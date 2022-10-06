Активно Диоп вступает в игру, сразу же прорываясь к воротам, устоял сенегалец на ногах после фола, но ушел широко во фланг и обострения в итоге не придумал.

Первое предупреждение в сегодняшнем матче, отложенную желтую карточку за фол на Диопе получает Горобцов.

Бопесу и Урега неплохо разыграли мяч на левом фланге, но пас защитника в штрафную получился чересчур слабым. Вторым темпом издали приложился Миличкович, но Карасюк принял удар на себя.

Штрафной с правого фланга исполняют литовцы, Юрченко вроде бы пошел забирать мяч на выходе, но в итоге кулаком отбил его за лицевую.

После навеса с углового Юрченко также играет кулаком на выходе, при этом врезаясь в одного из партнеров. На газоне оба участника эпизода.

Первые замены в составе гостей - капитана Салюнаса Миколюнаса меняет Петар Мамич, а вместо Марко Миличковича на поле появляется Франсис Кьеремех.

У хозяев вместо Александра Гонсалеса в игру вступает Михаил Коваленко.

Первый офсайд случился в нашем матче, Отубаньо на правом фланге атаки оказался впереди линии защитников "Жальгириса".

Первый угловой у чужих ворот заработали гости, Буфф исполнил чересчур высокую подачу, а дальше на фланге Ойвуси нарушил правила.

Джуричич предпринял попытку удара из-за пределов штрафной, однако мяч пришелся в одного из игроков в зеленой форме.

Джуричич получил мяч в штрафной гостей, развернулся и в борьбе с Миколюнасом оказался на газоне - никакого пенальти, всего лишь угловой.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! ЮСУФ ОТУБАНЬО! Кочук и Арутюнян разыграли угловой на левом фланге, последний исполнил подачу на ближний угол вратарской, а Отубаньо, сыграв головой на опережение, вколотил мяч в сетку!

А вот это преимущество "Пюника" уже становится угрожающим для литовцев, учитывая, что на групповом этапе они до сих пор не забили ни разу.

Джуричич после одного из единоборств присаживается на газон, при этом у хозяев всё равно готовы первые замены.

Дам Диоп и Роман Карасюк выходят на поле вместо Луки Джуричича и Оганеса Арутюняна.

В первом тайме у гостей не было ни одного удара, сейчас начинает "Жальгирис" исправлять ситуацию - Оливейра пробил из-за пределов штрафной мимо цели.

Джуричич в контактной борьбе с Любисавльевичем добрался до штрафной, но упал на газон, не удержав равновесия, пенальти здесь не будет.

А вот теперь Любисавльевич нарушает правила, в центре поля откровенно толкая в спину Отубаньо.

Штрафной на правом фланге атаки заработали хозяева поля, однако подача у Карлоса Жуниора получилась неудачной, мяч пролетел над перекладиной ворот Гертмонаса.

"Жальгирис" постепенно устанавливает более чёткий контроль над мячом, но свободными зонами игроки "Пюника" наверняка будут пользоваться.

Кочук довольно жестко сыграл против Уреги в центре поля, такими темпами карточки в нашем матче не за горами.

Позиционная атака гостей завершается дальней попытки в исполнении Уреги - мяч минует створ ворот, Юрченко по-прежнему в игру не вступал.

Заброс из глубины поля в чужую штрафную исполняет Гонсалес, однако Гертмонас успешно играет на выходе, опережая Джуричича.

45' Одну минуту добавляет шотландский арбитр к основному времени первого тайма.

44' Всё-таки удается "Пюнику" открыть счёт до перерыва, вынуждены будут литовцы раскрываться по ходу второго тайма.

43' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! КАРЛОС ЖУНИОР!

Гонсалес исполнил передачу к штрафной соперника, Карлос Жуниор эффектным движением прокинул мяч мимо защитника и реализовал выход один на один!

41' Приближается перерыв в нашем матче, по-прежнему забитых мячей нет, несмотря на солидное преимущество хозяев, а гол гостей был справедливо отменен.

39' Арутюнян исполняет неудачную подачу с углового, мяч перелетает всех и уходит за лицевую линию.

38' Карлос Жуниор врывается в штрафную с левого края, но прострелить ему не позволяет защитник - угловой.

37' Дашян смещается с левого фланга ближе к центру и пробивает низом метров с 28 - мяч прокатывается левее створа.

36' Длинный аут исполняют хозяева поля, Карлос Жуниор добирается до мяча в чужой штрафной, но направить его в створ бразильцу не удается.

34' Ойвуси после заброса партнера принимает мяч на линии штрафной и вторым касанием укладывает его в нижний угол, однако арбитр справедливо определяет у нигерийца игру рукой.

33' Постепенно количество моментов у ворот "Жальгириса" растёт, как бы армянам не пришлось жалеть по поводу низкой реализации.

31' После навеса со штрафного Милькович остановил мяч у линии вратарской, а Джуричич пробил по мячу после отскока от газона - снаряд прошел в сантиметрах над перекладиной!

30' Позиционная атака "Пюника" завершается дальним ударом Арутюняна - Гертмонас на месте.

29' Другой матч в нашей группе состоится сегодня во втором временном слоте, "Базель" принимает "Слован" дома и в случае успеха максимально приблизится к решению задачи по выходу из группы.

27' Выбрались литовцы в редкую контратаку, добрались до штрафной, но снова не придумали в этой ситуации завершения.

25' С углового следует передача низом к линии штрафной, откуда в касание стреляет Дашян - мяч летит над перекладиной гостевых ворот.

24' Теперь отличная атака сходу удается "Пюнику", Дашян исполняет перевод правее на Отубаньо, тот врывается в штрафную и пробивает в ближний угол, но Гертмонас отбивает мяч и сам же смахивает его на угловой!

23' Карлос Жуниор с левого фланга исполняет передачу в штрафную, Джуричич ловит мяч на подъём и пробивает в касание метров с 10, однако Гертмонас с угрозой справляется!

21' Хотя интересно, что по владению мячом у "Жальгириса" минимальное преимущество, если ориентироваться на официальный сайт УЕФА. Но вся игра проходит на их половине поля.

19' По-прежнему у "Пюника" солидное территориальное преимущество, очень глубоко сидит представитель литовского чемпионата.

17' Джуричич после навеса Арутюняна добирается до мяча головой, однако пробивает всё-таки мимо цели.

15' Буфф получает мяч в штрафной хозяев после заброса из глубины, прокидывает мимо Браткова, однако с угла вратарской защитник всё же пробить не позволяет. Всё в рамках правил.

13' Гертмонас ошибается на выходе после навеса с фланга, мяч отскакивает к Дашяну, который готов был поразить пустые ворота, однако арбитр опредилил фол против вратаря со стороны Карлоса Жуниора.

12' Вакуленко поднялся с позиции центрального защитника достаточно высоко, однако передача в переднюю линию получилась совсем нерасчетливой.

11' Урега в центре поля получает по ногам от Мильковича, но помощи врачей не потребовалось, а подняться на газон игроку "Жальгириса" помогает арбитр.

9' Первый удар в сегодняшнем матче в активе Джуричича - босниец пробил низом метров с 25, но направил мяч прямо в руки Гертмонасу.

8' Пока же можно отметить, что в минувший уик-энд "Жальгирис" вышел в финал Кубка Литвы, обыграв в овертайме "Кауно Жальгирис". "Пюник" же в чемпионате Армении дома уверенно разобрался с "Алашкертом" - 5:1.

7' Крайне невысокий темп избирают команды на старте встречи, постепенно втягиваясь в эту игру, ждем, когда же на поле будет происходит хоть что-то интересное.

6' "Пюник", напомним, пока идет на втором месте в группе Н - "Базелю" в гостях армяне уступили 1:3, но дома обыграли словацкий "Слован" 2:0. У "Жальгириса" нулевая ничья в Братиславе и минимальное домашнее поражение от швейцарцев.

5' Дашян с левого фланга исполняет подачу в штрафную, закручивая мяч в сторону ворот - Гертмонас на выходе сыграл надежно.

4' По-хозяйски начинает встречу армянский клуб, контролируя мяч на чужой половине поля и пытаясь найти моменты в финальной трети.

3' Жуниор получает мяч на левом краю штрафной после отличного перевода от Джуричича, однако прострел в центр был прерван.