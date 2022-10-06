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Лига конференций
2022-2023

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 7447
Словацко
0:1
Конец матча
Ницца
0'
24' Желтая карточка
Данте Бонфим
30' Желтая карточка
Травник Михал
0:1
54' Гол
Пепе Николя
90' Желтая карточка
Булка Марцин
90'+8
Гол (видео). Лига конференций. Ф...

Ход матча

24'
 
Данте Бонфим
30'
Травник Михал
 
54'
0:1
Пепе Николя
(Лемина Марио)
64'
Доски Мерхауз
Хольцер Даниель
 
64'
Даничек Властимил
Травник Михал
 
64'
Райнберк Петр
Шашинка Ондржей
 
74'
Козак Либор
Мигалик Ондржей
 
76'
 
Илие Рареш
Диоп Софьян
84'
Вехета Филип
Петржела Милан
 
84'
 
Ремзи Аарон
Пепе Николя
90'
 
Булка Марцин

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 4 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогнозы 121
Словацко 6.6% (8)
X 16.5% (20)
Ницца 76.9% (93)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Нгуиэн
Филип
27
Томич
Михал
6
Хофманн
Станислав
3
Кадлец
Михал
19
Калабишка
Ян
10
Травник
Михал
20
Гавлик
Марек
11
Петржела
Милан
21
Шашинка
Ондржей
7
Хольцер
Даниель
17
Мигалик
Ондржей
90
Булка
Марцин
20
Аталь
Юсеф
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
99
Лемина
Марио
10
Диоп
Софьян
29
Пепе
Николя
24
Лаборд
Гаэтан
Словацко
4-2-3-1
Ницца
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Словацко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калабишка Ян 3 0.6
Петржела Милан 2 0.4
Синявский Василий 2 0.4
Козак Либор 1 0.2
Райнберк Петр 1 0.2
Хольцер Даниель 0 0
Когут Михал 0 0
Хофманн Станислав 0 0
Шашинка Ондржей 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брайан Джо 1 0.2
Пепе Николя 1 0.2
Бека Бека Алексис 1 0.2
Клод-Морис Алексис 1 0.2
Делор Анди 1 (1) 0.2
Лемина Марио 0 0
Тюрам Кефрен 0 0

Карточки

Словацко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Травник Михал 4 0
Хофманн Станислав 1 0
Козак Либор 1 0
Калабишка Ян 1 0
Доски Мерхауз 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуйри Амин 1 1
Будауи Хишем 2 0
Бар Мельвен 2 0
Данте Бонфим 1 0
Ремзи Аарон 1 0
Булка Марцин 1 0
Илие Рареш 1 0
Браими Билаль 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
17%
1
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
1
50%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
11%
1
20%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Пропущено

8
3
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
1
33%
46-60
3
38%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Словацко
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Фастав Злин - Словацко 0:2 Словацко - Яблонец 0:2 Кёльн - Словацко 4:2 Млада Болеслав - Словацко 1:1
Словацко - Партизан 3:3 Словацко - Славия Прага 1:1 Виктория Пльзень - Словацко 3:0 Словацко - Слован Либерец 1:2 АИК - Словацко 0:1 Сигма Оломоуц - Словацко 1:2 Словацко - АИК 3:0 Ческе-Будеевице - Словацко 2:2 Словацко - Фенербахче 1:1 Словацко - Градец Кралове 1:0 Фенербахче - Словацко 3:0 Зброёвка - Словацко 2:2 Ашдод - Словацко 1:1 Будафоки - Словацко 0:3 Трабзонспор - Словацко 2:2 Словацко - МФК Вышков 2:0
Ницца
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ПСЖ - Ницца 2:1 Ницца - Анже 0:1 Партизан - Ницца 1:1 Аяччо - Ницца 0:1
Ницца - Кёльн 1:1 Ницца - Монако 0:1 Лилль - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 0:3 Ницца - Маккаби Тель-Авив 2:0 Клермон - Ницца 1:0 Маккаби Тель-Авив - Ницца 1:0 Ницца - Страсбург 1:1 Тулуза - Ницца 1:1 Ницца - Торино 1:0 Рома - Ницца 1:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Бенфика - Ницца 3:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 Реймс - Ницца 2:3 Ницца - Лилль 1:3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
2. Партизан Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
3. Кёльн Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
4. Словацко Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кёльн Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
2. Ницца Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Партизан Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Словацко Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Партизан Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Кёльн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Словацко Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 9 (2)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
Вильярреал Моралес Луис 7 (2)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Эдвардсен Виктор 5
РФШ Рига Шимкович Томаш 1 3
Юргорден Шуллер Расмус 1 3
Вадуц Фоссо Райан 1 3
ФКСБ Попеску Октавиан 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Травник Михал получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Данте Бонфим получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mestsky Fotbalovy Stadion Miroslava Valenty. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Словацко 6.6% (8)
    X 16.5% (20)
    Ницца 76.9% (93)
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    Прогнозы на матч Словацко 0:1 Ницца

    Исход игры
    Словацко
    6.6% (8)
    Ничья
    16.5% (20)
    Ницца
    76.9% (93)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.39% (63)
    Меньше
    46.61% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    66.95% (79)
    Нет
    33.05% (39)
    Популярный счёт
    1:2 Ницца
    43% (52)
    0:1 Ницца
    22.3% (27)
    1:1 Ничья
    14% (17)
    0:2 Ницца
    7.4% (9)
    1:3 Ницца
    2.5% (3)
    2:1 Словацко
    2.5% (3)
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