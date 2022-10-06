Тур: 3. Стадион: Новый стадион 4 сентября.
1:3
Второй тайм: 74'
0'
1:0
1' ГолУльвестад Фредрик
1:1
20' ГолТачи Арменд
1:2
31' ГолПотоку Арбер
65' Желтая карточкаЭмерлаху Линдон
1:3
66' ГолКореница Меритон
73' Желтая карточкаНжи Клинтон Муа
Ход матча
1'
1:0
20'
1:1
31'
1:2
65'
66'
1:3
73'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 7
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
37
Арслан
Хакан
11
Саба
Диа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Арслан ХаканПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Саба ДиаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Онаран КаанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Синани ЭгзонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Зюба ЧендримПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Капра АльбинЗащитник
-
18 Шаля ЛеонардПолузащитник
-
27 Макшутай ЭдиНападающий
-
25 Туша ВетонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Лукас IXНападающий
-
Главный тренер: Дайя Илир
Бомбардиры внутри турнира
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саба Диа
|1
|0.33
|Градель Макс-Ален
|1 (1)
|0.33
|Ульвестад Фредрик
|1
|0.33
ФК Балкани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|7
|0.78
|Кореница Меритон
|6
|0.67
|Красники Ермал
|3
|0.33
|Тачи Арменд
|2
|0.22
|Абази Леонит
|2
|0.22
|Грипши Назми
|1
|0.11
|Потоку Арбер
|1
|0.11
|Бериша Альбин
|1
|0.11
|Куц Эдвин
|0
|0
|Таки Астрит
|0
|0
|Делова Люмбардх
|0
|0
Карточки
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кейта Абдул-Кадер
|1
|1
|Градель Макс-Ален
|1
|0
|Ульвестад Фредрик
|1
|0
|Чифтчи Угюр
|1
|0
|Вурал Али Шашал
|1
|0
|Гутас Димитрис
|1
|0
ФК Балкани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таки Астрит
|1
|1
|Эмерлаху Линдон
|2
|0
|Куц Эдвин
|1
|0
|Тачи Арменд
|1
|0
|Кореница Меритон
|1
|0
|Зюба Чендрим
|1
|0
|Делова Люмбардх
|1
|0
|Синани Эгзон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
10
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
100%
5
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
1
11
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
0
0%
2
18%
1-15
1
100%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
5
45%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
2
21
2 В 1-м тайме 10
0 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
0
0%
3
14%
1-15
2
100%
6
29%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
0
0%
7
33%
61-75
0
0%
2
10%
76-90
Пропущено
1
8
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Сивасспор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сивасспор - Хатайспор 1:2 Анкарагюджю - Сивасспор 2:1 ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Истанбулспор 1:1
Сивасспор - Славия Прага 1:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Сивасспор 3:1 Сивасспор - Мальмё 0:2 Сивасспор - Аланьяспор 1:1 Мальмё - Сивасспор 3:1 Адана Демирспор - Сивасспор 3:0 Сивасспор - Газиантеп 1:1 Трабзонспор - Сивасспор 4:0 Сивасспор - Аль-Шарджа 2:0 Сивасспор - Сигма Оломоуц 1:1 Халадаш - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Shamal 2:0 Кайсериспор - Сивасспор 2:3 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Ризеспор - Сивасспор 1:2
ФК Балкани
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ФК Балкани - Гиляни 2:0 Malisheva - ФК Балкани 2:3 Феризай Урошевац - ФК Балкани 0:3 Славия Прага - ФК Балкани 3:2
ФК Балкани - Дрита 0:2 ФК Балкани - ЧФР Клуж 1:1 Приштина - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Дукаджини 1:0 ФК Балкани - Шкупи 1:0 ФК Балкани - Дреница 1:0 Шкупи - ФК Балкани 1:2 Клаксвик - ФК Балкани 2:1 ФК Балкани - Клаксвик 3:2 ФК Балкани - Ла-Фиорита 6:0 Ла-Фиорита - ФК Балкани 0:4 Жальгирис - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Жальгирис 1:1 Дрита - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Гиляни 2:0 Дреница - ФК Балкани 3:1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Славия Прага
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|ФК Балкани
|3:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|3.
|Сивасспор
|1:3 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|4.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Славия Прага
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|ФК Балкани
|3:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Сивасспор
|1:3 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|4.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФК Балкани
|3:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|2.
|Сивасспор
|1:3 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Славия Прага
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|7 (2)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|6 (1)
|Фехервар
|Зивзивадзе Буду
|7 (1)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 3
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 3
|ФКСБ
|Попеску Октавиан
|4
|Словацко
|Травник Михал
|4
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|4
Прогнозы на матч Сивасспор 1:3 ФК Балкани
Исход игры
Сивасспор
86.9% (106)
Ничья
10.7% (13)
ФК Балкани
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
36.44% (43)
Меньше
63.56% (75)
Обе команды забьют
Да
43.22% (51)
Нет
56.78% (67)
Популярный счёт
2:1 Сивасспор
28.7% (35)
2:0 Сивасспор
27.9% (34)
1:0 Сивасспор
23.8% (29)
1:1 Ничья
8.2% (10)
0:0 Ничья
1.6% (2)
3:2 Сивасспор
1.6% (2)
3:0 Сивасспор
1.6% (2)
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