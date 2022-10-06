Тур: 1. Стадион: DRV PNK Stadium.
4:1
Конец матча
0'
1:0
1' ГолКампана Леонардо
2:0
38' ГолИгуаин Гонсало
3:0
52' ПенальтиИгуаин Гонсало
4:0
56' ГолЛасситер Ариэль
59' Желтая карточкаКарлос Антонио
4:1
71' ГолКара Эркан
83' Желтая карточкаУрсо Жуниор
90'+5
Ход матча
1'
38'
52'
3:0
56'
4:0
59'
71'
4:1
83'
31
Лоу
Дэмион
12
Aime
Mabika
22
Дюк
Брайс
24
Смит
Кайл
11
Урсо
Жуниор
19
Мишель
Бенжи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Лоу ДэмионЗащитник
-
12 Aime MabikaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дюк БрайсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Марсман НикВратарь
-
20 Шеа БрекЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Ульоа ВикторПолузащитник
-
33 Джонс ДжовинНападающий
-
-
-
45 Ryan Sailor
-
Главный тренер: Невилл Фил
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
-
19 Мишель БенжиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Oscar Pareja
История личных встреч
Интер Майами
Орландо Сити
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Игуаин Гонсало
|16 (5)
|0.48
|Кампана Леонардо
|11
|0.33
|Ласситер Ариэль
|4
|0.12
|Тейлор Роберт
|3
|0.09
|Посуэло Алехандро
|2
|0.06
|Jean Mota
|2
|0.06
|Васильев Индиана
|2
|0.06
|Emerson Rodriguez
|2
|0.06
|Дюк Брайс
|1
|0.03
|Лоу Дэмион
|1
|0.03
|Маквей Кристофер
|1
|0.03
|Робинсон Робби
|1
|0.03
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
|Ульоа Виктор
|0
|0
|Жан Корентен
|0
|0
|Aime Mabika
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Эркан
|11 (1)
|0.33
|Торрес Факундо
|8
|0.24
|Урсо Жуниор
|4
|0.12
|Пато Алешандре
|3 (1)
|0.09
|Акинделе Тешо
|3
|0.09
|Моутинью Жоау
|2
|0.06
|Тейшейра Руан
|2
|0.06
|Смит Кайл
|2
|0.06
|Перейра Маурисио
|1
|0.03
|Янссон Робин
|1
|0.03
|Шлегель Родриго
|1
|0.03
|Мишель Бенжи
|1
|0.03
|Перея Андрес
|1
|0.03
|Ангуло Иван
|0
|0
|Карлос Антонио
|0
|0
Карточки
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегоре
|12
|0
|Лоу Дэмион
|8
|1
|Jean Mota
|5
|1
|Йедлин Деандре
|5
|0
|Дюк Брайс
|5
|0
|Маквей Кристофер
|4
|0
|Кинтерос Хайро
|2
|1
|Адамс Мохаммед
|3
|0
|Васильев Индиана
|3
|0
|Посуэло Алехандро
|1
|1
|Игуаин Гонсало
|2
|0
|Марсман Ник
|2
|0
|Ласситер Ариэль
|2
|0
|Тейлор Роберт
|2
|0
|Кампана Леонардо
|2
|0
|Emerson Rodriguez
|2
|0
|Шеа Брек
|0
|1
|Коллендер Дрейк
|1
|0
|Аскона Эдисон
|1
|0
|Aime Mabika
|1
|0
|Ryan Sailor
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссон Робин
|10
|1
|Шлегель Родриго
|7
|1
|Cesar Araujo
|7
|1
|Моутинью Жоау
|8
|0
|Карлос Антонио
|6
|0
|Урсо Жуниор
|6
|0
|Перейра Маурисио
|5
|0
|Смит Кайл
|4
|0
|Гальесе Педро
|3
|0
|Тейшейра Руан
|3
|0
|Мишель Бенжи
|3
|0
|Малрейни Джейк
|2
|0
|Мендес Джегсон
|2
|0
|Кара Эркан
|2
|0
|Холлидей Майкл
|1
|0
|Вильдер Картахена
|1
|0
|Торрес Факундо
|1
|0
|Перея Андрес
|1
|0
|Уильямс Томас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
33
19
16 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 12
19 Не забивали 18
1
3%
4
21%
1-15
8
24%
3
16%
16-30
7
21%
3
16%
31-45
4
12%
3
16%
46-60
4
12%
4
21%
61-75
9
27%
2
11%
76-90
Пропущено
25
24
13 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 12
3
12%
1
4%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
7
28%
2
8%
31-45
2
8%
4
17%
46-60
5
20%
7
29%
29%
61-75
5
20%
8
33%
76-90
Забито
14
22
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
2
14%
2
9%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
2
14%
5
23%
31-45
2
14%
6
27%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
6
43%
4
18%
76-90
Пропущено
27
29
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
4
15%
3
10%
1-15
7
26%
4
14%
16-30
2
7%
2
7%
31-45
3
11%
10
34%
46-60
8
30%
30%
5
17%
61-75
3
11%
5
17%
76-90
Забито
47
41
22 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 19
8 Не забивали 7
3
6%
6
15%
1-15
10
21%
6
15%
16-30
9
19%
8
20%
31-45
6
13%
9
22%
46-60
4
9%
6
15%
61-75
15
32%
6
15%
76-90
Пропущено
52
53
26 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 39
19 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 26
7
13%
4
8%
1-15
10
19%
6
11%
16-30
9
17%
4
8%
31-45
5
10%
14
26%
46-60
13
25%
12
23%
61-75
8
15%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Майами
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Торонто - Интер Майами 0:1 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Коламбус Кру 2:1 Чикаго Файр - Интер Майами 3:1
Коламбус Кру - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Торонто 2:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Цинциннати 4:4 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Барселона 0:6 Интер Майами - Шарлотт 3:2 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Даллас - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1
Орландо Сити
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 5:1
Орландо Сити - Сакраменто Репаблик 3:0 Орландо Сити - Сиэтл Саундерс 3:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 2:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|33
|18
|10
|5
|68 - 26
|64
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|33
|19
|5
|9
|60 - 49
|62
|3.
|Нью-Йорк Сити
|33
|15
|7
|11
|55 - 40
|52
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|33
|14
|8
|11
|48 - 41
|50
|5.
|Интер Майами
|33
|14
|6
|13
|46 - 53
|48
|6.
|Коламбус Кру
|32
|10
|16
|6
|45 - 37
|46
|7.
|Цинциннати
|33
|11
|13
|9
|59 - 54
|46
|8.
|Орландо Сити
|33
|13
|6
|14
|42 - 52
|45
|9.
|Шарлотт
|33
|13
|3
|17
|44 - 50
|42
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|33
|10
|11
|12
|46 - 49
|41
|11.
|Атланта Юнайтед
|33
|10
|10
|13
|47 - 52
|40
|12.
|Чикаго Файр
|33
|10
|8
|15
|38 - 47
|38
|13.
|Торонто
|33
|9
|7
|17
|49 - 62
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|33
|7
|6
|20
|34 - 66
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|32
|20
|4
|8
|64 - 37
|64
|2.
|Остин
|33
|16
|7
|10
|64 - 48
|55
|3.
|Даллас
|33
|13
|11
|9
|46 - 36
|50
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|33
|13
|8
|12
|55 - 50
|47
|5.
|Нэшвилл
|33
|12
|11
|10
|51 - 41
|47
|6.
|Портленд Тимберс
|33
|11
|13
|9
|52 - 50
|46
|7.
|Миннесота Юнайтед
|33
|13
|6
|14
|46 - 51
|45
|8.
|Реал Солт-Лейк
|33
|11
|11
|11
|40 - 44
|44
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|33
|12
|7
|14
|40 - 55
|43
|10.
|Колорадо Рэпидс
|33
|11
|9
|13
|45 - 56
|42
|11.
|Сиэтл Саундерс
|33
|12
|4
|17
|45 - 44
|40
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|33
|11
|7
|15
|41 - 52
|40
|13.
|Хьюстон Динамо
|33
|10
|6
|17
|42 - 53
|36
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|33
|8
|10
|15
|50 - 67
|34
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|16
|11
|5
|0
|45 - 9
|38
|2.
|Нью-Йорк Сити
|17
|10
|4
|3
|37 - 19
|34
|3.
|Интер Майами
|16
|10
|3
|3
|33 - 25
|33
|4.
|Шарлотт
|17
|10
|1
|6
|28 - 16
|31
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|17
|9
|3
|5
|30 - 21
|30
|6.
|Атланта Юнайтед
|16
|8
|5
|3
|30 - 22
|29
|7.
|Коламбус Кру
|16
|7
|6
|3
|22 - 13
|27
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|7
|6
|4
|22 - 16
|27
|9.
|Цинциннати
|17
|6
|6
|5
|37 - 27
|24
|10.
|Орландо Сити
|16
|8
|0
|8
|24 - 27
|24
|11.
|Торонто
|17
|7
|3
|7
|30 - 29
|24
|12.
|Чикаго Файр
|16
|6
|4
|6
|17 - 16
|22
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|5
|5
|6
|24 - 22
|20
|14.
|Ди Си Юнайтед
|16
|4
|4
|8
|20 - 29
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|16
|13
|2
|1
|39 - 14
|41
|2.
|Колорадо Рэпидс
|17
|10
|5
|2
|29 - 15
|35
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|17
|10
|3
|4
|25 - 20
|33
|4.
|Даллас
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|5.
|Портленд Тимберс
|17
|8
|6
|3
|28 - 19
|30
|6.
|Остин
|16
|8
|5
|3
|41 - 22
|29
|7.
|Реал Солт-Лейк
|16
|8
|5
|3
|24 - 14
|29
|8.
|Сиэтл Саундерс
|16
|9
|2
|5
|27 - 17
|29
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|17
|9
|2
|6
|25 - 17
|29
|10.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|17
|8
|4
|5
|35 - 25
|28
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|17
|7
|6
|4
|31 - 27
|27
|12.
|Миннесота Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|25 - 20
|26
|13.
|Нэшвилл
|17
|6
|6
|5
|30 - 21
|24
|14.
|Хьюстон Динамо
|16
|6
|5
|5
|23 - 19
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|10
|2
|4
|30 - 28
|32
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|9
|3
|5
|24 - 19
|30
|3.
|Филадельфия Юнион
|17
|7
|5
|5
|23 - 17
|26
|4.
|Цинциннати
|16
|5
|7
|4
|22 - 27
|22
|5.
|Орландо Сити
|17
|5
|6
|6
|18 - 25
|21
|6.
|Коламбус Кру
|16
|3
|10
|3
|23 - 24
|19
|7.
|Нью-Йорк Сити
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|8.
|Чикаго Файр
|17
|4
|4
|9
|21 - 31
|16
|9.
|Интер Майами
|17
|4
|3
|10
|13 - 28
|15
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|3
|5
|8
|24 - 33
|14
|11.
|Шарлотт
|16
|3
|2
|11
|16 - 34
|11
|12.
|Атланта Юнайтед
|17
|2
|5
|10
|17 - 30
|11
|13.
|Ди Си Юнайтед
|17
|3
|2
|12
|14 - 37
|11
|14.
|Торонто
|16
|2
|4
|10
|19 - 33
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|17
|8
|2
|7
|23 - 26
|26
|2.
|Лос-Анджелес
|16
|7
|2
|7
|25 - 23
|23
|3.
|Нэшвилл
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|4.
|Даллас
|17
|4
|7
|6
|20 - 22
|19
|5.
|Миннесота Юнайтед
|17
|6
|1
|10
|21 - 31
|19
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|5
|4
|7
|20 - 25
|19
|7.
|Портленд Тимберс
|16
|3
|7
|6
|24 - 31
|16
|8.
|Реал Солт-Лейк
|17
|3
|6
|8
|16 - 30
|15
|9.
|Хьюстон Динамо
|17
|4
|1
|12
|19 - 34
|13
|10.
|Сиэтл Саундерс
|17
|3
|2
|12
|18 - 27
|11
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|2
|5
|9
|16 - 35
|11
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|2
|4
|10
|15 - 35
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|1
|4
|11
|19 - 40
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|16
|1
|4
|11
|16 - 41
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|29 (7)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|24 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|25 (5)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|18 (5)
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|17 (5)
|Хьюстон Динамо
|Хадебе Тинейдж
|2 10
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|1 10