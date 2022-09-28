Тур: 3. Стадион: Республиканский стадион.
История личных встреч
Пюник
Жальгирис
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пюник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дашян Артак
|2
|1
|Отубаньо Юсуф
|1
|0.5
Жальгирис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Пюник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милькович Александр
|2
|0
|Братков Антон
|1
|0
|Коваленко Михаил Вадимович
|1
|0
|Арутюнян Оганес
|1
|0
|Карапетян Арис
|1
|0
Жальгирис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Любисавльевич Неманья
|2
|0
|Горобцов Николас
|1
|0
|Мамич Петар
|1
|0
|Кьеремех Франсис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Пюник
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Пюник - Алашкерт 5:1 Урарту - Пюник 2:1 Пюник - Слован Братислава 2:0 Пюник - ЦСКА Ереван 3:1
Базель - Пюник 3:1 Пюник - Лернаин Арцах 1:0 Пюник - Ноа Ереван 3:0 Шериф - Пюник 0:0 Пюник - Ван 0:1 Пюник - Шериф 0:0 Пюник - Ширак 1:0 Пюник - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Пюник 5:0 Пюник - Арарат 0:1 Дюделанж - Пюник 1:4 Пюник - Дюделанж 0:1 ЧФР Клуж - Пюник 2:2 Пюник - ЧФР Клуж 0:0 Алашкерт - Пюник 1:1 Пюник - Арарат 1:0
Жальгирис
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Жальгирис - Кауно Жальгирис 2:1 Жальгирис - Судува 1:0 Жальгирис - Ритеряй 3:1 Жальгирис - Базель 0:1
Кауно Жальгирис - Жальгирис 0:2 Слован Братислава - Жальгирис 0:0 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 1:1 Хегельман Литауэн - Жальгирис 1:4 Жальгирис - Лудогорец 3:3 Жальгирис - Лиетава Йонава 3:1 Лудогорец - Жальгирис 1:0 Ритеряй - Жальгирис 1:5 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Жальгирис - Банга 2:1 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0 Мальмё - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Мальмё 1:0 Жальгирис - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Жальгирис 1:1 Жальгирис - Хегельман Литауэн 2:1
Группа H
Группа H
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|7 (2)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|6 (1)
|Фехервар
|Зивзивадзе Буду
|7 (1)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 3
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|4
|Хапоэль Беэр-Шева
|Барейро Лукас
|4
|ФКСБ
|Олару Дариус
|4
|Вадуц
|Сасере Франклин
|4
Прогнозы на матч Пюник - Жальгирис
Исход игры
Пюник
68.6% (24)
Ничья
22.9% (8)
Жальгирис
8.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
34.29% (12)
Меньше
65.71% (23)
Обе команды забьют
Да
57.14% (20)
Нет
42.86% (15)
Популярный счёт
2:1 Пюник
31.4% (11)
1:0 Пюник
28.6% (10)
1:1 Ничья
22.9% (8)
2:0 Пюник
8.6% (3)
0:1 Жальгирис
5.7% (2)
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