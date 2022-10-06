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США: МЛС
2022

Тур: 1. Стадион: .
Шарлотт
2:2
Конец матча
Коламбус Кру
0'
0:1
36' Гол
Селараян Лукас
50' Желтая карточка
Мора Хосеф
0:2
54' Гол
Диас Луис
1:2
58' Гол
Риос Даниэль
89' Желтая карточка
Диас Луис
89' Желтая карточка
Эрнандес Хуан
90' Желтая карточка
Ром Элой
2:2
90' Гол
Шиньяшики Андре
90' Желтая карточка
Этьенн Дерик
90'+7
1
Кахлина
Кристиян
25
Аффул
Харрисон
4
Guzman
Corujo
5
Уолкс
Антон
28
Мора
Хосеф
13
Бронико
Брандт
17
Orrin
McKinze
Gaines
35
Quinn
McNeill
15
Ben
Bender
26
Рейна
Йорди
11
Свидерски
Кароль
1
Ром
Элой
31
Морейра
Стивен
4
Менса
Джонатан
3
Уильямс
Джош
7
Сантуш
Педру
6
Нэйджби
Дарлингтон
21
Моррис
Эйдан
12
Диас
Луис
III
10
Селараян
Лукас
22
Этьенн
Дерик
9
Эрнандес
Хуан
Шарлотт
4-1-4-1
Коламбус Кру
4-2-3-1

История личных встреч

Шарлотт
Коламбус Кру

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

М
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 10 0.3
Риос Даниэль 7 (1) 0.21
Шиньяшики Андре 6 0.18
Ben Bender 3 0.09
Рейна Йорди 3 0.09
Фухс Кристиан 3 (3) 0.09
Orrin McKinze Gaines 1 0.03
Руис Серхио 1 0.03
Бронико Брандт 1 0.03
Quinn McNeill 1 0.03
Джонс Деррик 1 0.03
Guzman Corujo 1 0.03
Сантуш Нуну III 1 0.03
Adam Armour 1 0.03
Юзвяк Камиль 0 0
Линдси Джейлин 0 0
Маланда Адилсон 0 0
Коламбус Кру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 10 (1) 0.31
Эрнандес Хуан 9 0.28
Этьенн Дерик 8 0.25
Диас Луис III 3 0.09
Нэйджби Дарлингтон 3 0.09
Уртадо Эрик 3 0.09
Менса Джонатан 2 0.06
Берри Мигель 2 0.06
Морейра Стивен 1 0.03
Сантуш Педру 1 0.03
Молино Кевин 1 0.03
Зардес Гьяси 1 0.03
Sean Zawadzki 1 0.03
Jacen Russell-Rowe 0 0
Йебоа Яв 0 0
Уильямс Джош 0 0
Will Sands 0 0
Mohamed Farsi 0 0

Карточки

Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бронико Брандт 7 0
Фухс Кристиан 3 2
Алсивар Хорди 5 0
Cristian Jonatan Ortiz 4 0
Юзвяк Камиль 4 0
Guzman Corujo 4 0
Аффул Харрисон 3 0
Свидерски Кароль 3 0
Джонс Деррик 3 0
Orrin McKinze Gaines 3 0
Шиньяшики Андре 3 0
Руис Серхио 2 0
Франко Алан 2 0
Quinn McNeill 2 0
Рейна Йорди 1 0
Риос Даниэль 1 0
Уолкс Антон 1 0
Сантуш Нуну III 1 0
Chris Hegardt 1 0
Ben Bender 1 0
Коламбус Кру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диас Луис III 6 1
Менса Джонатан 7 0
Artur Moraes III 7 0
Морейра Стивен 6 0
Этьенн Дерик 6 0
Сантуш Педру 5 0
Нэйджби Дарлингтон 3 0
Эрнандес Хуан 3 0
Селараян Лукас 3 0
Моррис Эйдан 3 0
Ром Элой 2 0
Уртадо Эрик 2 0
Уильямс Джош 2 0
Игбекеме Джеймс 2 0
Анибаба Жалил 1 0
Йебоа Яв 1 0
Дегенек Милош 1 0
Jacen Russell-Rowe 1 0
Will Sands 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
25
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
25 Не забивали 19
2
11%
3
12%
1-15
2
11%
3
12%
16-30
2
11%
4
16%
31-45
2
11%
1
4%
46-60
5
28%
8
32%
61-75
5
28%
6
24%
76-90

Пропущено

26
22
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 12
6
23%
2
9%
1-15
2
8%
2
9%
16-30
2
8%
3
14%
31-45
6
23%
3
14%
46-60
7
27%
1
5%
61-75
3
12%
11
50%
76-90

Забито

13
23
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 8
25 Не забивали 21
3
23%
3
13%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
1
8%
3
13%
31-45
1
8%
1
4%
46-60
3
23%
6
26%
61-75
5
38%
5
22%
76-90

Пропущено

37
12
18 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 9
6
16%
1
8%
1-15
5
14%
2
17%
16-30
7
19%
1
8%
31-45
7
19%
3
25%
46-60
5
14%
1
8%
61-75
7
19%
4
33%
76-90

Забито

31
48
10 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 27
7 Забивали первыми 17
17 Не забивали 8
5
16%
6
13%
1-15
2
6%
8
17%
16-30
3
10%
7
15%
31-45
3
10%
2
4%
46-60
8
26%
14
29%
29%
61-75
10
32%
11
23%
76-90

Пропущено

63
34
28 В 1-м тайме 11
35 Во 2-м тайме 23
25 Пропускали первыми 10
29 Не пропускали 21
12
19%
3
9%
1-15
7
11%
4
12%
16-30
9
14%
4
12%
31-45
13
21%
6
18%
46-60
12
19%
2
6%
61-75
10
16%
15
44%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлотт
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Шарлотт - Филадельфия Юнион 4:0 Чикаго Файр - Шарлотт 2:3 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Шарлотт 2:0
Шарлотт - Торонто 0:2 Шарлотт - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:3 Лос-Анджелес - Шарлотт 5:0 Шарлотт - Чикаго Файр 2:3 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 3:0 Торонто - Шарлотт 4:0 Шарлотт - Челси 2:1 Интер Майами - Шарлотт 3:2 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1
Коламбус Кру
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус Кру - Портленд Тимберс 1:1 Интер Майами - Коламбус Кру 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2
Коламбус Кру - Чикаго Файр 0:0 Коламбус Кру - Интер Майами 1:0 Цинциннати - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2 Колорадо Рэпидс - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 3:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 33 18 10 5 68 - 26 64
2. Клёб де Фут Монреаль 33 19 5 9 60 - 49 62
3. Нью-Йорк Сити 33 15 7 11 55 - 40 52
4. Нью-Йорк Ред Буллз 33 14 8 11 48 - 41 50
5. Интер Майами 33 14 6 13 46 - 53 48
6. Коламбус Кру 32 10 16 6 45 - 37 46
7. Цинциннати 33 11 13 9 59 - 54 46
8. Орландо Сити 33 13 6 14 42 - 52 45
9. Шарлотт 33 13 3 17 44 - 50 42
10. Нью-Инглэнд Революшн 33 10 11 12 46 - 49 41
11. Атланта Юнайтед 33 10 10 13 47 - 52 40
12. Чикаго Файр 33 10 8 15 38 - 47 38
13. Торонто 33 9 7 17 49 - 62 34
14. Ди Си Юнайтед 33 7 6 20 34 - 66 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 32 20 4 8 64 - 37 64
2. Остин 33 16 7 10 64 - 48 55
3. Даллас 33 13 11 9 46 - 36 50
4. Лос-Анджелес Гэлакси 33 13 8 12 55 - 50 47
5. Нэшвилл 33 12 11 10 51 - 41 47
6. Портленд Тимберс 33 11 13 9 52 - 50 46
7. Миннесота Юнайтед 33 13 6 14 46 - 51 45
8. Реал Солт-Лейк 33 11 11 11 40 - 44 44
9. Ванкувер Уайткэпс 33 12 7 14 40 - 55 43
10. Колорадо Рэпидс 33 11 9 13 45 - 56 42
11. Сиэтл Саундерс 33 12 4 17 45 - 44 40
12. Спортинг Канзас-Сити 33 11 7 15 41 - 52 40
13. Хьюстон Динамо 33 10 6 17 42 - 53 36
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 33 8 10 15 50 - 67 34

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 11 5 0 45 - 9 38
2. Нью-Йорк Сити 17 10 4 3 37 - 19 34
3. Интер Майами 16 10 3 3 33 - 25 33
4. Шарлотт 17 10 1 6 28 - 16 31
5. Клёб де Фут Монреаль 17 9 3 5 30 - 21 30
6. Атланта Юнайтед 16 8 5 3 30 - 22 29
7. Коламбус Кру 16 7 6 3 22 - 13 27
8. Нью-Инглэнд Революшн 17 7 6 4 22 - 16 27
9. Цинциннати 17 6 6 5 37 - 27 24
10. Орландо Сити 16 8 0 8 24 - 27 24
11. Торонто 17 7 3 7 30 - 29 24
12. Чикаго Файр 16 6 4 6 17 - 16 22
13. Нью-Йорк Ред Буллз 16 5 5 6 24 - 22 20
14. Ди Си Юнайтед 16 4 4 8 20 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 16 13 2 1 39 - 14 41
2. Колорадо Рэпидс 17 10 5 2 29 - 15 35
3. Ванкувер Уайткэпс 17 10 3 4 25 - 20 33
4. Даллас 16 9 4 3 26 - 14 31
5. Портленд Тимберс 17 8 6 3 28 - 19 30
6. Остин 16 8 5 3 41 - 22 29
7. Реал Солт-Лейк 16 8 5 3 24 - 14 29
8. Сиэтл Саундерс 16 9 2 5 27 - 17 29
9. Спортинг Канзас-Сити 17 9 2 6 25 - 17 29
10. Лос-Анджелес Гэлакси 17 8 4 5 35 - 25 28
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 17 7 6 4 31 - 27 27
12. Миннесота Юнайтед 16 7 5 4 25 - 20 26
13. Нэшвилл 17 6 6 5 30 - 21 24
14. Хьюстон Динамо 16 6 5 5 23 - 19 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль 16 10 2 4 30 - 28 32
2. Нью-Йорк Ред Буллз 17 9 3 5 24 - 19 30
3. Филадельфия Юнион 17 7 5 5 23 - 17 26
4. Цинциннати 16 5 7 4 22 - 27 22
5. Орландо Сити 17 5 6 6 18 - 25 21
6. Коламбус Кру 16 3 10 3 23 - 24 19
7. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
8. Чикаго Файр 17 4 4 9 21 - 31 16
9. Интер Майами 17 4 3 10 13 - 28 15
10. Нью-Инглэнд Революшн 16 3 5 8 24 - 33 14
11. Шарлотт 16 3 2 11 16 - 34 11
12. Атланта Юнайтед 17 2 5 10 17 - 30 11
13. Ди Си Юнайтед 17 3 2 12 14 - 37 11
14. Торонто 16 2 4 10 19 - 33 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 17 8 2 7 23 - 26 26
2. Лос-Анджелес 16 7 2 7 25 - 23 23
3. Нэшвилл 16 6 5 5 21 - 20 23
4. Даллас 17 4 7 6 20 - 22 19
5. Миннесота Юнайтед 17 6 1 10 21 - 31 19
6. Лос-Анджелес Гэлакси 16 5 4 7 20 - 25 19
7. Портленд Тимберс 16 3 7 6 24 - 31 16
8. Реал Солт-Лейк 17 3 6 8 16 - 30 15
9. Хьюстон Динамо 17 4 1 12 19 - 34 13
10. Сиэтл Саундерс 17 3 2 12 18 - 27 11
11. Спортинг Канзас-Сити 16 2 5 9 16 - 35 11
12. Ванкувер Уайткэпс 16 2 4 10 15 - 35 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 1 4 11 19 - 40 7
14. Колорадо Рэпидс 16 1 4 11 16 - 41 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 29 (7)
Остин Дриусси Себастьян 24 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 25 (5)
Даллас Феррейра Хесус 18 (5)
Цинциннати Васкес Брэндон 17 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Хьюстон Динамо Хадебе Тинейдж 2 10
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Интер Майами Грегоре 12
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 1 10
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
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