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  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
ХИК
1:1
Второй тайм: 77'
Лудогорец
0'
0:1
10' Гол
Тиссера Матиас
51' Желтая карточка
Хостикка Сантери
1:1
55' Гол
Хетемай Перпарим
58' Желтая карточка
Райтала Юкка

Ход матча

10'
0:1
Тиссера Матиас
(Соуза Коули)
51'
Хостикка Сантери
 
55'
Хетемай Перпарим
(Хостикка Сантери)
1:1
58'
Райтала Юкка
 
61'
 
Рик
Текпетей Бернард
64'
Олусанья Антони
Абубакари Малик
 
70'
 
Нонато Густаво
Кафумана Шоу
70'
 
Родригеш Тьяго
Тиссера Матиас
74'
Бурджеллаб Нассим
Хостикка Сантери
 
74'
Радулович Боян
Хетемай Перпарим
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 120
ХИК 22.5% (27)
X 38.3% (46)
Лудогорец 39.2% (47)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ХИК
Ничья
Лудогорец
9.50
3.30
3.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Хазард
Конор
14
Пелтола
Матти
5
Хосконен
Артту
22
Райтала
Юкка
23
Соири
Пюрю
24
Браун
Дэвид
21
Вяянянен
Сантери
8
Лингман
Лукас
7
Хостикка
Сантери
56
Хетемай
Перпарим
77
Абубакари
Малик
1
Падт
Серджио
16
Витри
Аслак
Фонн
32
Пластун
Игорь
24
Вердон
Оливье
3
Недялков
Антон
6
Пётровски
Якуб
23
Кафумана
Шоу
37
Текпетей
Бернард
95
Соуза
Коули
11
Десподов
Кирилл
10
Тиссера
Матиас
ХИК
3-4-2-1
Лудогорец
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браун Дэвид 2 0.29
Хостикка Сантери 1 0.14
Хетемай Перпарим 1 0.14
Радулович Боян 1 0.14
Абубакари Малик 1 0.14
Лингман Лукас 0 0
Хальме Аапо 0 0
Мурило 0 0
Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссера Матиас 3 0.6
Соуза Коули 1 0.2
Рик 1 0.2
Десподов Кирилл 1 0.2
Нонато Густаво 1 0.2
Вердон Оливье 1 (1) 0.2
Текпетей Бернард 0 0
Пётровски Якуб 0 0

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тенхо Миро 1 1
Райтала Юкка 2 0
Браун Дэвид 2 0
Радулович Боян 2 0
Хетемай Перпарим 1 0
Хальме Аапо 1 0
Хостикка Сантери 1 0
Хазард Конор 1 0
Вяянянен Сантери 1 0
Бурджеллаб Нассим 1 0
Мурило 1 0
Абубакари Малик 1 0
Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Недялков Антон 4 0
Десподов Кирилл 2 0
Пётровски Якуб 2 0
Текпетей Бернард 2 0
Тиссера Матиас 2 0
Кафумана Шоу 2 0
Сисиньо Неусиано 1 0
Йорданов Иван 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
0
0%
1
14%
91-120

Пропущено

6
8
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
3
50%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ХИК - Интер Турку 3:0 Хонка - ХИК 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:1 Рома - ХИК 3:0
Хонка - ХИК 1:2 ХИК - Бетис 0:2 ХИК - ХИФК 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 1:0 Силькеборг - ХИК 1:1 Хака - ХИК 0:3 ХИК - Силькеборг 1:0 ХИК - Марибор 1:0 Оулу - ХИК 1:1 Марибор - ХИК 0:2 ХИК - Мариехамн 1:0 Виктория Пльзень - ХИК 5:0 Ильвес - ХИК 1:2 ХИК - Виктория Пльзень 1:2 ХИК - ВПС 3:1 РФШ Рига - ХИК 2:1
Лудогорец
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Локомотив София - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Арда Карджали 1:1 Бетис - Лудогорец 3:2 Ботев Враца - Лудогорец 0:4
Лудогорец - Рома 2:1 Лудогорец - Хебар Пазарджик 6:0 Лудогорец - Левски София 2:2 Черно Море - Лудогорец 2:3 Жальгирис - Лудогорец 3:3 Пирин Благоевград - Лудогорец 0:4 Лудогорец - Жальгирис 1:0 Динамо Загреб - Лудогорец 4:2 Лудогорец - Динамо Загреб 1:2 Лудогорец - Спартак Варна 5:0 Шемрок Роверс - Лудогорец 2:1 ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:2 Лудогорец - Шемрок Роверс 3:0 Лудогорец - Локомотив Пловдив 2:0 Сутьеска - Лудогорец 0:1 Септември София - Лудогорец 0:3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Лудогорец 1:1 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
3. Рома Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4. ХИК 1:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
2. Лудогорец 1:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Рома Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. ХИК 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Лудогорец 1:1 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
3. Рома Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. ХИК 1:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (1)
АЕК Ларнака Дьюрчо Адам 3
Фенербахче Кавечи Ирфан 3
Мальмё Телин Исаак 3
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 5
Лудогорец Недялков Антон 4
Штурм Хирлендер Штефан 1 2
Унион Берлин Шефер Андраш 1 2
Шериф Атьемвен Айяйи 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Тиссера Матиас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bolt Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 120
ХИК 22.5% (27)
X 38.3% (46)
Лудогорец 39.2% (47)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ХИК
Ничья
Лудогорец
9.50
3.30
3.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч ХИК 1:1 Лудогорец онлайн

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Прогнозы на матч ХИК 1:1 Лудогорец

Исход игры
ХИК
22.5% (27)
Ничья
38.3% (46)
Лудогорец
39.2% (47)
Тотал 2.5
Больше
40.17% (47)
Меньше
59.83% (70)
Обе команды забьют
Да
76.92% (90)
Нет
23.08% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.8% (43)
1:2 Лудогорец
19.2% (23)
2:1 ХИК
16.7% (20)
0:1 Лудогорец
13.3% (16)
1:0 ХИК
4.2% (5)
0:2 Лудогорец
2.5% (3)
1:3 Лудогорец
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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