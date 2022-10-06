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Лига конференций
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Мольде
3:0
Второй тайм: 75'
Шемрок Роверс
0'
1:0
10' Гол
Брюнхильдсен Ола
26' Желтая карточка
Эмаху Айдомо
2:0
49' Гол
Брюнхильдсен Ола
51' Желтая карточка
Маннсверк Сиверт
3:0
58' Гол
Хуссейн Эцаз
60' Желтая карточка
Кавана Шон
63' Желтая карточка
Брюнхильдсен Ола
67' Желтая карточка
Хауган Эйрик

Ход матча

10'
Брюнхильдсен Ола
1:0
26'
 
Эмаху Айдомо
49'
Брюнхильдсен Ола
(Эриксен Кристиан I)
2:0
51'
Маннсверк Сиверт
 
55'
 
Гаффни Рори
Эмаху Айдомо
58'
Хуссейн Эцаз
3:0
60'
 
Кавана Шон
63'
Брюнхильдсен Ола
 
67'
Хауган Эйрик
 
68'
 
Фарруджиа Нил
Фериджей Джастин
68'
 
Лопес Роберто
Финн Ронан
71'
Болли Матис
Линнес Мартин
 
71'
Эйкрем Магнус
Грёдем Магнус
 
71'
Коса Маркус Андреас
Маннсверк Сиверт
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 10 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 3
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогнозы 119
Мольде 92.4% (110)
X 5.9% (7)
Шемрок Роверс 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мольде
Ничья
Шемрок Роверс
1.34
6.10
8.40
Все Коэффициенты
1
Карлстрём
Якоб
25
Брейвик
Эмиль
19
Хауган
Эйрик
3
Риса
Бирк
31
Ловик
Матиас
21
Линнес
Мартин
8
Маннсверк
Сиверт
16
Хуссейн
Эцаз
22
Грёдем
Магнус
11
Брюнхильдсен
Ола
20
Эриксен
Кристиан
I
1
Маннус
Алан
5
Грэйс
Ли
6
Клири
Дэниел
3
Хор
Шон
8
Финн
Ронан
22
Лайонс
Энди
11
Кавана
Шон
16
О'Нил
Гари
III
21
Фериджей
Джастин
9
Грин
Аарон
38
Эмаху
Айдомо
Мольде
4-3-3
Шемрок Роверс
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брюнхильдсен Ола 4 0.44
Брейвик Эмиль 4 0.44
Маннсверк Сиверт 3 (1) 0.33
Фофана Датро 3 (1) 0.33
Хуссейн Эцаз 2 0.22
Линнес Мартин 1 0.11
Хёуген Кристоффер 1 0.11
Коса Маркус Андреас 1 0.11
Эриксен Кристиан I 0 0
Эйкрем Магнус 0 0
Хансен Беньямин 0 0
Шемрок Роверс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хауган Эйрик 3 0
Маннсверк Сиверт 3 0
Фофана Датро 1 1
Хуссейн Эцаз 2 0
Грёдем Магнус 2 0
Брюнхильдсен Ола 2 0
Брейвик Эмиль 2 0
Кнутсон Эрлинг 1 0
Эриксен Кристиан I 1 0
Зехнини Рафик 1 0
Хансен Беньямин 1 0
Карлстрём Якоб 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Шемрок Роверс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кавана Шон 2 0
Гаффни Рори 1 0
Грин Аарон 1 0
Эмаху Айдомо 1 0
Фериджей Джастин 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
0
0 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
33%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
0
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

16
0
3 В 1-м тайме 0
13 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
6%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
6
38%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
2
25%
1
33%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Тромсё - Мольде 0:1 Мольде - Олесунн 3:0 Юргорден - Мольде 3:2 Дьерв - Мольде 2:4
Мольде - Гент 0:0 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Вольфсбергер - Мольде 0:4 Хёугесунн - Мольде 0:1 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Кишварда - Мольде 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Мольде - Кишварда 3:0 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Эльфсборг - Мольде 1:2 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Мольде - Эльфсборг 4:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Мольде - Тромсё 5:1 Мольде - Дьерв 1:1
Шемрок Роверс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Слайго Роверс - Шемрок Роверс 1:3 Шемрок Роверс - ЮК Дублин 1:0 Шелбурн - Шемрок Роверс 0:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 3:1
Гент - Шемрок Роверс 3:0 Шемрок Роверс - Финн Харпс 5:1 Шемрок Роверс - Юргорден 0:0 Богемианс - Шемрок Роверс 1:0 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Ференцварош 1:0 Шемрок Роверс - Дандолк 3:0 Ференцварош - Шемрок Роверс 4:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 0:0 Шкупи - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Шкупи 3:1 Бангор Селтик - Шемрок Роверс 0:4 Шемрок Роверс - Лудогорец 2:1 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 1:1 Лудогорец - Шемрок Роверс 3:0 Хибернианс - Шемрок Роверс 0:0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
2. Юргорден Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Мольде 3:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
4. Шемрок Роверс 0:3 Заявка 3 0 1 2 0 - 6 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 3:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
2. Гент Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Юргорден Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Шемрок Роверс 0:3 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Гент Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Мольде 3:0 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
4. Шемрок Роверс 0:3 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 7 (2)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (1)
Фехервар Зивзивадзе Буду 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 1 3
Вадуц Фоссо Райан 1 3
ФКСБ Попеску Октавиан 4
Словацко Травник Михал 4
Юргорден Эдвардсен Виктор 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    26'
    Эмаху Айдомо получил желтую карточку от судьи
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Мольде 92.4% (110)
    X 5.9% (7)
    Шемрок Роверс 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мольде
    Ничья
    Шемрок Роверс
    1.34
    6.10
    8.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Мольде 3:0 Шемрок Роверс онлайн

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    Прогнозы на матч Мольде 3:0 Шемрок Роверс

    Исход игры
    Мольде
    92.4% (110)
    Ничья
    5.9% (7)
    Шемрок Роверс
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.59% (42)
    Меньше
    64.41% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    38.14% (45)
    Нет
    61.86% (73)
    Популярный счёт
    2:0 Мольде
    33.6% (40)
    2:1 Мольде
    25.2% (30)
    1:0 Мольде
    24.4% (29)
    1:1 Ничья
    5.9% (7)
    3:1 Мольде
    4.2% (5)
    3:0 Мольде
    3.4% (4)
    1:2 Шемрок Роверс
    1.7% (2)
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    Шемрок Роверс
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