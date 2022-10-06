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  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций
2022-2023

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 5945 Главный судья: Балакин Николай
Силькеборг
5:0
Конец матча
ФКСБ
0'
1:0
3' Гол
Клинг Андерс
2:0
8' Гол
Куск Каспер
15' Желтая карточка
Дулка Марко
35' Желтая карточка
Микулеску Давид
3:0
35' Пенальти
Хелениус Никлас
4:0
58' Гол
Тордарсон Стефан-Тейтюр
64' Желтая карточка
Попеску Октавиан
5:0
71' Гол
Адамсен Тонни
90'+3
Голы (видео). Лига конференций. ...

Ход матча

3'
Клинг Андерс
(Йоргенсен Себастьян Винтер)
1:0
8'
Куск Каспер
(Йоргенсен Себастьян Винтер)
2:0
15'
 
Дулка Марко
35'
 
Микулеску Давид
35'
Хелениус Никлас
3:0
46'
 
Радаславеску Эдуард
Дулка Марко
46'
 
Муси Александру Мариан
Думитер Андрей
46'
 
Стойка Янис
Русу Богдан
58'
Тордарсон Стефан-Тейтюр
(Куск Каспер)
4:0
64'
 
Попеску Октавиан
66'
Тенгстедт Сёрен
Куск Каспер
 
66'
Эстрём Робин
Сонне Оливер
 
66'
Адамсен Тонни
Хелениус Никлас
 
71'
Адамсен Тонни
(Энгель Лукас)
5:0
75'
Гояни Роберт
Тордарсон Стефан-Тейтюр
 
82'
Андэрс Дахл
Йоргенсен Себастьян Винтер
 
87'
 
Буэнна Рашид
Оайдэ Рэзван

Статистика матча

  • 5 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 120
Силькеборг 67.5% (81)
X 28.3% (34)
ФКСБ 4.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
20
Сальквист
Тобиас
4
Феликс
Йоэль
29
Энгель
Лукас
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
27
Йоргенсен
Себастьян
Винтер
7
Куск
Каспер
11
Хелениус
Никлас
32
Тарновану
Стефан
22
Раду
Бобок
5
Дава
Джойским
6
Харуц
Денис
28
Пантя
Александру
20
Дулка
Марко
26
Оайдэ
Рэзван
11
Микулеску
Давид
13
Думитер
Андрей
10
Попеску
Октавиан
90
Русу
Богдан
Силькеборг
4-3-2-1
ФКСБ
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куск Каспер 2 0.67
Адамсен Тонни 1 0.33
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0.33
Тенгстедт Сёрен 1 0.33
Клинг Андерс 1 0.33
Хелениус Никлас 1 (1) 0.33
Энгель Лукас 0 0
Йоргенсен Себастьян Винтер 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордя Андрей 3 0.33
Радунович Ристо 2 (2) 0.22
Коман Флоринел 2 0.22
Эджума Малком 2 0.22
Тамм Йоонас 1 0.11
Дава Джойским 1 0.11
Русу Богдан 0 0
Попеску Овидиу 0 0
Олару Дариус 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0
Сальквист Тобиас 1 0
Энгель Лукас 1 0
Клинг Андерс 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Октавиан 4 0
Олару Дариус 4 0
Тамм Йоонас 3 0
Коман Флоринел 2 0
Эджума Малком 2 0
Дава Джойским 2 0
Микулеску Давид 2 0
Кордя Андрей 0 1
Радунович Ристо 1 0
Попеску Овидиу 1 0
Харуц Денис 1 0
Оайдэ Рэзван 1 0
Дулка Марко 1 0
Тарновану Стефан 1 0
Стойка Янис 1 0
Компаньо Андреа 1 0
Шут Адриан 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 6
3
43%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
10
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
1
33%
2
20%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
3
43%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

4
14
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 6
1
25%
3
21%
1-15
1
25%
1
7%
16-30
1
25%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
1
25%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Силькеборг - Хорсенс 2:1 Нествед - Силькеборг 0:3 Раннерс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Вест Хэм 2:3
Силькеборг - Орхус 1:0 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Силькеборг - Оденсе 1:2 Силькеборг - ХИК 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 0:2 ХИК - Силькеборг 1:0 Виборг - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Силькеборг - Брондбю 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Брондбю - Силькеборг 2:1
ФКСБ
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ФКСБ - Арджеш 3:2 Виторул Селимбар - ФКСБ 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Андерлехт 0:0
ФКСБ - Волунтари 1:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 1:2 Вест Хэм - ФКСБ 3:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 3:1 CSC Думбрэвица - ФКСБ 0:3 ФКСБ - Германнштадт 2:2 Викинг - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Чиксереда Меркуря-Чук 0:4 ФКСБ - Викинг 1:2 Слатина - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 ФКСБ - ДАК 1:0 ФКСБ - Металоглобус 1:1 Миовени - ФКСБ 1:1 ДАК - ФКСБ 0:1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 3 3 0 0 7 - 3 9
2. Андерлехт Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
3. Силькеборг Заявка 3 1 0 2 7 - 4 3
4. ФКСБ Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Андерлехт Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3. Силькеборг Заявка 2 1 0 1 7 - 3 3
4. ФКСБ Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Андерлехт Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Силькеборг Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. ФКСБ Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 9 (2)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
Вильярреал Моралес Луис 7 (2)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Эдвардсен Виктор 5
РФШ Рига Шимкович Томаш 1 3
Юргорден Шуллер Расмус 1 3
Вадуц Фоссо Райан 1 3
ФКСБ Попеску Октавиан 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 93'
    Силькеборг заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Фол, нарушение
    92'
    Судья сигнализирует, что Андерс Даль из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Пантя Александру
  • 91'
    Раду Бобок ослабляет давление, выбив мяч.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: Силькеборг: 61%, ФКСБ: 39%.
  • 90'
    Силькеборг пытается что-то создать.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Силькеборг 67.5% (81)
    X 28.3% (34)
    ФКСБ 4.2% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Силькеборг 5:0 ФКСБ

    Исход игры
    Силькеборг
    67.5% (81)
    Ничья
    28.3% (34)
    ФКСБ
    4.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.07% (52)
    Меньше
    55.93% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    63.56% (75)
    Нет
    36.44% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Силькеборг
    34.2% (41)
    1:0 Силькеборг
    23.3% (28)
    1:1 Ничья
    19.2% (23)
    2:0 Силькеборг
    7.5% (9)
    0:0 Ничья
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    1:2 ФКСБ
    2.5% (3)
    3:1 Силькеборг
    1.7% (2)
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