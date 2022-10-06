Тур: 3. Стадион: Райко Митич.
4:1
Второй тайм: 72'
0'
21' Желтая карточкаДрагович Александр
1:0
27' ПенальтиГелор Конга
2:0
35' ГолМитрович Стефан
3:0
51' ГолКатай Александар
54' Желтая карточкаСаного Секу
4:0
60' ГолГелор Конга
Бонусы букмекеров
Ход матча
27'
1:0
35'
2:0
51'
54'
57'
60'
4:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 2
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
82
Борян
Милан
23
Родич
Милан
35
Саного
Секу
90
Дибус
Денеш
31
Уинго
Генри
21
Ботка
Эндре
93
Ледуни
Аисса
10
Нгуэн
Токмак
70
Боли
Франк
- Основной состав
-
82 Борян МиланВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Родич МиланЗащитник
- Полузащитник
-
35 Саного СекуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Милоевич Милош
- Основной состав
-
90 Дибус ДенешВратарь
-
31 Уинго ГенриЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ботка ЭндреЗащитник
-
93 Ледуни АиссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Траоре АдамаПолузащитник
-
10 Нгуэн ТокмакПолузащитник
-
70 Боли ФранкНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
23 Паска ЛорандЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гояк АмерПолузащитник
-
19 Вечеи БалинтПолузащитник
-
50 Маркиньос VIПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Черчесов Станислав
Бомбардиры внутри турнира
Црвена Звезда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Катай Александар
|1
|0.33
|Митрович Стефан
|1
|0.33
|Николич Велько
|1
|0.33
|Гелор Конга
|1 (1)
|0.33
|Мустафа Ибрагим
|0
|0
Ференцварош
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Адама VII
|3
|0.6
|Нгуэн Токмак
|2 (1)
|0.4
|Вечеи Балинт
|1
|0.2
|Ауски Карлос
|1
|0.2
|Чивич Эльдар
|1
|0.2
|Мерсье Ксавье
|0
|0
|Ммаэ Райан
|0
|0
|Кнустер Матс
|0
|0
Карточки
Црвена Звезда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кангва Кингс
|1
|1
|Драгович Александр
|2
|0
|Пешич Александар
|1
|0
|Катай Александар
|1
|0
|Саного Секу
|1
|0
|Милунович Неманья
|1
|0
Ференцварош
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бешич Мухамед
|2
|0
|Ауски Карлос
|2
|0
|Кнустер Матс
|2
|0
|Чивич Эльдар
|0
|1
|Дибус Денеш
|1
|0
|Эсити Андерсон
|1
|0
|Траоре Адама VII
|1
|0
|Уинго Генри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
14%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
8
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
25%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Црвена Звезда
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Младост Нови Сад - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Напредак 1:0 Трабзонспор - Црвена Звезда 2:1 Нови Пазар - Црвена Звезда 1:2
Црвена Звезда - Монако 0:1 Црвена Звезда - Бачка-Топола 1:1 Партизан - Црвена Звезда 1:1 Црвена Звезда - Явор Иваньица 4:1 Црвена Звезда - Маккаби Хайфа 2:2 Маккаби Хайфа - Црвена Звезда 3:2 Црвена Звезда - Вождовац 4:0 Пюник - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Пюник 5:0 Црвена Звезда - Радник Сурдулица 6:0 Младост Лучани - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Колубара 5:0 Црвена Звезда - Раднички Ниш 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1 Црвена Звезда - Копер 0:1 Црвена Звезда - Домжале 1:1
Ференцварош
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Кечкемет - Ференцварош 2:0 Монако - Ференцварош 0:1 Ференцварош - Кишварда 3:0 Ференцварош - Трабзонспор 3:2
Уйпешт - Ференцварош 0:6 Вашаш - Ференцварош 0:1 Ференцварош - Гонвед 3:1 Шемрок Роверс - Ференцварош 1:0 Ференцварош - Шемрок Роверс 4:0 Ференцварош - Фехервар 4:0 Ференцварош - Карабах 1:3 Карабах - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Пушкаш-Академия 1:0 Слован Братислава - Ференцварош 1:4 Ференцварош - Слован Братислава 1:2 Ференцварош - Тобол 5:1 Тобол - Ференцварош 0:0 Ференцварош - Карлсруэ 4:1 Ференцварош - Лудогорец 3:0 Дьирмот - Ференцварош 1:2
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ференцварош
|1:4 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|2.
|Монако
|3:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|3.
|Трабзонспор
|0:3 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|4.
|Црвена Звезда
|4:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Црвена Звезда
|4:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|2.
|Ференцварош
|1:4 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Монако
|3:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|4.
|Трабзонспор
|0:3 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ференцварош
|1:4 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|2.
|Монако
|3:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Трабзонспор
|0:3 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|4.
|Црвена Звезда
|4:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (1)
|АЕК Ларнака
|Дьюрчо Адам
|3
|Фенербахче
|Кавечи Ирфан
|3
|Мальмё
|Телин Исаак
|3
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
|Штурм
|Хирлендер Штефан
|1 2
|Унион Берлин
|Шефер Андраш
|1 2
|Шериф
|Атьемвен Айяйи
|3
Прогнозы на матч Црвена Звезда 4:1 Ференцварош
Исход игры
Црвена Звезда
58.3% (77)
Ничья
29.5% (39)
Ференцварош
12.1% (16)
Тотал 2.5
Больше
60.17% (71)
Меньше
39.83% (47)
Обе команды забьют
Да
82.2% (97)
Нет
17.8% (21)
Популярный счёт
2:1 Црвена Звезда
37.1% (49)
1:1 Ничья
20.5% (27)
1:0 Црвена Звезда
12.1% (16)
2:2 Ничья
7.6% (10)
1:2 Ференцварош
5.3% (7)
2:0 Црвена Звезда
2.3% (3)
2:3 Ференцварош
1.5% (2)
3:2 Црвена Звезда
1.5% (2)
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