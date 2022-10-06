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Лига конференций
2022-2023

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 17283
Лех
0:0
Конец матча
Хапоэль Беэр-Шева
0'
29' Желтая карточка
Хатуэль Ротем
45' Желтая карточка
Вельде Кристоффер
83' Желтая карточка
Карлстрём Йеспер
86' Желтая карточка
Глазер Омри
90'+4

Ход матча

29'
 
Хатуэль Ротем
32'
Ребошу Педру
Дуглас Барри
 
45'
Вельде Кристоффер
 
46'
 
Миха Дор
Йосефи Томер
46'
 
Дадья Ор
Абу-Абайд Ияд
60'
Цитаишвили Георгий
Вельде Кристоффер
 
60'
Квеквескири Ника
Муравски Радослав
 
60'
Амарал Жоау
Мархвиньски Филип
 
64'
 
Сельмани Астрит
Хемед Томер
72'
 
Анса Юджин
Джехезкель Сагив
82'
Собех Артур
Скурась Михал
 
83'
Карлстрём Йеспер
 
84'
 
Шамир Эден
Хатуэль Ротем
86'
 
Глазер Омри

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 120
Лех 85% (102)
X 9.2% (11)
Хапоэль Беэр-Шева 5.8% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Беднарек
Филип
2
Перейра
Жоэл
III
25
Дагерстол
Филип
16
Милич
Антонио
3
Дуглас
Барри
6
Карлстрём
Йеспер
22
Муравски
Радослав
21
Скурась
Михал
11
Мархвиньски
Филип
23
Вельде
Кристоффер
9
Исхак
Микаэль
55
Глазер
Омри
22
Лопеш
Элдер
18
Тиби
Эйтан
4
Витор
Мигел
5
Абу-Абайд
Ияд
35
Барейро
Лукас
77
Хатуэль
Ротем
15
Йосефи
Томер
19
Элиас
Шай
17
Хемед
Томер
11
Джехезкель
Сагив
Лех
4-2-3-1
Хапоэль Беэр-Шева
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 6 (1) 0.67
Вельде Кристоффер 4 0.44
Скурась Михал 4 0.44
Амарал Жоау 2 0.22
Перейра Жоэл III 1 0.11
Мархвиньски Филип 1 0.11
Соуза Афонсу 1 0.11
Червински Алан 1 0.11
Ребошу Педру 0 0
Цитаишвили Георгий 0 0
Шимчак Филип 0 0
Хапоэль Беэр-Шева
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хатуэль Ротем 5 0.56
Йосефи Томер 1 0.11
Хемед Томер 1 0.11
Витор Мигел 1 0.11
Джехезкель Сагив 1 0.11
Сельмани Астрит 1 0.11
Сафури Рамиз 0 0
Миха Дор 0 0
Лопеш Элдер 0 0
Анса Юджин 0 0
Сулейманов Магомед-Шапи 0 0
Эль-Хамид Хатем Абд 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравски Радослав 3 0
Карлстрём Йеспер 2 0
Ребошу Педру 2 0
Перейра Жоэл III 2 0
Вельде Кристоффер 2 0
Милич Антонио 0 1
Дуглас Барри 1 0
Квеквескири Ника 1 0
Беднарек Филип 1 0
Червински Алан 1 0
Скурась Михал 1 0
Мархвиньски Филип 1 0
Шимчак Филип 1 0
Хапоэль Беэр-Шева
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барейро Лукас 4 0
Хатуэль Ротем 4 0
Эль-Хамид Хатем Абд 2 1
Миха Дор 2 0
Лопеш Элдер 2 0
Анса Юджин 2 0
Кельтенс Давид 2 0
Элиас Шай 2 0
Сельмани Астрит 2 0
Витор Мигел 1 0
Мартинш Андре 1 0
Тиби Эйтан 1 0
Абу-Абайд Ияд 1 0
Джехезкель Сагив 1 0
Сулейманов Магомед-Шапи 1 0
Глазер Омри 1 0
Йосефи Томер 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
4
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
20%
1
25%
61-75
3
20%
2
50%
76-90
2
13%
0
0%
91-120

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
2
33%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Пропущено

7
6
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
5
71%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
50%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Забито

20
10
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
3
15%
1
10%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
15%
1
10%
31-45
2
10%
2
20%
46-60
4
20%
2
20%
61-75
4
20%
3
30%
76-90
2
10%
1
10%
91-120

Пропущено

9
7
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
5
56%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
4
57%
61-75
2
22%
1
14%
76-90
0
0%
1
14%
91-120

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лех - Легия 0:0 Варта Познань - Лех 0:1 Лех - Аустрия Вена 4:1 Погонь Щецин - Лех 2:2
Вильярреал - Лех 4:3 Лех - Видзев Лодзь 2:0 Лехия Гданьск - Лех 0:3 Лех - Пяст 1:0 Дюделанж - Лех 1:1 Лех - Дюделанж 2:0 Лех - Шлёнск 0:1 Лех - Викингур Рейкьявик 4:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Викингур Рейкьявик - Лех 1:0 Лех - Висла Плоцк 1:3 Динамо Батуми - Лех 1:1 Лех - Динамо Батуми 5:0 Лех - Сталь Мелец 0:2 Карабах - Лех 5:1 Лех - Ракув 0:2
Хапоэль Беэр-Шева
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Маккаби Нетания - Хапоэль Беэр-Шева 1:2 Хапоэль Беэр-Шева - Бней-Сахнин 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Вильярреал 1:2 Хапоэль Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 2:3
Аустрия Вена - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:2 Хапоэль Беэр-Шева - Ашдод 1:2 Бейтар Трамп - Хапоэль Беэр-Шева 0:5 Хапоэль Беэр-Шева - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Лугано 3:1 Лугано - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Динамо Минск - Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Хапоэль Беэр-Шева - Динамо Минск 2:1 Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Висла Краков - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:2 Хапоэль Беэр-Шева - Бней-Сахнин 3:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 3 3 0 0 11 - 4 9
2. Лех Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
3. Хапоэль Беэр-Шева Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
4. Аустрия Вена Заявка 3 0 1 2 1 - 9 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 2 2 0 0 9 - 3 6
2. Лех Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Аустрия Вена Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Хапоэль Беэр-Шева Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Хапоэль Беэр-Шева Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
3. Лех Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
4. Аустрия Вена Заявка 2 0 0 2 1 - 9 0
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Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 9 (2)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
Вильярреал Моралес Луис 7 (2)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Эдвардсен Виктор 5
РФШ Рига Шимкович Томаш 1 3
Юргорден Шуллер Расмус 1 3
Вадуц Фоссо Райан 1 3
ФКСБ Попеску Октавиан 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Вельде Кристоффер получил желтую карточку от судьи
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Poznan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Лех 85% (102)
    X 9.2% (11)
    Хапоэль Беэр-Шева 5.8% (7)
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    Где смотреть матч Лех 0:0 Хапоэль Беэр-Шева онлайн

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    Прогнозы на матч Лех 0:0 Хапоэль Беэр-Шева

    Исход игры
    Лех
    85% (102)
    Ничья
    9.2% (11)
    Хапоэль Беэр-Шева
    5.8% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.47% (69)
    Меньше
    41.53% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    66.95% (79)
    Нет
    33.05% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Лех
    46.7% (56)
    1:0 Лех
    15.8% (19)
    2:0 Лех
    15% (18)
    1:1 Ничья
    9.2% (11)
    1:2 Хапоэль Беэр-Шева
    4.2% (5)
    3:1 Лех
    2.5% (3)
    3:2 Лех
    1.7% (2)
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