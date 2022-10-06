Тур: 3. Стадион: Имени Мирослава Валенты.
Ход матча
24'
30'
54'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
27
Томич
Михал
19
Калабишка
Ян
20
Гавлик
Марек
90
Булка
Марцин
20
Аталь
Юсеф
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
99
Лемина
Марио
10
Диоп
Софьян
29
Пепе
Николя
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Томич МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Калабишка ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
20 Гавлик МарекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Борек ИржиВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Когут МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Козак ЛиборНападающий
-
Главный тренер: Сведик Мартин
- Основной состав
-
90 Булка МарцинВратарь
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
-
99 Лемина МариоПолузащитник
-
10 Диоп СофьянПолузащитник
-
29 Пепе НиколяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Брайан ДжоЗащитник
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Полузащитник
-
16 Ремзи АаронПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Илие РарешПолузащитник
-
Главный тренер: Фавр Люсьен
Бомбардиры внутри турнира
Словацко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калабишка Ян
|3
|0.6
|Петржела Милан
|2
|0.4
|Синявский Василий
|2
|0.4
|Козак Либор
|1
|0.2
|Райнберк Петр
|1
|0.2
|Хольцер Даниель
|0
|0
|Когут Михал
|0
|0
|Хофманн Станислав
|0
|0
|Шашинка Ондржей
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брайан Джо
|1
|0.2
|Пепе Николя
|1
|0.2
|Бека Бека Алексис
|1
|0.2
|Клод-Морис Алексис
|1
|0.2
|Делор Анди
|1 (1)
|0.2
|Лемина Марио
|0
|0
|Тюрам Кефрен
|0
|0
Карточки
Словацко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Травник Михал
|4
|0
|Хофманн Станислав
|1
|0
|Козак Либор
|1
|0
|Калабишка Ян
|1
|0
|Доски Мерхауз
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуйри Амин
|1
|1
|Будауи Хишем
|2
|0
|Бар Мельвен
|2
|0
|Данте Бонфим
|1
|0
|Ремзи Аарон
|1
|0
|Илие Рареш
|1
|0
|Браими Билаль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
17%
1
100%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
11%
1
25%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
0
0%
1
25%
91-120
Пропущено
7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
3
43%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Словацко
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Фастав Злин - Словацко 0:2 Словацко - Яблонец 0:2 Кёльн - Словацко 4:2 Млада Болеслав - Словацко 1:1
Словацко - Партизан 3:3 Словацко - Славия Прага 1:1 Виктория Пльзень - Словацко 3:0 Словацко - Слован Либерец 1:2 АИК - Словацко 0:1 Сигма Оломоуц - Словацко 1:2 Словацко - АИК 3:0 Ческе-Будеевице - Словацко 2:2 Словацко - Фенербахче 1:1 Словацко - Градец Кралове 1:0 Фенербахче - Словацко 3:0 Зброёвка - Словацко 2:2 Ашдод - Словацко 1:1 Будафоки - Словацко 0:3 Трабзонспор - Словацко 2:2 Словацко - МФК Вышков 2:0
Ницца
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ПСЖ - Ницца 2:1 Ницца - Анже 0:1 Партизан - Ницца 1:1 Аяччо - Ницца 0:1
Ницца - Кёльн 1:1 Ницца - Монако 0:1 Лилль - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 0:3 Ницца - Маккаби Тель-Авив 2:0 Клермон - Ницца 1:0 Маккаби Тель-Авив - Ницца 1:0 Ницца - Страсбург 1:1 Тулуза - Ницца 1:1 Ницца - Торино 1:0 Рома - Ницца 1:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Бенфика - Ницца 3:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 Реймс - Ницца 2:3 Ницца - Лилль 1:3
Группа D
Группа D
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|7 (2)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|6 (1)
|Фехервар
|Зивзивадзе Буду
|7 (1)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 3
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 3
|ФКСБ
|Попеску Октавиан
|4
|Словацко
|Травник Михал
|4
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|4
Прогнозы на матч Словацко 0:1 Ницца
Исход игры
Словацко
6.6% (8)
Ничья
16.5% (20)
Ницца
76.9% (93)
Тотал 2.5
Больше
53.39% (63)
Меньше
46.61% (55)
Обе команды забьют
Да
66.95% (79)
Нет
33.05% (39)
Популярный счёт
1:2 Ницца
43% (52)
0:1 Ницца
22.3% (27)
1:1 Ничья
14% (17)
0:2 Ницца
7.4% (9)
1:3 Ницца
2.5% (3)
2:1 Словацко
2.5% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!