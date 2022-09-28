Тур: 3. Стадион: Зимбру.
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Бомбардиры внутри турнира
Шериф
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аканби Ибрагим
|1
|0.25
|Мухамед Диоп
|1
|0.25
|Атьемвен Айяйи
|1 (1)
|0.25
|Коваль Максим
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сорлот Александр
|1
|0.5
|Гевара Андер
|1
|0.5
|Браис Мендес
|1 (1)
|0.5
|Кубо Такефуса
|0
|0
Карточки
Шериф
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кпозо Патрик
|2
|0
|Атьемвен Айяйи
|2
|0
|Уаттара Абу
|1
|0
|Ботос Яннис-Фивос
|1
|0
|Аканби Ибрагим
|1
|0
|Гедес Ренан
|1
|0
|Мухамед Диоп
|1
|0
|Мудасиру Салифу
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Давид
|1
|0
|Субельдия Игор
|1
|0
|Муньос Айхен
|1
|0
|Туррьентес Беньят
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шериф
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Шериф - Сфынтул Георге 3:0 Шериф - Зимбру 0:0 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Шериф - Милсами 2:0
Омония - Шериф 0:3 Дачия-Буюканы - Шериф 0:2 Шериф - Петрокуб 1:1 Шериф - Пюник 0:0 Бельцы - Шериф 0:3 Пюник - Шериф 0:0 Шериф - Динамо-Авто 2:0 Виктория Пльзень - Шериф 2:1 Сфынтул Георге - Шериф 1:3 Шериф - Виктория Пльзень 1:2 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Марибор 1:0 Марибор - Шериф 0:0 Шериф - Зриньски 1:0 Зриньски - Шериф 0:0 Сфынтул Георге - Шериф 0:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1
Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Эйбар 1:2 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Леванте - Реал Сосьедад 2:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|3.
|Шериф
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Омония
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|3.
|Шериф
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Омония
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Шериф
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Омония
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|АЕК Ларнака
|Дьюрчо Адам
|3
|Фенербахче
|Кавечи Ирфан
|3
|Мальмё
|Телин Исаак
|3
|Цюрих
|Афдияй Донис
|3
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|4
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
|Словацко
|Хофманн Станислав
|1 1
|Штурм
|Хирлендер Штефан
|1 1
|Црвена Звезда
|Кангва Кингс
|1 1
Прогнозы на матч Шериф - Реал Сосьедад
Исход игры
Шериф
8.6% (3)
Ничья
20% (7)
Реал Сосьедад
71.4% (25)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (20)
Меньше
42.86% (15)
Обе команды забьют
Да
71.43% (25)
Нет
28.57% (10)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
40% (14)
0:2 Реал Сосьедад
17.1% (6)
1:1 Ничья
14.3% (5)
0:1 Реал Сосьедад
11.4% (4)
2:1 Шериф
8.6% (3)
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