  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2022

США: МЛС
2022

Тур: 1. Стадион: .
Интер Майами
4:1
Конец матча
Орландо Сити
0'
1:0
1' Гол
Кампана Леонардо
2:0
38' Гол
Игуаин Гонсало
3:0
52' Пенальти
Игуаин Гонсало
4:0
56' Гол
Ласситер Ариэль
59' Желтая карточка
Карлос Антонио
4:1
71' Гол
Кара Эркан
83' Желтая карточка
Урсо Жуниор
90'+5
27
Коллендер
Дрейк
2
Йедлин
Деандре
31
Лоу
Дэмион
12
Aime
Mabika
4
Маквей
Кристофер
17
Васильев
Индиана
7
Jean
Mota
16
Тейлор
Роберт
22
Дюк
Брайс
9
Кампана
Леонардо
10
Игуаин
Гонсало
1
Гальесе
Педро
24
Смит
Кайл
25
Карлос
Антонио
15
Шлегель
Родриго
4
Моутинью
Жоау
10
Перейра
Маурисио
5
Cesar
Araujo
17
Торрес
Факундо
11
Урсо
Жуниор
19
Мишель
Бенжи
13
Акинделе
Тешо
Интер Майами
4-3-1-2
Орландо Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Интер Майами
Орландо Сити

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

М
1:0
ОК
1:1
М
0:0
М
1:1
М
1:2
М
2:1
М
2:1
М
3:2
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Игуаин Гонсало 16 (5) 0.48
Кампана Леонардо 11 0.33
Ласситер Ариэль 4 0.12
Тейлор Роберт 3 0.09
Посуэло Алехандро 2 0.06
Jean Mota 2 0.06
Васильев Индиана 2 0.06
Emerson Rodriguez 2 0.06
Дюк Брайс 1 0.03
Лоу Дэмион 1 0.03
Маквей Кристофер 1 0.03
Робинсон Робби 1 0.03
Йедлин Деандре 0 0
Грегоре 0 0
Ульоа Виктор 0 0
Жан Корентен 0 0
Aime Mabika 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Эркан 11 (1) 0.33
Торрес Факундо 8 0.24
Урсо Жуниор 4 0.12
Пато Алешандре 3 (1) 0.09
Акинделе Тешо 3 0.09
Моутинью Жоау 2 0.06
Тейшейра Руан 2 0.06
Смит Кайл 2 0.06
Перейра Маурисио 1 0.03
Янссон Робин 1 0.03
Шлегель Родриго 1 0.03
Мишель Бенжи 1 0.03
Перея Андрес 1 0.03
Ангуло Иван 0 0
Карлос Антонио 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегоре 12 0
Лоу Дэмион 8 1
Jean Mota 5 1
Йедлин Деандре 5 0
Дюк Брайс 5 0
Маквей Кристофер 4 0
Кинтерос Хайро 2 1
Адамс Мохаммед 3 0
Васильев Индиана 3 0
Посуэло Алехандро 1 1
Игуаин Гонсало 2 0
Марсман Ник 2 0
Ласситер Ариэль 2 0
Тейлор Роберт 2 0
Кампана Леонардо 2 0
Emerson Rodriguez 2 0
Шеа Брек 0 1
Коллендер Дрейк 1 0
Аскона Эдисон 1 0
Aime Mabika 1 0
Ryan Sailor 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Робин 10 1
Шлегель Родриго 7 1
Cesar Araujo 7 1
Моутинью Жоау 8 0
Карлос Антонио 6 0
Урсо Жуниор 6 0
Перейра Маурисио 5 0
Смит Кайл 4 0
Гальесе Педро 3 0
Тейшейра Руан 3 0
Мишель Бенжи 3 0
Малрейни Джейк 2 0
Мендес Джегсон 2 0
Кара Эркан 2 0
Холлидей Майкл 1 0
Вильдер Картахена 1 0
Торрес Факундо 1 0
Перея Андрес 1 0
Уильямс Томас 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
19
16 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 12
19 Не забивали 18
1
3%
4
21%
1-15
8
24%
3
16%
16-30
7
21%
3
16%
31-45
4
12%
3
16%
46-60
4
12%
4
21%
61-75
9
27%
2
11%
76-90

Пропущено

25
24
13 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 12
3
12%
1
4%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
7
28%
2
8%
31-45
2
8%
4
17%
46-60
5
20%
7
29%
29%
61-75
5
20%
8
33%
76-90

Забито

14
22
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
2
14%
2
9%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
2
14%
5
23%
31-45
2
14%
6
27%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
6
43%
4
18%
76-90

Пропущено

27
29
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
4
15%
3
10%
1-15
7
26%
4
14%
16-30
2
7%
2
7%
31-45
3
11%
10
34%
46-60
8
30%
30%
5
17%
61-75
3
11%
5
17%
76-90

Забито

47
41
22 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 19
8 Не забивали 7
3
6%
6
15%
1-15
10
21%
6
15%
16-30
9
19%
8
20%
31-45
6
13%
9
22%
46-60
4
9%
6
15%
61-75
15
32%
6
15%
76-90

Пропущено

52
53
26 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 39
19 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 26
7
13%
4
8%
1-15
10
19%
6
11%
16-30
9
17%
4
8%
31-45
5
10%
14
26%
46-60
13
25%
12
23%
61-75
8
15%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Торонто - Интер Майами 0:1 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Коламбус Кру 2:1 Чикаго Файр - Интер Майами 3:1
Коламбус Кру - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Торонто 2:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Цинциннати 4:4 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Барселона 0:6 Интер Майами - Шарлотт 3:2 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Даллас - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1
Орландо Сити
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 5:1
Орландо Сити - Сакраменто Репаблик 3:0 Орландо Сити - Сиэтл Саундерс 3:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 2:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 33 18 10 5 68 - 26 64
2. Клёб де Фут Монреаль 33 19 5 9 60 - 49 62
3. Нью-Йорк Сити 33 15 7 11 55 - 40 52
4. Нью-Йорк Ред Буллз 33 14 8 11 48 - 41 50
5. Интер Майами 33 14 6 13 46 - 53 48
6. Коламбус Кру 32 10 16 6 45 - 37 46
7. Цинциннати 33 11 13 9 59 - 54 46
8. Орландо Сити 33 13 6 14 42 - 52 45
9. Шарлотт 33 13 3 17 44 - 50 42
10. Нью-Инглэнд Революшн 33 10 11 12 46 - 49 41
11. Атланта Юнайтед 33 10 10 13 47 - 52 40
12. Чикаго Файр 33 10 8 15 38 - 47 38
13. Торонто 33 9 7 17 49 - 62 34
14. Ди Си Юнайтед 33 7 6 20 34 - 66 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 32 20 4 8 64 - 37 64
2. Остин 33 16 7 10 64 - 48 55
3. Даллас 33 13 11 9 46 - 36 50
4. Лос-Анджелес Гэлакси 33 13 8 12 55 - 50 47
5. Нэшвилл 33 12 11 10 51 - 41 47
6. Портленд Тимберс 33 11 13 9 52 - 50 46
7. Миннесота Юнайтед 33 13 6 14 46 - 51 45
8. Реал Солт-Лейк 33 11 11 11 40 - 44 44
9. Ванкувер Уайткэпс 33 12 7 14 40 - 55 43
10. Колорадо Рэпидс 33 11 9 13 45 - 56 42
11. Сиэтл Саундерс 33 12 4 17 45 - 44 40
12. Спортинг Канзас-Сити 33 11 7 15 41 - 52 40
13. Хьюстон Динамо 33 10 6 17 42 - 53 36
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 33 8 10 15 50 - 67 34

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 11 5 0 45 - 9 38
2. Нью-Йорк Сити 17 10 4 3 37 - 19 34
3. Интер Майами 16 10 3 3 33 - 25 33
4. Шарлотт 17 10 1 6 28 - 16 31
5. Клёб де Фут Монреаль 17 9 3 5 30 - 21 30
6. Атланта Юнайтед 16 8 5 3 30 - 22 29
7. Коламбус Кру 16 7 6 3 22 - 13 27
8. Нью-Инглэнд Революшн 17 7 6 4 22 - 16 27
9. Цинциннати 17 6 6 5 37 - 27 24
10. Орландо Сити 16 8 0 8 24 - 27 24
11. Торонто 17 7 3 7 30 - 29 24
12. Чикаго Файр 16 6 4 6 17 - 16 22
13. Нью-Йорк Ред Буллз 16 5 5 6 24 - 22 20
14. Ди Си Юнайтед 16 4 4 8 20 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 16 13 2 1 39 - 14 41
2. Колорадо Рэпидс 17 10 5 2 29 - 15 35
3. Ванкувер Уайткэпс 17 10 3 4 25 - 20 33
4. Даллас 16 9 4 3 26 - 14 31
5. Портленд Тимберс 17 8 6 3 28 - 19 30
6. Остин 16 8 5 3 41 - 22 29
7. Реал Солт-Лейк 16 8 5 3 24 - 14 29
8. Сиэтл Саундерс 16 9 2 5 27 - 17 29
9. Спортинг Канзас-Сити 17 9 2 6 25 - 17 29
10. Лос-Анджелес Гэлакси 17 8 4 5 35 - 25 28
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 17 7 6 4 31 - 27 27
12. Миннесота Юнайтед 16 7 5 4 25 - 20 26
13. Нэшвилл 17 6 6 5 30 - 21 24
14. Хьюстон Динамо 16 6 5 5 23 - 19 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль 16 10 2 4 30 - 28 32
2. Нью-Йорк Ред Буллз 17 9 3 5 24 - 19 30
3. Филадельфия Юнион 17 7 5 5 23 - 17 26
4. Цинциннати 16 5 7 4 22 - 27 22
5. Орландо Сити 17 5 6 6 18 - 25 21
6. Коламбус Кру 16 3 10 3 23 - 24 19
7. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
8. Чикаго Файр 17 4 4 9 21 - 31 16
9. Интер Майами 17 4 3 10 13 - 28 15
10. Нью-Инглэнд Революшн 16 3 5 8 24 - 33 14
11. Шарлотт 16 3 2 11 16 - 34 11
12. Атланта Юнайтед 17 2 5 10 17 - 30 11
13. Ди Си Юнайтед 17 3 2 12 14 - 37 11
14. Торонто 16 2 4 10 19 - 33 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 17 8 2 7 23 - 26 26
2. Лос-Анджелес 16 7 2 7 25 - 23 23
3. Нэшвилл 16 6 5 5 21 - 20 23
4. Даллас 17 4 7 6 20 - 22 19
5. Миннесота Юнайтед 17 6 1 10 21 - 31 19
6. Лос-Анджелес Гэлакси 16 5 4 7 20 - 25 19
7. Портленд Тимберс 16 3 7 6 24 - 31 16
8. Реал Солт-Лейк 17 3 6 8 16 - 30 15
9. Хьюстон Динамо 17 4 1 12 19 - 34 13
10. Сиэтл Саундерс 17 3 2 12 18 - 27 11
11. Спортинг Канзас-Сити 16 2 5 9 16 - 35 11
12. Ванкувер Уайткэпс 16 2 4 10 15 - 35 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 1 4 11 19 - 40 7
14. Колорадо Рэпидс 16 1 4 11 16 - 41 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 29 (7)
Остин Дриусси Себастьян 24 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 25 (5)
Даллас Феррейра Хесус 18 (5)
Цинциннати Васкес Брэндон 17 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Хьюстон Динамо Хадебе Тинейдж 2 10
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Интер Майами Грегоре 12
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 1 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч Интер Майами 4:1 Орландо Сити онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     