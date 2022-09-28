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  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Пюник
 
Позже
Жальгирис
Прогнозы 35
Пюник 68.6% (24)
X 22.9% (8)
Жальгирис 8.6% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Пюник
Ничья
Жальгирис
2.53
3.25
3.10
Все Коэффициенты

История личных встреч

Пюник
Жальгирис

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:1
ЛЕ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Пюник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дашян Артак 2 1
Отубаньо Юсуф 1 0.5
Жальгирис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Пюник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милькович Александр 2 0
Братков Антон 1 0
Коваленко Михаил Вадимович 1 0
Арутюнян Оганес 1 0
Карапетян Арис 1 0
Жальгирис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Любисавльевич Неманья 2 0
Горобцов Николас 1 0
Мамич Петар 1 0
Кьеремех Франсис 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пюник
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Пюник - Алашкерт 5:1 Урарту - Пюник 2:1 Пюник - Слован Братислава 2:0 Пюник - ЦСКА Ереван 3:1
Базель - Пюник 3:1 Пюник - Лернаин Арцах 1:0 Пюник - Ноа Ереван 3:0 Шериф - Пюник 0:0 Пюник - Ван 0:1 Пюник - Шериф 0:0 Пюник - Ширак 1:0 Пюник - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Пюник 5:0 Пюник - Арарат 0:1 Дюделанж - Пюник 1:4 Пюник - Дюделанж 0:1 ЧФР Клуж - Пюник 2:2 Пюник - ЧФР Клуж 0:0 Алашкерт - Пюник 1:1 Пюник - Арарат 1:0
Жальгирис
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Жальгирис - Кауно Жальгирис 2:1 Жальгирис - Судува 1:0 Жальгирис - Ритеряй 3:1 Жальгирис - Базель 0:1
Кауно Жальгирис - Жальгирис 0:2 Слован Братислава - Жальгирис 0:0 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 1:1 Хегельман Литауэн - Жальгирис 1:4 Жальгирис - Лудогорец 3:3 Жальгирис - Лиетава Йонава 3:1 Лудогорец - Жальгирис 1:0 Ритеряй - Жальгирис 1:5 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Жальгирис - Банга 2:1 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0 Мальмё - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Мальмё 1:0 Жальгирис - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Жальгирис 1:1 Жальгирис - Хегельман Литауэн 2:1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Пюник Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Жальгирис Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
4. Слован Братислава Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Пюник Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Слован Братислава Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Жальгирис Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Жальгирис Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Пюник Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
4. Слован Братислава Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 7 (2)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (1)
Фехервар Зивзивадзе Буду 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 1 3
Юргорден Эдвардсен Виктор 4
Хапоэль Беэр-Шева Барейро Лукас 4
ФКСБ Олару Дариус 4
Вадуц Сасере Франклин 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Пюник - Жальгирис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 октября 2022, осталось 2 дня 11 часов 12 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Пюник 68.6% (24)
    X 22.9% (8)
    Жальгирис 8.6% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Пюник
    Ничья
    Жальгирис
    2.53
    3.25
    3.10
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Пюник - Жальгирис онлайн

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    Прогнозы на матч Пюник - Жальгирис

    Исход игры
    Пюник
    68.6% (24)
    Ничья
    22.9% (8)
    Жальгирис
    8.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.29% (12)
    Меньше
    65.71% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    57.14% (20)
    Нет
    42.86% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Пюник
    31.4% (11)
    1:0 Пюник
    28.6% (10)
    1:1 Ничья
    22.9% (8)
    2:0 Пюник
    8.6% (3)
    0:1 Жальгирис
    5.7% (2)
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