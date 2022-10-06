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  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Црвена Звезда
4:1
Второй тайм: 72'
Ференцварош
0'
21' Желтая карточка
Драгович Александр
1:0
27' Пенальти
Гелор Конга
2:0
35' Гол
Митрович Стефан
3:0
51' Гол
Катай Александар
54' Желтая карточка
Саного Секу
4:0
60' Гол
Гелор Конга
3:0. Гол Александара Катая (виде...
2:0. Гол Стефана Митровича (виде...
1:0. Гол Гелора Канга с пенальти...

Ход матча

21'
Драгович Александр
 
27'
Гелор Конга
1:0
35'
Митрович Стефан
2:0
51'
Катай Александар
(Гобелич Марко)
3:0
54'
Саного Секу
 
57'
 
Вечеи Балинт
Бешич Мухамед
57'
 
Ммаэ Райан
Боли Франк
60'
Гелор Конга
(Иванич Мирко)
4:0

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 132
Црвена Звезда 58.3% (77)
X 29.5% (39)
Ференцварош 12.1% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Црвена Звезда
Ничья
Ференцварош
2.05
4.30
44.98
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
82
Борян
Милан
77
Гобелич
Марко
25
Эракович
Страхиня
15
Драгович
Александр
23
Родич
Милан
80
Митрович
Стефан
35
Саного
Секу
8
Гелор
Конга
4
Иванич
Мирко
10
Катай
Александар
72
Пешич
Александар
90
Дибус
Денеш
31
Уинго
Генри
4
Кнустер
Матс
3
Ммаэ
Сами
21
Ботка
Эндре
93
Ледуни
Аисса
5
Бешич
Мухамед
16
Захариассен
Кристоффер
20
Траоре
Адама
VII
10
Нгуэн
Токмак
70
Боли
Франк
Црвена Звезда
4-4-2
Ференцварош
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Катай Александар 1 0.33
Митрович Стефан 1 0.33
Николич Велько 1 0.33
Гелор Конга 1 (1) 0.33
Мустафа Ибрагим 0 0
Ференцварош
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Адама VII 3 0.6
Нгуэн Токмак 2 (1) 0.4
Вечеи Балинт 1 0.2
Ауски Карлос 1 0.2
Чивич Эльдар 1 0.2
Мерсье Ксавье 0 0
Ммаэ Райан 0 0
Кнустер Матс 0 0

Карточки

Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кангва Кингс 1 1
Драгович Александр 2 0
Пешич Александар 1 0
Катай Александар 1 0
Саного Секу 1 0
Милунович Неманья 1 0
Ференцварош
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бешич Мухамед 2 0
Ауски Карлос 2 0
Кнустер Матс 2 0
Чивич Эльдар 0 1
Дибус Денеш 1 0
Эсити Андерсон 1 0
Траоре Адама VII 1 0
Уинго Генри 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
14%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
25%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Црвена Звезда
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Младост Нови Сад - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Напредак 1:0 Трабзонспор - Црвена Звезда 2:1 Нови Пазар - Црвена Звезда 1:2
Црвена Звезда - Монако 0:1 Црвена Звезда - Бачка-Топола 1:1 Партизан - Црвена Звезда 1:1 Црвена Звезда - Явор Иваньица 4:1 Црвена Звезда - Маккаби Хайфа 2:2 Маккаби Хайфа - Црвена Звезда 3:2 Црвена Звезда - Вождовац 4:0 Пюник - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Пюник 5:0 Црвена Звезда - Радник Сурдулица 6:0 Младост Лучани - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Колубара 5:0 Црвена Звезда - Раднички Ниш 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1 Црвена Звезда - Копер 0:1 Црвена Звезда - Домжале 1:1
Ференцварош
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Кечкемет - Ференцварош 2:0 Монако - Ференцварош 0:1 Ференцварош - Кишварда 3:0 Ференцварош - Трабзонспор 3:2
Уйпешт - Ференцварош 0:6 Вашаш - Ференцварош 0:1 Ференцварош - Гонвед 3:1 Шемрок Роверс - Ференцварош 1:0 Ференцварош - Шемрок Роверс 4:0 Ференцварош - Фехервар 4:0 Ференцварош - Карабах 1:3 Карабах - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Пушкаш-Академия 1:0 Слован Братислава - Ференцварош 1:4 Ференцварош - Слован Братислава 1:2 Ференцварош - Тобол 5:1 Тобол - Ференцварош 0:0 Ференцварош - Карлсруэ 4:1 Ференцварош - Лудогорец 3:0 Дьирмот - Ференцварош 1:2

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ференцварош 1:4 Заявка 3 2 0 1 5 - 6 6
2. Монако 3:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
3. Трабзонспор 0:3 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
4. Црвена Звезда 4:1 Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Црвена Звезда 4:1 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
2. Ференцварош 1:4 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Монако 3:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
4. Трабзонспор 0:3 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ференцварош 1:4 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
2. Монако 3:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Трабзонспор 0:3 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
4. Црвена Звезда 4:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (1)
АЕК Ларнака Дьюрчо Адам 3
Фенербахче Кавечи Ирфан 3
Мальмё Телин Исаак 3
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 5
Лудогорец Недялков Антон 4
Штурм Хирлендер Штефан 1 2
Унион Берлин Шефер Андраш 1 2
Шериф Атьемвен Айяйи 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    74'
    Ммаэ в средней зоне грубо нарушил правила, за что вполне заслуженно получил жёлтую карточку в свой пассив.
  • Замена
    73'
    Двойная замена в составе "Црвены Звезды": вместо Александра Драговича и Александара Катая на поле вышли Велько Николич и Неманья Мотика.
  • Описание гола
    71'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 4:1!!! Кристоффер Захариассен!!!
    Ммаэ запустил правым флангом в свободную зону Уинго, который прострелил вдоль ворот, а Захариассен сработал на замыкании.
  • 70'
    "Звездаши" начали уже не стеснятся потихоньку затягивать время, но упрекать в этом сербов никак нельзя - они полностью это заслужили.
  • 69'
    48 на 52 - минимальное преимущество по владению мячом в процентном соотношении по итогам полутора таймов на стороне "Ференцвароша".
  • Угловой
    68'
    Угловой на правом фланге заработали венгры, который подал свежий Гояк, но защитники "Црвена Звезды" достаточно легко сумели отбиться в этом эпизоде.
  • Замена
    67'
    Ещё одна двойная замена в составе "Ференцвароша": вместо Аисса Ледуни и Токмака Нгуэна на поле вышли Амер Гояк и Маркиньос.
  • 65'
    Венгры продолжают пытаться идти в атаку. Вряд ли они мечтают о каком-то камбеке в такой ситуации, но хотя бы гол престижа забить им стоило бы.
  • Офсайд
    63'
    Правым флангом попытались выстроить свою позиционную атаку венгры, но она закончилась потерей мяча, после чего судьи ещё и офсайд зафиксировали.
  • Замена
    62'
    Двойная замена в составе "Црвены Звезды": вместо Секу Саного и Стефана Митровича на поле вышли Радован Панков и Славолюб Срнич.
  • 2 гола - дубль!
    61'
    ГО-О-О-ОЛ!!! 4:0!!! Конга Гелор!!!
    Что за шедевр?! С левого края метров с 35 Гелор пальнул и мяч по замысловатой траектории вонзился в дальнюю "девятку".
  • Опасный момент
    60'
    Прибавляют в эти минуты будапештцы в атакующей агрессии, не желая досрочно складывать оружие. Свежий Вечеи пробивал с дальней дистанции, но мяч прошёл рядом с правым нижним углом ворот.
  • Замена
    59'
    Двойная замена в составе "Ференцвароша": вместо Мухамеда Бешича и Франка Боли на поле вышли Балинт Вечеи и Райан Ммаэ.
  • Травма, повреждение
    58'
    Повредил шею в предыдущем эпизоде Борян, так что ему необходимо сейчас оказать медицинскую помощь.
  • Опасный момент
    57'
    Нгуэн прорвался на правый край чужой штрафной площади, откуда плотно пробивал в левый нижний угол, но классно сработал Борян, в броске парировав мяч в сторону.
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    • 56'
      На трибунах стадиона "Райко Митича" начались уже практически празднования. Сербские фанаты не сомневаются, что их команда этот матч выиграет.
    • Желтая карточка
      55'
      Саного грубовато сыграл против Ледуни в глубине поля, за что получил жёлтую карточку в свой пассив.
    • 54'
      Митрович решил снова правым флангом в атаку запустить Гобелича, но отдал слишком сильный пас - мяч выкатился за лицевую линию поля.
    • 53'
      "Црвена Звезда" играет сейчас в высоком командном прессинге, не позволяя гостям даже за центральную линию поля зайти, не говоря уже о чём-то большем.
    • 52'
      Интрига в этом матче, похоже, начинает умирать. Думаю, что нужно какое-то чудо, чтобы команда Черчесова здесь сумела спастись.
    • Описание гола
      51'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!! Александар Катай!!!
      Гобелич подключился к атаке по правому флангу, отдал пас к полукружию штрафной площади, который мощно и точно пробил в левый нижний угол ворот.
    • 50'
      Запасные игроки "Ференцвароша" приступили к активному разогреву. Не думаю, что первых замен в матче придётся долго ждать.
    • 48'
      Сербы демонстрируют, что расслабляться и добровольно отдавать инициативу со старта второго тайма не собираются, поэтому венграм нужно очень серьёзно попотеть для камбека.
    • Офсайд
      47'
      Первая атака хозяев поле после перерыва закончилась свистком арбитра, который зафиксировал положение "вне игры".
    • Первый тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Первый тайм окончен! "Црвена Звезда" ведёт пока что в счёте со счётом 2:0. Отдыхаем...
    • Травма, повреждение
      45'
      Катай по центральной оси мчался к чужим владения, но упал в борьбе с двумя защитниками. Арбитр фол не зафиксировал, хотя у нападающего появилась кровь под носом.
    • 45'
      Провели сейчас всё-таки хозяева поля контратаку, которую ударом из-за пределов штрафной площади завершил с левой ноги Митрович, но получилось очень неточно.
    • 45'
      Прижались в концовке первого тайма к своим воротам белградцы, не стесняясь играть просто на отбой.
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты компенсировано.
    • Угловой
      44'
      На левом фланге теперь угловой заработали гости. На этот раз подача последовала от флажка, но защитники "Звезды" отбили мяч в поле. С подбора выстреливал Нгуэн, но не попал в створ ворот темнокожий норвежец.
    • Угловой
      43'
      Угловой теперь заработали венгры после выбивания мяча Драговича за лицевую линию поля. В который раз мяч был разыгран накоротке, после чего ничего опасного не случилось.
    • 42'
      Контратаку правым флангом провели гости, откуда следовала прострельная передача вдоль ворот, но Боряну удалось в падении сработать на перехвате.
    • 41'
      Успокоился всё-таки футбол на поле ближе к концу первого тайма. Сербы начали растягивать паузы, чтобы сохранить преимущество в два мяча до свистка на перерыв.
    • Травма, повреждение
      40'
      Получил повреждение один из игроков венгерской команды. У его партнёров по команде появилась возможность перевести дыхание и немного успокоиться.
    • 39'
      Ещё больше завелась белградская публика, которая изо всех сил сейчас шумит, требуя от своих любимцев третий гол в первом тайме.
    • 38'
      На кураже "Црвена Звезда" продолжает идти вперёд. Деморализованному "Ференцварошу" остаётся в таких условиях только терпеть и выжидать шансов для контратак.
    • Описание гола
      37'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Стефан Митрович!!!
      Аут на левом фланге разыграли сербы, последовала передача в центр штрафной площади, где Митровичу позволили обработать мяч и спокойно с левой ноги пробить под перекладину.
    • Опасный момент
      36'
      Штрафной удар на правом фланге в глубине поля заработали сербы. После диагональной подачи опасно Драгович пробивал головой с отскоком от газона - мяч прошёл прямо над перекладиной.
    • 35'
      Жестикулирует у кромки поля Станислав Черчесов, стараясь, видимо, немного перестроить тактическое построение своей команды. Пока что всё идёт не по сценарию российского специалиста.
    • Травма, повреждение
      34'
      Эракович получил какое-то повреждение, поэтому присел на газон, попросив арбитра остановить игру, чтобы ему могли оказать помощь.
    • 33'
      "Црвена Звезда" уверенно действует в контроле мяча после забитого гола. Явно локальный успех придал сербской команде дополнительной уверенности в собственных силах.
    • 32'
      Родич с правого фланга выполнял диагональный навес в штрафную площадку в направлении Пешича, но последний проиграл дуэль в воздухе защитнику "зелёно-чёрных".
    • 31'
      На своей половине поля принялись пасоваться сербы, стараясь действовать средними передачами, заставляя соперников побольше бегать и тратить силы.
    • 30'
      "Ференцварошу" теперь надо перестраиваться на более агрессивную игру в атаке. Поражение гостей здесь никак не устроит, в отличие от ничейного результата.
    • Пенальти
      29'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Конга Гелор!!!
      Великолепно штатный пенальтист "звездашей" пробил точно в левую "девятку", не оставив никаких шансов Дибусу на спасение ворот.
    • Пенальти!
      29'
      ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "ФЕРЕНЦВАРОША"! Белградская публика взорвалась овациями.
    • Видеоповтор
      28'
      Видеоассистентам главного арбитра показалось, что попадание было в руку защитника. Представитель Фемиды сам отправился к монитору, чтобы отсмотреть предыдущий эпизод.
    • Опасный момент
      27'
      Хозяева провели атаку правым флангом и после прострела в штрафную площадку на Иванича Мирко пробил в защитника, от которого мяч срикошетил на угловой.
    • 26'
      Милош Милоевич у кромки поля явно выглядит обеспокоенным. Станислав Черчесов внешне куда более спокоен и уверен в своей команде.
    • 25'
      В ответной атаке Пешич принял мяч в полукружии штрафной площади гостей и наносил удар в борьбе с Кнустером, но выстрел получился несильным и неточным.
    • Опасный момент
      24'
      Нгуэн с правого фланга вошёл в штрафную площадку и наносил удар в створ ворот с левой ноги, но слабовато получилось, что позволило Боряну намертво мяч забрать.
    • Желтая карточка
      23'
      Драгович в середине поля грубо сыграл против Нгуэна и арбитр, после небольших раздумий, решил в этом матче открыть счёт по жёлтым карточкам.
    • 22'
      Венгры начали подключать прессинг на чужой половине поля, но не очень агрессивно его проявляют, поэтому сербы больших проблем с ним не испытывают.
    • Фол, нарушение
      21'
      Митрович на своей половине поля умело поставил корпус сопернику, заставив соперника нарушить на себе правила. Теперь сербам можно спокойно начинать свою новую позиционную атаку.
    • Угловой
      20'
      В ответной атаке венгры заработали угловой на правом фланге. Подачи от флажка снова не последовало. После короткого розыгрыша следовал диагональный навес, но с ним легко справились защитники сербов.
    • 19'
      После передачи с левого фланга Пешич из центра штрафной площади пробивал с разворота из неудобного положения - мяч полетел намного мимо створа ворот.
    • 18'
      Сербы также начали злоупотреблять банальными перепасовками в середине поля, что существенно тормозит игровой ритм. Пока что большим количеством забитых голов в этой встрече не пахнет.
    • Опасный момент
      17'
      Бешич ворвался на правый край штрафной площади хозяев поля, откуда пробивал в дальний нижний угол ворот, но промахнулся метра на два-три.
    • 16'
      "Ференцварош" решил покатать мяч поперёк поля в центральной зоне. Сербы работают в неактивном прессинге, которые не способен заставить соперников ошибиться.
    • 15'
      Длинный заброс у гостей на левый фланг атаки следовал на Ботку, но тот нарвался на корпус соперника, из-за чего не сумел сохранить мяч в пределах поля.
    • 14'
      Саного в середине поля в борьбе за мяч помогал себе руками, что не осталось без внимания главного арбитра, который дал свисток.
    • 13'
      Букмекеры перед этим матчем видели небольшим фаворитом встречи "Црвена Звезду". По первым минутам мы видим пока, что данные прогнозы были верными - белградцы выглядят немного интересней.
    • Опасный момент
      12'
      С правого фланга подача прошла в штрафную площадку гостей, но там сработали защитники "Ференцвароша". Гобелич сыграл на подборе, но пробил он с левой ноги несильно, да ещё и практически в то место, где находился Дибус. Но всё же это первый удар в створ ворот в матче.
    • Угловой
      11'
      Будапештцы также решили разыграть угловой накоротке, но и здесь от этой затеи ничего хорошего не получилось - игровой снаряд был упущен за лицевую линию поля.
    • Опасный момент
      10'
      Правым флангом провели атаку гостей, откуда последовала прострельная передача - мяч рикошетом дошёл до Ледуни, который мощно пробивал по воротам, но мяч, задев ногу защитника, ушёл на угловой.
    • 9'
      "Црвена Звезда" начала постепенно ослаблять свой командный прессинг, встречая соперников уже на центральной линии поля, держа оборону на своей половине.
    • 8'
      Первая попытка контратаки от "Ференцвароша" прошла, но не дошла до своего логического завершения. Нельзя сербам в этот вечер оголять свои тылы, иначе будут серьёзные неприятности.
    • 7'
      Новая атака сербов правым флангом закончилась слишком сильной и высокой подачей в штрафную площадку - мяч в итоге вышел в аут на противоположном фланге.
    • 6'
      Левым флангом провели атаку хозяева, откуда прострел прошёл на Пешича, который старался выполнить скидку на партнёра по команде, но получилось неточно.
    • Угловой
      5'
      На правом фланге заработали первый угловой "звездаши", но отвратительно его разыграли, упустив мяч за лицевую линию поля. Дибус неспешно вернёт мяч в игру ударом от ворот.
    • 4'
      "Ференцварош" старается гасить стартовый сумбур. Команда Станислава Черчесова в этом матче явно не настроена играть в открытый футбол.
    • Фол, нарушение
      3'
      Первую атаку правым флангом попытались провести хозяева поля, но мяч был потерян, а при попытке ответного отбора были нарушены правила против Ботки.
    • 2'
      Мощная поддержка сегодня у белградской команды. Местная публика прекрасно понимает, что если их команда в этом матче не победит, то шансы на еврокубковую весну очень сильно сократятся.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Stefan Mitrovic бьет в цель!
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Гелор Конга из команды Црвена Звезда забивает с точки!
    • Желтая карточка
      21'
      Драгович Александр получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rajko Mitic. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Црвена Звезда 4:1 Ференцварош

    Исход игры
    Црвена Звезда
    58.3% (77)
    Ничья
    29.5% (39)
    Ференцварош
    12.1% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.17% (71)
    Меньше
    39.83% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    82.2% (97)
    Нет
    17.8% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Црвена Звезда
    37.1% (49)
    1:1 Ничья
    20.5% (27)
    1:0 Црвена Звезда
    12.1% (16)
    2:2 Ничья
    7.6% (10)
    1:2 Ференцварош
    5.3% (7)
    2:0 Црвена Звезда
    2.3% (3)
    2:3 Ференцварош
    1.5% (2)
    3:2 Црвена Звезда
    1.5% (2)
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