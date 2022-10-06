Замена в составе хозяев двойная вновь произошла. Вместо Камара и Вандерсона на поле появились Марипан и Лукас.

Проникающий пас исполнял Кайо в штрафную на ход Боаду, но прочитал эпизод Денсвил и перехватил мяч.

Пробивал по воротам Фофана после прострелила от Дьятта, но мяч в падении смог поймать в руки Чакыр.

В центре поля грамотно подставился Бозок и заработал для своей команды важный штрафной удар.

Диагональ исполнял Сиопис на левый фланг, куда забегал Трезеге, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

С левого фланга удалось Кайо прострелить в штрафную, но здесь пробить Боаду не смог в окружении двоих защитников.

Отличный пас вырезал Фофана на ход Головину, который пробил в дальний угол, но мяч полетел над перекладиной.

Двойная замена в составе гостей произошла. Вместо Языджи и Гамшика на поле появились Бозок и Бакасетас.

Ответные две замены в составе монегасков случились. Вместо Бен-Йеддера и Эмболо доигрывать поединок будут Фолланд и Боаду.

Прорывался по правому флангу Вандерсон и навесил на дальнюю штангу, но здесь никого из партнеров не оказалось.

Диагональ исполнял в штрафную соперника Камара на ход Дьятта, но тот оказался в положении "вне игры".

С центра поля забросил Фофана на ход Фолланду, но тот не смог оторваться от соперника и в итоге потерял мяч.

Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Боаду на ход Дьятта, но тот пробил точно в защитника.

С левого фланга прострелил в центр штрафной Боаду под удар Дьятта, но тот отправил мяч выше перекладины.

Зацепился за мяч перед чужой штрафной Вандерсон и пробил в дальний угол, но точности ему явно не хватило.

С левого фланга Кайо отдавал в центр под удар Головину, но перехватил мяч в последний момент Языджи.

Удалось пройти по флангу Дьятта и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел за пределы поля.

Тонкий пас исполнял Сиопис на ход Трезеге, но тот не смог оторваться от Дисаси и в итоге потерял мяч.

Отдавал пас назад Дисаси, но мяч полетел слишком сильно, перелете ногу Нюбеля, но все же в ворота не влетел, пройдя рядом со штангой.

С углового навес исполнял Языджи в штрафную соперника, но здесь Бадьяшиль вынес мяч головой подальше.

Эмболо зацепился за мяч перед чужой штрафной и сбросил на ход Камара, но тому пробить не позволил Денсвил в силовой борьбе.

С правого фланга сместился в штрафную соперника Дьятта и пробил в дальний угол, но мяч застрял в ногах Бартры.

Убегал в контратаку по флангу Трезеге, ворвался в штрафную, но вот пробить по воротам не позволил ему Дисаси.

Дьятта отдавал в штрафную соперника на ход Вандерсону, но тот оказался в положении "вне игры".

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3-0! Аксель Дисаси! С угла поля навесил Кайо на ближнюю штангу, где Эмболо головой продлил в центр. Здесь выиграл борьбу Дисаси и головой вколотил снаряд точно в нижний угол ворот соперника.

Первый тайм

— Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Комфортное преимущество имеют монегаски!

45' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Виссам Бен-Йеддер! Уверенно реализовал пенальти Бен-Йеддер, пробив в нижний правый от себя угол, а голкипер прыгнул в противоположную сторону.

45' Бартра в своей штрафной в грубом подкате снес соперника. Судья без особых раздумий указал на "точку", это пенальти!

45' Отдавал пас по флангу Дьятта на ход Вандерсону, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч до лицевой линии.

45' Компенсировал судья к времени первого тайма три минуты.

44' Дьятта обыгрался в стеночку с Вандерсоном на фланге, после чего пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.

43' Сместился с фланга в центр штрафной Кайо и пробил по воротам, но на пути мяча оказалась спина Бартры.

42' Продавил соперника по флангу Дьятта и прострелил в штрафную, но здесь никто из партнеров не смог пробить.

41' Убежал в контратаку по флангу Элмали и прострелил в штрафную, но Барди здесь пробил точно в защитника.

40' Вандерсон проникающий пас в штрафную исполнял на ход Эмболо, но на выходе Чакыр оказался первым на мяче.

39' Долго катают мяч на чужой половине поля монегаски, но пока до по-настоящему опасных моментов дело не доходит.

38' Прорвался по флангу Головин и выдал пас во вратарскую, но здесь выиграл верх Денсвил и вынес мяч головой подальше.

37' Получил по ногам в центре поля Языджи в борьбе против Камара. Штрафной удар исполнять будут турки.

36' Очередная пауза в нашей игре. Получил повреждение в столкновении с соперником Элмали. Потребуется ему помощь медиков.

35' Выиграл подбор у штрафной соперника Дисаси и пробил с лету в дальний угол, но не попал в створ ворот.

34' С правого фланга Дьятта навесил на дальнюю штангу, но здесь Головину не удалось пробить в окружении двоих защитников.

33' Денсвил со своей половины поля забросил на левый фланг, куда забегал Барди, но тому не удалось догнать мяч в пределах поля.

32' После прострела от Вандерсона мяч угодил в грудь Эмболо и едва не влетел в сетку, но все же оказался в руках Чакыра.

31' Протащил мяч по центру к чужой штрафной Языджи и пробил метров с двадцати, но точности выстрелу явно не хватило.

30' С левого фланга прострелил Кайо в центр штрафной на Фофана, но тому пробить не позволил в силовой борьбе защитник.

29' С углового навесил Головин в центр штрафной, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Денсвил.

28' Обыгрался с партнером в чужой штрафной Дьятта, после чего пробил с острого угла, но Чакыр смог ногой отбить мяч на угловой.

27' Дальний заброс исполнял Гамшик в штрафную соперника на ход Языджи, но на выходе Нюбель спокойно перехватил мяч.

26' Расстреливал ворота соперника с линии вратарской Эмболо после прострела от Вандерсона, но на этот раз выручила гостей перекладина.

25' Грубо сыграл Вандерсон в подкате на фланге в ногу Барди. Заслуженная желтая карточка была показана нарушителю.

24' Выдал пас Камара в штрафную на Эмболо, который упал в борьбе против Бартры, но свисток арбитра промолчал на этот раз.

23' С правого фланга Сиопис выдал пас в штрафную на Языджи, который пробил в дальний угол, но точно в руки Нюбелю.

22' Камара в центре поля руками уложил на газон Гамшика в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут гости.

21' С правого фланга удалось подать в штрафную соперника Дьятта, но здесь на выходе перехватил сферу Чакыр.

20' Отобрал мяч на чужой половине поля Эмболо и тут же отдал вперед на Дьятта, но того грамотно оттеснил корпусом Денсвил.

19' Тонко отдавал пас Камара в штрафную, куда врывался Головин, но не выдержал он линию и оказался в офсайде.

18' Со штрафного Кайо забросил на линию вратарской, но прочитал эпизод Чакыр и забрал мяч в свои руки на выходе.

17' В центре поля получил по ногам Эмболо в борьбе против Сиописа. Штрафной удар исполнять будут французы.

15' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Виссам Бен-Йеддер! Убежал в штрафную соперника Эмболо после паса от Кайо и выдал поперек на Бен-Йеддера, который во вратарской сыграл на опережение и вколотил мяч точно в ближний нижний угол.

14' Ушел от соперника по флангу Бен-Йеддер и выдал пас в центр на Эмболо, но тому пробить не дал защитник.

13' Вот это да, судьи долго не могли принять решение, но все же решили, что удар был умышленным. Это прямая красная карточка для Гомеса.

12' Судья решил самостоятельно пересмотреть эпизод с ударом Гомеса ногой в падении в голову сопернику.

11' Пауза в матче. Камара получил по лицу в верховой борьбе с соперником. Потребуется ему помощь медиков.

10' Ушел от соперника по флангу Кайо и навесил на дальнюю штангу, но здесь Дьятта не смог пробить в борьбе против Элмалы.

9' Диагональ исполнял Гамшик на правый фланг, куда забегал Языджи, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.

8' Отдавал проникающий пас Головин в штрафную на ход Эмболо, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

7' С угла поля навесил на ближнюю штангу Кайо, но здесь не смог пробить головой Дисаси в борьбе против Бартры.

6' Со штрафного попытался закрутить Кайо в ближний угол, но мяч от головы защитника в стенке полетел на угловой.

5' Перед своей штрафной Денсвил руками уложил на газон Эмболо. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

4' В центре поля получил по ногам Языджи в борьбе против Головина. Штрафной удар исполнять будут турки.

3' Забросил по флангу Бартра на ход Барди, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд за боковую линию.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-красных цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.