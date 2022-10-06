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  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Монако
3:0
Второй тайм: 69'
Трабзонспор
0'
4' Желтая карточка
Денсвил Стефано
11' Красная карточка
Макси Гомес
1:0
14' Гол
Бен-Йеддер Виссам
22' Желтая карточка
Скардовелли Вандерсон
2:0
45' Пенальти
Бен-Йеддер Виссам
3:0
55' Гол
Дисаси Аксель
3:0. Гол Акселя Дисаси (видео). ...
2:0. Гол Виссама Бен-Йеддера с п...
1:0. Гол Виссама Бен-Йеддера (ви...

Ход матча

4'
 
Денсвил Стефано
11'
 
Макси Гомес
14'
Бен-Йеддер Виссам
(Эмболо Брель)
1:0
22'
Скардовелли Вандерсон
 
45'
Бен-Йеддер Виссам
2:0
55'
Дисаси Аксель
(Эмболо Брель)
3:0
56'
 
Бозок Умут
Языджи Юсуф
56'
 
Бакасетас Тасос
Гамшик Марек
57'
Боаду Мирон
Бен-Йеддер Виссам
 
57'
Фолланд Кевин
Эмболо Брель
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 4 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 129
Монако 93% (120)
X 6.2% (8)
Трабзонспор 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Трабзонспор
1.55
6.60
81.13
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Нюбель
Александр
2
Скардовелли
Вандерсон
6
Дисаси
Аксель
5
Бадьяшиль
Бенуа
12
Кайе
Энрике
27
Дьятта
Крепен
4
Камара
Мохамед
VII
19
Фофана
Юссуф
17
Головин
Александр
10
Бен-Йеддер
Виссам
36
Эмболо
Брель
1
Чакыр
Угурджан
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
3
Бартра
Марк
24
Денсвил
Стефано
18
Элмалы
Эврен
Эрен
17
Гамшик
Марек
6
Сиопис
Манолис
27
Трезеге
61
Языджи
Юсуф
29
Барди
Энис
30
Макси
Гомес
Монако
4-4-2
Трабзонспор
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 2 (1) 0.67
Эмболо Брель 1 (1) 0.33
Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трезеге 1 0.33
Макси Гомес 1 0.33
Гамшик Марек 1 0.33
Бозок Умут 1 0.33
Бакасетас Тасос 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скардовелли Вандерсон 1 0
Минамино Такуми 1 0
Головин Александр 1 0
Эмболо Брель 1 0
Бадьяшиль Бенуа 1 0
Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макси Гомес 0 1
Денсвил Стефано 1 0
Джанини Жорже 1 0
Барди Энис 1 0
Элмалы Эврен Эрен 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Монако - Нант 4:1 Монако - Дженоа 2:3 Реймс - Монако 0:3 Монако - Ференцварош 0:1
Монако - Лион 2:1 Црвена Звезда - Монако 0:1 Ницца - Монако 0:1 Монако - Труа 2:4 ПСЖ - Монако 1:1 Монако - Ланс 1:4 Монако - Ренн 1:1 ПСВ - Монако 3:2 Страсбург - Монако 1:2 Монако - ПСВ 1:1 Саутгемптон - Монако 3:1 Порту - Монако 2:1 Интер Милан - Монако 2:2 Портимоненсе - Монако 0:2 Монако - Австрия Вена 2:2 Монако - Санкт-Галлен 1:1
Трабзонспор
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Газиантеп 3:2 Трабзонспор - Црвена Звезда 2:1 Адана Демирспор - Трабзонспор 3:2
Ференцварош - Трабзонспор 3:2 Умраниеспор - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Галатасарай 0:0 Трабзонспор - Копенгаген 0:0 Антальяспор - Трабзонспор 5:2 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Трабзонспор - Хатайспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 0:2 Трабзонспор - Сивасспор 4:0 Эмполи - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Торино 0:3 Трабзонспор - Словацко 2:2 МТК - Трабзонспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Алтай 2:1 Кайсериспор - Трабзонспор 4:2

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ференцварош 1:4 Заявка 3 2 0 1 5 - 6 6
2. Монако 3:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
3. Трабзонспор 0:3 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
4. Црвена Звезда 4:1 Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Црвена Звезда 4:1 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
2. Ференцварош 1:4 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Монако 3:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
4. Трабзонспор 0:3 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ференцварош 1:4 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
2. Монако 3:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Трабзонспор 0:3 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
4. Црвена Звезда 4:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
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Топ бомбардиров
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (1)
АЕК Ларнака Дьюрчо Адам 3
Фенербахче Кавечи Ирфан 3
Мальмё Телин Исаак 3
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 5
Лудогорец Недялков Антон 4
Штурм Хирлендер Штефан 1 2
Унион Берлин Шефер Андраш 1 2
Шериф Атьемвен Айяйи 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 72'
    Отличный пас вырезал Фофана на ход Головину, который пробил в дальний угол, но мяч полетел над перекладиной.
  • 71'
    С левого фланга удалось Кайо прострелить в штрафную, но здесь пробить Боаду не смог в окружении двоих защитников.
  • 70'
    Диагональ исполнял Сиопис на левый фланг, куда забегал Трезеге, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 69'
    В центре поля грамотно подставился Бозок и заработал для своей команды важный штрафной удар.
  • 68'
    Пробивал по воротам Фофана после прострелила от Дьятта, но мяч в падении смог поймать в руки Чакыр.
  • 67'
    Проникающий пас исполнял Кайо в штрафную на ход Боаду, но прочитал эпизод Денсвил и перехватил мяч.
  • Замена
    66'
    Замена в составе хозяев двойная вновь произошла. Вместо Камара и Вандерсона на поле появились Марипан и Лукас.
  • 65'
    Зацепился за мяч перед чужой штрафной Вандерсон и пробил в дальний угол, но точности ему явно не хватило.
  • 64'
    С левого фланга прострелил в центр штрафной Боаду под удар Дьятта, но тот отправил мяч выше перекладины.
  • 63'
    Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Боаду на ход Дьятта, но тот пробил точно в защитника.
  • 62'
    С центра поля забросил Фофана на ход Фолланду, но тот не смог оторваться от соперника и в итоге потерял мяч.
  • Офсайд
    61'
    Диагональ исполнял в штрафную соперника Камара на ход Дьятта, но тот оказался в положении "вне игры".
  • 60'
    Прорывался по правому флангу Вандерсон и навесил на дальнюю штангу, но здесь никого из партнеров не оказалось.
  • Замена
    59'
    Ответные две замены в составе монегасков случились. Вместо Бен-Йеддера и Эмболо доигрывать поединок будут Фолланд и Боаду.
  • Замена
    57'
    Двойная замена в составе гостей произошла. Вместо Языджи и Гамшика на поле появились Бозок и Бакасетас.
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    • Описание гола
      56'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3-0! Аксель Дисаси! С угла поля навесил Кайо на ближнюю штангу, где Эмболо головой продлил в центр. Здесь выиграл борьбу Дисаси и головой вколотил снаряд точно в нижний угол ворот соперника.
    • Офсайд
      55'
      Дьятта отдавал в штрафную соперника на ход Вандерсону, но тот оказался в положении "вне игры".
    • 54'
      Убегал в контратаку по флангу Трезеге, ворвался в штрафную, но вот пробить по воротам не позволил ему Дисаси.
    • 53'
      С правого фланга сместился в штрафную соперника Дьятта и пробил в дальний угол, но мяч застрял в ногах Бартры.
    • 52'
      Эмболо зацепился за мяч перед чужой штрафной и сбросил на ход Камара, но тому пробить не позволил Денсвил в силовой борьбе.
    • 51'
      С углового навес исполнял Языджи в штрафную соперника, но здесь Бадьяшиль вынес мяч головой подальше.
    • 50'
      Отдавал пас назад Дисаси, но мяч полетел слишком сильно, перелете ногу Нюбеля, но все же в ворота не влетел, пройдя рядом со штангой.
    • 49'
      Тонкий пас исполнял Сиопис на ход Трезеге, но тот не смог оторваться от Дисаси и в итоге потерял мяч.
    • 48'
      Удалось пройти по флангу Дьятта и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел за пределы поля.
    • 47'
      С левого фланга Кайо отдавал в центр под удар Головину, но перехватил мяч в последний момент Языджи.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина поединка!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Комфортное преимущество имеют монегаски!
    • Пенальти
      45'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Виссам Бен-Йеддер! Уверенно реализовал пенальти Бен-Йеддер, пробив в нижний правый от себя угол, а голкипер прыгнул в противоположную сторону.
    • Пенальти!
      45'
      Бартра в своей штрафной в грубом подкате снес соперника. Судья без особых раздумий указал на "точку", это пенальти!
    • 45'
      Отдавал пас по флангу Дьятта на ход Вандерсону, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч до лицевой линии.
    • Дополнительное время
      45'
      Компенсировал судья к времени первого тайма три минуты.
    • 44'
      Дьятта обыгрался в стеночку с Вандерсоном на фланге, после чего пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.
    • 43'
      Сместился с фланга в центр штрафной Кайо и пробил по воротам, но на пути мяча оказалась спина Бартры.
    • 42'
      Продавил соперника по флангу Дьятта и прострелил в штрафную, но здесь никто из партнеров не смог пробить.
    • 41'
      Убежал в контратаку по флангу Элмали и прострелил в штрафную, но Барди здесь пробил точно в защитника.
    • 40'
      Вандерсон проникающий пас в штрафную исполнял на ход Эмболо, но на выходе Чакыр оказался первым на мяче.
    • 39'
      Долго катают мяч на чужой половине поля монегаски, но пока до по-настоящему опасных моментов дело не доходит.
    • 38'
      Прорвался по флангу Головин и выдал пас во вратарскую, но здесь выиграл верх Денсвил и вынес мяч головой подальше.
    • 37'
      Получил по ногам в центре поля Языджи в борьбе против Камара. Штрафной удар исполнять будут турки.
    • 36'
      Очередная пауза в нашей игре. Получил повреждение в столкновении с соперником Элмали. Потребуется ему помощь медиков.
    • 35'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Дисаси и пробил с лету в дальний угол, но не попал в створ ворот.
    • 34'
      С правого фланга Дьятта навесил на дальнюю штангу, но здесь Головину не удалось пробить в окружении двоих защитников.
    • 33'
      Денсвил со своей половины поля забросил на левый фланг, куда забегал Барди, но тому не удалось догнать мяч в пределах поля.
    • 32'
      После прострела от Вандерсона мяч угодил в грудь Эмболо и едва не влетел в сетку, но все же оказался в руках Чакыра.
    • 31'
      Протащил мяч по центру к чужой штрафной Языджи и пробил метров с двадцати, но точности выстрелу явно не хватило.
    • 30'
      С левого фланга прострелил Кайо в центр штрафной на Фофана, но тому пробить не позволил в силовой борьбе защитник.
    • 29'
      С углового навесил Головин в центр штрафной, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Денсвил.
    • Угловой
      28'
      Обыгрался с партнером в чужой штрафной Дьятта, после чего пробил с острого угла, но Чакыр смог ногой отбить мяч на угловой.
    • 27'
      Дальний заброс исполнял Гамшик в штрафную соперника на ход Языджи, но на выходе Нюбель спокойно перехватил мяч.
    • Штанга
      26'
      Расстреливал ворота соперника с линии вратарской Эмболо после прострела от Вандерсона, но на этот раз выручила гостей перекладина.
    • Желтая карточка
      25'
      Грубо сыграл Вандерсон в подкате на фланге в ногу Барди. Заслуженная желтая карточка была показана нарушителю.
    • 24'
      Выдал пас Камара в штрафную на Эмболо, который упал в борьбе против Бартры, но свисток арбитра промолчал на этот раз.
    • 23'
      С правого фланга Сиопис выдал пас в штрафную на Языджи, который пробил в дальний угол, но точно в руки Нюбелю.
    • 22'
      Камара в центре поля руками уложил на газон Гамшика в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 21'
      С правого фланга удалось подать в штрафную соперника Дьятта, но здесь на выходе перехватил сферу Чакыр.
    • 20'
      Отобрал мяч на чужой половине поля Эмболо и тут же отдал вперед на Дьятта, но того грамотно оттеснил корпусом Денсвил.
    • Офсайд
      19'
      Тонко отдавал пас Камара в штрафную, куда врывался Головин, но не выдержал он линию и оказался в офсайде.
    • 18'
      Со штрафного Кайо забросил на линию вратарской, но прочитал эпизод Чакыр и забрал мяч в свои руки на выходе.
    • 17'
      В центре поля получил по ногам Эмболо в борьбе против Сиописа. Штрафной удар исполнять будут французы.
    • Описание гола
      15'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Виссам Бен-Йеддер! Убежал в штрафную соперника Эмболо после паса от Кайо и выдал поперек на Бен-Йеддера, который во вратарской сыграл на опережение и вколотил мяч точно в ближний нижний угол.
    • 14'
      Ушел от соперника по флангу Бен-Йеддер и выдал пас в центр на Эмболо, но тому пробить не дал защитник.
    • Красная карточка
      13'
      Вот это да, судьи долго не могли принять решение, но все же решили, что удар был умышленным. Это прямая красная карточка для Гомеса.
    • Видеоповтор
      12'
      Судья решил самостоятельно пересмотреть эпизод с ударом Гомеса ногой в падении в голову сопернику. 
    • 11'
      Пауза в матче. Камара получил по лицу в верховой борьбе с соперником. Потребуется ему помощь медиков.
    • 10'
      Ушел от соперника по флангу Кайо и навесил на дальнюю штангу, но здесь Дьятта не смог пробить в борьбе против Элмалы.
    • 9'
      Диагональ исполнял Гамшик на правый фланг, куда забегал Языджи, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.
    • Офсайд
      8'
      Отдавал проникающий пас Головин в штрафную на ход Эмболо, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
    • 7'
      С угла поля навесил на ближнюю штангу Кайо, но здесь не смог пробить головой Дисаси в борьбе против Бартры.
    • Угловой
      6'
      Со штрафного попытался закрутить Кайо в ближний угол, но мяч от головы защитника в стенке полетел на угловой.
    • Желтая карточка
      5'
      Перед своей штрафной Денсвил руками уложил на газон Эмболо. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
    • 4'
      В центре поля получил по ногам Языджи в борьбе против Головина. Штрафной удар исполнять будут турки.
    • 3'
      Забросил по флангу Бартра на ход Барди, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд за боковую линию.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-красных цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Бен-Йеддер Виссам из команды Монако забивает с точки!
    • Желтая карточка
      22'
      Вандерсон получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      14'
      Г О О О О Л - Бен-Йеддер Виссам бьет в цель!
    • 11'
      УДАЛЕНИЕ! - Макси Гомес увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Желтая карточка
      4'
      Денсвил Стефано получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Монако 3:0 Трабзонспор онлайн

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    Прогнозы на матч Монако 3:0 Трабзонспор

    Исход игры
    Монако
    93% (120)
    Ничья
    6.2% (8)
    Трабзонспор
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.07% (81)
    Меньше
    31.93% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    69.75% (83)
    Нет
    30.25% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    47.3% (61)
    2:0 Монако
    18.6% (24)
    3:1 Монако
    9.3% (12)
    1:0 Монако
    7.8% (10)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    1:1 Ничья
    2.3% (3)
    3:2 Монако
    1.6% (2)
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    Трабзонспор
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