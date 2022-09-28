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  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Шериф
 
Позже
Реал Сосьедад
Прогнозы 35
Шериф 8.6% (3)
X 20% (7)
Реал Сосьедад 71.4% (25)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шериф
Ничья
Реал Сосьедад
6.20
4.40
3.90
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Шериф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аканби Ибрагим 1 0.25
Мухамед Диоп 1 0.25
Атьемвен Айяйи 1 (1) 0.25
Коваль Максим 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 1 0.5
Гевара Андер 1 0.5
Браис Мендес 1 (1) 0.5
Кубо Такефуса 0 0

Карточки

Шериф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кпозо Патрик 2 0
Атьемвен Айяйи 2 0
Уаттара Абу 1 0
Ботос Яннис-Фивос 1 0
Аканби Ибрагим 1 0
Гедес Ренан 1 0
Мухамед Диоп 1 0
Мудасиру Салифу 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Давид 1 0
Субельдия Игор 1 0
Муньос Айхен 1 0
Туррьентес Беньят 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шериф
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Шериф - Сфынтул Георге 3:0 Шериф - Зимбру 0:0 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Шериф - Милсами 2:0
Омония - Шериф 0:3 Дачия-Буюканы - Шериф 0:2 Шериф - Петрокуб 1:1 Шериф - Пюник 0:0 Бельцы - Шериф 0:3 Пюник - Шериф 0:0 Шериф - Динамо-Авто 2:0 Виктория Пльзень - Шериф 2:1 Сфынтул Георге - Шериф 1:3 Шериф - Виктория Пльзень 1:2 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Марибор 1:0 Марибор - Шериф 0:0 Шериф - Зриньски 1:0 Зриньски - Шериф 0:0 Сфынтул Георге - Шериф 0:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1
Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Эйбар 1:2 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Леванте - Реал Сосьедад 2:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
3. Шериф Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Омония Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
3. Шериф Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Омония Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Манчестер Юнайтед Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Шериф Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Омония Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
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  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
АЕК Ларнака Дьюрчо Адам 3
Фенербахче Кавечи Ирфан 3
Мальмё Телин Исаак 3
Цюрих Афдияй Донис 3
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 4
Лудогорец Недялков Антон 4
Словацко Хофманн Станислав 1 1
Штурм Хирлендер Штефан 1 1
Црвена Звезда Кангва Кингс 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шериф - Реал Сосьедад от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 октября 2022, осталось 2 дня 11 часов 12 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Шериф 8.6% (3)
    X 20% (7)
    Реал Сосьедад 71.4% (25)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шериф
    Ничья
    Реал Сосьедад
    6.20
    4.40
    3.90
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шериф - Реал Сосьедад онлайн

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    Прогнозы на матч Шериф - Реал Сосьедад

    Исход игры
    Шериф
    8.6% (3)
    Ничья
    20% (7)
    Реал Сосьедад
    71.4% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (20)
    Меньше
    42.86% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (25)
    Нет
    28.57% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Сосьедад
    40% (14)
    0:2 Реал Сосьедад
    17.1% (6)
    1:1 Ничья
    14.3% (5)
    0:1 Реал Сосьедад
    11.4% (4)
    2:1 Шериф
    8.6% (3)
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    Шериф
    Реал Сосьедад
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