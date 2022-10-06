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Лига конференций
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Днепр-1
1:2
Второй тайм: 75'
Вадуц
0'
1:0
5' Гол
Довбик Артём
1:1
26' Гол
Фер Фабио
1:2
47' Гол
Гассер Седрик
65' Желтая карточка
Бланко Доминго
67' Желтая карточка
Фоссо Райан

Ход матча

5'
Довбик Артём
(Габриэль Даль Тое Бусанелло)
1:0
26'
1:1
Фер Фабио
(Ульрих Дарио)
46'
Горбунов Сергей Олегович
Хамаче Янис
 
46'
Лучкевич Валерий
Гуцуляк Алексей
 
46'
Бланко Доминго
Адамюк Владимир
 
47'
1:2
Гассер Седрик
(Гаич Милан II)
50'
Танчик Владимир
Лучкевич Валерий
 
62'
Громов Артём
Валентин Рубчинский
 
65'
Бланко Доминго
 
67'
 
Фоссо Райан
72'
 
Хаслер Николас
Гаич Милан
72'
 
Растодер Элмин
Сасере Франклин
72'
 
Джокич Деян
Чичек Тунахан

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогнозы 121
Днепр-1 78.5% (95)
X 15.7% (19)
Вадуц 5.8% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Днепр-1
Ничья
Вадуц
5.90
6.70
6.58
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
93
Макс
Валеф
3
Адамюк
Владимир
5
Сарапий
Эдуард
39
Сваток
Александр
6
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
18
Бабенко
Руслан
22
Валентин
Рубчинский
9
Гуцуляк
Алексей
8
Пихалёнок
Александр
13
Хамаче
Янис
7
Довбик
Артём
42
Чанде
Джион
24
Гассер
Седрик
29
Исик
Габриэль
28
Трабер
Ларс
23
Ульрих
Дарио
47
Фер
Фабио
80
Фоссо
Райан
14
Гаич
Милан
II
10
Чичек
Тунахан
27
Сасере
Франклин
9
Зуттер
Мануэль
Днепр-1
4-2-3-1
Вадуц
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 3 1
Валентин Рубчинский 1 0.33
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Вадуц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чичек Тунахан 3 0.33
Сасере Франклин 3 0.33
Гассер Седрик 2 0.22
Фер Фабио 1 0.11
Ульрих Дарио 1 0.11
Зуттер Мануэль 1 0.11
Гоэльцер Антони 1 0.11
Гаич Милан II 0 0
Добрас Кристиан 0 0
Растодер Элмин 0 0

Карточки

Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабенко Руслан 1 0
Адамюк Владимир 1 0
Сарапий Эдуард 1 0
Вадуц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сасере Франклин 4 0
Фоссо Райан 2 1
Зуттер Мануэль 3 0
Бюхель Бенджамин 1 1
Добрас Кристиан 2 0
Ульрих Дарио 2 0
Исик Габриэль 2 0
Чичек Тунахан 1 0
Хаслер Николас 1 0
Гассер Седрик 1 0
Хадзи Мерлин 1 0
Омерович Анес 1 0
Трабер Ларс 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

3
10
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
33%
1
10%
1-15
1
33%
3
30%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
0
0%
1
10%
91-120

Пропущено

2
9
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
11%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
6
67%
76-90

Результаты последних матчей

Днепр-1
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Львов - Днепр-1 0:3 Аполлон - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Металлист-1925 3:0 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1
Днепр-1 - Верес 2:0 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Белтинци - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Аль-Наср Дубай 0:0 Днепр-1 - Бейтар Трамп 1:1 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Днепр-1 - Чарда Мартианци 14:0 Мариуполь - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Ворскла 5:1 Днепр-1 - Александрия 3:1 Ингулец - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Минай 4:0
Вадуц
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Вадуц - Стад Лозанна-Уши 0:2 АЗ Алкмаар - Вадуц 4:1 Нёвшатель Ксамакс - Вадуц 1:1 Вадуц - Аполлон 0:0
Вадуц - Шаффхаузен 1:1 Лозанна-Спорт - Вадуц 3:1 Рапид Вена - Вадуц 0:1 Вадуц - Рапид Вена 1:1 Вадуц - Тун 2:4 Коньяспор - Вадуц 2:4 Вадуц - Беллинцона 2:3 Вадуц - Коньяспор 1:1 Виль - Вадуц 2:0 Вадуц - Копер 1:1 Вадуц - Ивердон 3:3 Копер - Вадуц 0:1 Арау - Вадуц 1:1 Вадуц - Дорнбирн 3:1 Люцерн - Вадуц 4:1 Вадуц - Винтертур 1:1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Вадуц 2:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
3. Днепр-1 1:2 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
4. Аполлон Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Вадуц 2:1 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Днепр-1 1:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
4. Аполлон Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Вадуц 2:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
3. Днепр-1 1:2 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Аполлон Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 7 (2)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (1)
Фехервар Зивзивадзе Буду 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 1 3
Вадуц Фоссо Райан 1 3
ФКСБ Попеску Октавиан 4
Словацко Травник Михал 4
Юргорден Эдвардсен Виктор 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Fabio Fehr бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Довбик Артём бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kosice Football Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Днепр-1 78.5% (95)
    X 15.7% (19)
    Вадуц 5.8% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Днепр-1
    Ничья
    Вадуц
    5.90
    6.70
    6.58
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Днепр-1 1:2 Вадуц онлайн

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    Прогнозы на матч Днепр-1 1:2 Вадуц

    Исход игры
    Днепр-1
    78.5% (95)
    Ничья
    15.7% (19)
    Вадуц
    5.8% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.22% (51)
    Меньше
    56.78% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    51.69% (61)
    Нет
    48.31% (57)
    Популярный счёт
    2:1 Днепр-1
    24.8% (30)
    2:0 Днепр-1
    23.1% (28)
    1:0 Днепр-1
    19% (23)
    1:1 Ничья
    11.6% (14)
    3:1 Днепр-1
    5.8% (7)
    3:0 Днепр-1
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    1:2 Вадуц
    2.5% (3)
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    Днепр-1
    Вадуц
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