противоборство у Меца Давид

78' Tony Njike не смог попасть в створ ударом издали

77' Арджеш идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Дяк Чиприан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Emmanuel Yeboah из команды ЧФР Клуж в офсайде

76' Удар от ворот произведет Арджеш

76' Tony Njike наказан за толчок Daniel Birligea

76' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Emmanuel Yeboah тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

72' Арджеш идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Оооо... вот это был удар! Майк Сестор должен был забить с этой позиции.

70' Исфан Александру из команды Арджеш своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Удар от ворот произведет Арджеш

69' Тактическая замена. Калкан Андреас уходит с поля и его заменяет Enzo Celestine

69' Мухар Карло не смог попасть в створ ударом издали

68' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Добросавлевичи Алин тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

65' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Г О О О О Л - Камора Мауру забивает ударом с правой ноги!

62' Emmanuel Yeboah нанес удар головой, но Catalin Straton спокойно отбил мяч.

62' Daniel Birligea создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Стратон Кэтэлин взял и забрал мяч на выходе

60' Удар от ворот произведет Арджеш

60' Добросавлевичи Алин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

59' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Оооо... вот это был удар! Гарита Пол должен был забить с этой позиции.

58' Хорошую попытку сделал Гарита Пол . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Яколиш Антонио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Удар от ворот произведет Арджеш

57' Emmanuel Yeboah оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Боатенг Бисмарк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Стратон Кэтэлин взял и забрал мяч на выходе

55' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Daniel Birligea из команды ЧФР Клуж в офсайде

53' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе

52' Оооо... вот это был удар! Яколиш Антонио должен был забить с этой позиции.

52' Хорошую попытку сделал Яколиш Антонио . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Вианна Фабио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Арджеш идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Удар от ворот произведет Арджеш

48' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Идет дождь, трудные условия для игроков.