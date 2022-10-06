Тур: 3. Стадион: Эледа.
Прерван
Ход матча
42'
45'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
66 Владение мячом, % 34
15
Сисей
Йозеф
31
Ларссон
Хуго
31
Кнохе
Робин
13
Шефер
Андраш
19
Хаберер
Яник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Сисей ЙозефПолузащитник
-
31 Ларссон ХугоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Далин ЮханВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Халуш МатейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
-
18 Галль РоменНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Харейде Оге
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Штайн ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Скарке ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|3
|0.43
|Тойвонен Ола
|2
|0.29
|Бирманчевич Велько
|2
|0.29
|Сисей Йозеф
|1
|0.14
|Мойсандер Никлас
|1
|0.14
|Кристиансен Андерс
|1
|0.14
|Зейдан Мустафа
|1
|0.14
|Буя Турай Мохамед
|1
|0.14
|Беихмо Феликс
|0
|0
|Ольссон Мартин
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
|Ларссон Хуго
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|5
|0
|Мойсандер Никлас
|2
|0
|Бирманчевич Велько
|2
|0
|Ольссон Мартин
|1
|0
|Кнудсен Йонас
|1
|0
|Далин Юхан
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Беихмо Феликс
|1
|0
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
|Эммануэль Ломотей
|1
|0
|Буя Турай Мохамед
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шефер Андраш
|2
|1
|Михель Свен
|0
|1
|Триммель Кристофер
|1
|0
|Бехренс Кевин
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
0
3 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мальмё - Хаммарбю 0:0 Хельсинборг - Мальмё 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Мальмё - Норрчёпинг 2:1
Мальмё - Брага 0:2 Эльфсборг - Мальмё 3:2 Braalanda IF - Мальмё 0:9 Мальмё - Кальмар 0:1 Сивасспор - Мальмё 0:2 Мьельбю - Мальмё 1:1 Мальмё - Сивасспор 3:1 Мальмё - Сундсвалль 3:1 Дюделанж - Мальмё 2:2 Сириус - Мальмё 2:1 Мальмё - Дюделанж 3:0 Мальмё - Жальгирис 0:2 Мальмё - Сириус 3:1 Жальгирис - Мальмё 1:0 Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Викингур Рейкьявик - Мальмё 3:3
Унион Берлин
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Брага - Унион Берлин 1:0 Кёльн - Унион Берлин 0:1
Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Берлин - Бавария 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Майнц - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Хемниц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Ческе-Будеевице - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Богемианс 2:1 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Магдебург - Унион Берлин 1:4 Виктория Берлин - Унион Берлин 1:3 Унион Берлин - Бохум 3:2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брага
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|4.
|Мальмё
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|Брага
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Мальмё
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брага
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Мальмё
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (1)
|АЕК Ларнака
|Дьюрчо Адам
|3
|Фенербахче
|Кавечи Ирфан
|3
|Мальмё
|Телин Исаак
|3
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
|Штурм
|Хирлендер Штефан
|1 2
|Унион Берлин
|Шефер Андраш
|1 2
|Шериф
|Атьемвен Айяйи
|3
Прогнозы на матч Мальмё - Унион Берлин
Исход игры
Мальмё
21% (25)
Ничья
18.5% (22)
Унион Берлин
60.5% (72)
Тотал 2.5
Больше
60.34% (70)
Меньше
39.66% (46)
Обе команды забьют
Да
78.45% (91)
Нет
21.55% (25)
Популярный счёт
1:2 Унион Берлин
42.9% (51)
1:1 Ничья
17.6% (21)
2:1 Мальмё
11.8% (14)
0:1 Унион Берлин
10.1% (12)
1:0 Мальмё
5.9% (7)
0:2 Унион Берлин
3.4% (4)
2:3 Унион Берлин
1.7% (2)
1:3 Унион Берлин
1.7% (2)
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