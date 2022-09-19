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Румыния: Суперлига

Тур: 11. Стадион:
Арджеш
0:1
Конец матча
ЧФР Клуж
0'
31' Желтая карточка
Райнов Мартин
0:1
62' Гол
Камора Мауру
67' Желтая карточка
Добросавлевичи Алин
71' Желтая карточка
Малеле Сефас
73' Желтая карточка
Йебоа Эммануэль
88' Желтая карточка
Бирлигея Даниэль
90'+6
1
Стратон
Кэтэлин
2
Тофан
Костинел
17
Добросавлевичи
Алин
92
Майк
Сестор
16
Вианна
Фабио
6
Нжик
Тони
7
Райнов
Мартин
70
Яколиш
Антонио
11
Исфан
Александру
10
Калкан
Андреас
14
Гарита
Пол
1
Скуффет
Симоне
47
Браун
Кристофер
33
Колингер
Денис
44
Матиас
Иури
45
Камора
Мауру
21
Боатенг
Бисмарк
73
Мухар
Карло
10
Дяк
Чиприан
15
Йебоа
Эммануэль
9
Малеле
Сефас
30
Бирлигея
Даниэль
Арджеш
ЧФР Клуж

История личных встреч

Арджеш
ЧФР Клуж

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

История матчей

Л1ГА
0:6
Л1ГА
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
5:0
ПЛ
0:2
ДА
0:2
ДА
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исфан Александру 3 0.27
Гарита Пол 3 0.27
Бертран Дориан 2 0.18
Мариус Марсел Константин 0 0
Яколиш Антонио 0 0
Нжик Тони 0 0
Тофан Костинел 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дяк Чиприан 2 (1) 0.22
Йебоа Эммануэль 2 0.22
Мухар Карло 2 0.22
Дебелюх Габриэл 2 0.22
Хобан Овидиу 1 0.11
Петрила Клаудиу 1 0.11
Камора Мауру 1 0.11
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0.11
Бетанкор Хефте 1 0.11
Матиас Иури 1 0.11
Малеле Сефас 1 (1) 0.11
Паун-Александру Константин 0 0
Бордеяну Михай 0 0

Карточки

Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тофан Костинел 3 0
Меца Давид 2 0
Нжик Тони 2 0
Вианна Фабио 2 0
Препелицэ Андрей 1 0
Яколиш Антонио 1 0
Латовлевич Ясмин 1 0
Райнов Мартин 1 0
Гарита Пол 1 0
Калкан Андреас 1 0
Сербан Ионут II 1 0
Альсё Бриан 1 0
Добросавлевичи Алин 1 0
Крету Джани 1 0
Исфан Александру 1 0
Челестине Энцо 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йебоа Эммануэль 2 1
Камора Мауру 3 0
Дебелюх Габриэл 0 1
Дан Петреску 0 1
Дяк Чиприан 1 0
Хобан Овидиу 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Бручич Карло 1 0
Браун Кристофер 1 0
Малеле Сефас 1 0
Колингер Денис 1 0
Боатенг Бисмарк 1 0
Бордеяну Михай 1 0
Бурка Андрей 1 0
Матиас Иури 1 0
Мухар Карло 1 0
Бирлигея Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

1
11
0 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
100%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

10
7
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
10%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
3
30%
1
14%
76-90

Забито

8
15
2 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 7
7 Не забивали 1
1
13%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
13%
5
33%
31-45
5
63%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
13%
2
13%
76-90

Пропущено

16
10
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
3
19%
1
10%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
1
6%
3
30%
31-45
3
19%
2
20%
46-60
4
25%
2
20%
61-75
4
25%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Арджеш
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Вииторул Констанца - Арджеш 3:0 Арджеш - Германнштадт 0:1 Ботошани - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1
Миовени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Арджеш - Университатя 3:1 Сепси - Арджеш 4:0 Арджеш - Слатина 1:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 Арджеш - Миовени 2:2 Капфенберг - Арджеш 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ФКСБ - Арджеш 4:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:4 Волунтари - Арджеш 2:0
ЧФР Клуж
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 ФК Балкани - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0
ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 ЧФР Клуж - Марибор 1:0 Марибор - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 ЧФР Клуж - Шахтёр Солигорск 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Шахтёр Солигорск - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Интер Эскальдес - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Интер Эскальдес 3:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Пюник 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Пюник - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Хайдук 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 20 9 4 7 23 - 22 31
2. Рапид Бухарест 11 8 0 3 12 - 6 24
3. Вииторул Констанца 11 7 3 1 22 - 10 24
4. Германнштадт 10 6 4 0 15 - 7 22
5. ЧФР Клуж 9 6 0 3 16 - 9 18
6. Петролул Плоешти 11 5 2 4 11 - 12 17
7. Сепси 11 4 4 3 18 - 8 16
8. УТА Арад 11 4 3 4 11 - 13 15
9. Арджеш 11 4 1 6 9 - 15 13
10. Ботошани 10 3 3 4 9 - 16 12
11. Волунтари 11 3 3 5 8 - 11 12
12. Университатя 11 2 4 5 7 - 11 10
13. ФКСБ 9 1 5 3 11 - 15 8
14. Миовени 11 1 3 7 6 - 16 6
15. Киндия Тырговиште 10 0 3 7 10 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 11 8 1 2 16 - 11 25
2. Рапид Бухарест 5 5 0 0 8 - 2 15
3. Вииторул Констанца 6 4 2 0 10 - 3 14
4. Германнштадт 5 4 1 0 9 - 3 13
5. ЧФР Клуж 6 4 0 2 12 - 6 12
6. УТА Арад 5 3 1 1 8 - 5 10
7. Арджеш 6 3 0 3 7 - 6 9
8. Волунтари 6 2 2 2 4 - 2 8
9. Петролул Плоешти 6 2 2 2 5 - 6 8
10. Сепси 5 2 1 2 12 - 3 7
11. ФКСБ 5 1 4 0 8 - 7 7
12. Ботошани 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Университатя 5 1 2 2 3 - 4 5
14. Миовени 5 0 2 3 2 - 6 2
15. Киндия Тырговиште 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 5 3 1 1 12 - 7 10
2. Германнштадт 5 2 3 0 6 - 4 9
3. Сепси 6 2 3 1 6 - 5 9
4. Петролул Плоешти 5 3 0 2 6 - 6 9
5. Университатя Крайова 10 2 3 5 8 - 13 9
6. Рапид Бухарест 6 3 0 3 4 - 4 9
7. Ботошани 6 2 1 3 4 - 11 7
8. ЧФР Клуж 3 2 0 1 4 - 3 6
9. УТА Арад 6 1 2 3 3 - 8 5
10. Университатя 6 1 2 3 4 - 7 5
11. Волунтари 5 1 1 3 4 - 9 4
12. Арджеш 5 1 1 3 2 - 9 4
13. Миовени 6 1 1 4 4 - 10 4
14. Киндия Тырговиште 6 0 2 4 6 - 10 2
15. ФКСБ 4 0 1 3 3 - 8 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 10
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 5 (1)
Сепси Рондон Марио 7
Вииторул Констанца Алибек Денис 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 4
Сепси Паун Николае 1 4
Миовени Vlad Pop 1 4
Германнштадт Опрут Рауль 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но ЧФР Клуж вырывает победу
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Арджеш: 40%, ЧФР Клуж: 60%.
  • Фол, нарушение
    95'
    Добросавлевичи Алин наказан за толчок Матиас Иури
  • 95'
    Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 95'
    Матч возобновлен
  • 94'
    Тактическая замена. Daniel Birligea уходит с поля и его заменяет Джыдя Адриан
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