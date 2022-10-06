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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A
2022

Тур: 30.
Фламенго
0:0
Первый тайм: 14'
Интернасьонал Порту Алегре
0'
Лучшие коэффициенты
Фламенго
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
1.44
5.05
9.60
Все Коэффициенты
20
Дос
Сантос
Адербар
22
Марсело
Родиней
23
Луис
Давид
4
Лео
Перейра
16
Луис
Филипе
7
Рибейро
Эвертон
8
Тьяго
Маия
35
Joao
Gomes
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
21
Педро
Гильерме
9
Габриэл
Барбоза
12
Keiller
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
6
Мартинс
Родригес
5
Lizeiro
8
Эденилсон
дос
Сантос
27
José
Maurisio3
10
Патрик
Алан
28
Энрике
Педро
35
Alexandre
Zurawski
Фламенго
4-3-1-2
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1

История личных встреч

Фламенго
Интернасьонал Порту Алегре

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 6 побед

30 матчей

43.3%
20%
36.7%
13 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

30%
33.3%
36.7%
9 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

30%
50%
20%
9 побед 15 ничьих 6 побед

История матчей

СA
3:1
СA
1:2
СA
0:4
СA
2:1
СA
2:2
СA
3:1
КЛ
1:1
КЛ
2:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:2
БСА
2:0
БСА
4:0
БСА
2:1
БСА
1:0
СA
4:1
СA
3:3
СA
1:0
СA
2:2
СA
3:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
4:0
КБ
2:1
КБ
0:0
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габриэл Барбоза 11 (1) 0.37
Педро Гильерме 10 0.33
Лазаро 4 0.13
Де Арраскаэта Джорджиан 2 0.07
Рибейро Эвертон 2 0.07
Marinho II 2 0.07
Айртон Лукас 2 0.07
Перейра Андреас 2 0.07
Viktor Hugo 2 0.07
Видаль Артуро 2 (1) 0.07
Виллиан Арао 2 0.07
Бруно Фабрисио 2 0.07
Энрике Бруно 1 0.03
Исла Маурисио 1 0.03
Энрике Густаво 1 0.03
Matheus Franca 1 0.03
Эвертон Соарес 0 0
Котулио Матеус 0 0
Марсело Родиней 0 0
Joao Gomes 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandre Zurawski 7 0.23
Вандерсон 6 0.2
Энрике Педро 6 (2) 0.2
Эденилсон дос Сантос 5 (3) 0.17
Де Пена Карлос 4 (2) 0.13
Джонни 3 0.1
Патрик Алан 3 0.1
Бустос Фабрисио 2 0.07
José Maurisio3 2 0.07
Барбоза Мойзес Роберто 2 0.07
Тайсон Фреда 1 0.03
Д'Алессандро Андрес 1 0.03
Мендес Бруно II 1 0.03
Витао 1 0.03
David VI 0 0
Бошилья Габриэл 0 0
Мартинс Родригес 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 10 1
Joao Gomes 6 0
Marinho II 4 1
Тьяго Маия 5 0
Кастро Пабло 4 0
Луис Давид 3 0
Энрике Бруно 3 0
Котулио Матеус 3 0
Бруно Фабрисио 3 0
Hugo Nogueira 3 0
Айртон Лукас 3 0
Педро Гильерме 3 0
Видаль Артуро 2 0
Лазаро 2 0
Диего Рибас 2 0
Перейра Андреас 2 0
Марсело Родиней 0 1
Эвертон Соарес 0 1
Пауло Маркос 1 0
Луис Филипе 1 0
Виллиан Арао 1 0
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 6 1
Де Пена Карлос 6 0
Тайсон Фреда 5 0
Барбоза Мойзес Роберто 5 0
Daniel Fusato1 5 0
Энрике Педро 4 0
Джонни 3 0
Эденилсон дос Сантос 3 0
Бустос Фабрисио 3 0
Вандерсон 3 0
Патрик Алан 2 0
Дурадо Родриго 2 0
Gabriel Paulista VIII 2 0
Keiller 2 0
Lizeiro 2 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 2 0
Роша Кайке 2 0
Thauan Lara 2 0
Матеус Лейте 0 1
Д'Алессандро Андрес 1 0
Кайо Ранхел 1 0
Моледо Родриго 1 0
Ромеро Брайан 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
David VI 1 0
Уэсли Мораес 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Alexandre Zurawski 1 0
José Maurisio3 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
15
15 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
5
16%
2
13%
1-15
6
19%
2
13%
16-30
4
13%
1
7%
31-45
3
10%
3
20%
46-60
8
26%
2
13%
61-75
5
16%
5
33%
76-90

Пропущено

9
15
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
1
11%
3
20%
16-30
3
33%
2
13%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
33%
4
27%
76-90

Забито

18
29
8 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 12
17 Не забивали 16
2
11%
6
21%
1-15
2
11%
7
24%
16-30
4
22%
7
24%
31-45
5
28%
2
7%
46-60
1
6%
2
7%
61-75
4
22%
5
17%
76-90

Пропущено

18
11
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 6
2
11%
1
9%
1-15
4
22%
2
18%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
2
11%
3
27%
46-60
3
17%
1
9%
61-75
5
28%
2
18%
76-90

Забито

49
44
23 В 1-м тайме 25
26 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 19
5 Не забивали 5
7
14%
8
18%
1-15
8
16%
9
20%
16-30
8
16%
8
18%
31-45
8
16%
5
11%
46-60
9
18%
4
9%
61-75
9
18%
10
23%
76-90

Пропущено

27
26
12 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 16
2
7%
3
12%
1-15
5
19%
5
19%
16-30
5
19%
4
15%
31-45
4
15%
4
15%
46-60
3
11%
4
15%
61-75
8
30%
30%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Фламенго - Ред Булл Брагантино 4:1 Форталеза - Фламенго 3:2 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Фламенго - Сан-Паулу 1:0
Гойяс - Фламенго 1:1 Фламенго - Велес Сарсфилд 2:1 Фламенго - Сеара 1:1 Велес Сарсфилд - Фламенго 0:4 Ботафого Рибейрао - Фламенго 0:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 5:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 0:2 Коринтианс - Фламенго 0:2 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 4:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Аваи - Фламенго 1:2 Фламенго - Жувентуде 4:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 0:0 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:0
Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 4:0 Аваи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Мелгар 0:0 Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Мелгар - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 3:3 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коло-Коло 4:1 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Коло-Коло - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 29 18 9 2 48 - 20 63
2. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 30 14 12 4 44 - 26 54
3. Флуминенсе 30 15 6 9 48 - 36 51
4. Коринтианс 30 14 9 7 36 - 29 51
5. Фламенго 0:0 30 14 7 9 48 - 28 49
6. Атлетико Паранаэнсе 30 13 9 8 36 - 34 48
7. Атлетико Минейро 0:0 30 11 11 8 36 - 31 44
8. Америка Минейро 29 12 6 11 26 - 28 42
9. Форталеза 30 10 8 12 30 - 32 38
10. Ред Булл Брагантино 30 9 11 10 40 - 39 38
11. Гойяс 30 9 11 10 31 - 36 38
12. Сантос 0:0 30 9 11 10 31 - 26 38
13. Ботафого Рибейрао 29 10 7 12 29 - 33 37
14. Сан-Паулу 28 8 13 7 39 - 31 37
15. Сеара 30 6 14 10 28 - 32 32
16. Коритиба Парана 28 9 4 15 29 - 43 31
17. Куяба 30 7 9 14 22 - 32 30
18. Атлетико Гойяненсе 30 7 7 16 30 - 47 28
19. Аваи 29 7 7 15 27 - 45 28
20. Жувентуде 30 3 11 16 23 - 53 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 15 10 4 1 21 - 7 34
2. Флуминенсе 15 10 2 3 31 - 15 32
3. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 15 9 5 1 29 - 11 32
4. Фламенго 0:0 15 9 3 3 31 - 9 30
5. Палмейрас Сан-Паулу 14 9 3 2 26 - 11 30
6. Атлетико Паранаэнсе 15 8 6 1 23 - 12 30
7. Коритиба Парана 15 9 2 4 19 - 12 29
8. Америка Минейро 14 8 3 3 17 - 11 27
9. Ред Булл Брагантино 15 7 5 3 24 - 14 26
10. Сантос 0:0 15 7 5 3 22 - 12 26
11. Сан-Паулу 14 6 5 3 25 - 15 23
12. Атлетико Минейро 0:0 15 6 4 5 21 - 16 22
13. Аваи 15 6 4 5 20 - 19 22
14. Гойяс 15 5 6 4 17 - 16 21
15. Куяба 14 4 7 3 11 - 9 19
16. Атлетико Гойяненсе 15 5 3 7 17 - 18 18
17. Форталеза 14 4 6 4 12 - 11 18
18. Ботафого Рибейрао 15 4 4 7 13 - 15 16
19. Сеара 16 3 7 6 15 - 19 16
20. Жувентуде 15 2 7 6 14 - 21 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 15 9 6 0 22 - 9 33
2. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 15 5 7 3 15 - 15 22
3. Атлетико Минейро 0:0 15 5 7 3 15 - 15 22
4. Ботафого Рибейрао 14 6 3 5 16 - 18 21
5. Форталеза 16 6 2 8 18 - 21 20
6. Фламенго 0:0 15 5 4 6 17 - 19 19
7. Флуминенсе 15 5 4 6 17 - 21 19
8. Атлетико Паранаэнсе 15 5 3 7 13 - 22 18
9. Гойяс 15 4 5 6 14 - 20 17
10. Коринтианс 15 4 5 6 15 - 22 17
11. Сеара 14 3 7 4 13 - 13 16
12. Америка Минейро 15 4 3 8 9 - 17 15
13. Сан-Паулу 14 2 8 4 14 - 16 14
14. Сантос 0:0 15 2 6 7 9 - 14 12
15. Ред Булл Брагантино 15 2 6 7 16 - 25 12
16. Куяба 16 3 2 11 11 - 23 11
17. Атлетико Гойяненсе 15 2 4 9 13 - 29 10
18. Жувентуде 15 1 4 10 9 - 32 7
19. Аваи 14 1 3 10 7 - 26 6
20. Коритиба Парана 13 0 2 11 10 - 31 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 17 (3)
Гойяс Раул Педро 17 (2)
Аваи Bissoli 21
Сан-Паулу Кальери Хонатан 13 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 13
Аваи Bruno Silva II 1 10
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 10
Сеара Ричардсон 1 10
Гойяс Бастос Фернандр Феллипе 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Фламенго
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
1.44
5.05
9.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фламенго 0:0 Интернасьонал Порту Алегре онлайн

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