Тур: 3. Стадион: Республиканский стадион.
Ход матча
44'
61'
2:0
68'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Авагян АртурЗащитник
- Полузащитник
-
23 Озбилиз АразПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Диоп ДамНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Меликян Егише
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Буфф ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Урега ФабьенПолузащитник
- Нападающий
-
10 Ренан СоаресНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Мамич ПетарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Тадич ЙосипНападающий
-
24 Бурба МотеюсНападающий
-
Главный тренер: Чебурин Владимир
История личных встреч
Пюник
Жальгирис
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пюник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дашян Артак
|2
|0.67
|Отубаньо Юсуф
|1
|0.33
|Карлос Джуниор II
|1
|0.33
|Гонсалес Александр
|0
|0
Жальгирис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Пюник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милькович Александр
|2
|0
|Братков Антон
|1
|0
|Коваленко Михаил Вадимович
|1
|0
|Арутюнян Оганес
|1
|0
|Карапетян Арис
|1
|0
Жальгирис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Любисавльевич Неманья
|2
|0
|Горобцов Николас
|1
|0
|Мамич Петар
|1
|0
|Кьеремех Франсис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Пюник
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Пюник - Алашкерт 5:1 Урарту - Пюник 2:1 Пюник - Слован Братислава 2:0 Пюник - ЦСКА Ереван 3:1
Базель - Пюник 3:1 Пюник - Лернаин Арцах 1:0 Пюник - Ноа Ереван 3:0 Шериф - Пюник 0:0 Пюник - Ван 0:1 Пюник - Шериф 0:0 Пюник - Ширак 1:0 Пюник - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Пюник 5:0 Пюник - Арарат 0:1 Дюделанж - Пюник 1:4 Пюник - Дюделанж 0:1 ЧФР Клуж - Пюник 2:2 Пюник - ЧФР Клуж 0:0 Алашкерт - Пюник 1:1 Пюник - Арарат 1:0
Жальгирис
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Жальгирис - Кауно Жальгирис 2:1 Жальгирис - Судува 1:0 Жальгирис - Ритеряй 3:1 Жальгирис - Базель 0:1
Кауно Жальгирис - Жальгирис 0:2 Слован Братислава - Жальгирис 0:0 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 1:1 Хегельман Литауэн - Жальгирис 1:4 Жальгирис - Лудогорец 3:3 Жальгирис - Лиетава Йонава 3:1 Лудогорец - Жальгирис 1:0 Ритеряй - Жальгирис 1:5 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Жальгирис - Банга 2:1 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0 Мальмё - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Мальмё 1:0 Жальгирис - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Жальгирис 1:1 Жальгирис - Хегельман Литауэн 2:1
Группа H
Группа H
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|7 (2)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|6 (1)
|Фехервар
|Зивзивадзе Буду
|7 (1)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 3
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 3
|ФКСБ
|Попеску Октавиан
|4
|Словацко
|Травник Михал
|4
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|4
Прогнозы на матч Пюник 2:0 Жальгирис
Исход игры
Пюник
66.2% (86)
Ничья
20.8% (27)
Жальгирис
13.1% (17)
Тотал 2.5
Больше
32.54% (41)
Меньше
67.46% (85)
Обе команды забьют
Да
46.83% (59)
Нет
53.17% (67)
Популярный счёт
1:0 Пюник
34.6% (45)
1:1 Ничья
20% (26)
2:1 Пюник
18.5% (24)
2:0 Пюник
8.5% (11)
0:3 Жальгирис
6.2% (8)
1:2 Жальгирис
3.8% (5)
0:1 Жальгирис
2.3% (3)
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