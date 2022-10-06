Тур: 3. Стадион: Кошицкая футбольная арена. Зрители: 2050
0'
1:0
5' ГолДовбик Артём
1:1
26' ГолФер Фабио
1:2
47' ГолГассер Седрик
65' Желтая карточкаБланко Доминго
67' Желтая карточкаФоссо Райан
2:2
78' ГолПихалёнок Александр
83' Желтая карточкаДжокич Деян
87' Желтая карточкаОмерович Анес
90' Желтая карточкаСваток Александр
90'+6
Ход матча
5'
26'
1:1
47'
1:2
65'
67'
78'
83'
87'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 5
-
7 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
93
Макс
Валеф
13
Хамаче
Янис
42
Чанде
Джион
28
Трабер
Ларс
23
Ульрих
Дарио
47
Фер
Фабио
80
Фоссо
Райан
- Основной состав
-
93 Макс ВалефВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Хамаче ЯнисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Балули ФаресПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Громов АртёмНападающий
-
Главный тренер: Городов Валерий Васильевич
- Основной состав
-
42 Чанде ДжионВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Трабер ЛарсЗащитник
-
23 Ульрих ДариоЗащитник
-
47 Фер ФабиоЗащитник
-
80 Фоссо РайанПолузащитник
-
14 Гаич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Иодис КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Джокич ДеянНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
Бомбардиры внутри турнира
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|3
|1
|Валентин Рубчинский
|1
|0.33
|Пихалёнок Александр
|1
|0.33
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
Вадуц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чичек Тунахан
|3
|0.33
|Сасере Франклин
|3
|0.33
|Гассер Седрик
|2
|0.22
|Фер Фабио
|1
|0.11
|Ульрих Дарио
|1
|0.11
|Зуттер Мануэль
|1
|0.11
|Гоэльцер Антони
|1
|0.11
|Гаич Милан II
|0
|0
|Добрас Кристиан
|0
|0
|Растодер Элмин
|0
|0
Карточки
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабенко Руслан
|1
|0
|Сваток Александр
|1
|0
|Адамюк Владимир
|1
|0
|Бланко Доминго
|1
|0
|Сарапий Эдуард
|1
|0
Вадуц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фоссо Райан
|3
|1
|Сасере Франклин
|4
|0
|Зуттер Мануэль
|3
|0
|Бюхель Бенджамин
|1
|1
|Добрас Кристиан
|2
|0
|Ульрих Дарио
|2
|0
|Исик Габриэль
|2
|0
|Омерович Анес
|2
|0
|Чичек Тунахан
|1
|0
|Хаслер Николас
|1
|0
|Гассер Седрик
|1
|0
|Хадзи Мерлин
|1
|0
|Джокич Деян
|1
|0
|Трабер Ларс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
50%
1
11%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
5
63%
76-90
Забито
3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 6
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
5
12
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
40%
1
8%
1-15
1
20%
4
33%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
20%
1
8%
76-90
0
0%
1
8%
91-120
Пропущено
4
11
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
9%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
7
64%
76-90
Результаты последних матчей
Днепр-1
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Львов - Днепр-1 0:3 Аполлон - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Металлист-1925 3:0 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1
Днепр-1 - Верес 2:0 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Белтинци - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Аль-Наср Дубай 0:0 Днепр-1 - Бейтар Трамп 1:1 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Днепр-1 - Чарда Мартианци 14:0 Мариуполь - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Ворскла 5:1 Днепр-1 - Александрия 3:1 Ингулец - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Минай 4:0
Вадуц
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Вадуц - Стад Лозанна-Уши 0:2 АЗ Алкмаар - Вадуц 4:1 Нёвшатель Ксамакс - Вадуц 1:1 Вадуц - Аполлон 0:0
Вадуц - Шаффхаузен 1:1 Лозанна-Спорт - Вадуц 3:1 Рапид Вена - Вадуц 0:1 Вадуц - Рапид Вена 1:1 Вадуц - Тун 2:4 Коньяспор - Вадуц 2:4 Вадуц - Беллинцона 2:3 Вадуц - Коньяспор 1:1 Виль - Вадуц 2:0 Вадуц - Копер 1:1 Вадуц - Ивердон 3:3 Копер - Вадуц 0:1 Арау - Вадуц 1:1 Вадуц - Дорнбирн 3:1 Люцерн - Вадуц 4:1 Вадуц - Винтертур 1:1
Группа E
Группа E
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|9 (2)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|7 (2)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|6 (1)
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|5
|РФШ Рига
|Шимкович Томаш
|1 3
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 3
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 3
|ФКСБ
|Попеску Октавиан
|4
Прогнозы на матч Днепр-1 2:2 Вадуц
Исход игры
Днепр-1
78.5% (95)
Ничья
15.7% (19)
Вадуц
5.8% (7)
Тотал 2.5
Больше
43.22% (51)
Меньше
56.78% (67)
Обе команды забьют
Да
51.69% (61)
Нет
48.31% (57)
Популярный счёт
2:1 Днепр-1
24.8% (30)
2:0 Днепр-1
23.1% (28)
1:0 Днепр-1
19% (23)
1:1 Ничья
11.6% (14)
3:1 Днепр-1
5.8% (7)
3:0 Днепр-1
3.3% (4)
2:2 Ничья
3.3% (4)
1:2 Вадуц
2.5% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!