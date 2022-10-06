Тур: 3. Стадион: ДжиЮСК Парк. Зрители: 5945 Главный судья: Балакин Николай
5:0
Конец матча
0'
1:0
3' ГолКлинг Андерс
2:0
8' ГолКуск Каспер
15' Желтая карточкаДулка Марко
35' Желтая карточкаМикулеску Давид
3:0
35' ПенальтиХелениус Никлас
4:0
58' ГолТордарсон Стефан-Тейтюр
64' Желтая карточкаПопеску Октавиан
5:0
71' ГолАдамсен Тонни
90'+3
Бонусы букмекеров
Ход матча
3'
8'
15'
35'
35'
3:0
58'
64'
71'
5:0
Статистика матча
-
5 Голы 0
-
4 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 0
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
29
Энгель
Лукас
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
22
Раду
Бобок
20
Дулка
Марко
26
Оайдэ
Рэзван
90
Русу
Богдан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Энгель ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Андэрс ДахлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Раду БобокЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Дулка МаркоПолузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Русу БогданНападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
-
29 Буэнна РашидЗащитник
-
77 Шербан СоринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дикэ Николае
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куск Каспер
|2
|0.67
|Адамсен Тонни
|1
|0.33
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|1
|0.33
|Тенгстедт Сёрен
|1
|0.33
|Клинг Андерс
|1
|0.33
|Хелениус Никлас
|1 (1)
|0.33
|Энгель Лукас
|0
|0
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордя Андрей
|3
|0.33
|Радунович Ристо
|2 (2)
|0.22
|Коман Флоринел
|2
|0.22
|Эджума Малком
|2
|0.22
|Тамм Йоонас
|1
|0.11
|Дава Джойским
|1
|0.11
|Русу Богдан
|0
|0
|Попеску Овидиу
|0
|0
|Олару Дариус
|0
|0
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|1
|0
|Сальквист Тобиас
|1
|0
|Энгель Лукас
|1
|0
|Клинг Андерс
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Октавиан
|4
|0
|Олару Дариус
|4
|0
|Тамм Йоонас
|3
|0
|Коман Флоринел
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Дава Джойским
|2
|0
|Микулеску Давид
|2
|0
|Кордя Андрей
|0
|1
|Радунович Ристо
|1
|0
|Попеску Овидиу
|1
|0
|Харуц Денис
|1
|0
|Оайдэ Рэзван
|1
|0
|Дулка Марко
|1
|0
|Тарновану Стефан
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Компаньо Андреа
|1
|0
|Шут Адриан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 6
3
43%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
10
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
1
33%
2
20%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
3
43%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
4
14
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 6
1
25%
3
21%
1-15
1
25%
1
7%
16-30
1
25%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
1
25%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Силькеборг - Хорсенс 2:1 Нествед - Силькеборг 0:3 Раннерс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Вест Хэм 2:3
Силькеборг - Орхус 1:0 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Силькеборг - Оденсе 1:2 Силькеборг - ХИК 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 0:2 ХИК - Силькеборг 1:0 Виборг - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Силькеборг - Брондбю 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Брондбю - Силькеборг 2:1
ФКСБ
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ФКСБ - Арджеш 3:2 Виторул Селимбар - ФКСБ 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Андерлехт 0:0
ФКСБ - Волунтари 1:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 1:2 Вест Хэм - ФКСБ 3:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 3:1 CSC Думбрэвица - ФКСБ 0:3 ФКСБ - Германнштадт 2:2 Викинг - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Чиксереда Меркуря-Чук 0:4 ФКСБ - Викинг 1:2 Слатина - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 ФКСБ - ДАК 1:0 ФКСБ - Металоглобус 1:1 Миовени - ФКСБ 1:1 ДАК - ФКСБ 0:1
Группа B
Группа B
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|9 (2)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|7 (2)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|6 (1)
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|5
|РФШ Рига
|Шимкович Томаш
|1 3
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 3
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 3
|ФКСБ
|Попеску Октавиан
|4
Прогнозы на матч Силькеборг 5:0 ФКСБ
Исход игры
Силькеборг
67.5% (81)
Ничья
28.3% (34)
ФКСБ
4.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
44.07% (52)
Меньше
55.93% (66)
Обе команды забьют
Да
63.56% (75)
Нет
36.44% (43)
Популярный счёт
2:1 Силькеборг
34.2% (41)
1:0 Силькеборг
23.3% (28)
1:1 Ничья
19.2% (23)
2:0 Силькеборг
7.5% (9)
0:0 Ничья
4.2% (5)
2:2 Ничья
3.3% (4)
1:2 ФКСБ
2.5% (3)
3:1 Силькеборг
1.7% (2)
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