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Бразилия: Серия A
2022

Тур: 30.
Фламенго
0:0
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
19' Желтая карточка
Луис Давид
53' Желтая карточка
Энрике Педро
61' Желтая карточка
Меркадо Габриэль
84' Желтая карточка
Тьяго Маия
90' Желтая карточка
Габриэл Барбоза
90'+7
20
Дос
Сантос
Адербар
22
Марсело
Родиней
23
Луис
Давид
4
Лео
Перейра
16
Луис
Филипе
7
Рибейро
Эвертон
8
Тьяго
Маия
35
Joao
Gomes
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
9
Габриэл
Барбоза
21
Педро
Гильерме
12
Keiller
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
6
Мартинс
Родригес
5
Lizeiro
8
Эденилсон
дос
Сантос
27
José
Maurisio3
10
Патрик
Алан
28
Энрике
Педро
35
Alexandre
Zurawski
Фламенго
4-3-1-2
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1

История личных встреч

Фламенго
Интернасьонал Порту Алегре

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 6 побед

30 матчей

43.3%
20%
36.7%
13 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

30%
33.3%
36.7%
9 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

30%
50%
20%
9 побед 15 ничьих 6 побед

История матчей

СA
3:1
СA
1:2
СA
0:4
СA
2:1
СA
2:2
СA
3:1
КЛ
1:1
КЛ
2:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:2
БСА
2:0
БСА
4:0
БСА
2:1
БСА
1:0
СA
4:1
СA
3:3
СA
1:0
СA
2:2
СA
3:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
4:0
КБ
2:1
КБ
0:0
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габриэл Барбоза 11 (1) 0.37
Педро Гильерме 10 0.33
Лазаро 4 0.13
Де Арраскаэта Джорджиан 2 0.07
Рибейро Эвертон 2 0.07
Marinho II 2 0.07
Айртон Лукас 2 0.07
Перейра Андреас 2 0.07
Viktor Hugo 2 0.07
Видаль Артуро 2 (1) 0.07
Виллиан Арао 2 0.07
Бруно Фабрисио 2 0.07
Энрике Бруно 1 0.03
Исла Маурисио 1 0.03
Энрике Густаво 1 0.03
Matheus Franca 1 0.03
Эвертон Соарес 0 0
Котулио Матеус 0 0
Марсело Родиней 0 0
Joao Gomes 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandre Zurawski 7 0.23
Вандерсон 6 0.2
Энрике Педро 6 (2) 0.2
Эденилсон дос Сантос 5 (3) 0.17
Де Пена Карлос 4 (2) 0.13
Джонни 3 0.1
Патрик Алан 3 0.1
Бустос Фабрисио 2 0.07
José Maurisio3 2 0.07
Барбоза Мойзес Роберто 2 0.07
Тайсон Фреда 1 0.03
Д'Алессандро Андрес 1 0.03
Мендес Бруно II 1 0.03
Витао 1 0.03
David VI 0 0
Бошилья Габриэл 0 0
Мартинс Родригес 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 11 1
Тьяго Маия 6 0
Joao Gomes 6 0
Marinho II 4 1
Кастро Пабло 4 0
Луис Давид 4 0
Энрике Бруно 3 0
Котулио Матеус 3 0
Бруно Фабрисио 3 0
Hugo Nogueira 3 0
Айртон Лукас 3 0
Педро Гильерме 3 0
Видаль Артуро 2 0
Лазаро 2 0
Диего Рибас 2 0
Перейра Андреас 2 0
Марсело Родиней 0 1
Эвертон Соарес 0 1
Пауло Маркос 1 0
Луис Филипе 1 0
Виллиан Арао 1 0
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 7 1
Де Пена Карлос 6 0
Тайсон Фреда 5 0
Энрике Педро 5 0
Барбоза Мойзес Роберто 5 0
Daniel Fusato1 5 0
Джонни 3 0
Эденилсон дос Сантос 3 0
Бустос Фабрисио 3 0
Вандерсон 3 0
Патрик Алан 2 0
Дурадо Родриго 2 0
Gabriel Paulista VIII 2 0
Keiller 2 0
Lizeiro 2 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 2 0
Роша Кайке 2 0
Thauan Lara 2 0
Матеус Лейте 0 1
Д'Алессандро Андрес 1 0
Кайо Ранхел 1 0
Моледо Родриго 1 0
Ромеро Брайан 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
David VI 1 0
Уэсли Мораес 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Alexandre Zurawski 1 0
José Maurisio3 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
15
15 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
5
16%
2
13%
1-15
6
19%
2
13%
16-30
4
13%
1
7%
31-45
3
10%
3
20%
46-60
8
26%
2
13%
61-75
5
16%
5
33%
76-90

Пропущено

9
15
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
1
11%
3
20%
16-30
3
33%
2
13%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
33%
4
27%
76-90

Забито

18
29
8 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 12
18 Не забивали 17
2
11%
6
21%
1-15
2
11%
7
24%
16-30
4
22%
7
24%
31-45
5
28%
2
7%
46-60
1
6%
2
7%
61-75
4
22%
5
17%
76-90

Пропущено

18
11
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 6
2
11%
1
9%
1-15
4
22%
2
18%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
2
11%
3
27%
46-60
3
17%
1
9%
61-75
5
28%
2
18%
76-90

Забито

49
44
23 В 1-м тайме 25
26 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 19
6 Не забивали 6
7
14%
8
18%
1-15
8
16%
9
20%
16-30
8
16%
8
18%
31-45
8
16%
5
11%
46-60
9
18%
4
9%
61-75
9
18%
10
23%
76-90

Пропущено

27
26
12 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 16
2
7%
3
12%
1-15
5
19%
5
19%
16-30
5
19%
4
15%
31-45
4
15%
4
15%
46-60
3
11%
4
15%
61-75
8
30%
30%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Фламенго - Ред Булл Брагантино 4:1 Форталеза - Фламенго 3:2 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Фламенго - Сан-Паулу 1:0
Гойяс - Фламенго 1:1 Фламенго - Велес Сарсфилд 2:1 Фламенго - Сеара 1:1 Велес Сарсфилд - Фламенго 0:4 Ботафого Рибейрао - Фламенго 0:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 5:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 0:2 Коринтианс - Фламенго 0:2 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 4:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Аваи - Фламенго 1:2 Фламенго - Жувентуде 4:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 0:0 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:0
Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 4:0 Аваи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Мелгар 0:0 Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Мелгар - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 3:3 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коло-Коло 4:1 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Коло-Коло - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 29 18 9 2 48 - 20 63
2. Интернасьонал Порту Алегре 30 14 12 4 44 - 26 54
3. Флуминенсе 30 15 6 9 48 - 36 51
4. Коринтианс 30 14 9 7 36 - 29 51
5. Фламенго 30 14 7 9 48 - 28 49
6. Атлетико Паранаэнсе 30 13 9 8 36 - 34 48
7. Атлетико Минейро 30 12 10 8 38 - 32 46
8. Америка Минейро 29 12 6 11 26 - 28 42
9. Форталеза 30 10 8 12 30 - 32 38
10. Ред Булл Брагантино 30 9 11 10 40 - 39 38
11. Гойяс 30 9 11 10 31 - 36 38
12. Ботафого Рибейрао 29 10 7 12 29 - 33 37
13. Сантос 30 9 10 11 32 - 28 37
14. Сан-Паулу 28 8 13 7 39 - 31 37
15. Сеара 30 6 14 10 28 - 32 32
16. Коритиба Парана 28 9 4 15 29 - 43 31
17. Куяба 30 7 9 14 22 - 32 30
18. Атлетико Гойяненсе 30 7 7 16 30 - 47 28
19. Аваи 29 7 7 15 27 - 45 28
20. Жувентуде 30 3 11 16 23 - 53 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 15 10 4 1 21 - 7 34
2. Флуминенсе 15 10 2 3 31 - 15 32
3. Интернасьонал Порту Алегре 15 9 5 1 29 - 11 32
4. Фламенго 15 9 3 3 31 - 9 30
5. Палмейрас Сан-Паулу 14 9 3 2 26 - 11 30
6. Атлетико Паранаэнсе 15 8 6 1 23 - 12 30
7. Коритиба Парана 15 9 2 4 19 - 12 29
8. Америка Минейро 14 8 3 3 17 - 11 27
9. Ред Булл Брагантино 15 7 5 3 24 - 14 26
10. Сантос 15 7 4 4 23 - 14 25
11. Сан-Паулу 14 6 5 3 25 - 15 23
12. Атлетико Минейро 15 6 4 5 21 - 16 22
13. Аваи 15 6 4 5 20 - 19 22
14. Гойяс 15 5 6 4 17 - 16 21
15. Куяба 14 4 7 3 11 - 9 19
16. Атлетико Гойяненсе 15 5 3 7 17 - 18 18
17. Форталеза 14 4 6 4 12 - 11 18
18. Ботафого Рибейрао 15 4 4 7 13 - 15 16
19. Сеара 16 3 7 6 15 - 19 16
20. Жувентуде 15 2 7 6 14 - 21 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 15 9 6 0 22 - 9 33
2. Атлетико Минейро 15 6 6 3 17 - 16 24
3. Интернасьонал Порту Алегре 15 5 7 3 15 - 15 22
4. Ботафого Рибейрао 14 6 3 5 16 - 18 21
5. Форталеза 16 6 2 8 18 - 21 20
6. Фламенго 15 5 4 6 17 - 19 19
7. Флуминенсе 15 5 4 6 17 - 21 19
8. Атлетико Паранаэнсе 15 5 3 7 13 - 22 18
9. Гойяс 15 4 5 6 14 - 20 17
10. Коринтианс 15 4 5 6 15 - 22 17
11. Сеара 14 3 7 4 13 - 13 16
12. Америка Минейро 15 4 3 8 9 - 17 15
13. Сан-Паулу 14 2 8 4 14 - 16 14
14. Сантос 15 2 6 7 9 - 14 12
15. Ред Булл Брагантино 15 2 6 7 16 - 25 12
16. Куяба 16 3 2 11 11 - 23 11
17. Атлетико Гойяненсе 15 2 4 9 13 - 29 10
18. Жувентуде 15 1 4 10 9 - 32 7
19. Аваи 14 1 3 10 7 - 26 6
20. Коритиба Парана 13 0 2 11 10 - 31 2
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Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 17 (3)
Гойяс Раул Педро 17 (2)
Аваи Bissoli 21
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 14 (2)
Сан-Паулу Кальери Хонатан 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 14
Аваи Bruno Silva II 1 10
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 10
Сеара Ричардсон 1 10
Гойяс Бастос Фернандр Феллипе 10
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      19'
      Луис Давид получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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