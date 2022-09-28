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  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Монако
 
Позже
Трабзонспор
Прогнозы 36
Монако 91.7% (33)
X 8.3% (3)
Трабзонспор 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Трабзонспор
1.61
5.60
5.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмболо Брель 1 (1) 0.5
Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трезеге 1 0.5
Макси Гомес 1 0.5
Гамшик Марек 1 0.5
Бозок Умут 1 0.5
Бакасетас Тасос 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Минамино Такуми 1 0
Головин Александр 1 0
Эмболо Брель 1 0
Бадьяшиль Бенуа 1 0
Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джанини Жорже 1 0
Барди Энис 1 0
Элмалы Эврен Эрен 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Монако - Нант 4:1 Монако - Дженоа 2:3 Реймс - Монако 0:3 Монако - Ференцварош 0:1
Монако - Лион 2:1 Црвена Звезда - Монако 0:1 Ницца - Монако 0:1 Монако - Труа 2:4 ПСЖ - Монако 1:1 Монако - Ланс 1:4 Монако - Ренн 1:1 ПСВ - Монако 3:2 Страсбург - Монако 1:2 Монако - ПСВ 1:1 Саутгемптон - Монако 3:1 Порту - Монако 2:1 Интер Милан - Монако 2:2 Портимоненсе - Монако 0:2 Монако - Австрия Вена 2:2 Монако - Санкт-Галлен 1:1
Трабзонспор
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Газиантеп 3:2 Трабзонспор - Црвена Звезда 2:1 Адана Демирспор - Трабзонспор 3:2
Ференцварош - Трабзонспор 3:2 Умраниеспор - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Галатасарай 0:0 Трабзонспор - Копенгаген 0:0 Антальяспор - Трабзонспор 5:2 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Трабзонспор - Хатайспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 0:2 Трабзонспор - Сивасспор 4:0 Эмполи - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Торино 0:3 Трабзонспор - Словацко 2:2 МТК - Трабзонспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Алтай 2:1 Кайсериспор - Трабзонспор 4:2

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ференцварош Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Трабзонспор Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3. Монако Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
4. Црвена Звезда Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ференцварош Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
2. Трабзонспор Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Монако Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Црвена Звезда Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ференцварош Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Монако Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Трабзонспор Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
4. Црвена Звезда Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
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  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
АЕК Ларнака Дьюрчо Адам 3
Фенербахче Кавечи Ирфан 3
Мальмё Телин Исаак 3
Цюрих Афдияй Донис 3
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 4
Лудогорец Недялков Антон 4
Словацко Хофманн Станислав 1 1
Штурм Хирлендер Штефан 1 1
Црвена Звезда Кангва Кингс 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Трабзонспор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 октября 2022, осталось 2 дня 11 часов 13 минут.



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    • Прогнозы 36
    Монако 91.7% (33)
    X 8.3% (3)
    Трабзонспор 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Трабзонспор
    1.61
    5.60
    5.80
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Монако - Трабзонспор

    Исход игры
    Монако
    91.7% (33)
    Ничья
    8.3% (3)
    Трабзонспор
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.33% (21)
    Меньше
    41.67% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    61.11% (22)
    Нет
    38.89% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    50% (18)
    2:0 Монако
    30.6% (11)
    1:0 Монако
    8.3% (3)
    2:2 Ничья
    5.6% (2)
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    Монако
    Трабзонспор
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