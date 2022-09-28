Тур: 3. Стадион: Луи II.
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Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмболо Брель
|1 (1)
|0.5
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трезеге
|1
|0.5
|Макси Гомес
|1
|0.5
|Гамшик Марек
|1
|0.5
|Бозок Умут
|1
|0.5
|Бакасетас Тасос
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Минамино Такуми
|1
|0
|Головин Александр
|1
|0
|Эмболо Брель
|1
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джанини Жорже
|1
|0
|Барди Энис
|1
|0
|Элмалы Эврен Эрен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Монако - Нант 4:1 Монако - Дженоа 2:3 Реймс - Монако 0:3 Монако - Ференцварош 0:1
Монако - Лион 2:1 Црвена Звезда - Монако 0:1 Ницца - Монако 0:1 Монако - Труа 2:4 ПСЖ - Монако 1:1 Монако - Ланс 1:4 Монако - Ренн 1:1 ПСВ - Монако 3:2 Страсбург - Монако 1:2 Монако - ПСВ 1:1 Саутгемптон - Монако 3:1 Порту - Монако 2:1 Интер Милан - Монако 2:2 Портимоненсе - Монако 0:2 Монако - Австрия Вена 2:2 Монако - Санкт-Галлен 1:1
Трабзонспор
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Газиантеп 3:2 Трабзонспор - Црвена Звезда 2:1 Адана Демирспор - Трабзонспор 3:2
Ференцварош - Трабзонспор 3:2 Умраниеспор - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Галатасарай 0:0 Трабзонспор - Копенгаген 0:0 Антальяспор - Трабзонспор 5:2 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Трабзонспор - Хатайспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 0:2 Трабзонспор - Сивасспор 4:0 Эмполи - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Торино 0:3 Трабзонспор - Словацко 2:2 МТК - Трабзонспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Алтай 2:1 Кайсериспор - Трабзонспор 4:2
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ференцварош
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Трабзонспор
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|4.
|Црвена Звезда
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ференцварош
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|Трабзонспор
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Црвена Звезда
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ференцварош
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Монако
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Трабзонспор
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|4.
|Црвена Звезда
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|АЕК Ларнака
|Дьюрчо Адам
|3
|Фенербахче
|Кавечи Ирфан
|3
|Мальмё
|Телин Исаак
|3
|Цюрих
|Афдияй Донис
|3
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|4
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
|Словацко
|Хофманн Станислав
|1 1
|Штурм
|Хирлендер Штефан
|1 1
|Црвена Звезда
|Кангва Кингс
|1 1
Прогнозы на матч Монако - Трабзонспор
Исход игры
Монако
91.7% (33)
Ничья
8.3% (3)
Трабзонспор
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (21)
Меньше
41.67% (15)
Обе команды забьют
Да
61.11% (22)
Нет
38.89% (14)
Популярный счёт
2:1 Монако
50% (18)
2:0 Монако
30.6% (11)
1:0 Монако
8.3% (3)
2:2 Ничья
5.6% (2)
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