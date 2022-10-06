  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций
2022-2023

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 2050
Днепр-1
2:2
Конец матча
Вадуц
0'
1:0
5' Гол
Довбик Артём
1:1
26' Гол
Фер Фабио
1:2
47' Гол
Гассер Седрик
65' Желтая карточка
Бланко Доминго
67' Желтая карточка
Фоссо Райан
2:2
78' Гол
Пихалёнок Александр
83' Желтая карточка
Джокич Деян
87' Желтая карточка
Омерович Анес
90' Желтая карточка
Сваток Александр
90'+6

Ход матча

5'
Довбик Артём
(Габриэль Даль Тое Бусанелло)
1:0
26'
1:1
Фер Фабио
(Ульрих Дарио)
46'
Горбунов Сергей Олегович
Хамаче Янис
 
46'
Лучкевич Валерий
Гуцуляк Алексей
 
46'
Бланко Доминго
Адамюк Владимир
 
47'
1:2
Гассер Седрик
(Гаич Милан II)
50'
Танчик Владимир
Лучкевич Валерий
 
62'
Громов Артём
Валентин Рубчинский
 
65'
Бланко Доминго
 
67'
 
Фоссо Райан
72'
 
Хаслер Николас
Гаич Милан
72'
 
Растодер Элмин
Сасере Франклин
72'
 
Джокич Деян
Чичек Тунахан
78'
Пихалёнок Александр
(Довбик Артём)
2:2
82'
 
Омерович Анес
Зуттер Мануэль
83'
 
Джокич Деян
87'
 
Омерович Анес
90'
 
Гоэльцер Антони
Фер Фабио
90'
Сваток Александр
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Днепр-1 78.5% (95)
X 15.7% (19)
Вадуц 5.8% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
93
Макс
Валеф
3
Адамюк
Владимир
5
Сарапий
Эдуард
39
Сваток
Александр
6
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
18
Бабенко
Руслан
22
Валентин
Рубчинский
9
Гуцуляк
Алексей
8
Пихалёнок
Александр
13
Хамаче
Янис
7
Довбик
Артём
42
Чанде
Джион
24
Гассер
Седрик
29
Исик
Габриэль
28
Трабер
Ларс
23
Ульрих
Дарио
47
Фер
Фабио
80
Фоссо
Райан
14
Гаич
Милан
II
10
Чичек
Тунахан
27
Сасере
Франклин
9
Зуттер
Мануэль
Днепр-1
4-2-3-1
Вадуц
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 3 1
Валентин Рубчинский 1 0.33
Пихалёнок Александр 1 0.33
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Вадуц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чичек Тунахан 3 0.33
Сасере Франклин 3 0.33
Гассер Седрик 2 0.22
Фер Фабио 1 0.11
Ульрих Дарио 1 0.11
Зуттер Мануэль 1 0.11
Гоэльцер Антони 1 0.11
Гаич Милан II 0 0
Добрас Кристиан 0 0
Растодер Элмин 0 0

Карточки

Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабенко Руслан 1 0
Сваток Александр 1 0
Адамюк Владимир 1 0
Бланко Доминго 1 0
Сарапий Эдуард 1 0
Вадуц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоссо Райан 3 1
Сасере Франклин 4 0
Зуттер Мануэль 3 0
Бюхель Бенджамин 1 1
Добрас Кристиан 2 0
Ульрих Дарио 2 0
Исик Габриэль 2 0
Омерович Анес 2 0
Чичек Тунахан 1 0
Хаслер Николас 1 0
Гассер Седрик 1 0
Хадзи Мерлин 1 0
Джокич Деян 1 0
Трабер Ларс 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
50%
1
11%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
5
63%
76-90

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 6
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

5
12
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
40%
1
8%
1-15
1
20%
4
33%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
20%
1
8%
76-90
0
0%
1
8%
91-120

Пропущено

4
11
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
9%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
7
64%
76-90

Результаты последних матчей

Днепр-1
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Львов - Днепр-1 0:3 Аполлон - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Металлист-1925 3:0 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1
Днепр-1 - Верес 2:0 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Белтинци - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Аль-Наср Дубай 0:0 Днепр-1 - Бейтар Трамп 1:1 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Днепр-1 - Чарда Мартианци 14:0 Мариуполь - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Ворскла 5:1 Днепр-1 - Александрия 3:1 Ингулец - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Минай 4:0
Вадуц
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Вадуц - Стад Лозанна-Уши 0:2 АЗ Алкмаар - Вадуц 4:1 Нёвшатель Ксамакс - Вадуц 1:1 Вадуц - Аполлон 0:0
Вадуц - Шаффхаузен 1:1 Лозанна-Спорт - Вадуц 3:1 Рапид Вена - Вадуц 0:1 Вадуц - Рапид Вена 1:1 Вадуц - Тун 2:4 Коньяспор - Вадуц 2:4 Вадуц - Беллинцона 2:3 Вадуц - Коньяспор 1:1 Виль - Вадуц 2:0 Вадуц - Копер 1:1 Вадуц - Ивердон 3:3 Копер - Вадуц 0:1 Арау - Вадуц 1:1 Вадуц - Дорнбирн 3:1 Люцерн - Вадуц 4:1 Вадуц - Винтертур 1:1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Днепр-1 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
3. Вадуц Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
4. Аполлон Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Вадуц Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Днепр-1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Аполлон Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Днепр-1 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Аполлон Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Вадуц Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 9 (2)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
Вильярреал Моралес Луис 7 (2)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Эдвардсен Виктор 5
РФШ Рига Шимкович Томаш 1 3
Юргорден Шуллер Расмус 1 3
Вадуц Фоссо Райан 1 3
ФКСБ Попеску Октавиан 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    94'
    Сваток Александр получил желтую карточку от судьи
  • 92'
    Fabio Fehr уходит с поля. Гоэльцер Антони выходит вместо него
  • Желтая карточка
    87'
    Anes Omerovic получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    83'
    Dejan Djokic получил желтую карточку от судьи
  • 82'
    Зуттер Мануэль уходит с поля. Anes Omerovic выходит вместо него
  • Описание гола
    78'
    Г О О О О Л - Пихалёнок Александр бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Fabio Fehr бьет в цель!
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Довбик Артём бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kosice Football Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Днепр-1 78.5% (95)
    X 15.7% (19)
    Вадуц 5.8% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Днепр-1 2:2 Вадуц онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Днепр-1 2:2 Вадуц

    Исход игры
    Днепр-1
    78.5% (95)
    Ничья
    15.7% (19)
    Вадуц
    5.8% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.22% (51)
    Меньше
    56.78% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    51.69% (61)
    Нет
    48.31% (57)
    Популярный счёт
    2:1 Днепр-1
    24.8% (30)
    2:0 Днепр-1
    23.1% (28)
    1:0 Днепр-1
    19% (23)
    1:1 Ничья
    11.6% (14)
    3:1 Днепр-1
    5.8% (7)
    3:0 Днепр-1
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    1:2 Вадуц
    2.5% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     