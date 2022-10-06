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Лига конференций
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Сивасспор
1:3
Второй тайм: 74'
ФК Балкани
0'
1:0
1' Гол
Ульвестад Фредрик
1:1
20' Гол
Тачи Арменд
1:2
31' Гол
Потоку Арбер
65' Желтая карточка
Эмерлаху Линдон
1:3
66' Гол
Кореница Меритон
73' Желтая карточка
Нжи Клинтон Муа

Ход матча

1'
Ульвестад Фредрик
(Саба Диа)
1:0
20'
1:1
Тачи Арменд
31'
1:2
Потоку Арбер
(Красники Ермал)
46'
Нжи Клинтон Муа
Градель Макс-Ален
 
46'
Ялчин Робин
Харисис Харилаос
 
60'
Палули Мурат
Арслан Хакан
 
65'
 
Эмерлаху Линдон
66'
1:3
Кореница Меритон
(Тачи Арменд)
73'
Нжи Клинтон Муа
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 122
Сивасспор 86.9% (106)
X 10.7% (13)
ФК Балкани 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сивасспор
Ничья
ФК Балкани
6.60
3.40
1.71
Все Коэффициенты
35
Вурал
Али
Шашал
17
Ешильюрт
Эрдоган
6
Гутас
Димитрис
88
Османпаша
Джанер
3
Чифтчи
Угюр
37
Арслан
Хакан
23
Ульвестад
Фредрик
15
Харисис
Харилаос
11
Саба
Диа
9
Ятабаре
Мустафа
7
Градель
Макс-Ален
77
Фрашери
Стиви
2
Тачи
Арменд
14
Синани
Эгзон
32
Яшаница
Байрам
3
Потоку
Арбер
5
Делова
Люмбардх
6
Эмерлаху
Линдон
11
Зюба
Чендрим
7
Кореница
Меритон
9
Рахмани
Альбион
17
Красники
Ермал
Сивасспор
4-3-3
ФК Балкани
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саба Диа 1 0.33
Градель Макс-Ален 1 (1) 0.33
Ульвестад Фредрик 1 0.33
ФК Балкани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахмани Альбион 7 0.78
Кореница Меритон 6 0.67
Красники Ермал 3 0.33
Тачи Арменд 2 0.22
Абази Леонит 2 0.22
Грипши Назми 1 0.11
Потоку Арбер 1 0.11
Бериша Альбин 1 0.11
Куц Эдвин 0 0
Таки Астрит 0 0
Делова Люмбардх 0 0

Карточки

Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кейта Абдул-Кадер 1 1
Градель Макс-Ален 1 0
Ульвестад Фредрик 1 0
Чифтчи Угюр 1 0
Вурал Али Шашал 1 0
Гутас Димитрис 1 0
ФК Балкани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таки Астрит 1 1
Эмерлаху Линдон 2 0
Куц Эдвин 1 0
Тачи Арменд 1 0
Кореница Меритон 1 0
Зюба Чендрим 1 0
Делова Люмбардх 1 0
Синани Эгзон 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
10
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
100%
5
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

1
11
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
0
0%
2
18%
1-15
1
100%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
5
45%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

2
21
2 В 1-м тайме 10
0 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
0
0%
3
14%
1-15
2
100%
6
29%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
0
0%
7
33%
61-75
0
0%
2
10%
76-90

Пропущено

1
8
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Сивасспор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сивасспор - Хатайспор 1:2 Анкарагюджю - Сивасспор 2:1 ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Истанбулспор 1:1
Сивасспор - Славия Прага 1:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Сивасспор 3:1 Сивасспор - Мальмё 0:2 Сивасспор - Аланьяспор 1:1 Мальмё - Сивасспор 3:1 Адана Демирспор - Сивасспор 3:0 Сивасспор - Газиантеп 1:1 Трабзонспор - Сивасспор 4:0 Сивасспор - Аль-Шарджа 2:0 Сивасспор - Сигма Оломоуц 1:1 Халадаш - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Shamal 2:0 Кайсериспор - Сивасспор 2:3 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Ризеспор - Сивасспор 1:2
ФК Балкани
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ФК Балкани - Гиляни 2:0 Malisheva - ФК Балкани 2:3 Феризай Урошевац - ФК Балкани 0:3 Славия Прага - ФК Балкани 3:2
ФК Балкани - Дрита 0:2 ФК Балкани - ЧФР Клуж 1:1 Приштина - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Дукаджини 1:0 ФК Балкани - Шкупи 1:0 ФК Балкани - Дреница 1:0 Шкупи - ФК Балкани 1:2 Клаксвик - ФК Балкани 2:1 ФК Балкани - Клаксвик 3:2 ФК Балкани - Ла-Фиорита 6:0 Ла-Фиорита - ФК Балкани 0:4 Жальгирис - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Жальгирис 1:1 Дрита - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Гиляни 2:0 Дреница - ФК Балкани 3:1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Славия Прага Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
2. ФК Балкани 3:1 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
3. Сивасспор 1:3 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
4. ЧФР Клуж Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Славия Прага Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
2. ФК Балкани 3:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Сивасспор 1:3 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
4. ЧФР Клуж Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФК Балкани 3:1 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
2. Сивасспор 1:3 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. ЧФР Клуж Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Славия Прага Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 7 (2)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (1)
Фехервар Зивзивадзе Буду 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 1 3
Вадуц Фоссо Райан 1 3
ФКСБ Попеску Октавиан 4
Словацко Травник Михал 4
Юргорден Эдвардсен Виктор 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Arber Potoku бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Тачи Арменд бьет в цель!
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Ульвестад Фредрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni 4 Eylul Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 122
Сивасспор 86.9% (106)
X 10.7% (13)
ФК Балкани 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сивасспор
Ничья
ФК Балкани
6.60
3.40
1.71
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сивасспор 1:3 ФК Балкани онлайн

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Прогнозы на матч Сивасспор 1:3 ФК Балкани

Исход игры
Сивасспор
86.9% (106)
Ничья
10.7% (13)
ФК Балкани
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
36.44% (43)
Меньше
63.56% (75)
Обе команды забьют
Да
43.22% (51)
Нет
56.78% (67)
Популярный счёт
2:1 Сивасспор
28.7% (35)
2:0 Сивасспор
27.9% (34)
1:0 Сивасспор
23.8% (29)
1:1 Ничья
8.2% (10)
0:0 Ничья
1.6% (2)
3:2 Сивасспор
1.6% (2)
3:0 Сивасспор
1.6% (2)
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Сивасспор
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