Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Серен Тенгстедт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Серен Тенгстедт нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Матч возобновлен

46' Ох, нехорошо это выглядит. Дулка Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Дулка Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

43' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Сильный дождь сегодня.

39' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Octavian Popescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Г О О О О О Л - Хелениус Никлас из команды Силькеборг забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Stefan Tarnovanu прыгнул не в ту сторону.

35' Микулеску Давид получил желтую карточку от судьи

33' Ioan Dumiter выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет ФКСБ

31' Тордарсон Стефан-Тейтюр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Ioan Dumiter из команды ФКСБ в офсайде

29' Клинг Андерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Удар от ворот произведет Силькеборг

28' Дулка Марко не смог попасть в створ ударом издали

27' Игрок из команды ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

26' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Удар от ворот произведет Силькеборг

25' Ioan Dumiter не смог попасть в створ ударом издали

24' Удар от ворот произведет ФКСБ

24' Куск Каспер из команды Силькеборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

22' Удар от ворот произведет ФКСБ

21' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Силькеборг

18' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Octavian Popescu пробил со штрафного прямо в стенку

16' Удар от ворот произведет ФКСБ

15' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Судья подбегает и показывает Дулка Марко из команды ФКСБ отложенную желтую карточку за фол.

12' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Силькеборг

10' Octavian Popescu не смог попасть в створ ударом издали

9' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

7' Г О О О О Л - Куск Каспер наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

5' Удар от ворот произведет Силькеборг

5' Микулеску Давид из команды ФКСБ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

3' Г О О О О Л - Клинг Андерс забивает с правой ноги!

2' Octavian Popescu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Силькеборг начинает с центра поля