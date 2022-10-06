Ещё одна двойная замена в составе "Ференцвароша": вместо Аисса Ледуни и Токмака Нгуэна на поле вышли Амер Гояк и Маркиньос.

Угловой на правом фланге заработали венгры, который подал свежий Гояк, но защитники "Црвена Звезды" достаточно легко сумели отбиться в этом эпизоде.

48 на 52 - минимальное преимущество по владению мячом в процентном соотношении по итогам полутора таймов на стороне "Ференцвароша".

"Звездаши" начали уже не стеснятся потихоньку затягивать время, но упрекать в этом сербов никак нельзя - они полностью это заслужили.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 4:1!!! Кристоффер Захариассен!!! Ммаэ запустил правым флангом в свободную зону Уинго, который прострелил вдоль ворот, а Захариассен сработал на замыкании.

Двойная замена в составе "Црвены Звезды": вместо Александра Драговича и Александара Катая на поле вышли Велько Николич и Неманья Мотика.

Ммаэ в средней зоне грубо нарушил правила, за что вполне заслуженно получил жёлтую карточку в свой пассив.

Нгуэн прорвался на правый край чужой штрафной площади, откуда плотно пробивал в левый нижний угол, но классно сработал Борян, в броске парировав мяч в сторону.

Повредил шею в предыдущем эпизоде Борян, так что ему необходимо сейчас оказать медицинскую помощь.

Двойная замена в составе "Ференцвароша": вместо Мухамеда Бешича и Франка Боли на поле вышли Балинт Вечеи и Райан Ммаэ.

Прибавляют в эти минуты будапештцы в атакующей агрессии, не желая досрочно складывать оружие. Свежий Вечеи пробивал с дальней дистанции, но мяч прошёл рядом с правым нижним углом ворот.

ГО-О-О-ОЛ!!! 4:0!!! Конга Гелор!!! Что за шедевр?! С левого края метров с 35 Гелор пальнул и мяч по замысловатой траектории вонзился в дальнюю "девятку".

Двойная замена в составе "Црвены Звезды": вместо Секу Саного и Стефана Митровича на поле вышли Радован Панков и Славолюб Срнич.

Правым флангом попытались выстроить свою позиционную атаку венгры, но она закончилась потерей мяча, после чего судьи ещё и офсайд зафиксировали.

Венгры продолжают пытаться идти в атаку. Вряд ли они мечтают о каком-то камбеке в такой ситуации, но хотя бы гол престижа забить им стоило бы.

Сербы демонстрируют, что расслабляться и добровольно отдавать инициативу со старта второго тайма не собираются, поэтому венграм нужно очень серьёзно попотеть для камбека.

Запасные игроки "Ференцвароша" приступили к активному разогреву. Не думаю, что первых замен в матче придётся долго ждать.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!! Александар Катай!!! Гобелич подключился к атаке по правому флангу, отдал пас к полукружию штрафной площади, который мощно и точно пробил в левый нижний угол ворот.

Интрига в этом матче, похоже, начинает умирать. Думаю, что нужно какое-то чудо, чтобы команда Черчесова здесь сумела спастись.

"Црвена Звезда" играет сейчас в высоком командном прессинге, не позволяя гостям даже за центральную линию поля зайти, не говоря уже о чём-то большем.

Митрович решил снова правым флангом в атаку запустить Гобелича, но отдал слишком сильный пас - мяч выкатился за лицевую линию поля.

Саного грубовато сыграл против Ледуни в глубине поля, за что получил жёлтую карточку в свой пассив.

На трибунах стадиона "Райко Митича" начались уже практически празднования. Сербские фанаты не сомневаются, что их команда этот матч выиграет.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! "Црвена Звезда" ведёт пока что в счёте со счётом 2:0. Отдыхаем...

45' Катай по центральной оси мчался к чужим владения, но упал в борьбе с двумя защитниками. Арбитр фол не зафиксировал, хотя у нападающего появилась кровь под носом.

45' Провели сейчас всё-таки хозяева поля контратаку, которую ударом из-за пределов штрафной площади завершил с левой ноги Митрович, но получилось очень неточно.

45' Прижались в концовке первого тайма к своим воротам белградцы, не стесняясь играть просто на отбой.

45' 2 минуты компенсировано.

44' На левом фланге теперь угловой заработали гости. На этот раз подача последовала от флажка, но защитники "Звезды" отбили мяч в поле. С подбора выстреливал Нгуэн, но не попал в створ ворот темнокожий норвежец.

43' Угловой теперь заработали венгры после выбивания мяча Драговича за лицевую линию поля. В который раз мяч был разыгран накоротке, после чего ничего опасного не случилось.

42' Контратаку правым флангом провели гости, откуда следовала прострельная передача вдоль ворот, но Боряну удалось в падении сработать на перехвате.

41' Успокоился всё-таки футбол на поле ближе к концу первого тайма. Сербы начали растягивать паузы, чтобы сохранить преимущество в два мяча до свистка на перерыв.

40' Получил повреждение один из игроков венгерской команды. У его партнёров по команде появилась возможность перевести дыхание и немного успокоиться.

39' Ещё больше завелась белградская публика, которая изо всех сил сейчас шумит, требуя от своих любимцев третий гол в первом тайме.

38' На кураже "Црвена Звезда" продолжает идти вперёд. Деморализованному "Ференцварошу" остаётся в таких условиях только терпеть и выжидать шансов для контратак.

37' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Стефан Митрович!!!

Аут на левом фланге разыграли сербы, последовала передача в центр штрафной площади, где Митровичу позволили обработать мяч и спокойно с левой ноги пробить под перекладину.

36' Штрафной удар на правом фланге в глубине поля заработали сербы. После диагональной подачи опасно Драгович пробивал головой с отскоком от газона - мяч прошёл прямо над перекладиной.

35' Жестикулирует у кромки поля Станислав Черчесов, стараясь, видимо, немного перестроить тактическое построение своей команды. Пока что всё идёт не по сценарию российского специалиста.

34' Эракович получил какое-то повреждение, поэтому присел на газон, попросив арбитра остановить игру, чтобы ему могли оказать помощь.

33' "Црвена Звезда" уверенно действует в контроле мяча после забитого гола. Явно локальный успех придал сербской команде дополнительной уверенности в собственных силах.

32' Родич с правого фланга выполнял диагональный навес в штрафную площадку в направлении Пешича, но последний проиграл дуэль в воздухе защитнику "зелёно-чёрных".

31' На своей половине поля принялись пасоваться сербы, стараясь действовать средними передачами, заставляя соперников побольше бегать и тратить силы.

30' "Ференцварошу" теперь надо перестраиваться на более агрессивную игру в атаке. Поражение гостей здесь никак не устроит, в отличие от ничейного результата.

29' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Конга Гелор!!!

Великолепно штатный пенальтист "звездашей" пробил точно в левую "девятку", не оставив никаких шансов Дибусу на спасение ворот.

29' ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "ФЕРЕНЦВАРОША"! Белградская публика взорвалась овациями.

28' Видеоассистентам главного арбитра показалось, что попадание было в руку защитника. Представитель Фемиды сам отправился к монитору, чтобы отсмотреть предыдущий эпизод.

27' Хозяева провели атаку правым флангом и после прострела в штрафную площадку на Иванича Мирко пробил в защитника, от которого мяч срикошетил на угловой.

26' Милош Милоевич у кромки поля явно выглядит обеспокоенным. Станислав Черчесов внешне куда более спокоен и уверен в своей команде.

25' В ответной атаке Пешич принял мяч в полукружии штрафной площади гостей и наносил удар в борьбе с Кнустером, но выстрел получился несильным и неточным.

24' Нгуэн с правого фланга вошёл в штрафную площадку и наносил удар в створ ворот с левой ноги, но слабовато получилось, что позволило Боряну намертво мяч забрать.

23' Драгович в середине поля грубо сыграл против Нгуэна и арбитр, после небольших раздумий, решил в этом матче открыть счёт по жёлтым карточкам.

22' Венгры начали подключать прессинг на чужой половине поля, но не очень агрессивно его проявляют, поэтому сербы больших проблем с ним не испытывают.

21' Митрович на своей половине поля умело поставил корпус сопернику, заставив соперника нарушить на себе правила. Теперь сербам можно спокойно начинать свою новую позиционную атаку.

20' В ответной атаке венгры заработали угловой на правом фланге. Подачи от флажка снова не последовало. После короткого розыгрыша следовал диагональный навес, но с ним легко справились защитники сербов.

19' После передачи с левого фланга Пешич из центра штрафной площади пробивал с разворота из неудобного положения - мяч полетел намного мимо створа ворот.

18' Сербы также начали злоупотреблять банальными перепасовками в середине поля, что существенно тормозит игровой ритм. Пока что большим количеством забитых голов в этой встрече не пахнет.

17' Бешич ворвался на правый край штрафной площади хозяев поля, откуда пробивал в дальний нижний угол ворот, но промахнулся метра на два-три.

16' "Ференцварош" решил покатать мяч поперёк поля в центральной зоне. Сербы работают в неактивном прессинге, которые не способен заставить соперников ошибиться.

15' Длинный заброс у гостей на левый фланг атаки следовал на Ботку, но тот нарвался на корпус соперника, из-за чего не сумел сохранить мяч в пределах поля.

14' Саного в середине поля в борьбе за мяч помогал себе руками, что не осталось без внимания главного арбитра, который дал свисток.

13' Букмекеры перед этим матчем видели небольшим фаворитом встречи "Црвена Звезду". По первым минутам мы видим пока, что данные прогнозы были верными - белградцы выглядят немного интересней.

12' С правого фланга подача прошла в штрафную площадку гостей, но там сработали защитники "Ференцвароша". Гобелич сыграл на подборе, но пробил он с левой ноги несильно, да ещё и практически в то место, где находился Дибус. Но всё же это первый удар в створ ворот в матче.

11' Будапештцы также решили разыграть угловой накоротке, но и здесь от этой затеи ничего хорошего не получилось - игровой снаряд был упущен за лицевую линию поля.

10' Правым флангом провели атаку гостей, откуда последовала прострельная передача - мяч рикошетом дошёл до Ледуни, который мощно пробивал по воротам, но мяч, задев ногу защитника, ушёл на угловой.

9' "Црвена Звезда" начала постепенно ослаблять свой командный прессинг, встречая соперников уже на центральной линии поля, держа оборону на своей половине.

8' Первая попытка контратаки от "Ференцвароша" прошла, но не дошла до своего логического завершения. Нельзя сербам в этот вечер оголять свои тылы, иначе будут серьёзные неприятности.

7' Новая атака сербов правым флангом закончилась слишком сильной и высокой подачей в штрафную площадку - мяч в итоге вышел в аут на противоположном фланге.

6' Левым флангом провели атаку хозяева, откуда прострел прошёл на Пешича, который старался выполнить скидку на партнёра по команде, но получилось неточно.

5' На правом фланге заработали первый угловой "звездаши", но отвратительно его разыграли, упустив мяч за лицевую линию поля. Дибус неспешно вернёт мяч в игру ударом от ворот.

4' "Ференцварош" старается гасить стартовый сумбур. Команда Станислава Черчесова в этом матче явно не настроена играть в открытый футбол.

3' Первую атаку правым флангом попытались провести хозяева поля, но мяч был потерян, а при попытке ответного отбора были нарушены правила против Ботки.

2' Мощная поддержка сегодня у белградской команды. Местная публика прекрасно понимает, что если их команда в этом матче не победит, то шансы на еврокубковую весну очень сильно сократятся.