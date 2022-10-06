Тур: 3. Стадион: Акер. Зрители: 3669
3:0
Конец матча
0'
1:0
10' ГолБрюнхильдсен Ола
26' Желтая карточкаЭмаху Айдомо
2:0
49' ГолБрюнхильдсен Ола
51' Желтая карточкаМаннсверк Сиверт
3:0
58' ГолХуссейн Эцаз
60' Желтая карточкаКавана Шон
63' Желтая карточкаБрюнхильдсен Ола
67' Желтая карточкаХауган Эйрик
82' Желтая карточкаФарруджиа Нил
90'+2
Бонусы букмекеров
Ход матча
10'
1:0
26'
49'
51'
58'
3:0
60'
63'
67'
79'
82'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 0
-
12 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 4
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
19
Хауган
Эйрик
31
Ловик
Матиас
16
Хуссейн
Эцаз
5
Грэйс
Ли
3
Хор
Шон
22
Лайонс
Энди
11
Кавана
Шон
38
Эмаху
Айдомо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
-
31 Ловик МатиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Болли МатисНападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
-
5 Грэйс ЛиЗащитник
- Защитник
-
3 Хор ШонЗащитник
- Защитник
-
22 Лайонс ЭндиЗащитник
-
11 Кавана ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Эмаху АйдомоНападающий
- Запасные игроки
-
25 Пёльс ЛеонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бурк ГрэмНападающий
-
29 Бирн ДжекНападающий
-
20 Гаффни РориНападающий
-
Главный тренер: Брэдли Стивен
Бомбардиры внутри турнира
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0.44
|Брейвик Эмиль
|4
|0.44
|Маннсверк Сиверт
|3 (1)
|0.33
|Фофана Датро
|3 (1)
|0.33
|Хуссейн Эцаз
|2
|0.22
|Линнес Мартин
|1
|0.11
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.11
|Коса Маркус Андреас
|1
|0.11
|Эриксен Кристиан I
|0
|0
|Эйкрем Магнус
|0
|0
|Хансен Беньямин
|0
|0
Шемрок Роверс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хауган Эйрик
|3
|0
|Маннсверк Сиверт
|3
|0
|Фофана Датро
|1
|1
|Хуссейн Эцаз
|2
|0
|Грёдем Магнус
|2
|0
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0
|Брейвик Эмиль
|2
|0
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|Эриксен Кристиан I
|1
|0
|Зехнини Рафик
|1
|0
|Хансен Беньямин
|1
|0
|Карлстрём Якоб
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
Шемрок Роверс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кавана Шон
|2
|0
|Гаффни Рори
|1
|0
|Грин Аарон
|1
|0
|Фарруджиа Нил
|1
|0
|Эмаху Айдомо
|1
|0
|Фериджей Джастин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
0
1 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
50%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
2
33%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
0
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
19
0
4 В 1-м тайме 0
15 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
6
32%
0
0%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
6
32%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
25%
2
33%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мольде
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Тромсё - Мольде 0:1 Мольде - Олесунн 3:0 Юргорден - Мольде 3:2 Дьерв - Мольде 2:4
Мольде - Гент 0:0 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Вольфсбергер - Мольде 0:4 Хёугесунн - Мольде 0:1 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Кишварда - Мольде 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Мольде - Кишварда 3:0 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Эльфсборг - Мольде 1:2 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Мольде - Эльфсборг 4:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Мольде - Тромсё 5:1 Мольде - Дьерв 1:1
Шемрок Роверс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Слайго Роверс - Шемрок Роверс 1:3 Шемрок Роверс - ЮК Дублин 1:0 Шелбурн - Шемрок Роверс 0:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 3:1
Гент - Шемрок Роверс 3:0 Шемрок Роверс - Финн Харпс 5:1 Шемрок Роверс - Юргорден 0:0 Богемианс - Шемрок Роверс 1:0 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Ференцварош 1:0 Шемрок Роверс - Дандолк 3:0 Ференцварош - Шемрок Роверс 4:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 0:0 Шкупи - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Шкупи 3:1 Бангор Селтик - Шемрок Роверс 0:4 Шемрок Роверс - Лудогорец 2:1 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 1:1 Лудогорец - Шемрок Роверс 3:0 Хибернианс - Шемрок Роверс 0:0
Группа F
Группа F
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|9 (2)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|7 (2)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|6 (1)
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|5
|РФШ Рига
|Шимкович Томаш
|1 3
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 3
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 3
|ФКСБ
|Попеску Октавиан
|4
Прогнозы на матч Мольде 3:0 Шемрок Роверс
Исход игры
Мольде
92.4% (110)
Ничья
5.9% (7)
Шемрок Роверс
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
35.59% (42)
Меньше
64.41% (76)
Обе команды забьют
Да
38.14% (45)
Нет
61.86% (73)
Популярный счёт
2:0 Мольде
33.6% (40)
2:1 Мольде
25.2% (30)
1:0 Мольде
24.4% (29)
1:1 Ничья
5.9% (7)
3:1 Мольде
4.2% (5)
3:0 Мольде
3.4% (4)
1:2 Шемрок Роверс
1.7% (2)
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