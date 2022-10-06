Тур: 3. Стадион: Меркур Арена.
0'
25' Желтая карточкаКатальди Данило
34' Желтая карточкаХирлендер Штефан
35' Желтая карточкаГазибегович Юсуф
Ход матча
25'
34'
35'
74'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 1
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
44
Данте
Амаду
19
Хорват
Томи
34
Хила
Марио
77
Марушич
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Марич ЛукаВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Ороз АлоисЗащитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
-
37 Вельс МоритцПолузащитник
- Нападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Хила МариоЗащитник
- Защитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеро ЛукаПолузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
Бомбардиры внутри турнира
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмега Эмануэль
|1
|0.33
|Данте Амаду
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Весино Матиас
|2
|0.67
|Альберто Луис
|1
|0.33
|Андерсон Фелипе
|1
|0.33
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0.33
|Иммобиле Чиро
|0
|0
Карточки
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хирлендер Штефан
|2
|1
|Газибегович Юсуф
|2
|0
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Айети Альбиан
|1
|0
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0
|Любич Иван
|1
|0
|Аффенгрубер Давид
|1
|0
|Эмега Эмануэль
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Романьоли Алессио
|1
|0
|Катальди Данило
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
100%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
3
43%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аустрия Вена - Штурм 0:3 Штурм - Марибор 5:1 Штурм - Аустрия Лустенау 2:0 Фейеноорд - Штурм 6:0
Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:2 Штурм - Митьюлланд 1:0 Штурм - Хартберг 0:0 Штурм - Аустрия Зальцбург 3:1 Рапид Вена - Штурм 1:2 Штурм - ЛАСК 0:1 Штурм - Альтах 4:0 Штурм - Динамо Киев 1:2 Рид - Штурм 1:1 Динамо Киев - Штурм 1:0 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Штурм - Аль-Вахда III 4:0 Вольфсбергер - Штурм 1:1 Рёфикс Рётис - Штурм 0:6 Штурм - Галатасарай 2:1 Штурм - Зброёвка 0:0
Лацио
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лацио - Специя 4:0 Кремонезе - Лацио 0:4 Митьюлланд - Лацио 5:1 Лацио - Верона 2:0
Лацио - Фейеноорд 4:2 Лацио - Наполи 1:2 Сампдория - Лацио 1:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Торино - Лацио 0:0 Лацио - Болонья 2:1 Вальядолид - Лацио 0:0 Дженоа - Лацио 4:1 Лацио - Приморье 4:0 Лацио - Триестина 3:1 Лацио - Верона 3:3 Ювентус - Лацио 2:2 Лацио - Сампдория 2:0 Специя - Лацио 3:4 Лацио - Милан 1:2 Лацио - Торино 1:1
Группа F
Группа F
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (1)
|АЕК Ларнака
|Дьюрчо Адам
|3
|Фенербахче
|Кавечи Ирфан
|3
|Мальмё
|Телин Исаак
|3
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
|Штурм
|Хирлендер Штефан
|1 2
|Унион Берлин
|Шефер Андраш
|1 2
|Шериф
|Атьемвен Айяйи
|3
Прогнозы на матч Штурм 0:0 Лацио
Исход игры
Штурм
4.8% (6)
Ничья
9.6% (12)
Лацио
85.6% (107)
Тотал 2.5
Больше
76.07% (89)
Меньше
23.93% (28)
Обе команды забьют
Да
82.05% (96)
Нет
17.95% (21)
Популярный счёт
1:2 Лацио
54.4% (68)
1:3 Лацио
10.4% (13)
0:2 Лацио
7.2% (9)
1:1 Ничья
7.2% (9)
0:1 Лацио
4.8% (6)
2:2 Ничья
2.4% (3)
1:0 Штурм
2.4% (3)
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