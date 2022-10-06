Тур: 30.
0:0
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаЛуис Давид
53' Желтая карточкаЭнрике Педро
61' Желтая карточкаМеркадо Габриэль
84' Желтая карточкаТьяго Маия
90' Желтая карточкаГабриэл Барбоза
90'+7
Ход матча
19'
53'
61'
84'
90'
23
Луис
Давид
16
Луис
Филипе
35
Joao
Gomes
12
Keiller
44
Витао
5
Lizeiro
10
Патрик
Алан
28
Энрике
Педро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
30 Кастро ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Viktor Hugo
-
31 Marinho II
-
-
-
Главный тренер: Dorival Junior
- Основной состав
-
12 KeillerВратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
5 LizeiroПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
28 Энрике ПедроПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 МикаэлПолузащитник
- Нападающий
-
-
77 Gustavo Maia
-
41 Matheus Dias
-
36 Thauan Lara
-
17 David VI
-
26 Estevao
-
21 Igor Gomes
-
Главный тренер: Менезес Мано
История личных встреч
Фламенго
Интернасьонал Порту Алегре
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 6 побед
30 матчей
43.3%
20%
36.7%
13 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
30%
33.3%
36.7%
9 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
30%
50%
20%
9 побед 15 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габриэл Барбоза
|11 (1)
|0.37
|Педро Гильерме
|10
|0.33
|Лазаро
|4
|0.13
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0.07
|Рибейро Эвертон
|2
|0.07
|Marinho II
|2
|0.07
|Айртон Лукас
|2
|0.07
|Перейра Андреас
|2
|0.07
|Viktor Hugo
|2
|0.07
|Видаль Артуро
|2 (1)
|0.07
|Виллиан Арао
|2
|0.07
|Бруно Фабрисио
|2
|0.07
|Энрике Бруно
|1
|0.03
|Исла Маурисио
|1
|0.03
|Энрике Густаво
|1
|0.03
|Matheus Franca
|1
|0.03
|Эвертон Соарес
|0
|0
|Котулио Матеус
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Joao Gomes
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandre Zurawski
|7
|0.23
|Вандерсон
|6
|0.2
|Энрике Педро
|6 (2)
|0.2
|Эденилсон дос Сантос
|5 (3)
|0.17
|Де Пена Карлос
|4 (2)
|0.13
|Джонни
|3
|0.1
|Патрик Алан
|3
|0.1
|Бустос Фабрисио
|2
|0.07
|José Maurisio3
|2
|0.07
|Барбоза Мойзес Роберто
|2
|0.07
|Тайсон Фреда
|1
|0.03
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0.03
|Мендес Бруно II
|1
|0.03
|Витао
|1
|0.03
|David VI
|0
|0
|Бошилья Габриэл
|0
|0
|Мартинс Родригес
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|11
|1
|Тьяго Маия
|6
|0
|Joao Gomes
|6
|0
|Marinho II
|4
|1
|Кастро Пабло
|4
|0
|Луис Давид
|4
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Котулио Матеус
|3
|0
|Бруно Фабрисио
|3
|0
|Hugo Nogueira
|3
|0
|Айртон Лукас
|3
|0
|Педро Гильерме
|3
|0
|Видаль Артуро
|2
|0
|Лазаро
|2
|0
|Диего Рибас
|2
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Марсело Родиней
|0
|1
|Эвертон Соарес
|0
|1
|Пауло Маркос
|1
|0
|Луис Филипе
|1
|0
|Виллиан Арао
|1
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|7
|1
|Де Пена Карлос
|6
|0
|Тайсон Фреда
|5
|0
|Энрике Педро
|5
|0
|Барбоза Мойзес Роберто
|5
|0
|Daniel Fusato1
|5
|0
|Джонни
|3
|0
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|Бустос Фабрисио
|3
|0
|Вандерсон
|3
|0
|Патрик Алан
|2
|0
|Дурадо Родриго
|2
|0
|Gabriel Paulista VIII
|2
|0
|Keiller
|2
|0
|Lizeiro
|2
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|2
|0
|Роша Кайке
|2
|0
|Thauan Lara
|2
|0
|Матеус Лейте
|0
|1
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0
|Кайо Ранхел
|1
|0
|Моледо Родриго
|1
|0
|Ромеро Брайан
|1
|0
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|David VI
|1
|0
|Уэсли Мораес
|1
|0
|Мендес Бруно II
|1
|0
|Alexandre Zurawski
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
15
15 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
5
16%
2
13%
1-15
6
19%
2
13%
16-30
4
13%
1
7%
31-45
3
10%
3
20%
46-60
8
26%
2
13%
61-75
5
16%
5
33%
76-90
Пропущено
9
15
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
1
11%
3
20%
16-30
3
33%
2
13%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
33%
4
27%
76-90
Забито
18
29
8 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 12
18 Не забивали 17
2
11%
6
21%
1-15
2
11%
7
24%
16-30
4
22%
7
24%
31-45
5
28%
2
7%
46-60
1
6%
2
7%
61-75
4
22%
5
17%
76-90
Пропущено
18
11
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 6
2
11%
1
9%
1-15
4
22%
2
18%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
2
11%
3
27%
46-60
3
17%
1
9%
61-75
5
28%
2
18%
76-90
Забито
49
44
23 В 1-м тайме 25
26 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 19
6 Не забивали 6
7
14%
8
18%
1-15
8
16%
9
20%
16-30
8
16%
8
18%
31-45
8
16%
5
11%
46-60
9
18%
4
9%
61-75
9
18%
10
23%
76-90
Пропущено
27
26
12 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 16
2
7%
3
12%
1-15
5
19%
5
19%
16-30
5
19%
4
15%
31-45
4
15%
4
15%
46-60
3
11%
4
15%
61-75
8
30%
30%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Фламенго - Ред Булл Брагантино 4:1 Форталеза - Фламенго 3:2 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Фламенго - Сан-Паулу 1:0
Гойяс - Фламенго 1:1 Фламенго - Велес Сарсфилд 2:1 Фламенго - Сеара 1:1 Велес Сарсфилд - Фламенго 0:4 Ботафого Рибейрао - Фламенго 0:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 5:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 0:2 Коринтианс - Фламенго 0:2 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 4:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Аваи - Фламенго 1:2 Фламенго - Жувентуде 4:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 0:0 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:0
Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 4:0 Аваи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Мелгар 0:0 Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Мелгар - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 3:3 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коло-Коло 4:1 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Коло-Коло - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|29
|18
|9
|2
|48 - 20
|63
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|30
|14
|12
|4
|44 - 26
|54
|3.
|Флуминенсе
|30
|15
|6
|9
|48 - 36
|51
|4.
|Коринтианс
|30
|14
|9
|7
|36 - 29
|51
|5.
|Фламенго
|30
|14
|7
|9
|48 - 28
|49
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|30
|13
|9
|8
|36 - 34
|48
|7.
|Атлетико Минейро
|30
|12
|10
|8
|38 - 32
|46
|8.
|Америка Минейро
|29
|12
|6
|11
|26 - 28
|42
|9.
|Форталеза
|30
|10
|8
|12
|30 - 32
|38
|10.
|Ред Булл Брагантино
|30
|9
|11
|10
|40 - 39
|38
|11.
|Гойяс
|30
|9
|11
|10
|31 - 36
|38
|12.
|Ботафого Рибейрао
|29
|10
|7
|12
|29 - 33
|37
|13.
|Сантос
|30
|9
|10
|11
|32 - 28
|37
|14.
|Сан-Паулу
|28
|8
|13
|7
|39 - 31
|37
|15.
|Сеара
|30
|6
|14
|10
|28 - 32
|32
|16.
|Коритиба Парана
|28
|9
|4
|15
|29 - 43
|31
|17.
|Куяба
|30
|7
|9
|14
|22 - 32
|30
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|30
|7
|7
|16
|30 - 47
|28
|19.
|Аваи
|29
|7
|7
|15
|27 - 45
|28
|20.
|Жувентуде
|30
|3
|11
|16
|23 - 53
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|15
|10
|4
|1
|21 - 7
|34
|2.
|Флуминенсе
|15
|10
|2
|3
|31 - 15
|32
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|15
|9
|5
|1
|29 - 11
|32
|4.
|Фламенго
|15
|9
|3
|3
|31 - 9
|30
|5.
|Палмейрас Сан-Паулу
|14
|9
|3
|2
|26 - 11
|30
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|8
|6
|1
|23 - 12
|30
|7.
|Коритиба Парана
|15
|9
|2
|4
|19 - 12
|29
|8.
|Америка Минейро
|14
|8
|3
|3
|17 - 11
|27
|9.
|Ред Булл Брагантино
|15
|7
|5
|3
|24 - 14
|26
|10.
|Сантос
|15
|7
|4
|4
|23 - 14
|25
|11.
|Сан-Паулу
|14
|6
|5
|3
|25 - 15
|23
|12.
|Атлетико Минейро
|15
|6
|4
|5
|21 - 16
|22
|13.
|Аваи
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|14.
|Гойяс
|15
|5
|6
|4
|17 - 16
|21
|15.
|Куяба
|14
|4
|7
|3
|11 - 9
|19
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|5
|3
|7
|17 - 18
|18
|17.
|Форталеза
|14
|4
|6
|4
|12 - 11
|18
|18.
|Ботафого Рибейрао
|15
|4
|4
|7
|13 - 15
|16
|19.
|Сеара
|16
|3
|7
|6
|15 - 19
|16
|20.
|Жувентуде
|15
|2
|7
|6
|14 - 21
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|15
|9
|6
|0
|22 - 9
|33
|2.
|Атлетико Минейро
|15
|6
|6
|3
|17 - 16
|24
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|15
|5
|7
|3
|15 - 15
|22
|4.
|Ботафого Рибейрао
|14
|6
|3
|5
|16 - 18
|21
|5.
|Форталеза
|16
|6
|2
|8
|18 - 21
|20
|6.
|Фламенго
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|7.
|Флуминенсе
|15
|5
|4
|6
|17 - 21
|19
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|5
|3
|7
|13 - 22
|18
|9.
|Гойяс
|15
|4
|5
|6
|14 - 20
|17
|10.
|Коринтианс
|15
|4
|5
|6
|15 - 22
|17
|11.
|Сеара
|14
|3
|7
|4
|13 - 13
|16
|12.
|Америка Минейро
|15
|4
|3
|8
|9 - 17
|15
|13.
|Сан-Паулу
|14
|2
|8
|4
|14 - 16
|14
|14.
|Сантос
|15
|2
|6
|7
|9 - 14
|12
|15.
|Ред Булл Брагантино
|15
|2
|6
|7
|16 - 25
|12
|16.
|Куяба
|16
|3
|2
|11
|11 - 23
|11
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|2
|4
|9
|13 - 29
|10
|18.
|Жувентуде
|15
|1
|4
|10
|9 - 32
|7
|19.
|Аваи
|14
|1
|3
|10
|7 - 26
|6
|20.
|Коритиба Парана
|13
|0
|2
|11
|10 - 31
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|17 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|17 (2)
|Аваи
|Bissoli
|21
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|14 (2)
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|13 (1)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 14
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 10
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|1 10
|Сеара
|Ричардсон
|1 10
|Гойяс
|Бастос Фернандр Феллипе
|10