Тур: 3. Стадион: Городской стадион Познань.
0:0
Второй тайм: 72'
Ход матча
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 0
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
55
Глазер
Омри
22
Лопеш
Элдер
18
Тиби
Эйтан
15
Йосефи
Томер
19
Элиас
Шай
17
Хемед
Томер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
-
17 Шимчак ФилипНападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
-
55 Глазер ОмриВратарь
-
22 Лопеш ЭлдерЗащитник
-
18 Тиби ЭйтанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Йосефи ТомерПолузащитник
-
19 Элиас ШайПолузащитник
-
17 Хемед ТомерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Анса ЮджинПолузащитник
-
10 Миха ДорПолузащитник
-
20 Шамир ЭденПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Дадья Ор
-
Главный тренер: Барда Эльянив
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|6 (1)
|0.67
|Вельде Кристоффер
|4
|0.44
|Скурась Михал
|4
|0.44
|Амарал Жоау
|2
|0.22
|Перейра Жоэл III
|1
|0.11
|Мархвиньски Филип
|1
|0.11
|Соуза Афонсу
|1
|0.11
|Червински Алан
|1
|0.11
|Ребошу Педру
|0
|0
|Цитаишвили Георгий
|0
|0
|Шимчак Филип
|0
|0
Хапоэль Беэр-Шева
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хатуэль Ротем
|5
|0.56
|Йосефи Томер
|1
|0.11
|Хемед Томер
|1
|0.11
|Витор Мигел
|1
|0.11
|Джехезкель Сагив
|1
|0.11
|Сельмани Астрит
|1
|0.11
|Сафури Рамиз
|0
|0
|Миха Дор
|0
|0
|Лопеш Элдер
|0
|0
|Анса Юджин
|0
|0
|Сулейманов Магомед-Шапи
|0
|0
|Эль-Хамид Хатем Абд
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравски Радослав
|3
|0
|Ребошу Педру
|2
|0
|Перейра Жоэл III
|2
|0
|Вельде Кристоффер
|2
|0
|Милич Антонио
|0
|1
|Дуглас Барри
|1
|0
|Квеквескири Ника
|1
|0
|Беднарек Филип
|1
|0
|Червински Алан
|1
|0
|Карлстрём Йеспер
|1
|0
|Скурась Михал
|1
|0
|Мархвиньски Филип
|1
|0
|Шимчак Филип
|1
|0
Хапоэль Беэр-Шева
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барейро Лукас
|4
|0
|Хатуэль Ротем
|4
|0
|Эль-Хамид Хатем Абд
|2
|1
|Миха Дор
|2
|0
|Лопеш Элдер
|2
|0
|Анса Юджин
|2
|0
|Кельтенс Давид
|2
|0
|Элиас Шай
|2
|0
|Сельмани Астрит
|2
|0
|Витор Мигел
|1
|0
|Мартинш Андре
|1
|0
|Тиби Эйтан
|1
|0
|Абу-Абайд Ияд
|1
|0
|Джехезкель Сагив
|1
|0
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0
|Йосефи Томер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
4
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
20%
1
25%
61-75
3
20%
2
50%
76-90
2
13%
0
0%
91-120
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
2
33%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
0
0%
1
17%
91-120
Пропущено
7
6
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
5
71%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
50%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
0
0%
1
17%
91-120
Забито
20
10
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
3
15%
1
10%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
15%
1
10%
31-45
2
10%
2
20%
46-60
4
20%
2
20%
61-75
4
20%
3
30%
76-90
2
10%
1
10%
91-120
Пропущено
9
7
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
5
56%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
4
57%
61-75
2
22%
1
14%
76-90
0
0%
1
14%
91-120
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лех - Легия 0:0 Варта Познань - Лех 0:1 Лех - Аустрия Вена 4:1 Погонь Щецин - Лех 2:2
Вильярреал - Лех 4:3 Лех - Видзев Лодзь 2:0 Лехия Гданьск - Лех 0:3 Лех - Пяст 1:0 Дюделанж - Лех 1:1 Лех - Дюделанж 2:0 Лех - Шлёнск 0:1 Лех - Викингур Рейкьявик 4:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Викингур Рейкьявик - Лех 1:0 Лех - Висла Плоцк 1:3 Динамо Батуми - Лех 1:1 Лех - Динамо Батуми 5:0 Лех - Сталь Мелец 0:2 Карабах - Лех 5:1 Лех - Ракув 0:2
Хапоэль Беэр-Шева
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Маккаби Нетания - Хапоэль Беэр-Шева 1:2 Хапоэль Беэр-Шева - Бней-Сахнин 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Вильярреал 1:2 Хапоэль Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 2:3
Аустрия Вена - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:2 Хапоэль Беэр-Шева - Ашдод 1:2 Бейтар Трамп - Хапоэль Беэр-Шева 0:5 Хапоэль Беэр-Шева - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Лугано 3:1 Лугано - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Динамо Минск - Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Хапоэль Беэр-Шева - Динамо Минск 2:1 Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Висла Краков - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:2 Хапоэль Беэр-Шева - Бней-Сахнин 3:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 4
|6
|2.
|Лех
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|3.
|Хапоэль Беэр-Шева
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|4.
|Аустрия Вена
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|3.
|Аустрия Вена
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Хапоэль Беэр-Шева
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Хапоэль Беэр-Шева
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|3.
|Лех
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|4.
|Аустрия Вена
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
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|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|7 (2)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|6 (1)
|Фехервар
|Зивзивадзе Буду
|7 (1)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 3
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 3
|ФКСБ
|Попеску Октавиан
|4
|Словацко
|Травник Михал
|4
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|4
Прогнозы на матч Лех 0:0 Хапоэль Беэр-Шева
Исход игры
Лех
85% (102)
Ничья
9.2% (11)
Хапоэль Беэр-Шева
5.8% (7)
Тотал 2.5
Больше
58.47% (69)
Меньше
41.53% (49)
Обе команды забьют
Да
66.95% (79)
Нет
33.05% (39)
Популярный счёт
2:1 Лех
46.7% (56)
1:0 Лех
15.8% (19)
2:0 Лех
15% (18)
1:1 Ничья
9.2% (11)
1:2 Хапоэль Беэр-Шева
4.2% (5)
3:1 Лех
2.5% (3)
3:2 Лех
1.7% (2)
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