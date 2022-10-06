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Лига конференций
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Словацко
0:1
Второй тайм: 76'
Ницца
0'
24' Желтая карточка
Данте Бонфим
30' Желтая карточка
Травник Михал
0:1
54' Гол
Пепе Николя

Ход матча

24'
 
Данте Бонфим
30'
Травник Михал
 
54'
0:1
Пепе Николя
(Лемина Марио)
64'
Доски Мерхауз
Хольцер Даниель
 
64'
Даничек Властимил
Травник Михал
 
64'
Райнберк Петр
Шашинка Ондржей
 
74'
Козак Либор
Мигалик Ондржей
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Прогнозы 121
Словацко 6.6% (8)
X 16.5% (20)
Ницца 76.9% (93)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Словацко
Ничья
Ницца
4.29
5.60
3.30
Все Коэффициенты
1
Нгуиэн
Филип
27
Томич
Михал
6
Хофманн
Станислав
3
Кадлец
Михал
19
Калабишка
Ян
10
Травник
Михал
20
Гавлик
Марек
11
Петржела
Милан
21
Шашинка
Ондржей
7
Хольцер
Даниель
17
Мигалик
Ондржей
90
Булка
Марцин
20
Аталь
Юсеф
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
99
Лемина
Марио
10
Диоп
Софьян
29
Пепе
Николя
24
Лаборд
Гаэтан
Словацко
4-2-3-1
Ницца
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Словацко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калабишка Ян 3 0.6
Петржела Милан 2 0.4
Синявский Василий 2 0.4
Козак Либор 1 0.2
Райнберк Петр 1 0.2
Хольцер Даниель 0 0
Когут Михал 0 0
Хофманн Станислав 0 0
Шашинка Ондржей 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брайан Джо 1 0.2
Пепе Николя 1 0.2
Бека Бека Алексис 1 0.2
Клод-Морис Алексис 1 0.2
Делор Анди 1 (1) 0.2
Лемина Марио 0 0
Тюрам Кефрен 0 0

Карточки

Словацко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Травник Михал 4 0
Хофманн Станислав 1 0
Козак Либор 1 0
Калабишка Ян 1 0
Доски Мерхауз 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуйри Амин 1 1
Будауи Хишем 2 0
Бар Мельвен 2 0
Данте Бонфим 1 0
Ремзи Аарон 1 0
Илие Рареш 1 0
Браими Билаль 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
17%
1
100%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
11%
1
25%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
3
43%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Словацко
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Фастав Злин - Словацко 0:2 Словацко - Яблонец 0:2 Кёльн - Словацко 4:2 Млада Болеслав - Словацко 1:1
Словацко - Партизан 3:3 Словацко - Славия Прага 1:1 Виктория Пльзень - Словацко 3:0 Словацко - Слован Либерец 1:2 АИК - Словацко 0:1 Сигма Оломоуц - Словацко 1:2 Словацко - АИК 3:0 Ческе-Будеевице - Словацко 2:2 Словацко - Фенербахче 1:1 Словацко - Градец Кралове 1:0 Фенербахче - Словацко 3:0 Зброёвка - Словацко 2:2 Ашдод - Словацко 1:1 Будафоки - Словацко 0:3 Трабзонспор - Словацко 2:2 Словацко - МФК Вышков 2:0
Ницца
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ПСЖ - Ницца 2:1 Ницца - Анже 0:1 Партизан - Ницца 1:1 Аяччо - Ницца 0:1
Ницца - Кёльн 1:1 Ницца - Монако 0:1 Лилль - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 0:3 Ницца - Маккаби Тель-Авив 2:0 Клермон - Ницца 1:0 Маккаби Тель-Авив - Ницца 1:0 Ницца - Страсбург 1:1 Тулуза - Ницца 1:1 Ницца - Торино 1:0 Рома - Ницца 1:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Бенфика - Ницца 3:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 Реймс - Ницца 2:3 Ницца - Лилль 1:3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца 1:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
2. Кёльн Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Партизан Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
4. Словацко 0:1 Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кёльн Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
2. Ницца 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Партизан Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Словацко 0:1 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Кёльн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Партизан Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
4. Словацко 0:1 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 7 (2)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (1)
Фехервар Зивзивадзе Буду 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 1 3
Вадуц Фоссо Райан 1 3
ФКСБ Попеску Октавиан 4
Словацко Травник Михал 4
Юргорден Эдвардсен Виктор 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mestsky Fotbalovy Stadion Miroslava Valenty. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 121
Словацко 6.6% (8)
X 16.5% (20)
Ницца 76.9% (93)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Словацко
Ничья
Ницца
4.29
5.60
3.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Словацко 0:1 Ницца онлайн

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Прогнозы на матч Словацко 0:1 Ницца

Исход игры
Словацко
6.6% (8)
Ничья
16.5% (20)
Ницца
76.9% (93)
Тотал 2.5
Больше
53.39% (63)
Меньше
46.61% (55)
Обе команды забьют
Да
66.95% (79)
Нет
33.05% (39)
Популярный счёт
1:2 Ницца
43% (52)
0:1 Ницца
22.3% (27)
1:1 Ничья
14% (17)
0:2 Ницца
7.4% (9)
1:3 Ницца
2.5% (3)
2:1 Словацко
2.5% (3)
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