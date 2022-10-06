Тур: 3. Стадион: Арена Болт.
0'
0:1
10' ГолТиссера Матиас
51' Желтая карточкаХостикка Сантери
1:1
55' ГолХетемай Перпарим
58' Желтая карточкаРайтала Юкка
Ход матча
10'
0:1
51'
55'
58'
61'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
22
Райтала
Юкка
23
Соири
Пюрю
24
Браун
Дэвид
23
Кафумана
Шоу
95
Соуза
Коули
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
-
23 Соири ПюрюЗащитник
-
24 Браун ДэвидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Терхо КасперПолузащитник
-
37 Танака АтомуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коскела Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кафумана ШоуПолузащитник
- Полузащитник
-
95 Соуза КоулиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Слуга СимонВратарь
- Вратарь
-
4 СисиньоЗащитник
- Защитник
-
14 Групер ДэнниЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
73 РикПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Делев СпасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шимунджа Анте
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браун Дэвид
|2
|0.29
|Хостикка Сантери
|1
|0.14
|Хетемай Перпарим
|1
|0.14
|Радулович Боян
|1
|0.14
|Абубакари Малик
|1
|0.14
|Лингман Лукас
|0
|0
|Хальме Аапо
|0
|0
|Мурило
|0
|0
Лудогорец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссера Матиас
|3
|0.6
|Соуза Коули
|1
|0.2
|Рик
|1
|0.2
|Десподов Кирилл
|1
|0.2
|Нонато Густаво
|1
|0.2
|Вердон Оливье
|1 (1)
|0.2
|Текпетей Бернард
|0
|0
|Пётровски Якуб
|0
|0
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тенхо Миро
|1
|1
|Райтала Юкка
|2
|0
|Браун Дэвид
|2
|0
|Радулович Боян
|2
|0
|Хетемай Перпарим
|1
|0
|Хальме Аапо
|1
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Хазард Конор
|1
|0
|Вяянянен Сантери
|1
|0
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
|Мурило
|1
|0
|Абубакари Малик
|1
|0
Лудогорец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Недялков Антон
|4
|0
|Десподов Кирилл
|2
|0
|Пётровски Якуб
|2
|0
|Текпетей Бернард
|2
|0
|Тиссера Матиас
|2
|0
|Кафумана Шоу
|2
|0
|Сисиньо Неусиано
|1
|0
|Йорданов Иван
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
0
0%
1
14%
91-120
Пропущено
6
8
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
3
50%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ХИК - Интер Турку 3:0 Хонка - ХИК 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:1 Рома - ХИК 3:0
Хонка - ХИК 1:2 ХИК - Бетис 0:2 ХИК - ХИФК 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 1:0 Силькеборг - ХИК 1:1 Хака - ХИК 0:3 ХИК - Силькеборг 1:0 ХИК - Марибор 1:0 Оулу - ХИК 1:1 Марибор - ХИК 0:2 ХИК - Мариехамн 1:0 Виктория Пльзень - ХИК 5:0 Ильвес - ХИК 1:2 ХИК - Виктория Пльзень 1:2 ХИК - ВПС 3:1 РФШ Рига - ХИК 2:1
Лудогорец
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Локомотив София - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Арда Карджали 1:1 Бетис - Лудогорец 3:2 Ботев Враца - Лудогорец 0:4
Лудогорец - Рома 2:1 Лудогорец - Хебар Пазарджик 6:0 Лудогорец - Левски София 2:2 Черно Море - Лудогорец 2:3 Жальгирис - Лудогорец 3:3 Пирин Благоевград - Лудогорец 0:4 Лудогорец - Жальгирис 1:0 Динамо Загреб - Лудогорец 4:2 Лудогорец - Динамо Загреб 1:2 Лудогорец - Спартак Варна 5:0 Шемрок Роверс - Лудогорец 2:1 ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:2 Лудогорец - Шемрок Роверс 3:0 Лудогорец - Локомотив Пловдив 2:0 Сутьеска - Лудогорец 0:1 Септември София - Лудогорец 0:3
Группа C
Группа C
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (1)
|АЕК Ларнака
|Дьюрчо Адам
|3
|Фенербахче
|Кавечи Ирфан
|3
|Мальмё
|Телин Исаак
|3
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
|Штурм
|Хирлендер Штефан
|1 2
|Унион Берлин
|Шефер Андраш
|1 2
|Шериф
|Атьемвен Айяйи
|3
Прогнозы на матч ХИК 1:1 Лудогорец
Исход игры
ХИК
22.5% (27)
Ничья
38.3% (46)
Лудогорец
39.2% (47)
Тотал 2.5
Больше
40.17% (47)
Меньше
59.83% (70)
Обе команды забьют
Да
76.92% (90)
Нет
23.08% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.8% (43)
1:2 Лудогорец
19.2% (23)
2:1 ХИК
16.7% (20)
0:1 Лудогорец
13.3% (16)
1:0 ХИК
4.2% (5)
0:2 Лудогорец
2.5% (3)
1:3 Лудогорец
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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