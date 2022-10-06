Тур: 1. Стадион: Bank of America Stadium.
1:2
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
36' ГолСелараян Лукас
50' Желтая карточкаМора Хосеф
0:2
54' ГолДиас Луис
1:2
58' ГолРиос Даниэль
89' Желтая карточкаДиас Луис
Ход матча
36'
0:1
50'
54'
0:2
58'
1:2
89'
89'
28
Мора
Хосеф
15
Ben
Bender
26
Рейна
Йорди
1
Ром
Элой
21
Моррис
Эйдан
22
Этьенн
Дерик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мора ХосефЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ben BenderПолузащитник
-
26 Рейна ЙордиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Джонс ДеррикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Риос ДаниэльНападающий
-
31 George Marks
-
Главный тренер: Christian Lattanzio
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Моррис ЭйданПолузащитник
-
12 Диас ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Этьенн ДерикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Молино КевинПолузащитник
-
14 Йебоа ЯвНападающий
-
19 Уртадо ЭрикНападающий
-
30 Will Sands
-
Главный тренер: Caleb Porter
История личных встреч
Шарлотт
Коламбус Кру
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свидерски Кароль
|10
|0.3
|Риос Даниэль
|7 (1)
|0.21
|Шиньяшики Андре
|5
|0.15
|Ben Bender
|3
|0.09
|Рейна Йорди
|3
|0.09
|Фухс Кристиан
|3 (3)
|0.09
|Orrin McKinze Gaines
|1
|0.03
|Руис Серхио
|1
|0.03
|Бронико Брандт
|1
|0.03
|Quinn McNeill
|1
|0.03
|Джонс Деррик
|1
|0.03
|Guzman Corujo
|1
|0.03
|Сантуш Нуну III
|1
|0.03
|Adam Armour
|1
|0.03
|Юзвяк Камиль
|0
|0
|Линдси Джейлин
|0
|0
|Маланда Адилсон
|0
|0
Коламбус Кру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|10 (1)
|0.31
|Эрнандес Хуан
|9
|0.28
|Этьенн Дерик
|8
|0.25
|Диас Луис III
|3
|0.09
|Нэйджби Дарлингтон
|3
|0.09
|Уртадо Эрик
|3
|0.09
|Менса Джонатан
|2
|0.06
|Берри Мигель
|2
|0.06
|Морейра Стивен
|1
|0.03
|Сантуш Педру
|1
|0.03
|Молино Кевин
|1
|0.03
|Зардес Гьяси
|1
|0.03
|Sean Zawadzki
|1
|0.03
|Jacen Russell-Rowe
|0
|0
|Йебоа Яв
|0
|0
|Уильямс Джош
|0
|0
|Will Sands
|0
|0
|Mohamed Farsi
|0
|0
Карточки
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бронико Брандт
|7
|0
|Фухс Кристиан
|3
|2
|Алсивар Хорди
|5
|0
|Cristian Jonatan Ortiz
|4
|0
|Юзвяк Камиль
|4
|0
|Guzman Corujo
|4
|0
|Аффул Харрисон
|3
|0
|Свидерски Кароль
|3
|0
|Джонс Деррик
|3
|0
|Orrin McKinze Gaines
|3
|0
|Шиньяшики Андре
|3
|0
|Руис Серхио
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Quinn McNeill
|2
|0
|Рейна Йорди
|1
|0
|Риос Даниэль
|1
|0
|Уолкс Антон
|1
|0
|Сантуш Нуну III
|1
|0
|Chris Hegardt
|1
|0
|Ben Bender
|1
|0
Коламбус Кру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диас Луис III
|6
|1
|Менса Джонатан
|7
|0
|Artur Moraes III
|7
|0
|Морейра Стивен
|6
|0
|Сантуш Педру
|5
|0
|Этьенн Дерик
|5
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|3
|0
|Селараян Лукас
|3
|0
|Моррис Эйдан
|3
|0
|Эрнандес Хуан
|2
|0
|Уртадо Эрик
|2
|0
|Уильямс Джош
|2
|0
|Игбекеме Джеймс
|2
|0
|Ром Элой
|1
|0
|Анибаба Жалил
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Дегенек Милош
|1
|0
|Jacen Russell-Rowe
|1
|0
|Will Sands
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
23
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
25 Не забивали 19
2
13%
3
13%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
2
13%
3
13%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
31%
8
35%
61-75
4
25%
6
26%
76-90
Пропущено
24
20
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
6
25%
2
10%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
1
4%
3
15%
31-45
5
21%
2
10%
46-60
7
29%
29%
1
5%
61-75
3
13%
10
50%
76-90
Забито
13
23
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 8
24 Не забивали 20
3
23%
3
13%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
1
8%
3
13%
31-45
1
8%
1
4%
46-60
3
23%
6
26%
61-75
5
38%
5
22%
76-90
Пропущено
37
12
18 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 9
6
16%
1
8%
1-15
5
14%
2
17%
16-30
7
19%
1
8%
31-45
7
19%
3
25%
46-60
5
14%
1
8%
61-75
7
19%
4
33%
76-90
Забито
29
46
10 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 26
7 Забивали первыми 16
17 Не забивали 8
5
17%
6
13%
1-15
2
7%
8
17%
16-30
3
10%
6
13%
31-45
2
7%
1
2%
46-60
8
28%
14
30%
61-75
9
31%
11
24%
76-90
Пропущено
61
32
27 В 1-м тайме 11
34 Во 2-м тайме 21
24 Пропускали первыми 10
28 Не пропускали 20
12
20%
3
9%
1-15
7
11%
4
13%
16-30
8
13%
4
13%
31-45
12
20%
5
16%
46-60
12
20%
2
6%
61-75
10
16%
14
44%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлотт
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Шарлотт - Филадельфия Юнион 4:0 Чикаго Файр - Шарлотт 2:3 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Шарлотт 2:0
Шарлотт - Торонто 0:2 Шарлотт - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:3 Лос-Анджелес - Шарлотт 5:0 Шарлотт - Чикаго Файр 2:3 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 3:0 Торонто - Шарлотт 4:0 Шарлотт - Челси 2:1 Интер Майами - Шарлотт 3:2 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1
Коламбус Кру
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус Кру - Портленд Тимберс 1:1 Интер Майами - Коламбус Кру 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2
Коламбус Кру - Чикаго Файр 0:0 Коламбус Кру - Интер Майами 1:0 Цинциннати - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2 Колорадо Рэпидс - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 3:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|33
|18
|10
|5
|68 - 26
|64
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|33
|19
|5
|9
|60 - 49
|62
|3.
|Нью-Йорк Сити
|33
|15
|7
|11
|55 - 40
|52
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|33
|14
|8
|11
|48 - 41
|50
|5.
|Коламбус Кру
|2:1
|32
|11
|15
|6
|45 - 36
|48
|6.
|Интер Майами
|1:0
|33
|14
|6
|13
|43 - 52
|48
|7.
|Цинциннати
|33
|11
|13
|9
|59 - 54
|46
|8.
|Орландо Сити
|0:1
|33
|13
|6
|14
|41 - 49
|45
|9.
|Шарлотт
|1:2
|33
|13
|2
|18
|43 - 50
|41
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|33
|10
|11
|12
|46 - 49
|41
|11.
|Атланта Юнайтед
|33
|10
|10
|13
|47 - 52
|40
|12.
|Чикаго Файр
|33
|10
|8
|15
|38 - 47
|38
|13.
|Торонто
|33
|9
|7
|17
|49 - 62
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|33
|7
|6
|20
|34 - 66
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|32
|20
|4
|8
|64 - 37
|64
|2.
|Остин
|33
|16
|7
|10
|64 - 48
|55
|3.
|Даллас
|33
|13
|11
|9
|46 - 36
|50
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|33
|13
|8
|12
|55 - 50
|47
|5.
|Нэшвилл
|33
|12
|11
|10
|51 - 41
|47
|6.
|Портленд Тимберс
|33
|11
|13
|9
|52 - 50
|46
|7.
|Миннесота Юнайтед
|33
|13
|6
|14
|46 - 51
|45
|8.
|Реал Солт-Лейк
|33
|11
|11
|11
|40 - 44
|44
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|33
|12
|7
|14
|40 - 55
|43
|10.
|Колорадо Рэпидс
|33
|11
|9
|13
|45 - 56
|42
|11.
|Сиэтл Саундерс
|33
|12
|4
|17
|45 - 44
|40
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|33
|11
|7
|15
|41 - 52
|40
|13.
|Хьюстон Динамо
|33
|10
|6
|17
|42 - 53
|36
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|33
|8
|10
|15
|50 - 67
|34
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|16
|11
|5
|0
|45 - 9
|38
|2.
|Нью-Йорк Сити
|17
|10
|4
|3
|37 - 19
|34
|3.
|Интер Майами
|1:0
|16
|10
|3
|3
|30 - 24
|33
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|17
|9
|3
|5
|30 - 21
|30
|5.
|Шарлотт
|1:2
|17
|10
|0
|7
|27 - 16
|30
|6.
|Атланта Юнайтед
|16
|8
|5
|3
|30 - 22
|29
|7.
|Коламбус Кру
|2:1
|16
|7
|6
|3
|22 - 13
|27
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|7
|6
|4
|22 - 16
|27
|9.
|Цинциннати
|17
|6
|6
|5
|37 - 27
|24
|10.
|Орландо Сити
|0:1
|16
|8
|0
|8
|24 - 27
|24
|11.
|Торонто
|17
|7
|3
|7
|30 - 29
|24
|12.
|Чикаго Файр
|16
|6
|4
|6
|17 - 16
|22
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|5
|5
|6
|24 - 22
|20
|14.
|Ди Си Юнайтед
|16
|4
|4
|8
|20 - 29
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|16
|13
|2
|1
|39 - 14
|41
|2.
|Колорадо Рэпидс
|17
|10
|5
|2
|29 - 15
|35
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|17
|10
|3
|4
|25 - 20
|33
|4.
|Даллас
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|5.
|Портленд Тимберс
|17
|8
|6
|3
|28 - 19
|30
|6.
|Остин
|16
|8
|5
|3
|41 - 22
|29
|7.
|Реал Солт-Лейк
|16
|8
|5
|3
|24 - 14
|29
|8.
|Сиэтл Саундерс
|16
|9
|2
|5
|27 - 17
|29
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|17
|9
|2
|6
|25 - 17
|29
|10.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|17
|8
|4
|5
|35 - 25
|28
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|17
|7
|6
|4
|31 - 27
|27
|12.
|Миннесота Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|25 - 20
|26
|13.
|Нэшвилл
|17
|6
|6
|5
|30 - 21
|24
|14.
|Хьюстон Динамо
|16
|6
|5
|5
|23 - 19
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|10
|2
|4
|30 - 28
|32
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|9
|3
|5
|24 - 19
|30
|3.
|Филадельфия Юнион
|17
|7
|5
|5
|23 - 17
|26
|4.
|Цинциннати
|16
|5
|7
|4
|22 - 27
|22
|5.
|Орландо Сити
|0:1
|17
|5
|6
|6
|17 - 22
|21
|6.
|Коламбус Кру
|2:1
|16
|4
|9
|3
|23 - 23
|21
|7.
|Нью-Йорк Сити
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|8.
|Чикаго Файр
|17
|4
|4
|9
|21 - 31
|16
|9.
|Интер Майами
|1:0
|17
|4
|3
|10
|13 - 28
|15
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|3
|5
|8
|24 - 33
|14
|11.
|Шарлотт
|1:2
|16
|3
|2
|11
|16 - 34
|11
|12.
|Атланта Юнайтед
|17
|2
|5
|10
|17 - 30
|11
|13.
|Ди Си Юнайтед
|17
|3
|2
|12
|14 - 37
|11
|14.
|Торонто
|16
|2
|4
|10
|19 - 33
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|17
|8
|2
|7
|23 - 26
|26
|2.
|Лос-Анджелес
|16
|7
|2
|7
|25 - 23
|23
|3.
|Нэшвилл
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|4.
|Даллас
|17
|4
|7
|6
|20 - 22
|19
|5.
|Миннесота Юнайтед
|17
|6
|1
|10
|21 - 31
|19
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|5
|4
|7
|20 - 25
|19
|7.
|Портленд Тимберс
|16
|3
|7
|6
|24 - 31
|16
|8.
|Реал Солт-Лейк
|17
|3
|6
|8
|16 - 30
|15
|9.
|Хьюстон Динамо
|17
|4
|1
|12
|19 - 34
|13
|10.
|Сиэтл Саундерс
|17
|3
|2
|12
|18 - 27
|11
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|2
|5
|9
|16 - 35
|11
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|2
|4
|10
|15 - 35
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|1
|4
|11
|19 - 40
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|16
|1
|4
|11
|16 - 41
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|29 (7)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|24 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|25 (5)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|18 (5)
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|17 (5)
|Хьюстон Динамо
|Хадебе Тинейдж
|2 10
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|1 10