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  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Пюник
2:0
Второй тайм: 75'
Жальгирис
0'
1:0
44' Гол
Карлос Джуниор II
2:0
61' Гол
Отубаньо Юсуф
68' Желтая карточка
Горобцов Николас

Ход матча

44'
Карлос Джуниор II
(Гонсалес Александр)
1:0
61'
Отубаньо Юсуф
(Арутюнян Оганес)
2:0
63'
Диоп Дам
Джуричич Лука
 
64'
Карасюк Роман
Арутюнян Оганес
 
68'
 
Горобцов Николас
73'
 
Мамич Петар
Миколюнас Салюнас
73'
 
Кьеремех Франсис
Миличкович Марко
74'
Коваленко Михаил
Гонсалес Александр
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогнозы 130
Пюник 66.2% (86)
X 20.8% (27)
Жальгирис 13.1% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пюник
Ничья
Жальгирис
2.72
3.10
3.02
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Юрченко
Давид
11
Арутюнян
Оганес
79
Вакуленко
Сергей
95
Братков
Антон
30
Гонсалес
Александр
14
Отубаньо
Юсуф
90
Милькович
Александр
9
Дашян
Артак
2
Джуричич
Лука
29
Кочук
Евгений
6
Карлос
Джуниор
II
1
Гертмонас
Эдвинас
13
Миколюнас
Салюнас
3
Павелич
Марио
26
Любисавльевич
Неманья
7
Бопесу
Жоэль
23
Буфф
Оливер
5
Горобцов
Николас
33
Миличкович
Марко
92
Урега
Фабьен
99
Ойвуси
Матиас
10
Ренан
Соарес
Пюник
4-3-3
Жальгирис
4-4-2

История личных встреч

Пюник
Жальгирис

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:1
ЛЕ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Пюник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дашян Артак 2 0.67
Отубаньо Юсуф 1 0.33
Карлос Джуниор II 1 0.33
Гонсалес Александр 0 0
Жальгирис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Пюник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милькович Александр 2 0
Братков Антон 1 0
Коваленко Михаил Вадимович 1 0
Арутюнян Оганес 1 0
Карапетян Арис 1 0
Жальгирис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Любисавльевич Неманья 2 0
Горобцов Николас 1 0
Мамич Петар 1 0
Кьеремех Франсис 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пюник
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Пюник - Алашкерт 5:1 Урарту - Пюник 2:1 Пюник - Слован Братислава 2:0 Пюник - ЦСКА Ереван 3:1
Базель - Пюник 3:1 Пюник - Лернаин Арцах 1:0 Пюник - Ноа Ереван 3:0 Шериф - Пюник 0:0 Пюник - Ван 0:1 Пюник - Шериф 0:0 Пюник - Ширак 1:0 Пюник - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Пюник 5:0 Пюник - Арарат 0:1 Дюделанж - Пюник 1:4 Пюник - Дюделанж 0:1 ЧФР Клуж - Пюник 2:2 Пюник - ЧФР Клуж 0:0 Алашкерт - Пюник 1:1 Пюник - Арарат 1:0
Жальгирис
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Жальгирис - Кауно Жальгирис 2:1 Жальгирис - Судува 1:0 Жальгирис - Ритеряй 3:1 Жальгирис - Базель 0:1
Кауно Жальгирис - Жальгирис 0:2 Слован Братислава - Жальгирис 0:0 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 1:1 Хегельман Литауэн - Жальгирис 1:4 Жальгирис - Лудогорец 3:3 Жальгирис - Лиетава Йонава 3:1 Лудогорец - Жальгирис 1:0 Ритеряй - Жальгирис 1:5 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Жальгирис - Банга 2:1 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0 Мальмё - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Мальмё 1:0 Жальгирис - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Жальгирис 1:1 Жальгирис - Хегельман Литауэн 2:1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Пюник 2:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Слован Братислава Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
4. Жальгирис 0:2 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пюник 2:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Базель Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Слован Братислава Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Жальгирис 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Жальгирис 0:2 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
3. Пюник 2:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
4. Слован Братислава Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 7 (2)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (1)
Фехервар Зивзивадзе Буду 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 1 3
Вадуц Фоссо Райан 1 3
ФКСБ Попеску Октавиан 4
Словацко Травник Михал 4
Юргорден Эдвардсен Виктор 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    74'
    У хозяев вместо Александра Гонсалеса в игру вступает Михаил Коваленко.
  • 73'
    Первые замены в составе гостей - капитана Салюнаса Миколюнаса меняет Петар Мамич, а вместо Марко Миличковича на поле появляется Франсис Кьеремех.
  • Угловой
    72'
    После навеса с углового Юрченко также играет кулаком на выходе, при этом врезаясь в одного из партнеров. На газоне оба участника эпизода.
  • 71'
    Штрафной с правого фланга исполняют литовцы, Юрченко вроде бы пошел забирать мяч на выходе, но в итоге кулаком отбил его за лицевую.
  • 69'
    Бопесу и Урега неплохо разыграли мяч на левом фланге, но пас защитника в штрафную получился чересчур слабым. Вторым темпом издали приложился Миличкович, но Карасюк принял удар на себя.
  • Желтая карточка
    67'
    Первое предупреждение в сегодняшнем матче, отложенную желтую карточку за фол на Диопе получает Горобцов.
  • 65'
    Активно Диоп вступает в игру, сразу же прорываясь к воротам, устоял сенегалец на ногах после фола, но ушел широко во фланг и обострения в итоге не придумал.
  • Замена
    64'
    Дам Диоп и Роман Карасюк выходят на поле вместо Луки Джуричича и Оганеса Арутюняна.
  • Травма, повреждение
    63'
    Джуричич после одного из единоборств присаживается на газон, при этом у хозяев всё равно готовы первые замены.
  • 62'
    А вот это преимущество "Пюника" уже становится угрожающим для литовцев, учитывая, что на групповом этапе они до сих пор не забили ни разу.
  • Описание гола
    61'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! ЮСУФ ОТУБАНЬО!
    Кочук и Арутюнян разыграли угловой на левом фланге, последний исполнил подачу на ближний угол вратарской, а Отубаньо, сыграв головой на опережение, вколотил мяч в сетку!
  • 60'
    Джуричич получил мяч в штрафной гостей, развернулся и в борьбе с Миколюнасом оказался на газоне - никакого пенальти, всего лишь угловой.
  • 59'
    Джуричич предпринял попытку удара из-за пределов штрафной, однако мяч пришелся в одного из игроков в зеленой форме.
  • Угловой
    58'
    Первый угловой у чужих ворот заработали гости, Буфф исполнил чересчур высокую подачу, а дальше на фланге Ойвуси нарушил правила.
  • Офсайд
    57'
    Первый офсайд случился в нашем матче, Отубаньо на правом фланге атаки оказался впереди линии защитников "Жальгириса".
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    • 56'
      Заброс из глубины поля в чужую штрафную исполняет Гонсалес, однако Гертмонас успешно играет на выходе, опережая Джуричича.
    • 55'
      Позиционная атака гостей завершается дальней попытки в исполнении Уреги - мяч минует створ ворот, Юрченко по-прежнему в игру не вступал.
    • Фол, нарушение
      54'
      Кочук довольно жестко сыграл против Уреги в центре поля, такими темпами карточки в нашем матче не за горами.
    • 53'
      "Жальгирис" постепенно устанавливает более чёткий контроль над мячом, но свободными зонами игроки "Пюника" наверняка будут пользоваться.
    • 52'
      Штрафной на правом фланге атаки заработали хозяева поля, однако подача у Карлоса Жуниора получилась неудачной, мяч пролетел над перекладиной ворот Гертмонаса.
    • Фол, нарушение
      50'
      А вот теперь Любисавльевич нарушает правила, в центре поля откровенно толкая в спину Отубаньо.
    • 48'
      Джуричич в контактной борьбе с Любисавльевичем добрался до штрафной, но упал на газон, не удержав равновесия, пенальти здесь не будет.
    • 47'
      В первом тайме у гостей не было ни одного удара, сейчас начинает "Жальгирис" исправлять ситуацию - Оливейра пробил из-за пределов штрафной мимо цели.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту добавляет шотландский арбитр к основному времени первого тайма.
    • 44'
      Всё-таки удается "Пюнику" открыть счёт до перерыва, вынуждены будут литовцы раскрываться по ходу второго тайма.
    • Описание гола
      43'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! КАРЛОС ЖУНИОР!
      Гонсалес исполнил передачу к штрафной соперника, Карлос Жуниор эффектным движением прокинул мяч мимо защитника и реализовал выход один на один!
    • 41'
      Приближается перерыв в нашем матче, по-прежнему забитых мячей нет, несмотря на солидное преимущество хозяев, а гол гостей был справедливо отменен.
    • Угловой
      39'
      Арутюнян исполняет неудачную подачу с углового, мяч перелетает всех и уходит за лицевую линию.
    • 38'
      Карлос Жуниор врывается в штрафную с левого края, но прострелить ему не позволяет защитник - угловой.
    • 37'
      Дашян смещается с левого фланга ближе к центру и пробивает низом метров с 28 - мяч прокатывается левее створа.
    • 36'
      Длинный аут исполняют хозяева поля, Карлос Жуниор добирается до мяча в чужой штрафной, но направить его в створ бразильцу не удается.
    • Фол, нарушение
      34'
      Ойвуси после заброса партнера принимает мяч на линии штрафной и вторым касанием укладывает его в нижний угол, однако арбитр справедливо определяет у нигерийца игру рукой.
    • 33'
      Постепенно количество моментов у ворот "Жальгириса" растёт, как бы армянам не пришлось жалеть по поводу низкой реализации.
    • Опасный момент
      31'
      После навеса со штрафного Милькович остановил мяч у линии вратарской, а Джуричич пробил по мячу после отскока от газона - снаряд прошел в сантиметрах над перекладиной!
    • 30'
      Позиционная атака "Пюника" завершается дальним ударом Арутюняна - Гертмонас на месте.
    • 29'
      Другой матч в нашей группе состоится сегодня во втором временном слоте, "Базель" принимает "Слован" дома и в случае успеха максимально приблизится к решению задачи по выходу из группы.
    • 27'
      Выбрались литовцы в редкую контратаку, добрались до штрафной, но снова не придумали в этой ситуации завершения.
    • Угловой
      25'
      С углового следует передача низом к линии штрафной, откуда в касание стреляет Дашян - мяч летит над перекладиной гостевых ворот.
    • Опасный момент
      24'
      Теперь отличная атака сходу удается "Пюнику", Дашян исполняет перевод правее на Отубаньо, тот врывается в штрафную и пробивает в ближний угол, но Гертмонас отбивает мяч и сам же смахивает его на угловой!
    • Опасный момент
      23'
      Карлос Жуниор с левого фланга исполняет передачу в штрафную, Джуричич ловит мяч на подъём и пробивает в касание метров с 10, однако Гертмонас с угрозой справляется!
    • 21'
      Хотя интересно, что по владению мячом у "Жальгириса" минимальное преимущество, если ориентироваться на официальный сайт УЕФА. Но вся игра проходит на их половине поля.
    • 19'
      По-прежнему у "Пюника" солидное территориальное преимущество, очень глубоко сидит представитель литовского чемпионата.
    • 17'
      Джуричич после навеса Арутюняна добирается до мяча головой, однако пробивает всё-таки мимо цели.
    • 15'
      Буфф получает мяч в штрафной хозяев после заброса из глубины, прокидывает мимо Браткова, однако с угла вратарской защитник всё же пробить не позволяет. Всё в рамках правил.
    • Фол, нарушение
      13'
      Гертмонас ошибается на выходе после навеса с фланга, мяч отскакивает к Дашяну, который готов был поразить пустые ворота, однако арбитр опредилил фол против вратаря со стороны Карлоса Жуниора.
    • 12'
      Вакуленко поднялся с позиции центрального защитника достаточно высоко, однако передача в переднюю линию получилась совсем нерасчетливой.
    • Фол, нарушение
      11'
      Урега в центре поля получает по ногам от Мильковича, но помощи врачей не потребовалось, а подняться на газон игроку "Жальгириса" помогает арбитр.
    • 9'
      Первый удар в сегодняшнем матче в активе Джуричича - босниец пробил низом метров с 25, но направил мяч прямо в руки Гертмонасу.
    • 8'
      Пока же можно отметить, что в минувший уик-энд "Жальгирис" вышел в финал Кубка Литвы, обыграв в овертайме "Кауно Жальгирис". "Пюник" же в чемпионате Армении дома уверенно разобрался с "Алашкертом" - 5:1.
    • 7'
      Крайне невысокий темп избирают команды на старте встречи, постепенно втягиваясь в эту игру, ждем, когда же на поле будет происходит хоть что-то интересное.
    • 6'
      "Пюник", напомним, пока идет на втором месте в группе Н - "Базелю" в гостях армяне уступили 1:3, но дома обыграли словацкий "Слован" 2:0. У "Жальгириса" нулевая ничья в Братиславе и минимальное домашнее поражение от швейцарцев.
    • 5'
      Дашян с левого фланга исполняет подачу в штрафную, закручивая мяч в сторону ворот - Гертмонас на выходе сыграл надежно.
    • 4'
      По-хозяйски начинает встречу армянский клуб, контролируя мяч на чужой половине поля и пытаясь найти моменты в финальной трети.
    • 3'
      Жуниор получает мяч на левом краю штрафной после отличного перевода от Джуричича, однако прострел в центр был прерван.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Карлос Джуниор II бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Republican Stadium - Vazgen Sargsyan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Пюник 2:0 Жальгирис

    Исход игры
    Пюник
    66.2% (86)
    Ничья
    20.8% (27)
    Жальгирис
    13.1% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.54% (41)
    Меньше
    67.46% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    46.83% (59)
    Нет
    53.17% (67)
    Популярный счёт
    1:0 Пюник
    34.6% (45)
    1:1 Ничья
    20% (26)
    2:1 Пюник
    18.5% (24)
    2:0 Пюник
    8.5% (11)
    0:3 Жальгирис
    6.2% (8)
    1:2 Жальгирис
    3.8% (5)
    0:1 Жальгирис
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