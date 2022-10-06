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  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Мальмё
 
Прерван
Унион Берлин

Ход матча

42'
Ракип Эрдаль
 
45'
 
Шефер Андраш

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогнозы 119
Мальмё 21% (25)
X 18.5% (22)
Унион Берлин 60.5% (72)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Унион Берлин
6.56
3.95
4.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Диавара
Исмаэль
14
Беихмо
Феликс
21
Хаджикадунич
Деннис
6
Левицки
Оскар
15
Сисей
Йозеф
31
Ларссон
Хуго
7
Ракип
Эрдаль
13
Ольссон
Мартин
32
Бергет
Йо
Инге
9
Телин
Исаак
10
Кристиансен
Андерс
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
31
Кнохе
Робин
4
Лейте
Диогу
28
Триммель
Кристофер
6
Рюэрсон
Юлиан
13
Шефер
Андраш
8
Хедира
Рани
19
Хаберер
Яник
45
Сибачо
Жордан
27
Бекер
Шеральдо
Мальмё
3-4-3
Унион Берлин
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 3 0.43
Тойвонен Ола 2 0.29
Бирманчевич Велько 2 0.29
Сисей Йозеф 1 0.14
Мойсандер Никлас 1 0.14
Кристиансен Андерс 1 0.14
Зейдан Мустафа 1 0.14
Буя Турай Мохамед 1 0.14
Беихмо Феликс 0 0
Ольссон Мартин 0 0
Ракип Эрдаль 0 0
Ларссон Хуго 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 5 0
Мойсандер Никлас 2 0
Бирманчевич Велько 2 0
Ольссон Мартин 1 0
Кнудсен Йонас 1 0
Далин Юхан 1 0
Телин Исаак 1 0
Беихмо Феликс 1 0
Хаджикадунич Деннис 1 0
Эммануэль Ломотей 1 0
Буя Турай Мохамед 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шефер Андраш 2 1
Михель Свен 0 1
Триммель Кристофер 1 0
Бехренс Кевин 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
0
3 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мальмё - Хаммарбю 0:0 Хельсинборг - Мальмё 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Мальмё - Норрчёпинг 2:1
Мальмё - Брага 0:2 Эльфсборг - Мальмё 3:2 Braalanda IF - Мальмё 0:9 Мальмё - Кальмар 0:1 Сивасспор - Мальмё 0:2 Мьельбю - Мальмё 1:1 Мальмё - Сивасспор 3:1 Мальмё - Сундсвалль 3:1 Дюделанж - Мальмё 2:2 Сириус - Мальмё 2:1 Мальмё - Дюделанж 3:0 Мальмё - Жальгирис 0:2 Мальмё - Сириус 3:1 Жальгирис - Мальмё 1:0 Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Викингур Рейкьявик - Мальмё 3:3
Унион Берлин
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Брага - Унион Берлин 1:0 Кёльн - Унион Берлин 0:1
Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Берлин - Бавария 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Майнц - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Хемниц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Ческе-Будеевице - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Богемианс 2:1 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Магдебург - Унион Берлин 1:4 Виктория Берлин - Унион Берлин 1:3 Унион Берлин - Бохум 3:2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Унион Сент-Жиллуаз Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Унион Берлин Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
4. Мальмё Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
2. Брага Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Унион Берлин Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Мальмё Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Унион Сент-Жиллуаз Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Мальмё Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
4. Унион Берлин Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (1)
АЕК Ларнака Дьюрчо Адам 3
Фенербахче Кавечи Ирфан 3
Мальмё Телин Исаак 3
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 5
Лудогорец Недялков Антон 4
Штурм Хирлендер Штефан 1 2
Унион Берлин Шефер Андраш 1 2
Шериф Атьемвен Айяйи 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    УДАЛЕНИЕ! - Шефер Андраш увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    42'
    Ракип Эрдаль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eleda Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 119
Мальмё 21% (25)
X 18.5% (22)
Унион Берлин 60.5% (72)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Унион Берлин
6.56
3.95
4.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Мальмё - Унион Берлин онлайн

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Прогнозы на матч Мальмё - Унион Берлин

Исход игры
Мальмё
21% (25)
Ничья
18.5% (22)
Унион Берлин
60.5% (72)
Тотал 2.5
Больше
60.34% (70)
Меньше
39.66% (46)
Обе команды забьют
Да
78.45% (91)
Нет
21.55% (25)
Популярный счёт
1:2 Унион Берлин
42.9% (51)
1:1 Ничья
17.6% (21)
2:1 Мальмё
11.8% (14)
0:1 Унион Берлин
10.1% (12)
1:0 Мальмё
5.9% (7)
0:2 Унион Берлин
3.4% (4)
2:3 Унион Берлин
1.7% (2)
1:3 Унион Берлин
1.7% (2)
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