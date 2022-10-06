Тур: 3. Стадион: Луи II.
3:0
Второй тайм: 69'
0'
4' Желтая карточкаДенсвил Стефано
11' Красная карточкаМакси Гомес
1:0
14' ГолБен-Йеддер Виссам
22' Желтая карточкаСкардовелли Вандерсон
2:0
45' ПенальтиБен-Йеддер Виссам
3:0
55' ГолДисаси Аксель
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Ход матча
11'
14'
45'
55'
3:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
4 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
51 Владение мячом, % 49
12
Кайе
Энрике
19
Фофана
Юссуф
36
Эмболо
Брель
17
Гамшик
Марек
27
Трезеге
61
Языджи
Юсуф
29
Барди
Энис
30
Макси
Гомес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайе ЭнрикеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Эмболо БрельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сарр МалангЗащитник
-
11 Лукас ЖанПолузащитник
-
14 Якобс ИсмаилПолузащитник
-
15 Матазо ЭлиоПолузащитник
-
21 Аклиуш МанесПолузащитник
-
48 Бабаи НазимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гамшик МарекПолузащитник
- Полузащитник
-
27 ТрезегеПолузащитник
-
61 Языджи ЮсуфПолузащитник
-
29 Барди ЭнисПолузащитник
-
30 Макси ГомесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Уго ВиторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Юнювар НаджиПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Авджи Абдулла
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|2 (1)
|0.67
|Эмболо Брель
|1 (1)
|0.33
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трезеге
|1
|0.33
|Макси Гомес
|1
|0.33
|Гамшик Марек
|1
|0.33
|Бозок Умут
|1
|0.33
|Бакасетас Тасос
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0
|Минамино Такуми
|1
|0
|Головин Александр
|1
|0
|Эмболо Брель
|1
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макси Гомес
|0
|1
|Денсвил Стефано
|1
|0
|Джанини Жорже
|1
|0
|Барди Энис
|1
|0
|Элмалы Эврен Эрен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Монако - Нант 4:1 Монако - Дженоа 2:3 Реймс - Монако 0:3 Монако - Ференцварош 0:1
Монако - Лион 2:1 Црвена Звезда - Монако 0:1 Ницца - Монако 0:1 Монако - Труа 2:4 ПСЖ - Монако 1:1 Монако - Ланс 1:4 Монако - Ренн 1:1 ПСВ - Монако 3:2 Страсбург - Монако 1:2 Монако - ПСВ 1:1 Саутгемптон - Монако 3:1 Порту - Монако 2:1 Интер Милан - Монако 2:2 Портимоненсе - Монако 0:2 Монако - Австрия Вена 2:2 Монако - Санкт-Галлен 1:1
Трабзонспор
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Газиантеп 3:2 Трабзонспор - Црвена Звезда 2:1 Адана Демирспор - Трабзонспор 3:2
Ференцварош - Трабзонспор 3:2 Умраниеспор - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Галатасарай 0:0 Трабзонспор - Копенгаген 0:0 Антальяспор - Трабзонспор 5:2 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Трабзонспор - Хатайспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 0:2 Трабзонспор - Сивасспор 4:0 Эмполи - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Торино 0:3 Трабзонспор - Словацко 2:2 МТК - Трабзонспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Алтай 2:1 Кайсериспор - Трабзонспор 4:2
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ференцварош
|1:4 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|2.
|Монако
|3:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|3.
|Трабзонспор
|0:3 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|4.
|Црвена Звезда
|4:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Црвена Звезда
|4:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|2.
|Ференцварош
|1:4 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Монако
|3:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|4.
|Трабзонспор
|0:3 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ференцварош
|1:4 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|2.
|Монако
|3:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Трабзонспор
|0:3 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|4.
|Црвена Звезда
|4:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (1)
|АЕК Ларнака
|Дьюрчо Адам
|3
|Фенербахче
|Кавечи Ирфан
|3
|Мальмё
|Телин Исаак
|3
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
|Штурм
|Хирлендер Штефан
|1 2
|Унион Берлин
|Шефер Андраш
|1 2
|Шериф
|Атьемвен Айяйи
|3
Прогнозы на матч Монако 3:0 Трабзонспор
Исход игры
Монако
93% (120)
Ничья
6.2% (8)
Трабзонспор
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
68.07% (81)
Меньше
31.93% (38)
Обе команды забьют
Да
69.75% (83)
Нет
30.25% (36)
Популярный счёт
2:1 Монако
47.3% (61)
2:0 Монако
18.6% (24)
3:1 Монако
9.3% (12)
1:0 Монако
7.8% (10)
2:2 Ничья
3.1% (4)
1:1 Ничья
2.3% (3)
3:2 Монако
1.6% (2)
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